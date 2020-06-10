- إستنكار قضائي لـ"ردّ" عون: لم يفعلها إلا لحود
- ليل بيروت يسابق الإنهيار المالي وصفقة التعيينات!
- فرنجية يقاطع جلسة التعيينات وخلاف بين دياب وباسيل
- استمرار "الطائف" يتوقّف على صمود "مار مخايل"!
- العهد "القوي" بالمخالفات الدستورية.. الرفاعي لعبّود استقِل وافضح المستور
- دعوة إلى الرئيس سهيل عبود كي يستقيل؟
- الحريري يعود إلى السياسة: لحكومة بلا باسيل وحزب الله
- الحكومة العتيدة... ولّى زمن "الوحدة الوطنية"
- "السلاح" حين لا ينفع الاختزال ولا الإرجاء ولا المكابرة
- في 23 حزيران يُكرَم باسيل أميركياً أو يُهان؟!
- عون يُسقط التشكيلات القضائية... "عهد قوي ينافس الرئيس القوي"!
- جنبلاط يقود مبادرة... قد تُعيد إحياء التفاهم الرباعي!
- الأملاك البحرية: رأي هيئة التشريع يقيّد النيابة العامة؟
- سعر الدولار يرتفع: المسرحيّة القضائيّة لم تنفع
- «أوجيرو» رداً على ادّعاء خميس: سنلجأ إلى التفتيش القضائي
- قانون منع انتداب القضاة: من يختار الإدارة العامّة يخسر صفة القاضي؟
- لبنانيّو أفريقيا: لا تحلّوا أزمتكم على أكتافنا
- نتائج تجفيف المازوت: تقنين كهرباء المولدات
- حزب الله يمنح الحكومة دفعاً: أوان السقوط لم يحن بعد
- ريفي "لمواكبة الشارع"... وعلوش "لوقف المهاترات"!
- لبنان: تكلفة هائلة للتقاعس عن حل أزمة النفايات
- الصين تحذّر طلابها من الدراسة في أستراليا وسط تصاعد التوتر بين البلدين
- أول دولة تعلنها: الكمامة إجبارية حتى يظهر "لقاح كورونا"
- لبنان: مخاوف من «ربيع عربي» متأخر.. والتعيينات تعقّد جلسة الحكومة اليوم
- «وعكة» جديدة تصيب الحكومة اللبنانية
- لبنان ورقة إيرانية في قبضة حزب الله
- لبنان : “قضاء” على الناشطين لا الفاسدين…
- العهد الذي أضاع فرصته الوحيدة..
- سورية لن تجوع ولن تركع وستتصدّى للعُدوان الأمريكيّ وقانون “قيصر” الذي يُمثِّل “إعلان حرب”.. إنّه تكرارٌ للسّيناريو العِراقي “مقلوبًا” والهدف تغيير النّظام.. ومحور المُقاومة أخطأ بالمُبالغة بسِياسة “ضبط النفس” إزاء الاعتِداءات على قواعِده في سورية.. هل طفَح الكيل؟ وهل ستبدأ التّعبئة للحرب؟
- توقعات الأبراج ليوم June 10, 2020
- معركة "أوجيرو" الطاحنة للاستيلاء على مؤسسة "دسمة"
- الإعدام لرجل كشف مكان سليماني الذي قتلته أمريكا.. إيران تُفصح عنه، والحكم سينفذ قريباً
- السلطة تتخبّط في معاركها وفوضى الأرقام المالية
- عوامل التوتير تتزايد .. والسلطة غائبة... وعون يوحّد «الأرقام»
- أسرار وخفايا لبنانية
- هل الحرب الأهلية ممكنة؟
- ثورة «6 - 6»: القول بـ»فوجئنا» تبريــر سخيف؟!
- الحكومة «ميتة».. ولا مساعدات من «الصندوق»
- التعيينات المالية تتعثّر...محاصصة غبّ الطلب
- ثلاثة من كل أربعة أستراليين لديهم تحيز عنصري ضد السكان الأصليين
- ليبيا... الآتي أخطر
- الليرة السوريّة تسقط: متى النظام؟
- خطة الحكومة: "فرط" الدولة!
