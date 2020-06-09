أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة النهار‎

ـ خلال لقاء مرجع سياسي بسفراء لدول في الاتحاد الأوروبي، سمع كلاماً يؤكد أنّ دولهم منزعجة من غياب ‏المعالجات الاقتصادية والإصلاحية، ما يصعّب مهمة دعم لبنان ومساعدته في هذه الظروف، وتحديداً بعد الأحداث ‏التي حصلت في الشارع‎.

ـ لوحظ أنّ مشاركة نواب من "التيار الوطني الحر" و"تكتل لبنان القوي" في لقاء تصالحي في إحدى كنائس الجبل ‏استثنت أحد الوزراء السابقين الذي يزيد الوضع تأزماً بتصريحاته المستفزة‎.

ـ لوحظ أنّ مرجعاً نيابياً وآخر سياسياً يسعيان إلى دعم مرجع حكومي سابق وعدم إضعافه لكونهما يعلمان من يقف ‏خلف أحد المنافسين له لخطورته على الساحتين الإسلامية والوطنية‎.

ـ يزداد الطلب على مادة المازوت في القرى الجبلية رغم عدم الحاجة اليها صيفا خوفا من فقدانها من الاسواق او ‏غلاء سعرها بشكل كبير‎.‎

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

قالت مصادر على صلة بالاتصالات السياسية والملف الحكومي إن كل الحديث عن تغيير حكومي هو جزء من ‏محاولة تلاعب نفسية بالعلاقات بين رئيس الحكومة ورئيسي الجمهورية ومجلس النواب وزرع الشكوك بين ‏مكوّنات الحكومة لأن المعنيين لا يسمعون بالتغيير الحكومي إلا في الإعلام‎.

ـ كواليس‎

قالت مصادر عراقية إنها تراقب مدى جدية رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في السير بعلاقات تجاريّة مع دول ‏الجوار بما يلبي مصالح العراق، خصوصاً حماية المتاجرة مع سورية وإيران. وقالت إن هذا الأمر يشكل المفصل ‏السيادي الرئيسي الذي سيتقرّر على أساسه مسار تعامل مكوّنات عراقية كبرى مع الحكومة‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ نقل عن مسؤول كبير قوله: لن يكون هناك انفراج للأزمة في لبنان قبل خمس سنوات‎.

ـ قال أحد الوزراء إنه يخشى انفجار قنبلة التعيينات في وجه الحكومة فتطيح بها لأن هناك من يصرّ على تعيين ‏قريبين منه‎.

ـ تبلّغ مرجع سياسي عن تحضيرات تجريها جهة سياسية معارضة لإطلاق تحر ك عنيف ضد الحكومة ورئيسها ‏في مناطق ذات لون طائفي معيّن‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ تهتم جهات معنية في لبنان وخارجه بالتدقيق بالأطراف الإقليمية، التي حركت محطات الفتنة يوم "السبت ‏الأسود‎"!

ـ بعثت جهة رسمية نافذة إلى موظف كبير بالوكالة برسالة سلبية، مما يفسّر عدم الرغبة، بتوليه أي مركز ثابت‎..

ـ أثارت مقابلة وزير خدماتي ارتياحاً لدى أوساط عدّة، نظراً لإلمامه بالملفات، وسعيه لتقديم صورة حضارية عن ‏وزارته، والعمل على تحقيق الأهداف من ورائها‎!‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ قالت مصادر مطلعة إنّ شخصية أساسية تلوذ بفلك "التيار الوطني الحر" مدرجة على لائحة العقوبات بموجب ‏قانون "قيصر" لكن لن يعلن عنها في الدفعة الأولى‎.

ـ جرت ليلة السبت مشاورات أميركية وبريطانية تتمحور حول التطورات في لبنان فكان تشديد مشترك على ‏وجوب عدم انزلاق اللبنانيين إلى العنف‎.

ـ حتى الآن، لم توجه أي دعوة الى الجمعية العمومية لمالكي الأسهم في قطاع الخلوي حول تسمية أعضاء مجلسي ‏إدارة الشركتين بعد الإعلان عنهم من جانب وزير الاتصالات‎.‎

صحيفة الأنباء

‎*‎امتعاضٌ وحسم‎ ‎

مرجع رسمي أبدى امتعاضه الشديد من تصرف إحدى المجموعات خلال اليومين ‏الماضيين، وأكد إصراره الحاسم على ضرورة وضع حد لتصرفاتها‎.‎

‎*‎المفاوضات عالقة‎

لا تزال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي عالقة في المربع الأول: توحيد الأرقام. ولا ‏تقدم قبل حسم المسألة‎.‎

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