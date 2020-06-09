- ريفي "لمواكبة الشارع"... وعلوش "لوقف المهاترات"!
- لبنان: تكلفة هائلة للتقاعس عن حل أزمة النفايات
- الصين تحذّر طلابها من الدراسة في أستراليا وسط تصاعد التوتر بين البلدين
- أول دولة تعلنها: الكمامة إجبارية حتى يظهر "لقاح كورونا"
- لبنان: مخاوف من «ربيع عربي» متأخر.. والتعيينات تعقّد جلسة الحكومة اليوم
- «وعكة» جديدة تصيب الحكومة اللبنانية
- لبنان ورقة إيرانية في قبضة حزب الله
- لبنان : “قضاء” على الناشطين لا الفاسدين…
- العهد الذي أضاع فرصته الوحيدة..
- سورية لن تجوع ولن تركع وستتصدّى للعُدوان الأمريكيّ وقانون “قيصر” الذي يُمثِّل “إعلان حرب”.. إنّه تكرارٌ للسّيناريو العِراقي “مقلوبًا” والهدف تغيير النّظام.. ومحور المُقاومة أخطأ بالمُبالغة بسِياسة “ضبط النفس” إزاء الاعتِداءات على قواعِده في سورية.. هل طفَح الكيل؟ وهل ستبدأ التّعبئة للحرب؟
- معركة "أوجيرو" الطاحنة للاستيلاء على مؤسسة "دسمة"
- الإعدام لرجل كشف مكان سليماني الذي قتلته أمريكا.. إيران تُفصح عنه، والحكم سينفذ قريباً
- السلطة تتخبّط في معاركها وفوضى الأرقام المالية
- عوامل التوتير تتزايد .. والسلطة غائبة... وعون يوحّد «الأرقام»
- أسرار وخفايا لبنانية
- هل الحرب الأهلية ممكنة؟
- ثورة «6 - 6»: القول بـ»فوجئنا» تبريــر سخيف؟!
- الحكومة «ميتة».. ولا مساعدات من «الصندوق»
- التعيينات المالية تتعثّر...محاصصة غبّ الطلب
- ثلاثة من كل أربعة أستراليين لديهم تحيز عنصري ضد السكان الأصليين
- ليبيا... الآتي أخطر
- الليرة السوريّة تسقط: متى النظام؟
- خطة الحكومة: "فرط" الدولة!
- بعبدا تحسم الجدل في المفاوضات مع الصندوق والتشكيلات ومصير الحكومة!
- رياض سلامة يخضع: الالتزام بأرقام الحكومة في التفاوض مع صندوق النقد
- أهل السُنّة والجماعة.. الكتلة التاريخية للتغيير
- بكركي والمختارة لتجديد "الصيغة".. وبرّي يفتح الطريق للحريري
- "السلاح دونه الدم"... معادلة "قويّة" لواقعٍ هشّ!
- "اليونيفيل" على شفير المجهول الأميركي؟
- ثورة تشرين في "برج بابل": فهل هو السقوط؟
- من يتحمّل مسؤولية التشرذم على الساحة السنية؟
- "كلن يعني كلن" في الفتنة... والفساد
- رؤساء الحكومات السابقون... لإطار يُقفل الساحة السنية عليهم
- دياب والتمسّك بكرسي السراي... "قيصر" يفرض التغيير؟
- ضغط سياسي لتحرير أموال أوجيرو: طعنة لديوان المحاسبة!
