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أسرار وخفايا لبنانية
صحيفة النهار
ـ خلال لقاء مرجع سياسي بسفراء لدول في الاتحاد الأوروبي، سمع كلاماً يؤكد أنّ دولهم منزعجة من غياب المعالجات الاقتصادية والإصلاحية، ما يصعّب مهمة دعم لبنان ومساعدته في هذه الظروف، وتحديداً بعد الأحداث التي حصلت في الشارع.
ـ لوحظ أنّ مشاركة نواب من "التيار الوطني الحر" و"تكتل لبنان القوي" في لقاء تصالحي في إحدى كنائس الجبل استثنت أحد الوزراء السابقين الذي يزيد الوضع تأزماً بتصريحاته المستفزة.
ـ لوحظ أنّ مرجعاً نيابياً وآخر سياسياً يسعيان إلى دعم مرجع حكومي سابق وعدم إضعافه لكونهما يعلمان من يقف خلف أحد المنافسين له لخطورته على الساحتين الإسلامية والوطنية.
ـ يزداد الطلب على مادة المازوت في القرى الجبلية رغم عدم الحاجة اليها صيفا خوفا من فقدانها من الاسواق او غلاء سعرها بشكل كبير.
صحيفة البناء
ـ خفايا
قالت مصادر على صلة بالاتصالات السياسية والملف الحكومي إن كل الحديث عن تغيير حكومي هو جزء من محاولة تلاعب نفسية بالعلاقات بين رئيس الحكومة ورئيسي الجمهورية ومجلس النواب وزرع الشكوك بين مكوّنات الحكومة لأن المعنيين لا يسمعون بالتغيير الحكومي إلا في الإعلام.
ـ كواليس
قالت مصادر عراقية إنها تراقب مدى جدية رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في السير بعلاقات تجاريّة مع دول الجوار بما يلبي مصالح العراق، خصوصاً حماية المتاجرة مع سورية وإيران. وقالت إن هذا الأمر يشكل المفصل السيادي الرئيسي الذي سيتقرّر على أساسه مسار تعامل مكوّنات عراقية كبرى مع الحكومة.
صحيفة الجمهورية
ـ نقل عن مسؤول كبير قوله: لن يكون هناك انفراج للأزمة في لبنان قبل خمس سنوات.
ـ قال أحد الوزراء إنه يخشى انفجار قنبلة التعيينات في وجه الحكومة فتطيح بها لأن هناك من يصرّ على تعيين قريبين منه.
ـ تبلّغ مرجع سياسي عن تحضيرات تجريها جهة سياسية معارضة لإطلاق تحر ك عنيف ضد الحكومة ورئيسها في مناطق ذات لون طائفي معيّن.
صحيفة اللواء
ـ تهتم جهات معنية في لبنان وخارجه بالتدقيق بالأطراف الإقليمية، التي حركت محطات الفتنة يوم "السبت الأسود"!
ـ بعثت جهة رسمية نافذة إلى موظف كبير بالوكالة برسالة سلبية، مما يفسّر عدم الرغبة، بتوليه أي مركز ثابت..
ـ أثارت مقابلة وزير خدماتي ارتياحاً لدى أوساط عدّة، نظراً لإلمامه بالملفات، وسعيه لتقديم صورة حضارية عن وزارته، والعمل على تحقيق الأهداف من ورائها!
صحيفة نداء الوطن
ـ قالت مصادر مطلعة إنّ شخصية أساسية تلوذ بفلك "التيار الوطني الحر" مدرجة على لائحة العقوبات بموجب قانون "قيصر" لكن لن يعلن عنها في الدفعة الأولى.
ـ جرت ليلة السبت مشاورات أميركية وبريطانية تتمحور حول التطورات في لبنان فكان تشديد مشترك على وجوب عدم انزلاق اللبنانيين إلى العنف.
ـ حتى الآن، لم توجه أي دعوة الى الجمعية العمومية لمالكي الأسهم في قطاع الخلوي حول تسمية أعضاء مجلسي إدارة الشركتين بعد الإعلان عنهم من جانب وزير الاتصالات.
صحيفة الأنباء
*امتعاضٌ وحسم
مرجع رسمي أبدى امتعاضه الشديد من تصرف إحدى المجموعات خلال اليومين الماضيين، وأكد إصراره الحاسم على ضرورة وضع حد لتصرفاتها.
*المفاوضات عالقة
لا تزال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي عالقة في المربع الأول: توحيد الأرقام. ولا تقدم قبل حسم المسألة.
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أحدث الأخبار - لبنان
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- السلطة تتخبّط في معاركها وفوضى الأرقام المالية
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