السفارة الأميركية لرعاياها: من يريد مغادرة لبنان يتحضر للسفر من اليوم حتى 19 الجاري

الرئيس اللبناني ميشال عون مستقبلا السفيرة الأميركية دوروثي شيا في بعبدا (محمود الطويل)

أصدرت السفارة الأميركية في لبنان بيانا دعت فيه رعاياها لمن يريد مغادرة لبنان أن يملأ استمارة تحضيرا للسفر بدءا من اليوم، علما ان الرحلات مستمرة حتى ١٩ الجاري على متن خطوط الميدل إيست.

وأعلنت شركة طيران الشرق الأوسط طبقا للبيان عن إمكانية نقل رعايا الولايات المتحدة الأميركية المتواجدين في لبنان، وذلك بعد إجراءات يقوم بها الرعايا مع الولايات المتحدة الأميركية.

الى ذلك، قالت السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، إن الولايات المتحدة تدعم الخطوات الإصلاحية التي يقوم بها لبنان لكي يتمكن من الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني ميشال عون، امس لسفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان في بعبدا، حيث جرى استعراض العلاقات اللبنانية - الأميركية وسبل تطويرها، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية الراهنة.

وأشارت السفيرة الأميركية إلى أن بلادها تدعم لبنان في كافة المجالات وتقف إلى جانبه في الظروف الصعبة التي يجتازها.