- بعبدا تحسم الجدل في المفاوضات مع الصندوق والتشكيلات ومصير الحكومة!
- رياض سلامة يخضع: الالتزام بأرقام الحكومة في التفاوض مع صندوق النقد
- أهل السُنّة والجماعة.. الكتلة التاريخية للتغيير
- بكركي والمختارة لتجديد "الصيغة".. وبرّي يفتح الطريق للحريري
- "السلاح دونه الدم"... معادلة "قويّة" لواقعٍ هشّ!
- "اليونيفيل" على شفير المجهول الأميركي؟
- ثورة تشرين في "برج بابل": فهل هو السقوط؟
-
استمرار "الطائف" يتوقّف على صمود "مار مخايل"! ...الكاتب:
-
العهد "القوي" بالمخالفات الدستورية.. الرفاعي لعبّود استقِل ...الكاتب:
-
دعوة إلى الرئيس سهيل عبود كي يستقيل؟ ...الكاتب:
-
الحريري يعود إلى السياسة: لحكومة بلا باسيل ...الكاتب:
-
الحكومة العتيدة... ولّى زمن "الوحدة الوطنية" ...الكاتب:
-
"السلاح" حين لا ينفع الاختزال ولا الإرجاء ...الكاتب:
-
في 23 حزيران يُكرَم باسيل أميركياً أو ...الكاتب:
-
عون يُسقط التشكيلات القضائية... "عهد قوي ينافس ...الكاتب:
-
جنبلاط يقود مبادرة... قد تُعيد إحياء التفاهم ...الكاتب:
-
الأملاك البحرية: رأي هيئة التشريع يقيّد النيابة ...الكاتب:
-
سعر الدولار يرتفع: المسرحيّة القضائيّة لم تنفع ...الكاتب:
-
قانون منع انتداب القضاة: من يختار الإدارة ...الكاتب:
-
حزب الله يمنح الحكومة دفعاً: أوان السقوط ...الكاتب:
-
لبنان: تكلفة هائلة للتقاعس عن حل أزمة ...الكاتب:
-
لبنان : “قضاء” على الناشطين لا الفاسدين… ...الكاتب:
-
العهد الذي أضاع فرصته الوحيدة.. ...الكاتب:
-
معركة "أوجيرو" الطاحنة للاستيلاء على مؤسسة "دسمة" ...الكاتب:
-
هل الحرب الأهلية ممكنة؟ ...الكاتب:
-
ثورة «6 - 6»: القول بـ»فوجئنا» تبريــر ...الكاتب:
-
الحكومة «ميتة».. ولا مساعدات من «الصندوق» ...الكاتب:
-
التعيينات المالية تتعثّر...محاصصة غبّ الطلب ...الكاتب:
-
أهل السُنّة والجماعة.. الكتلة التاريخية للتغيير ...الكاتب:
-
بكركي والمختارة لتجديد "الصيغة".. وبرّي يفتح الطريق ...الكاتب:
-
"السلاح دونه الدم"... معادلة "قويّة" لواقعٍ هشّ! ...الكاتب:
-
-
-
-
-
رؤساء الحكومات السابقون... لإطار يُقفل الساحة السنية ...الكاتب:
-
دياب والتمسّك بكرسي السراي... "قيصر" يفرض التغيير؟ ...الكاتب:
إستنكار قضائي لـ"ردّ" عون: لم يفعلها إلا لحود
جلسة "محمد أبو حيدر" في بعبدا اليوم: سنة حلوة يا "مدير"!
