- هل يستفيد لبنان من صفقة أميركية - إيرانية؟
- محاصصات السلطة ومشاحنات المعارضة تسرّعان في انهيار لبنان
- تقاسُم الخـــراب
- المشكلة بين «المالية» و»المركزي» : 15 مليار دولار «ضائعة»
- بعد المسار الحكومي.. الخارج يدير ظهره للبنان؟
- إعادة النظر في التشكيلات
- ما هو مطروح دون «التغيير الحكومي» وأخطر منه!؟
- لا فتنة.. وإنما غبار لتغطية ما يُحاك
- التشكيلات الى تشرين.. إستدعاء الاسبوع المقبل.. واستقالة في الأفق
- 6 حزيران يفيد دياب والحريري!
- حلفاء "حزب الله" يتحسَّسون الرقاب ...ولبنان على "ممرّ الفيل"!
- الحكومة بين أخطر الشرين: الخضوع لمقاسمة باسيل في التعيينات!
- تهديد أميركي بتوسيع دائرة العقوبات لتشمل حلفاء حزب الله | التعيينات: حكومة دياب ترضخ
- حسان استقال ونوّاف في السراي..
- وهنُ السُّنّة: طائفةٌ مركزية وليست رابطة نقابية
- حزب الله حقّق فيدراليته... ماذا عن الآخرين؟
- توتر "حزب الله"... ابحث عن سوريا
- بلبلة بين موظفي "ألفا" و"تاتش"... أين حقوقنا؟
- الحريري وجعجع: جرح عميق و"أمور عالقة"
- الحكومة باقية... طالما أنّ خليفتها لا تزال في "الخيال"
- الأوروبيون يتراجعون... والأميركيون "الأمر لنا"
- طرابلس الحزينة... من ينقذها؟
- حزب الله يطوق حاكم مصرف لبنان بأربعة نواب
- معركة توزيع الخسائر تحتدم: المصارف تلوم السياسيين والمودعين... وسائر اللبنانيين!
- يوسف بشارة: وداع الصوت الصارخ
- مدير شركة البساتنة في اليونان: لسنا وسطاء في استيراد الفيول
- لبنان وسوريا: وحدة الحصار والمواجهة
- التطورات تعزز فرص استقالة حكومة دياب.. ومصادر تتوقعها نهاية الشهر
- الحكومة اللبنانية تهتز... ولن تقع
- توقعات الأبراج ليوم June 11, 2020
- "القوات" و"المستقبل": النميمة أقوى من السياسة
- ترتيبات لإعادة الحريري لرئاسة الحكومة.. عاد بنصائح من فرنسا، وبري وجنبلاط يدعمانه
- الحكومة تنفّذ مخططاً لتسريع إفلاس المصارف
- أسرار وخفايا لبنانية
- مليارات لدولة الفساد؟
- ممنوع من مغادرة القاهرة حتى إيجاد البديل وضباطه يحاولون الانشقاق.. حلفاء حفتر يرسمون مصيره في الساعات المقبلة
- "ما هذا السخف"؟.. الصين ترد على دراسة "متى ظهر كورونا"
- أستراليا لم تسجل أي حالات عدوى داخل المجتمع خلال 24 ساعة
- طريقتنا السائدة في فهم أميركا...
- إستنكار قضائي لـ"ردّ" عون: لم يفعلها إلا لحود
- ليل بيروت يسابق الإنهيار المالي وصفقة التعيينات!
- فرنجية يقاطع جلسة التعيينات وخلاف بين دياب وباسيل
- استمرار "الطائف" يتوقّف على صمود "مار مخايل"!
- العهد "القوي" بالمخالفات الدستورية.. الرفاعي لعبّود استقِل وافضح المستور
- دعوة إلى الرئيس سهيل عبود كي يستقيل؟
- الحريري يعود إلى السياسة: لحكومة بلا باسيل وحزب الله
- الحكومة العتيدة... ولّى زمن "الوحدة الوطنية"
- "السلاح" حين لا ينفع الاختزال ولا الإرجاء ولا المكابرة
- في 23 حزيران يُكرَم باسيل أميركياً أو يُهان؟!
- عون يُسقط التشكيلات القضائية... "عهد قوي ينافس الرئيس القوي"!
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
استمرار "الطائف" يتوقّف على صمود "مار مخايل"! ...الكاتب:
-
العهد "القوي" بالمخالفات الدستورية.. الرفاعي لعبّود استقِل ...الكاتب:
-
-
-
-
-
إعادة النظر في التشكيلات
في الأمس القريب ردّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مشروع مرسوم التشكيلات والمُناقلات القضائية، التي أعدّها مجلس القضاء الأعلى، مورداً سلسلة ملاحظات حولها، لافتاً إلى أنّ إعادة النظر في هذه المُناقلات أمر مُتاح في كل حين ومناسبة، ومتروك لتقدير مجلس القضاء الأعلى.
