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أسرار وخفايا لبنانية
صحيفة النهار
ـ يقوم وزير بإزاحة مديرين وموظفين أكفّاء من مهماتهم في الوزارة ليضعها في إشرافه، بعدما وضع كل قرارات الوزارة بيد مستشاره الذي "فتح دهاليز مغارات"، بعدما احضره معه من بلدته البقاعية لهذه الغاية. وبدأت التساؤلات تدور حول إعطاء الاذونات والتراخيص والقرارات بشأن منتوجات ومواد تتعلق بالوزارة، وما يشوب العملية من منافع ضخمة تستدعي تدخّل الوزير شخصياً بالتهويل على أي موظف رافض لمخالفاته.
ـ لوحظ أنّ لقاءات الأحزاب التي كانت تحصل دورياً في مقار القوى المحسوبة على "حزب الله"، انقطعت منذ فترة، ومرد ذلك وفق المتابعين التباينات والخلافات بين القوى والتيارات المنضوية في فريق الثامن من آذار.
ـ يقول رئيس حزب مسيحي بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الأسبوع الماضي، إنّه لم يفاجَأ بما سمعه من سيد بكركي من استياء وتململ لما آلت إليه الأوضاع على الساحة المسيحية واللبنانية، وبدا خائفاً على أوضاع الناس والبلد بشكل كبير.
صحيفة البناء
ـ خفايا
قالت مصادر على صلة بملف التعيينات إن بورصة الحديث عن تغيير حكومي ترتفع كلما كان هناك ملف تعيينات قيد التحضير وإن هذا التسويق للتغيير الحكومي بات لازمة مكررة كورقة ضغط للتأثير على موقف رئيس الحكومة من طلبات الجهات المشاركة في الحكومة؛ وهو يتكرر رغم إدراك أصحابه أنه بات مستهلكاً ولو للإعراب عن عدم الرضا.
ـ كواليس
قالت مصادر مالية إن نجاح الجهات المالية الرسمية في سورية بفرض تحسّن قارب الـ 40% على سعر صرف الليرة السورية خلال ساعات يدل على أن الارتفاع الأخير الذي فاق الـ 100% كان نتيجة مضاربات حاولت الاستفادة من مناخ قانون العقوبات الأميركية. وجاء التدخل الرسمي ليجعل أرباحها المفترضة خسائر محققة مع سعر 2200 ليرة للدولار بدلاً من4200.
صحيفة الجمهورية
ـ لوحظ في الآونة الأخيرة احتدام حرب مستشارين في أحد المقرات الرسمية.
ـ رأت أوساط مرجع بارز أن توقيف أشخاص من جنسيات غير لبنانية شاركوا في أحداث السبت الماضي يؤكد أن هناك مخططا لتخريب البلد.
ـ لاحظ بعض المواطنين أن محطات وقود لا تملأ خزانات سياراتهم إلاّ بقيمة 25000 ليرة ما يؤشر إلى أزمة قريبة محتملة.
صحيفة اللواء
ـ نادرة المرات، التي لم يردّ فيها مرجع كبير المراسيم "العادية"، ومعلومة المرات التي صدر فيها مرسوم بتوقيع "نافذ حكماً" في عهد الحكومات المشكّلة منذ العام 2016!
ـ صدم وزير سابق، بتغيير موعد جلسة مجلس الوزراء، ليتاح المجال أمام تعيين موظف في الفئة الأولى، على خلفية يوم واحد، قبل بلوغ الـ40 سنة؟!
ـ تملك جهات لبنانية على ارتباط مع مواقع دولية معلومات عن تعذّر حصول لبنان على قروض من المؤسسات المانحة، وبينها صندوق النقد الدولي، في هذه الظروف..
صحيفة نداء الوطن
ـ قالت مصادر مطلعة إنّ شخصية أساسية تلوذ بفلك "التيار الوطني الحر" مدرجة على لائحة العقوبات بموجب قانون "قيصر" لكن لن يعلن عنها في الدفعة الأولى.
ـ جرت ليلة السبت مشاورات أميركية وبريطانية تتمحور حول التطورات في لبنان فكان تشديد مشترك على وجوب عدم انزلاق اللبنانيين إلى العنف.
ـ حتى الآن، لم توجه أي دعوة الى الجمعية العمومية لمالكي الأسهم في قطاع الخلوي حول تسمية أعضاء مجلسي إدارة الشركتين بعد الإعلان عنهم من جانب وزير الاتصالات.
صحيفة الأنباء
*طرح الثقة
تحدث رئيس تيار سياسي أمام زواره بطريقة سلبية عن وزير محسوب على فريقه، متمنياً طرح الثقة به.
*محاولة نفي
نقلت شخصية وزارية طرحاً الى مرجع سياسي، ولاحقاً حاولت نفي ذلك.
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أحدث الأخبار - لبنان
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