وكأنّ هذه الحكومة باتت تستسيغ مرمغة كرامتها وتستلذّ بالتشهير بها والتنمير عليها. الكل مُجمع على فشلها وهشاشتها وسذاجتها. "كلن يعني كلن"، في الداخل والخارج، أضحوا يتعاطون معها باعتبارها لزوم ما لا يلزم ضمن إطار مكملات المشهد الفولكلوري على مسرح هيكلية الدولة، ولم يعد يشفع لبقائها سوى كونها "آخر العنقود" في سلالة حكومات العهد العوني، فإن هو سقط أو أُسقط قد يتعذر على هذا العهد أن يجد بديلاً حكومياً مطواعاً يتعكّز عليه في آخر أيامه، سيّما وأنه لم يترك "له صاحب" لا في الشارع الثوري ولا في التركيبة الوطنية... ولا في القضاء، فما هي إلا ساعات معدودات من تعهد رئيس الجمهورية ميشال عون أمس الأول بأن يكون "مظلة واقية" للقضاة، حتى جاء ردّه مرسوم التشكيلات القضائية ليشكل "خرقاً دستورياً" لهذه المظلة، وفق ما وصفته مرجعية قضائية رفيعة أكدت لـ"نداء الوطن" أنّ خطوة عون هي بمثابة "سقطة دستورية لأنه لا يحق لرئيس الجمهورية رد مرسوم عادي ولا يملك إزاءه، وفق منطوق الدستور، سوى خيار من اثنين إما التوقيع أو عدم التوقيع"، مستغربةً هذه الجرأة في الإمعان بضرب استقلالية القضاء، ومعتبرةً أنّ "هذه الخطوة ستكون "علامة سوداء" في تاريخ عهد الرئيس عون، خصوصاً وأنّ أي رئيس جمهورية غيره لم يفعلها سوى الرئيس إميل لحود الذي أبقى على تشكيلات قضائية في الدرج الرئاسي".
وتبدي المرجعية القضائية الرفيعة أسفها للخيار الذي اتخذه عون في مواجهة التشكيلات القضائية، مشيرةً إلى أنه "من خلال ما قام به لم يعمد إلى تحدي سلطة القضاء وتقويض استقلاليتها فحسب، إنما ضرب أيضاً صلاحيات وزيرة العدل التي لها وحدها حق رد مرسوم التشكيلات القضائية ولمرة واحدة فقط، وهذا ما قامت به بالفعل، أما رئيس الجمهورية فيملك صلاحية التوقيع أو عدمه من دون التقيد بمهلة زمنية محددة، ربطاً بأنّ المشرّع لم يلحظ ربما فرضية إقدام الرئيس على عرقلة تشكيلات الجسم القضائي".
ورداً على سؤال، كشفت المرجعية القضائية أنّ "مجلس القضاء الأعلى بصدد إعداد ردّ دستوري على خطوة رئيس الجمهورية، وتحديداً على الملاحظات التي أوردها في بيانه، على أن يفنّد ردّه عليها ملاحظة ملاحظة"، نافيةً رداً على سؤال "ما يروّج له أو يشتهيه البعض"، من أنّ رئيس المجلس القاضي سهيل عبود ينوي الاستقالة، وأكدت أنه "باقٍ وهناك الكثير ليقوم به".
وبالعودة إلى مسلسل فضائح الحكومة، فالمشاركون فيها كما المعارضون لها، جعلوا منها "مضرب مثل" في الفشل والهزالة وتقاسم الحصص. فإلى كرة الغضب الشعبي المتدحرجة والمتنقلة بين المناطق تنديداً بها وآخرها قرابة منتصف الليل عند ساحة رياض الصلح، لم يكن ينقص حكومة حسان دياب سوى تشبيهها بتقمص أداء "القذافي" حسبما عبّر رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط متهكماً على أدائها، أما من داخلها فمسمار جديد دقّه رئيس "تيار المردة" في نعش مصداقيتها معلناً مقاطعة وزيريه جلستها اليوم في قصر بعبدا، لأنّ التعيينات المنوي إقرارها هي "صورة وقحة لمحاصصة المصالح الطائفية والمذهبية والشخصية". إذ إنّ جلسة بعبدا التي ستقرّ سلة تعيينات إدارية، سوف يُؤرَّخ لها بكل ما للكلمة من معنى، وقد يُطلق عليها مسمّى "جلسة محمد أبو حيدر" المعالج الفيزيائي المحسوب على الرئيس نبيه بري، الذي فرضت العجلة في تعيينه مديراً عاماً لوزارة الاقتصاد، تقديم ساعة انعقاد مجلس الوزراء 24 ساعة، لينعقد اليوم بدل الغد تاريخ ميلاد أبو حيدر، لأنه سيتخطى بحلوله السن القانونية التي تتيح تعيينه... نعم إلى هذا الدرك وصل استغباء عقول اللبنانيين في حكومة دياب، ولعلّ الأجدى بها أن تدرج على جدول أعمال جلسة اليوم بند "إطفاء شمعة" عيد أبو حيدر التاسع والثلاثين فور إقرار تعيينه، مع إبداء التمنيات بأن تكون "سنة حلوة على المدير".
