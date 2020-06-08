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أسرار وخفايا لبنانية

آخر تحديث: منذ 15 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

قالت مصادر أمنية أن عدد المشاركين في تظاهرة 6-6 لم يتجاوز ال1500 شخص نصفهم من مجموعات رافضة ‏لجعل القرار 1559 وعنوان سلاح المقاومة من شعارات وعناوين الحراك الشعبي وأن ظهور أقل من 1000 ‏شخص كمجموع لحشود الكتائب وتيار بهاء الحريري وحزب سبعة واحدة من المؤشرات المهمة لتكريس ثنائية ‏تجمعي 8و14 آذار‎.

ـ كواليس‎

قالت مصادر دبلوماسية اوروبية أن الإحاطة التي نجحت بإكتسابها المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية وتوازن ‏هذه المبادرة ستجعل المبادرة المصرية منطلقا تفاوضيا في أي مسعى سياسي للحل في ليبيا يتقدم على إتفاق ‏الصخيرات الذي إنتهت مفاعيله وستضع فرضية التدخل العسكري المصري بديلا محتملا للرفض التركي ‏للمبادرة‎.‎

 

صحيفة الجمهورية‎

ـ لاحظت أوساط سياسية أن الإدارات الرسمية ستخلو من فئة معينة من مكاتب الوزراء قريبا بعدما جمدت العقود ‏التي ظللتها جهة دولية بقرار دولي ومحلي‎.

ـ إستغرب مرجع سياسي كيف أن زعيما سياسيا ينادي بمعالجة ملف المخالفات البحرية في وقت يرفض المس ‏بمخالفة بحرية تديرها شركة تابعة له‎.

ـ تلقى مسؤول كبير من بعض السياسيين نصيحة بالتقليل من إطالالته الإعالمية فجاء الجواب: لا شأن لكم بذلك‎.‎

 

صحيفة اللواء‎

ـ إستبعدت مصادر حزبية تشكيل حكومة جديدة في الفترة المتبقية من العهد، في حال أُضطرت حكومة دياب إلى ‏الإستقالة في حال إستمرار التعثر في المعالجات المالية، وإشتداد الضغوط الخارجية بعد قانون "قيصر‎"!

ـ إستغربت أوساط "حارة حريك" الحماس الذي يبديه بعض نواب التيار الوطني للإلتزام بتطبيق العقوبات ‏الأميركية الجديدة على سوريا، بحجة الحرص على عدم إقحام لبنان في مزيد من العقوبات‎!

ـ سجلت "رادارات" ديبلوماسية ناشطة دخول دولة إقليمية غير عربية على خط تظاهرات ? حزيران، وما تخللها ‏من مواجهات عنفية وقطع طرقات في أكثر من منطقة‎.‎

 

صحيفة نداء الوطن‎

ـ الأربعاء الماضي، في نهاية اجتماع اللجان المشتركة بحضور وزيرة العدل ماري كلود نجم، انتقد معظم النواب ‏غياب دور الوزيرة عن الاستدعاءات العشوائية التي تقوم بها النيابات العامة وطالبوا بجلسة عامة لمساءلتها ‏ومحاسبة القضاة من أصحاب هذه الممارسات‎.

ـ تفيد تقارير رسمية أن الأزمة الاقتصادية ستنتج أكثر من مليون عاطل عن العمل بحلول شهر أيلول المقبل‎.

ـ يتردد أن طرح مسألة زيادة خمسة آلاف ليرة على المازوت لا يزال على جدول أعمال الحكومة على الرغم من ‏الاعتراضات الكبيرة عليه‎.‎

‎ ‎

صحيفة الأنباء

‎*‎تغيير بطرح الثقة‎

تردد أن رئيس تيار سياسي تحدث عن رغبته بتغيير بعض الوزراء عن طريق طرح ‏الثقة بهم في المجلس النيابي‎.‎

‎*‎تفعيل العمل‎

تعمل جهة سياسية على درس طرق تفعيل العمل الاجتماعي في مناطق انتشارها، وذلك ‏في ضوء نتائج تقييم مجمل أساليب عملها في المرحلة السابقة‎.‎

 

صحيفة النهار

يقول أحد المسؤولين إنّ ما سيشهده البلد بعد فتح المطارات، سيكون عنوانه "الترحيل"، حيث الأكثرية من ‏اللبنانيين فقدت وظائفها في الخارج وستعود إلى بلدها، والأمر عينه للعاملين والعاملات الأجانب إذ هناك دراسة ‏تجري لكيفية ترحيلهم خوفاً من أزمة لا مثيل لها‎....‎

يتردد في مجالس 8 آذار ان أحد ابرز ضحايا الصراع بين بشار الاسد ورامي مخلوف هو نائب لبناني حالي ومن ‏أشد المحسوبين على دمشق كان يتواصل مع مخلوف ويتلقى دعما منه.

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