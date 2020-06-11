التعيينات المحاصصية شوهت وجه حكومة دياب «الإصلاحي»

أوقعت التعيينات الإدارية التي أصدرتها حكومة حسان دياب من القصر الجمهوري أمس، التوجه الإصلاحي لحكومة الإنقاذ الوطني في جب المحاصصة المضادة لأي إصلاح كالذي اشترطه المجتمع الدولي وصندوق نقده، كممر إلزامي لمساعدة لبنان على النهوض من كبوته المتعددة الوجوه.

وحرصت معظم الصحف ووسائل الإعلام على وصف هذه التعيينات بـ «الفضائحية»، لتجاوزها القانون الصادر عن مجلس النواب، حول آلية التعيينات، والذي أعيق توقيعه ونشره في الجريدة الرسمية، ريثما تمرر الحكومة سلة تعييناتها المالية والإدارية، بصورة كيفية وبطريقة محاصصاتية، سحبت ما تبقى من وهج إصلاحي لرئيس الحكومة حسان دياب، بعد نجاح رئيس التيار الحر جبران باسيل في استدراجه الى لعبة المحاصصة الطائفية التي انخرط بها عمليا.

وشملت التعيينات المالية، نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، وهم وسيم منصوري نائب أول، سليم شاهين، نائبا ثانيا، بشير يقظان نائبا ثالثا، والكسندر موراديان، نائبا رابعا، (الأول لبري والثاني لدياب والثالث لأرسلان والرابع لحزب الطاشناق).

وتلازم تعيين نواب حاكم مصرف لبنان مع خفض مرتباتهم المتجاوزة لحدود المرتبات العادية لكبار موظفي الدولة.

وعين لرئاسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ، والأعضاء سامي الوجه وجوزف فؤاد حداد، مروان مخايل وعادل دريق. ولهيئة الأسواق المالية: واجب علي قانصو، وفؤاد شقير ووليد سليم القادري.

ومفوض الحكومة في مصرف لبنان: كريستال وليد واكيم، وشادي حنا لعضوية هيئة التحقيق في مصرف لبنان.

أما التعيينات الإدارية: رئيس مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، محافظ كسروان والفتوح وجبيل بولين ديب، «لحين إصدار المراسيم التطبيقية، لإنشاء هذه المحافظة»، مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبوحيدر، مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه غسان نورالدين، مدير عام الحبوب والشمندر السكري جريس طانيوس برباري.

وقاطع وزيرا تيار المردة ميشال نجار ولميا يمين الدويهي الجلسة، لأن التعيين وبحسب الوزير نجار تجاهل أبسط المعايير، وهي إرسال السيرة الذاتية للمرشحين قبل 48 ساعة من الجلسة ليتسنى للوزراء الاطلاع عليها، وهذا لم يحصل، ومع ذلك حرص النائب جبران باسيل الموصوف بـ «طباخ التعيينات»، على تعيين عادل دريق المحسوب على المردة دون أن يطالب به سليمان فرنجية، وذلك من قبيل الإرضاء وبالتالي كسر ما يسمى احتكار التيار الحر لوظائف المسيحيين في الدولة.

بدوره، رئيس الحكومة دعم مرشحين قريبين من تيار المستقبل، وتحديدا نسرين مشموشي التي أصر عليها رغم الملاحظات التي أثيرت حولها، كونها من الفئة الثانية وباتت رئيسة على من كانوا رؤساء لها، علما ان من شروط التعيين لمجلس الخدمة المدنية أن يكون الموظف فئة أولى ولخمس سنوات قبل التعيين.

كما حصل الحزب التقدمي الاشتراكي على حصة من التعيينات، دون أن يكون مشاركا في الحكومة من خلال فؤاد شقير عضو هيئة الأسواق المالية، في مقابل إعطاء طلال أرسلان النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان بشير يقظان.

ويبدو أن رئيس الحكومة أصر على الإطاحة بنائب حاكم المصرف المركزي محمد البعاصيري القريب من الحريري والوثيق العلاقة مع الأميركيين من خلال إصراره على تعيين زميله في الجامعة الأميركية سليم شاهين مكانه.

بيد ان المجتمعين في القصر الجمهوري غاب عن مسامعهم ما يفعله الدولار الأميركي بالليرة اللبنانية في الأسواق السوداء العصية على المراقبة، حيث تجاوز الخمسة آلاف ليرة، ومرد ذلك الى الصراع الذي بات مكشوفا بين الحكم والحكومة من جهة، وبين مصرف لبنان وجمعية المصارف من جهة أخرى، والذي تبدى في الاجتماع المالي الأخير في بعبدا، حيث فشل المجتمعون في التوافق على توحيد أرقام الخسائر المالية للدولة، والتي يطالب صندوق النقد الدولي بتحديدها، ما يعكس عدم جدية السلطة اللبنانية في التفاوض مع صندوق النقد، بدليل إصرار الحكومة على منطق الدولة المفلسة، مقابل إصرار المصارف على انها ليست كذلك، الى درجة قول رئيس جمعية المصارف سليم صفير: مجموعة عاطلين عن العمل شكلوا حكومة.

وتخشى مصادر سياسية متابعة لـ «الأنباء» ان تكون المحاصصة الظاهرة في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، جزءا من استراتيجية التحول الى «الاقتصاد المشرقي»، الذي تحدث عنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، تحت عنوان «مكافحة العدوان الاقتصادي والمالي الأميركي على لبنان»، بانفتاح لبنان، كما انفتحت سورية على السوق الصينية والإيرانية والروسية.

بالتزامن عاد المتظاهرون الى الشارع، وقطعوا الطريق أمام مصرف لبنان، بسبب ارتفاع سعر الدولار، منددين بالسياسات المالية، وجرى قطع طرق في طرابلس والشمال والبقاع وصيدا تحت العنوان نفسه.

وفي هذا الوقت أوصت الإدارة الجمهورية في الولايات المتحدة بجملة عقوبات ضد حزب الله وحلفائه، حيث قدمت لجنة الدراسات في الحزب الجمهوري في الكونغرس، استراتيجية للأمن القومي، موصية بفرض عقوبات على حزب الله تشمل وزيريه في الحكومة ومن يقدمون أنفسهم على انهم مستقلون، وهم داعمون لحزب الله كالنائب جميل السيد والوزيرين السابقين جميل جبق وفوزي صلوخ، كما أوصت بمعاقبة داعمي الحزب من خارجه كرئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب جبران باسيل، وبوقف المساعدات عن الجيش اللبناني! رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب رأى ان حكومة حسان دياب أطلقت النار على نفسها، بتمريرها التعيينات المالية والإدارية محاصصاتيا، وتوقع في حال سقوطها القريب، ان يشكل نجيب ميقاتي الحكومة التالية، لأن الرئيس ميشال عون لن يوقع مرسوم تكليف الحريري بعد الآن.