وإلى التعيينات الأخرى المقسّمة مغانمها على المكونات الحكومية، طرأت معضلة جديدة كانت "نداء الوطن" قد تفردت بكشف النقاب عنها الأسبوع الفائت، وهي تلك التي تتمحور حول مسألة إصرار رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل على تعيين محافظ لمحافظة جبيل – كسروان في جلسة اليوم، "رغم أنها لم تدخل الملاك بعد"، حسبما نقلت مصادر مواكبة لـ"نداء الوطن"، موضحةً أنّ "باسيل استطاع أن يفرض على الحكومة تعيين سيدة من عكار من آل ديب قريبة من "التيار الوطني الحر" لهذا الموقع، في حين أنّ رئيس الحكومة حسان دياب، الذي بدا بالأمس منبوذاً من طائفته عبر مشهدية انعقاد المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى في دار الفتوى، بغيابه وبحضور الرئيس سعد الحريري شخصياً الاجتماع، فشل في مجرد طرح مرشح للمحافظة المستحدثة باعتبار أنّ جبيل كانت (وفق المعادلة التي أرست تعيين محافظ أرثوذكسي لبيروت) تابعة إدارياً لمحافظ جبل لبنان السنّي، وهذا ما سيشكل نقطة ضعف جديدة في سجله "السنيّ" لصالح استكمال مسار الرضوخ لرغبات باسيل في التعيينات، بعدما كان قد فشل سابقاً في تعيين مرشحته بترا خوري لمنصب محافظة بيروت. في حين أنّ المعلومات المتوافرة تفيد بأنه حاول خلال الأيام الأخيرة تعيين القاضي مروان عبود في محافظة جبيل – كسروان بدل محافظة بيروت، لكنه فشل في هذا الطرح أيضاً.
أما في جديد المعطيات عن كواليس اجتماع بعبدا المالي، فقد اختصرت مصادر مطلعة على مجريات هذا الاجتماع ما خلص إليه بأن الذي حصل، كان "بلفة مستشارين سيدفع ثمنها المودع اللبناني من جنى عمره"، إذ تؤكد أنه "لم يحصل أي اتفاق أو تفاهم حول الأرقام بين الحكومة والمصرف المركزي والمصارف"، ونقلت عن حاكم المصرف المركزي قوله خلال اجتماع بعبدا: "نحنا مش متفقين"، فكان الجواب: "روح فاوض هلق وقول نحنا رح ننطلق من هون"، مشددةً على أنّ "عقلية الاستخفاف بالمؤسسات الدولية لا تزال مستمرة وخصوصاً من خلال المقاربة الرسمية للمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي"، كاشفةً في المقابل أنّ "معنيين في المؤسسات الدولية يدرسون حالياً ماهية الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور اللبناني للفريق اللبناني الذي يفاوض صندوق النقد، لا سيما منه مجموعة المستشارين للحكومة".
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- إستنكار قضائي لـ"ردّ" عون: لم يفعلها إلا لحود
- ليل بيروت يسابق الإنهيار المالي وصفقة التعيينات!
- فرنجية يقاطع جلسة التعيينات وخلاف بين دياب وباسيل
- العهد "القوي" بالمخالفات الدستورية.. الرفاعي لعبّود استقِل وافضح المستور
- دعوة إلى الرئيس سهيل عبود كي يستقيل؟
- "السلاح" حين لا ينفع الاختزال ولا الإرجاء ولا المكابرة
- في 23 حزيران يُكرَم باسيل أميركياً أو يُهان؟!
- عون يُسقط التشكيلات القضائية... "عهد قوي ينافس الرئيس القوي"!
- الأملاك البحرية: رأي هيئة التشريع يقيّد النيابة العامة؟
- سعر الدولار يرتفع: المسرحيّة القضائيّة لم تنفع
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)