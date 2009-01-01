- "نكسة 6 حزيران" انطوت... وثورة تشرين "رجعت"
- حرائق الدولار ليلاً تطيح سلامة اليوم أم الحكومة غداً!
- حكومة دياب تحت الضغط الاقتصاديّ والشعبيّ
- السفيرة الغاضبة تحذّر عون.. وحزب الله يدعم الأسد بالدولار
- دولار الفيسبوك يُنزل جميع اللبنانيين إلى الشارع: 60% منهم تحت خط الفقر
- المصارف خسرت 25 مليار دولار من ودائعها في 10 أشهر
- بطرس حرب: "الطائف" لم يستثنِ سلاح "حزب الله".. ولم يٌطبّق ولا أستبعد عودة العلاقات بين الحريري وباسيل
- مروان اسكندر: باسيل أحرق احتياط الدولار والحلّ في الصين
- شيا تشرح لعون أهداف "قانون قيصر"... جبق: لنتسلَّ قليلاً... وصلوخ: "ما معي مصاري"
- لبنان وفُرص تطويق مفاعيل "قيصر"
- هل أقفل إجتماع بعبدا باب الحوار المالي؟
- محلات الصيانة وقطع غيار السيارات في "باب الرمل": الدولار سيُطيح كلّ شيء
- الحريري يفرض معادلة "القصر مقابل السراي"
- كلفة إنقاذ الحكومة في موازاة الانهيار المالي
- علي ياسين وشربل قرداحي: مَن يحاسب مَن؟ استعادة الخلوي: التعيين معلّق
- أستراليا: إغلاق مدرسة بسيدني جراء إصابة بكورونا بعد أسبوعين من انعدام الإصابات
- حافظ الأسد… صنع دورا ولم يصنع مستقبلا
- أيّ حِوار مع أمريكا لا يُطالب فيه المُحاور العِراقي باعتِذارٍ صريحٍ وتعويضات كاملة عن غزو عام 2003 ومآسيه يظَل بلا قيمة ويُشَكِّل إهانةً لأكثر من مِليونيّ شهيد عِراقي.. هل تسمعنا يا سيّد كاظمي؟
- السفارة الأميركية لرعاياها: من يريد مغادرة لبنان يتحضر للسفر من اليوم حتى 19 الجاري
- لبنان أمام موجةٍ عاتية من العقوبات الأميركية... كأنها «قنبلة فراغية»
- التعيينات المحاصصية شوهت وجه حكومة دياب «الإصلاحي»
- انهيار غير مسبوق في سعر الليرة اللبنانية.. قطع للشوارع والنيران تصل لمناطق حزب الله بسبب وضع الاقتصاد
- أستراليا تتحضر لبناء أكبر تلسكوب راديوي في العالم
- بالفيديو: لبنان الكفاءة.. والشعب العنيد
- بالفيديو: لقطات نادرة لآلاف السلاحف البحرية المهددة بالانقراض تضع بيوضها في أستراليا
- بيلا ثورن مثيرة في صور مسربة!
- بدأت تجاربَ على البشر.. شركة “إيلي ليلي” تعلن قرب إيجاد علاج لكورونا قبل سبتمبر
- سرقوا منه 55 مليون دولار.. الإندبندنت: مرتزقة خدعوا حفتر ووعدوه بصفقة سلاح ثم هربوا
- التعيينات الفضائحية: الحكومة تُسقط مزاعم الإصلاح
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تخفف قيود استقبال الناس في المنزل والتجمعات الخارجية
- العقوبات تطوّق حلفاء «الحزب».. والسلطة تأكل جبنة التعيينات
- أستراليا.. فيكتوريا: ثمانية مصابين جدد بكورونا من بينهم أحد المشاركين في المظاهرات
- شـــــيـــعــة؟ كــلُّــنــا شــيــعة
- أستراليا.. هل يُقدم مورسين على المصالحة مع الابوريجنال؟
- أسرار وخفايا لبنانية
- هل يستفيد لبنان من صفقة أميركية - إيرانية؟
- محاصصات السلطة ومشاحنات المعارضة تسرّعان في انهيار لبنان
- تقاسُم الخـــراب
- المشكلة بين «المالية» و»المركزي» : 15 مليار دولار «ضائعة»
- بعد المسار الحكومي.. الخارج يدير ظهره للبنان؟
- إعادة النظر في التشكيلات
- ما هو مطروح دون «التغيير الحكومي» وأخطر منه!؟
- لا فتنة.. وإنما غبار لتغطية ما يُحاك
- التشكيلات الى تشرين.. إستدعاء الاسبوع المقبل.. واستقالة في الأفق
- 6 حزيران يفيد دياب والحريري!
- حلفاء "حزب الله" يتحسَّسون الرقاب ...ولبنان على "ممرّ الفيل"!
- الحكومة بين أخطر الشرين: الخضوع لمقاسمة باسيل في التعيينات!
