أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة النهار‎

ـ يقوم وزير بإزاحة مديرين وموظفين أكفّاء من مهماتهم في الوزارة ليضعها في إشرافه، بعدما وضع كل قرارات ‏الوزارة بيد مستشاره الذي "فتح دهاليز مغارات"، بعدما احضره معه من بلدته البقاعية لهذه الغاية. وبدأت ‏التساؤلات تدور حول إعطاء الاذونات والتراخيص والقرارات بشأن منتوجات ومواد تتعلق بالوزارة، وما يشوب ‏العملية من منافع ضخمة تستدعي تدخّل الوزير شخصياً بالتهويل على أي موظف رافض لمخالفاته‎.

ـ لوحظ أنّ لقاءات الأحزاب التي كانت تحصل دورياً في مقار القوى المحسوبة على "حزب الله"، انقطعت منذ فترة، ‏ومرد ذلك وفق المتابعين التباينات والخلافات بين القوى والتيارات المنضوية في فريق الثامن من آذار‎.

ـ يقول رئيس حزب مسيحي بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الأسبوع الماضي، إنّه لم ‏يفاجَأ بما سمعه من سيد بكركي من استياء وتململ لما آلت إليه الأوضاع على الساحة المسيحية واللبنانية، وبدا ‏خائفاً على أوضاع الناس والبلد بشكل كبير‎.‎

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

قالت مصادر على صلة بملف التعيينات إن بورصة الحديث عن تغيير حكومي ترتفع كلما كان هناك ملف تعيينات ‏قيد التحضير وإن هذا التسويق للتغيير الحكومي بات لازمة مكررة كورقة ضغط للتأثير على موقف رئيس ‏الحكومة من طلبات الجهات المشاركة في الحكومة؛ وهو يتكرر رغم إدراك أصحابه أنه بات مستهلكاً ولو ‏للإعراب عن عدم الرضا‎.

ـ كواليس‎

قالت مصادر مالية إن نجاح الجهات المالية الرسمية في سورية بفرض تحسّن قارب الـ 40% على سعر صرف ‏الليرة السورية خلال ساعات يدل على أن الارتفاع الأخير الذي فاق الـ 100% كان نتيجة مضاربات حاولت ‏الاستفادة من مناخ قانون العقوبات الأميركية. وجاء التدخل الرسمي ليجعل أرباحها المفترضة خسائر محققة مع ‏سعر 2200 ليرة للدولار بدلاً من4200‏‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ لوحظ في الآونة الأخيرة احتدام حرب مستشارين في أحد المقرات الرسمية‎.

ـ رأت أوساط مرجع بارز أن توقيف أشخاص من جنسيات غير لبنانية شاركوا في أحداث السبت الماضي يؤكد ‏أن هناك مخططا لتخريب البلد‎.

ـ لاحظ بعض المواطنين أن محطات وقود لا تملأ خزانات سياراتهم إلاّ بقيمة 25000 ليرة ما يؤشر إلى أزمة ‏قريبة محتملة‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ نادرة المرات، التي لم يردّ فيها مرجع كبير المراسيم "العادية"، ومعلومة المرات التي صدر فيها مرسوم بتوقيع ‏‏"نافذ حكماً" في عهد الحكومات المشكّلة منذ العام 2016‏‎!

ـ صدم وزير سابق، بتغيير موعد جلسة مجلس الوزراء، ليتاح المجال أمام تعيين موظف في الفئة الأولى، على ‏خلفية يوم واحد، قبل بلوغ الـ40 سنة؟‎!

ـ تملك جهات لبنانية على ارتباط مع مواقع دولية معلومات عن تعذّر حصول لبنان على قروض من المؤسسات ‏المانحة، وبينها صندوق النقد الدولي، في هذه الظروف‎..‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ قالت مصادر مطلعة إنّ شخصية أساسية تلوذ بفلك "التيار الوطني الحر" مدرجة على لائحة العقوبات بموجب ‏قانون "قيصر" لكن لن يعلن عنها في الدفعة الأولى‎.

ـ جرت ليلة السبت مشاورات أميركية وبريطانية تتمحور حول التطورات في لبنان فكان تشديد مشترك على ‏وجوب عدم انزلاق اللبنانيين إلى العنف‎.

ـ حتى الآن، لم توجه أي دعوة الى الجمعية العمومية لمالكي الأسهم في قطاع الخلوي حول تسمية أعضاء مجلسي ‏إدارة الشركتين بعد الإعلان عنهم من جانب وزير الاتصالات‎.‎

‎صحيفة الأنباء

‎*‎طرح الثقة‎

تحدث رئيس تيار سياسي أمام زواره بطريقة سلبية عن وزير محسوب على فريقه، ‏متمنياً طرح الثقة به‎.‎

‎*‎محاولة نفي‎

نقلت شخصية وزارية طرحاً الى مرجع سياسي، ولاحقاً حاولت نفي ذلك‎.