- أيّهما أولاً القروض أم تحرير الليرة؟
- خميس يدّعي على كريدية بمخالفات ماليّة وجزائيّة
- هل يؤجّل الحريري المؤتمر العام للتيار؟
- ورود كنجو قتلها تجار الموت
- إحتجاجات على أبواب المؤسسات
- بدون تعليق
- جنبلاط يوازن خطواته السياسية خشية السقوط
- محاولات «تبريد الأرض» في لبنان تُسابِق «كرة النار» المالية
- ريفلين: إسرائيل لن تسمح بتحويل لبنان إلى معقل لـ «حزب الله» يخضع للوصاية الإيرانية
- حركة جنبلاطية مع بري والحريري لتطويق الفتنة
- دعوات لتوحيد الثورة.. ودياب يرفض الاستقالة قبل تحقيق إنجازات
- توقعات الأبراج ليوم June 9, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم June 9, 2020
- بالفيديو: سلعاتا.. مشروع لبناني له "أهداف خفية"، ما هي الأسباب الحقيقية وراء إنشائه؟
- بالفيديو: الإسرائيليون في بيروت
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
بالفيديو: سلعاتا.. مشروع لبناني له "أهداف خفية"، ...الكاتب:
-
عون يقبل استقالة جرمانوس... و"يَنسف" التشكيلات! ...الكاتب:
-
-
-
-
«القوات» لـ«حزب الله»: هناك خطوط حمر وعين ...الكاتب:
-
رسائل «السبت الاسود» ...الكاتب:
-
«نكسة» 6 حزيران: كيف لاحت الفتنة وماذا ...الكاتب:
-
لوائح الاستيراد تكشف المستور: هكذا أفلسنا ...الكاتب:
لبنان: مخاوف من «ربيع عربي» متأخر.. والتعيينات تعقّد جلسة الحكومة اليوم
بري وجنبلاط قلقان.. والحريري: «العهد القوي ينافس الرئيس القوي بسرعة الفشل والتخبط والكيدية»
قيل يوما ان «الربيع العربي»، بنتائجه الكارثية، بدأ في لبنان عام 1975، ويخشى الآن أن ينتهي بعد اكتمال جولته العربية المدمرة، في لبنان حيث تتراكم المشكلات، وتتعثر الحلول، وتعقد الاجتماعات، في القصر الجمهوري، كما في السراي الحكومي، بموجب الدستور حينا، وبخلافه أحيانا، ويبقى المفاوض اللبناني عاجزا عن تقديم رقم موحد لخسائر الدولة والمصارف، إلى نظيره في صندوق النقد الدولي، فيما كانت اهتمامات المسؤولين اللبنانيين في التشكيلات القضائية التي امتنع الرئيس ميشال عون توقيعها، لأسباب شكلية، متصلة بتغريدة للأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، وبالتعيينات المنتظر صدورها عن مجلس الوزراء في جلسة الخميس، التي سبقت الى اليوم لأسباب مثيرة للاستغراب.
مصادر متابعة، أبلغت «الأنباء» بأن بعض المسؤولين اللبنانيين يعيشون المخاوف من تجدد أحداث السبت الفائت، إن لم يكن في بيروت، ففي مدينة طرابلس، حيث رفعت الشعارات المضادة لسيطرة حزب الله على الدولة، بصورة علنية واضحة.
ويبدو رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في طليعة المتخوفين من مقبل الأيام، وجاراهما في ذلك فريق واسع من الشخصيات المارونية السياسية والفكرية المستقلة عن الاحزاب، التي وجدت ان الخروج من هذا القعر يتطلب استقالة الرئيس ميشال عون لأنه لا يليق بالموارنة في لبنان قبل غيرهم أن يسكتوا عما آلت إليه رئاسة البلاد في عهد الجنرال، المسؤول الأول عن انهيار الرئاسة مارونيا ووطنيا.
بري دعا بشدة الى التصدي للفتنة. وقال: سيفاجأ من يحاولون بمدى تصدينا لها، بدوره، وليد جنبلاط، أوعز إلى حزبه وجمهوره، بعدم الرد على أي استفزاز في الجبل، مهما بلغ مبلغه.
بينما قال رئيس حزب الكتائب سامي جميل: «المخرج واضح، لا خيار أمام اللبنانيين سوى التغيير، والتغيير يتم عبر 3 طرق أساسية: تحقيق السيادة، تطوير النظام السياسي، وتغيير الأشخاص الذين يستغلون الشعب اللبناني ويعقدون الصفقات على حسابه».
أوساط رؤساء الحكومات السابقين، تشير الى أن الاجتماعات الوزارية المتتابعة في القصر الجمهوري، لم تبق الا القليل في صحن صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الذي هو رئيس السلطة التنفيذية المنوط به عقد الاتفاقات وجلسات العمل مع الجهات المعنية في الدولة بحضور الوزير المختص، طبقا للمادة 64 من الدستور، فيما تعطي المادة 65 منه لرئيس الجمهورية صلاحية وضع السياسة العامة للدولة والسهر على تنفيذ القوانين والمراسيم التنظيمية والمعاهدات الدولية.
هذه التحفظات كانت محل تداول في الاجتماع الشهري للمجلس الاسلامي الشرعي الاعلى، ظهر امس في دار الفتوى، بناء على دعوة مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان والذي غاب عنه رئيس الحكومة د.حسان دياب للمرة الثانية، رغم تبلغه الدعوة مع رؤساء الحكومة السابقين الذين هم أعضاء حكميين في هذا المجلس، في حين حضر الرئيس سعد الحريري واعتذر كل من نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام.