- تهديد أميركي بتوسيع دائرة العقوبات لتشمل حلفاء حزب الله | التعيينات: حكومة دياب ترضخ
- حسان استقال ونوّاف في السراي..
- وهنُ السُّنّة: طائفةٌ مركزية وليست رابطة نقابية
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
التشكيلات الى تشرين.. إستدعاء الاسبوع المقبل.. واستقالة ...الكاتب:
-
-
-
وهنُ السُّنّة: طائفةٌ مركزية وليست رابطة نقابية ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
المصارف خسرت 25 مليار دولار من ودائعها في 10 أشهر
أصدر أخيراً مصرف لبنان ميزانيّات المصارف المجمّعة لغاية نهاية شهر نيسان الماضي. وقد عكست بوضوح آثار الانهيار المالي الذي يضرب البلاد، إذ أظهرت أنّ المصارف خسرت خلال شهر نيسان وحده ما يقارب 2.1 مليار دولار من الودائع، ليبلغ بذلك حجم الودائع التي خسرها القطاع المصرفي في الأشهر الأربعة الأولى من السنة ما يقارب 11.3 مليار دولار. وعمليّاً، يمكن القول إنّ القطاع المصرفي قد سجّل منذ شهر آب من العام الماضي ولغاية شهر نيسان، أي خلال 10 أشهر فقط، خسارة تقدّر بـ25 مليار دولار من الودائع. مع العلم أنّ الأرقام المتوفّرة تظهر أن مسار الانحدارات الشهريّة المتتالية لحجم الودائع الموجودة في القطاع المصرفي اللبناني بدأ تحديداً منذ شهر آب من العام الماضي.
لا يمكن النظر إلى هذه الأرقام دون إلى الإلتفات إلى أثرها البالغ في بنية القطاع وميزانيّاته. فخسارة 25 مليار دولار في 10 أشهر تعني عمليّاً خسارة 15% تقريباً من حجم الودائع الموجودة في القطاع المصرفي، التي كانت تتجاوز قيمتها في شهر آب مستوى 172.5 مليار دولار. وبعد هذا الانحدار القاسي، وصل إلى 147.5 مليار دولار فقط.
هذه الأرقام تحسم السجال الذي دار خلال الفترة الماضية بين رئيس الحكومة وبين المصرف المركزي، حول حجم الأموال التي خرجت من البلاد أو تمّ سحبها نقداً من النظام المصرفي. فالانخفاض الحاصل في حجم الودائع يمثّل مجموع الأموال التي خرجت من الودائع المصرفيّة إلى ثلاثة وجهات: تسديد القروض المتوجّبة في النظام المصرفي نفسه، والتحويلات الماليّة إلى الخارج، بالإضافة إلى السحوبات النقديّة بالليرة والعملات الأجنبيّة. وباختصار، سنتمكّن من تحديد حجم الأموال التي جرى تحويلها إلى الخارج أو سحبها نقداً، بمجرّد احتساب الانخفاض في حجم الودائع مع استثناء الأموال التي ذهبت لسداد القروض داخل النظام المصرفي.
وبمراجعة الأرقام التي تعرضها الميزانيّات المجمّعة، سيتبيّن لنا أنّ حجم الانخفاض في القروض الممنوحة داخل المصارف، أي حجم القروض التي جرى تسديدها، بلغ 1.1 مليار دولار في شهر نيسان، و5.9 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، و11.3 مليار دولار بين آب من العام الماضي ونهاية شهر نيسان.
وبذلك، يمكن الإستنتاج سريعاً أن حجم الأموال التي خرجت من البلاد أو سُحبت نقداً من النظام المصرفي بلغت مليار دولار في شهر نيسان، و5.4 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، و13.7 مليار دولار بين شهر آب 2019 ونهاية شهر نيسان 2020.
في السجال الذي دار خلال فترة من الفترات بين حاكم مصرف لبنان ورئيس الحكومة، قدّر حسّان دياب "الأموال التي خرجت من المصارف" خلال أوّل شهرين من السنة بـ5.7 مليار دولار. وفي ذلك الوقت حاول دياب الإيحاء بعبارته الملغومة هذه بأنّ هذا الرقم يعبّر عن حجم الأموال التي جرى تهريبها من المصارف عبر تحويلها إلى خارج البلاد أو سحبها نقداً، كما تعاملت الكثير من وسائل الإعلام مع هذا الرقم على هذا النحو. لم يوضح دياب لاحقاً ما أعلنه ولا اعتذر عن عدم دقة الرقم لأنّه بهذا يطال المستشارين الذين زوّدوه بالأرقام والعاطلين عن العمل حسب تعبير جمعية المصارف.
