أسرار وخفايا لبنانية

اسرار النهار

لا يُستبعد حصول لقاء بين زعيم شمالي ورئيس حكومة سابق في وقت قريب جداً، يكون منطلقاً للتواصل والتنسيق حول الوضع الداخلي لمواجهة خصومهما والاستعداد للاستحقاق الرئاسي.

يقول أحد المسؤولين إنّ ما سيشهده البلد بعد فتح المطارات، سيكون عنوانه "الترحيل"، حيث الأكثرية من اللبنانيين فقدت وظائفها في الخارج وستعود إلى بلدها، والأمر عينه للعاملين والعاملات الأجانب إذ هناك دراسة تجري لكيفية ترحيلهم خوفاً من أزمة لا مثيل لها.

يتردد في مجالس 8 آذار ان أحد ابرز ضحايا الصراع بين بشار الاسد ورامي مخلوف هو نائب لبناني حالي ومن أشد المحسوبين على دمشق كان يتواصل مع مخلوف ويتلقى دعما منه.

أسرار الجمهورية

سُئلت إحدى الوزيرات إذا ما كان الثوار يعرفون عنوان منزلها فقالت ممازحة: "لقد أعطيتهم عنوان حماتي".

إنتقد وزراء توقّف الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن نشر مقررات المجلس منذ مدة على "الغروب" الذي يجمع رئيس الحكومة وأعضاءها.

رفع مسؤول أمني تقريراً الى جهات رسمية يُحذّر فيه من خطر إندلاع ثورة الجوع.

أسرار اللواء

لجأت مجموعات مصرفية متحدة لابتياع كميات من الدولار، بأسعار تحت الـ4000 ليرة من دون المبالاة بهامش الشراء والبيع، تحسباً لمرحلة جديدة!

تهتم جهات سياسية بمعرفة بماذا علَّق مسؤول رفيع على كلام مرجع كبير، في معرض الكلام عن الصلاحيات والدستور..

حسب معلومات متوافرة، لا يستخف حزب بارز، في الأنشطة المعادية له، في بعض البيئات السياسية والشعبية..

خفايا نداء الوطن

أبدى زعيم روحي لإحدى الطوائف المسيحية أسفه لكون حجم الوعود التي يطلقها وزراء من طائفته أكبر من قدرتهم على التنفيذ بدليل استمرار الغبن اللاحق بحقوق الطائفة.

تردد أن رئيس بلدية الميناء السابق عبدالقادر علم الدين لم يوقّع على صرف مستحقات المياومين ويحاول الضغط عبر النائب فيصل كرامي على وزير الداخلية لتكليفه بممارسة صلاحيات رئيس البلدية كاملة، فيما يرفض رؤساء الدوائر تنفيذ قرار تكليف علم الدين بتسيير شؤون البلدية الإدارية.

علّق نائب معارض على الهجوم الذي شنه رئيس تيار سياسي حول ملف مرّ عليه الزمن بالقول: كلامه يفتقد للحقيقة وهو الذي يتباهى دوماً بقول الحقيقة.

البناء

خفايا

قالت مصادر سياسية إن كل الكلام عن بحث مصير الحكومة ومستقبل بقائها من قبل القوى النيابية والسياسية المشاركة بدعمها لا أساس له من الصحة ويعبر عن خليط تمنيات وحرب إعلامية لخصومها وبعض رسائل الضغط المتعلقة بالتعيينات لدى بعض المؤيدين. وأضافت أن الكل يعلم بأن التوقيت السياسي الداخلي والخارجي لا يوفر بديلاً للحكومة الحالية.

كواليس

طالبت مجموعات أساسيّة في انتفاضة 17 تشرين القوى الأمنية بمنع إقامة خيم للجماعات التي تنظم تظاهرة اليوم لأن الهدف هو السيطرة على الساحات والإمساك بها لمنع الجماعات غير المشاركة من التواجد لاحقاً في الساحات، خصوصاً أن الداعين للتظاهرة سبق وتمّ طردهم من الساحات وتفكيك خيمهم بمعرفة القوى الأمنية.

الأنباء

* تثبيت الوضع

يعمل ممثل جهة دولية على تثبيت للوضع القائم في الجنوب بصرف النظر عن ملفات أخرى مطروحة ذات صلة.

*لقاء جامع

ينعقد في الشوف اليوم لقاءٌ جامع، سياسي شعبي روحي، سيشكّل رسالة واضحة على رسوخ المصالحة والعيش المشترك في حياة أبناء الجبل.