الحريري اعتبر ان هناك رأيا آخر في البلد، وهذا الرأي يجب أن يسمع، وهو جوع ومطالب الناس، وقال بعد الخلوة التي عقدها مع المفتي دريان قبيل انضمامه الى اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي: «لقد حضرت إلى دار الفتوى للتأكيد على وحدة المسلمين، وان هذا البلد، هو بلد العيش المشترك، وأي انزلاق الى مكان آخر يعني تفكك لبنان».
وأضاف «تواصلنا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على خلفية ما حصل في الشارع في الأيام الأخيرة ولا أزمة في ذلك، والقيادات السياسية واعية لما حصل، وهناك مندسون يريدون الدم في البلد، ويجب ان نتحلى بالصبر، لان هناك من يريد ان يخرب البلد، ونحن رأينا الاستنكارات والموضوع كبير ويجب ألا نكبره اكثر مما هو.
وبعد الاجتماع صدر بيان يطالب الحكومة اللبنانية بان تكون التعيينات في مؤسسات الدولة على المستوى المطلوب بعيدا عن المحاصصة والمحسوبيات والتسويات.
ولاحقا كتب الحريري على «تويتر» مغردا: «من التراجع عن قرار مجلس الوزراء بشأن سلعاتا إلى رد التشكيلات القضائية بعد ان وقع عليها رئيس الحكومة الى الحملة المريبة على الأمين العام لمجلس الوزراء ومحاولة الهيمنة على مجلس الخدمة المدنية الى التخبط المتمادي في الملفات الاقتصادية والمالية، الى اعتبار التعيينات ملكا حصريا لجهة حزبية واحدة والى اتخاذ الرئاسة الاولى متراسا للدفاع عن مطالب حزب العهد.. مسار واحد من السياسات العشوائية التي تقع تحت سقف خرق الدستور وتجاوز الصلاحيات وتقديم المصالح الحزبية على المصلحة الوطنية».
وأضاف «العهد القوي ينافس الرئيس القوي بسرعة الفشل والتخبط والكيدية وخرق الدستور واثارة العصبيات والجوع المزمن للامساك بالتعيينات والمواقع الادارية والمالية والاقتصادية».
بدوره، غرد رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية عبر «تويتر»: «لأن هذه التعيينات صورة وقحة لمحاصصة المصالح الطائفية والمذهبية والشخصية لن نشارك في الجلسة، علما انه عرض علينا أن نكون جزءا منها فرفضنا انسجاما مع موقفنا الرافض لتعيينات دون معيار أو آلية»، ما يعني مقاطعة وزراء «المردة» جلسة الحكومة.
في غضون ذلك، قرر الاجتماع المالي الذي ترأسه الرئيس ميشال عون في بعبدا ان تكون الخطة المالية الاصلاحية للحكومة، منطلقا للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والخطة التي تقدر الخسائر المالية التي يتعين التفاوض عليها مع صندوق النقد بـ 122 ألف مليون ليرة لبنانية.
لكن ما تكرر لم يكن متفقا عليه سابقا، وقد تحفظ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على هذا الرقم وهو الذي يقدر الخسائر بـ 80 ألف مليار ليرة لبنانية وسجل اعتراضه لأن «الاعتماد على خطة الحكومة يعني الذهاب الى كارثة».
وفي هذا السياق، يقول مقرر لجنة المال والموازنة النائب نقولا نحاس إن خطة الحكومة غلط بالمقاربات والافتراضات والخيارات، ما حصل غير طبيعي وعليهم إعادة النظر.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- ريفي "لمواكبة الشارع"... وعلوش "لوقف المهاترات"!
- لبنان: تكلفة هائلة للتقاعس عن حل أزمة النفايات
- لبنان: مخاوف من «ربيع عربي» متأخر.. والتعيينات تعقّد جلسة الحكومة اليوم
- «وعكة» جديدة تصيب الحكومة اللبنانية
- لبنان ورقة إيرانية في قبضة حزب الله
- لبنان : “قضاء” على الناشطين لا الفاسدين…
- معركة "أوجيرو" الطاحنة للاستيلاء على مؤسسة "دسمة"
- السلطة تتخبّط في معاركها وفوضى الأرقام المالية
- عوامل التوتير تتزايد .. والسلطة غائبة... وعون يوحّد «الأرقام»
- أسرار وخفايا لبنانية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)