وجاء ردّ الرئيس عون، في كتاب وجّهه المدير العام لرئاسة الجمهورية إلى رئيس مجلس الوزراء، بواسطة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
وبعيداً من الملاحظات التي تضمّنها هذا الكتاب، فإنّ السؤال الجوهري المطروح يبقى:
- هل يحقّ لرئيس الجمهورية طلب إعادة النظر في مرسوم عادي، من الوجهة الدستورية؟
نصّت المادة /57/ من الدستور اللبناني على حق رئيس الدولة، بطلب إعادة النظر في أي قانون، يُصدره المجلس النيابي، بعد إطلاع مجلس الوزراء، ومرّة واحدة، ضمن المهلة المحدّدة لإصداره، بحيث لا يجوز أن يُرفض طلبه.
كذلك نصّت الفقرة الثانية من أحكام المادة /56/ من الدستور اللبناني، على حق رئيس الجمهورية، بطلب إعادة النظر في أي قرار يتّخذه مجلس الوزراء، خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية.
ولكن الدستور لم يتضمّن أي صلاحية لطلب إعادة النظر، في أي مرسوم عادي، وصل إليه لتوقيعه وإصداره.
فالمرسوم العادي، والتي ترعى أحكامه المادة /54/ من الدستور اللبناني، يصدر عن رئيس الجمهورية، ويشترك في التوقيع عليه رئيس الحكومة، والوزير أو الوزراء المختصّون.
ولهذه المراسيم العادية أنواع:
- الفئة الأولى من هذه المراسيم، تخضع للسُلطة الإستنسابية المُطلقة لرئيس الدولة، فَله الحريّة والقرار بتوقيعها مِن عَدمه، أي صلاحية مُطْلقة بالكامل، مثلاً مرسوم مَنح العفو الخاص (الصلاحية المنصوص عنها في الفقرة التاسعة من أحكام المادة /53/ من الدستور).
- الفئة الثانية من هذه المراسيم، لا تخضع للسُلطة الإستنسابية المُطْلقة لرئيس الجمهورية، إنما صلاحيته في خصوصها مُقيّدة وليست مُطْلقة، وهدفها تسيير المرافق العامة، مثلاً مرسوم الإعدام، حيث رئيس الجمهورية مُلْزَم بتوقيعه، وإلّا يكون مُعطّلاً لِدَور السُلطة القضائية التي أصدرت الحُكم النهائي. حيث يكون التوقيع في هذه الحال، توقيعاً شكليّاً وليس استنسابيّاً.
والسؤال المطروح:
ماذا في شأن مرسوم التشكيلات القضائية؟ هل تخضع للسُلطة الإستنسابية المُطلقة لرئيس الدولة؟ أم أنها صلاحية مُقيّدة؟
من الثابت، أنّ صلاحية رئيس الدولة في إصدار مرسوم التشكيلات القضائية، صلاحية مُقيّدة وليست مُطْلقة، لا سيما أنّ المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي (150 / 1983) نصّت على أنّ التشكيلات وبعد التأكيد عليها من مجلس القضاء الأعلى، بغالبية موصوفة، تُصبح نهائية ومُلزمة. وبالتالي، صدور المرسوم يُصْبح أمراً شكليّاً، لا أكثر ولا أقلّ.
فضلاً عن ذلك، إنه ولَوْ اعتبرنا جدلاً أنّ صلاحية رئيس الدولة هي صلاحية مُطْلقة وغير مُقيّدة، فإنّ باستطاعة رئيس الجمهورية أن يُعطّل سُلطة دستورية (السُلطة القضائية) ويُمارس وصاية مُقنّعة على المرفق القضائي، من دون وجه حق، بِشَكْلٍ مُخالف لأحكام الدستور.
وبالخُلاصة،
- إنّ قرار رئيس الجمهورية قد شكّل سابقة دستورية، لم يَسْبِق لها مثيل على الإطلاق.
- إنّ قرار رئيس الدولة أوحى وكأنّ الرئاسة الأولى تُمارس وصاية مُقنّعة على المرفق القضائي، بِغضّ النظر عمّا إذا كانت هذه التشكيلات قد اعترتها الشوائب، وبعيداً عمّا تضمّنه كتاب طلب إعادة النظر من ملاحظات.
- إنّ قرار رئيس البلاد قد خالف أحكام المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي (150 / 1983) التي نصّت على أن التشكيلات قد باتت نهائية ومُلْزِمة.
وفي الختام،
بعيداً عمّا تضمّنته التشكيلات والمُلاحظات، فلبنان بحاجة اليوم إلى قضاء شريف ونزيه. أطلقوا يد القضاء لاستعادة ما تبقّى، «فالعدل أساس المُلك» يا سادة.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- محاصصات السلطة ومشاحنات المعارضة تسرّعان في انهيار لبنان
- المشكلة بين «المالية» و»المركزي» : 15 مليار دولار «ضائعة»
- إعادة النظر في التشكيلات
- ما هو مطروح دون «التغيير الحكومي» وأخطر منه!؟
- حلفاء "حزب الله" يتحسَّسون الرقاب ...ولبنان على "ممرّ الفيل"!
- الحكومة بين أخطر الشرين: الخضوع لمقاسمة باسيل في التعيينات!
- تهديد أميركي بتوسيع دائرة العقوبات لتشمل حلفاء حزب الله | التعيينات: حكومة دياب ترضخ
- حسان استقال ونوّاف في السراي..
- حزب الله حقّق فيدراليته... ماذا عن الآخرين؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)