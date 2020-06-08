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«قيصر» يقتحم أبوابكم! ...الكاتب:
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ثورة «6 - 6»: من يخاف منها ...الكاتب:
أسرار وخفايا لبنانية
صحيفة البناء
ـ خفايا
قالت مصادر أمنية أن عدد المشاركين في تظاهرة 6-6 لم يتجاوز ال1500 شخص نصفهم من مجموعات رافضة لجعل القرار 1559 وعنوان سلاح المقاومة من شعارات وعناوين الحراك الشعبي وأن ظهور أقل من 1000 شخص كمجموع لحشود الكتائب وتيار بهاء الحريري وحزب سبعة واحدة من المؤشرات المهمة لتكريس ثنائية تجمعي 8و14 آذار.
ـ كواليس
قالت مصادر دبلوماسية اوروبية أن الإحاطة التي نجحت بإكتسابها المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية وتوازن هذه المبادرة ستجعل المبادرة المصرية منطلقا تفاوضيا في أي مسعى سياسي للحل في ليبيا يتقدم على إتفاق الصخيرات الذي إنتهت مفاعيله وستضع فرضية التدخل العسكري المصري بديلا محتملا للرفض التركي للمبادرة.
صحيفة الجمهورية
ـ لاحظت أوساط سياسية أن الإدارات الرسمية ستخلو من فئة معينة من مكاتب الوزراء قريبا بعدما جمدت العقود التي ظللتها جهة دولية بقرار دولي ومحلي.
ـ إستغرب مرجع سياسي كيف أن زعيما سياسيا ينادي بمعالجة ملف المخالفات البحرية في وقت يرفض المس بمخالفة بحرية تديرها شركة تابعة له.
ـ تلقى مسؤول كبير من بعض السياسيين نصيحة بالتقليل من إطالالته الإعالمية فجاء الجواب: لا شأن لكم بذلك.
صحيفة اللواء
ـ إستبعدت مصادر حزبية تشكيل حكومة جديدة في الفترة المتبقية من العهد، في حال أُضطرت حكومة دياب إلى الإستقالة في حال إستمرار التعثر في المعالجات المالية، وإشتداد الضغوط الخارجية بعد قانون "قيصر"!
ـ إستغربت أوساط "حارة حريك" الحماس الذي يبديه بعض نواب التيار الوطني للإلتزام بتطبيق العقوبات الأميركية الجديدة على سوريا، بحجة الحرص على عدم إقحام لبنان في مزيد من العقوبات!
ـ سجلت "رادارات" ديبلوماسية ناشطة دخول دولة إقليمية غير عربية على خط تظاهرات ? حزيران، وما تخللها من مواجهات عنفية وقطع طرقات في أكثر من منطقة.
صحيفة نداء الوطن
ـ الأربعاء الماضي، في نهاية اجتماع اللجان المشتركة بحضور وزيرة العدل ماري كلود نجم، انتقد معظم النواب غياب دور الوزيرة عن الاستدعاءات العشوائية التي تقوم بها النيابات العامة وطالبوا بجلسة عامة لمساءلتها ومحاسبة القضاة من أصحاب هذه الممارسات.
ـ تفيد تقارير رسمية أن الأزمة الاقتصادية ستنتج أكثر من مليون عاطل عن العمل بحلول شهر أيلول المقبل.
ـ يتردد أن طرح مسألة زيادة خمسة آلاف ليرة على المازوت لا يزال على جدول أعمال الحكومة على الرغم من الاعتراضات الكبيرة عليه.
صحيفة الأنباء
*تغيير بطرح الثقة
تردد أن رئيس تيار سياسي تحدث عن رغبته بتغيير بعض الوزراء عن طريق طرح الثقة بهم في المجلس النيابي.
*تفعيل العمل
تعمل جهة سياسية على درس طرق تفعيل العمل الاجتماعي في مناطق انتشارها، وذلك في ضوء نتائج تقييم مجمل أساليب عملها في المرحلة السابقة.
صحيفة النهار
يقول أحد المسؤولين إنّ ما سيشهده البلد بعد فتح المطارات، سيكون عنوانه "الترحيل"، حيث الأكثرية من اللبنانيين فقدت وظائفها في الخارج وستعود إلى بلدها، والأمر عينه للعاملين والعاملات الأجانب إذ هناك دراسة تجري لكيفية ترحيلهم خوفاً من أزمة لا مثيل لها....
يتردد في مجالس 8 آذار ان أحد ابرز ضحايا الصراع بين بشار الاسد ورامي مخلوف هو نائب لبناني حالي ومن أشد المحسوبين على دمشق كان يتواصل مع مخلوف ويتلقى دعما منه.
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سيدني - استراليا
- لبنان وقف على مشارف الفتنة في يوم القطوعات المذهبيّة
- محاولات لإستدعاء الحرب الاهلية... والطبقة السياسية مصدومة
- أسرار وخفايا لبنانية
- لهذه الأسباب قرّرت الحكومة التضحية بالمودعين
- «القوات» لـ«حزب الله»: هناك خطوط حمر وعين الرمانة جزء منها
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