- "نكسة 6 حزيران" انطوت... وثورة تشرين "رجعت"
- حرائق الدولار ليلاً تطيح سلامة اليوم أم الحكومة غداً!
- حكومة دياب تحت الضغط الاقتصاديّ والشعبيّ
- السفيرة الغاضبة تحذّر عون.. وحزب الله يدعم الأسد بالدولار
- دولار الفيسبوك يُنزل جميع اللبنانيين إلى الشارع: 60% منهم تحت خط الفقر
- المصارف خسرت 25 مليار دولار من ودائعها في 10 أشهر
- بطرس حرب: "الطائف" لم يستثنِ سلاح "حزب الله".. ولم يٌطبّق ولا أستبعد عودة العلاقات بين الحريري وباسيل
- مروان اسكندر: باسيل أحرق احتياط الدولار والحلّ في الصين
- شيا تشرح لعون أهداف "قانون قيصر"... جبق: لنتسلَّ قليلاً... وصلوخ: "ما معي مصاري"
- لبنان وفُرص تطويق مفاعيل "قيصر"
- هل أقفل إجتماع بعبدا باب الحوار المالي؟
- محلات الصيانة وقطع غيار السيارات في "باب الرمل": الدولار سيُطيح كلّ شيء
- الحريري يفرض معادلة "القصر مقابل السراي"
- كلفة إنقاذ الحكومة في موازاة الانهيار المالي
- علي ياسين وشربل قرداحي: مَن يحاسب مَن؟ استعادة الخلوي: التعيين معلّق
- أستراليا: إغلاق مدرسة بسيدني جراء إصابة بكورونا بعد أسبوعين من انعدام الإصابات
- حافظ الأسد… صنع دورا ولم يصنع مستقبلا
- أيّ حِوار مع أمريكا لا يُطالب فيه المُحاور العِراقي باعتِذارٍ صريحٍ وتعويضات كاملة عن غزو عام 2003 ومآسيه يظَل بلا قيمة ويُشَكِّل إهانةً لأكثر من مِليونيّ شهيد عِراقي.. هل تسمعنا يا سيّد كاظمي؟
- السفارة الأميركية لرعاياها: من يريد مغادرة لبنان يتحضر للسفر من اليوم حتى 19 الجاري
- لبنان أمام موجةٍ عاتية من العقوبات الأميركية... كأنها «قنبلة فراغية»
- التعيينات المحاصصية شوهت وجه حكومة دياب «الإصلاحي»
- انهيار غير مسبوق في سعر الليرة اللبنانية.. قطع للشوارع والنيران تصل لمناطق حزب الله بسبب وضع الاقتصاد
- أستراليا تتحضر لبناء أكبر تلسكوب راديوي في العالم
- بالفيديو: لبنان الكفاءة.. والشعب العنيد
- بالفيديو: لقطات نادرة لآلاف السلاحف البحرية المهددة بالانقراض تضع بيوضها في أستراليا
- بيلا ثورن مثيرة في صور مسربة!
- بدأت تجاربَ على البشر.. شركة “إيلي ليلي” تعلن قرب إيجاد علاج لكورونا قبل سبتمبر
- سرقوا منه 55 مليون دولار.. الإندبندنت: مرتزقة خدعوا حفتر ووعدوه بصفقة سلاح ثم هربوا
- التعيينات الفضائحية: الحكومة تُسقط مزاعم الإصلاح
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تخفف قيود استقبال الناس في المنزل والتجمعات الخارجية
- العقوبات تطوّق حلفاء «الحزب».. والسلطة تأكل جبنة التعيينات
- أستراليا.. فيكتوريا: ثمانية مصابين جدد بكورونا من بينهم أحد المشاركين في المظاهرات
- شـــــيـــعــة؟ كــلُّــنــا شــيــعة
- أستراليا.. هل يُقدم مورسين على المصالحة مع الابوريجنال؟
- أسرار وخفايا لبنانية
- هل يستفيد لبنان من صفقة أميركية - إيرانية؟
- محاصصات السلطة ومشاحنات المعارضة تسرّعان في انهيار لبنان
- تقاسُم الخـــراب
- المشكلة بين «المالية» و»المركزي» : 15 مليار دولار «ضائعة»
- بعد المسار الحكومي.. الخارج يدير ظهره للبنان؟
- إعادة النظر في التشكيلات
- ما هو مطروح دون «التغيير الحكومي» وأخطر منه!؟
- لا فتنة.. وإنما غبار لتغطية ما يُحاك
- التشكيلات الى تشرين.. إستدعاء الاسبوع المقبل.. واستقالة في الأفق
- 6 حزيران يفيد دياب والحريري!
- حلفاء "حزب الله" يتحسَّسون الرقاب ...ولبنان على "ممرّ الفيل"!
- الحكومة بين أخطر الشرين: الخضوع لمقاسمة باسيل في التعيينات!
- تهديد أميركي بتوسيع دائرة العقوبات لتشمل حلفاء حزب الله | التعيينات: حكومة دياب ترضخ
- حسان استقال ونوّاف في السراي..