اليوم، تُبيّن الأرقام عدم واقعيّة ما حاول دياب الإشارة إليه، فما "خرج من المصارف" من تحويلات للخارج وسحوبات نقديّة لم يتجاوز مستوى 5.4 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، وهو ما يعني استحالة أن يصل هذا الرقم إلى مستوى الـ5.7 مليار دولار في أوّل شهرين من السنة. وعليه، يُثبت هذا الأمر صحّة ردّ حاكم المصرف المركزي على هذا الكلام، الذي أشار إلى أن هذا الرقم يتضمّن القروض التي جرى سدادها داخل المصارف نفسها. وباختصار، يمثّل الرقم الذي أشار إليه دياب انخفاضاً في الودائع خسره النظام المصرفي، وهذه مسألة ستؤثّر حكماً في حجم ميزانيّات القطاع، لكنّ هذا الرقم لا يعبّر بدقّة عن النزيف في السيولة الناتج عن التحويلات والسحوبات كما حاول أن يوحي دياب، وهذه هفوة كبيرة يُفترض أن يتحمّل مسؤوليّتها المستشارون الذين زجّوا بهذا الرقم في خطاب رئيس الحكومة الحسّاس.
ثمّة المزيد من المسائل المثيرة للاهتمام التي تكشف عنها الميزانيّات المصرفيّة المجمّعة الحديثة. فنسبة الودائع بالدولار داخل المصارف ارتفعت لتبلغ في نهاية شهر نيسان حدود 79%، في مقابل مستويات قاربت 73% في تشرين الأوّل 2019. وهذا الرقم يمثّل نسبة الودائع المقوّمة بالدولار الأميركي من إجمالي الودائع. أمّا نسبة القروض التي أعطتها المصارف بالدولار، فقد انخفضت لتبلغ حدود 65% فقط، بعد أن تجاوزت مستوى 73% في تشرين الأوّل 2019. ويمثّل هذا الرقم نسبة القروض الممنوحة حاليّاً بالدولار الأميركي من إجمالي القروض الممنوحة لدى المصارف. وهذا يعني أنّ هناك 8% من المقترضين بالدولار، قد سدّدوا قروضهم وأقفلوها.
تطول لائحة الملاحظات والاستنتاجات في ميزانيّات القطاع المصرفي، لكنّ الأكيد أن جميع العوامل الضاغطة على المصارف، يمكن تقفّي أثرها في كلّ تفصيل من تفاصيل هذه الميزانيّات، كما يمكن حكماً ملاحظة عمق الأزمة الماليّة من خلال المؤشرات المختلفة التي تعرضها
يعبّر الرقمان عن اتجاهين واضحين لدى عملاء المصرف، يتمثّلان بمحاولة المودعين التخلّص من الودائع بالليرة اللبنانيّة لتفادي خسارة قيمة الودائع بفعل انخفاض سعر صرف الليرة المستمرّ، في مقابل محاولة المقترضين التخلّص من قروضهم بالدولار الأميركي لتفادي ارتفاع قيمتها بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار.
لكنّ الاتجاهين سيمثّلان عاملي ضاغط على المصارف، من خلال ارتفاع تدريجي في نسبة التزاماتها بالدولار الأميركي، في مقابل انخفاض تدريجي في نسبة القروض التي منحتها للزبائن بالدولار، والتي تُصنّف في خانة الموجودات داخل الميزانيّة. والفارق بين الموجودات والودائع بالدولار، يمثّل عمليّاً ما يُعرف بـ"انكشاف المصارف على العملة الأجنبيّة"، ويُعدّ من العوامل الضاغطة غير المحبّذة في عالم المصارف.
تطول لائحة الملاحظات والاستنتاجات في ميزانيّات القطاع المصرفي، لكنّ الأكيد أن جميع العوامل الضاغطة على المصارف، يمكن تقفّي أثرها في كلّ تفصيل من تفاصيل هذه الميزانيّات، كما يمكن حكماً ملاحظة عمق الأزمة الماليّة من خلال المؤشرات المختلفة التي تعرضها. ولذلك، إذا أراد اللبنانيون تلمّس مستقبل الأزمات الماليّة والنقديّة في البلاد، فسيكون عليهم حكماً أن يتابعوا بعناية التطوّرات التي تعرضها هذه الميزانيّات.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- "نكسة 6 حزيران" انطوت... وثورة تشرين "رجعت"
- حرائق الدولار ليلاً تطيح سلامة اليوم أم الحكومة غداً!
- حكومة دياب تحت الضغط الاقتصاديّ والشعبيّ
- دولار الفيسبوك يُنزل جميع اللبنانيين إلى الشارع: 60% منهم تحت خط الفقر
- المصارف خسرت 25 مليار دولار من ودائعها في 10 أشهر
- بطرس حرب: "الطائف" لم يستثنِ سلاح "حزب الله".. ولم يٌطبّق ولا أستبعد عودة العلاقات بين الحريري وباسيل
- مروان اسكندر: باسيل أحرق احتياط الدولار والحلّ في الصين
- شيا تشرح لعون أهداف "قانون قيصر"... جبق: لنتسلَّ قليلاً... وصلوخ: "ما معي مصاري"
- لبنان وفُرص تطويق مفاعيل "قيصر"
- محلات الصيانة وقطع غيار السيارات في "باب الرمل": الدولار سيُطيح كلّ شيء
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)