- وهنُ السُّنّة: طائفةٌ مركزية وليست رابطة نقابية
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
التشكيلات الى تشرين.. إستدعاء الاسبوع المقبل.. واستقالة ...الكاتب:
-
-
-
وهنُ السُّنّة: طائفةٌ مركزية وليست رابطة نقابية ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
دولار الفيسبوك يُنزل جميع اللبنانيين إلى الشارع: 60% منهم تحت خط الفقر
هو ليس الارتفاع الأوّل لسعر صرف الدولار، لكنّه الارتفاع الدراماتيكي الذي نقل رواتب صغار الموظفين والعسكريين من أن تكون قادرة على تأمين الطعام والشراب حصراً، إلى أن تصير غير كافية لدفع أجرة الطريق حتّى. فقد شارك ناشطون أنّ سعر صرف الدولار وصل إلى أكثر من 7000 في بعض "البقاع"، في حين أصرّ صرّافون على أنّ السعر الحقيقي لم يتجاوز 5200 بعد.
هذا الارتفاع قطّع أوصال لبنان فوراً، بموجات من المحتجّين والغاضبين، قطعت مداخل بيروت والطرق الرئيسية في المناطق. وهذه المرّة، كما في بدايات ثورة 17 تشرين الأول 2019، لم يترك الغضب حزباً ولا منطقةً إلا وأنزل أهلها إلى الشوارع.
إلاّ أنّ تحالف شتم السيدة عائشة اختار أن يشارك بدراجاته النارية شبّان جسر الرينغ وشاباتها غضبهم، لكنّهم رموا السلام، وطمأنوا الجيش إلى أنّهم ليسوا في مهمة اعتداء على المتظاهرين، والتحموا معهم، ثم أكملوا طريقهم باتجاه مصرف لبنان. بالتزامن مع أخبار نشرها مجهولون عن أنّ جلسة مجلس الوزراء الطارئ صباح الجمعة قد تشهد إقالة حاكم مصرف لبنان. وبهذا يكون التحالف استبدل المطالبة بإقالة ميشال عون وحسان دياب بحاكم البنك المركزي. ولو أنّ هذا قرار مستبعد هذه هذه اللحظة .
تجدر الإشارة أن رياض سلامة أبلغ المجتمعين في بعبدا بحضور عون ودياب والوزراء والخبراء المعنيين أن خطّتهم الاقتصادية وقراءتهم للوضع الاقتصادي والوضع المالي في لبنان سيؤدّي الى كارثة و"يصطفلوا" .
لكن ماذا يعني أن يبلغ سعر صرف الدولار 7000؟
بحسب محاكاة افتراضية أجراها مدير البحوث في "معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية" في الجامعة الأميركية بيروت، الأستاذ ناصر ياسين، فهذا يعني أنّ 18% من أسر اللبنانيين سيصبح دخلها الشهري أقل من 92 دولاراً أميركياً (أي 3$ في اليوم للأسرة الكاملة).
في حين أنّ 42.6% من الأسر سينخفض دخلها الشهري إلى ما دون 172$ (أي أقلّ من 6$ في اليوم)، فيما 72.6% من الأسر سينخفض دخلها الشهري عن 342$ (11$ في اليوم). وسينخفض الحد الأدنى للأجور إلى 96 دولاراً فقط (675 ألف ليرة حالياً).
ياسين وفي حديث لـ"أساس" أوضح أنّه استند في هذه المحاكاة الافتراضية إلى "دراسة مسح القوى العاملة والأحوال المعيشية للأسر في لبنان 2018-2019"، التي أجرتها إدارة الإحصاء المركزي بدعم من "منظمة العمل الدولية" ومن "الاتحاد الدولي"، ونشرت في آذار 2020.
ووفق الدراسة المنشورة، فإنّ 18% من الأسر اللبنانية تتقاضى 650 ألف ليرة لبنانية، شهرياً، أي 92$ في حال سجّل سعر صرف الدولار 7000 ليرة.
فيما فقط 6.2% من اللبنانيين تخطت مداخيلهم الـ5 مليون ليرة. أيّ ما يساوي 711$، على سعر صرف 7000 ليرة.
قرار تخفيف الموظفين، مثل تسريح معلّمين مثلاً، ستكون له تداعيات سلبية كبيرة، إذ سترتفع نسبة العاطلين عن العمل
ويشير ياسين إلى وجود عوامل جديدة لا بد من التوقف عندها إلى جانب ارتفاع سعر الصرف، منها أنّ المداخيل انخفضت في الآونة الأخيرة مع موجة تخفيض الرواتب، وأنّ عشرات آلاف الموظفين والعمّال وأصحاب المصالح الصغيرة، فقدوا وظائفهم بسبب الوضع الاقتصادي وبسبب فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية.
ويلفت ياسين إلى أنّ حوالي 60% من الشعب اللبناني بات اليوم تحت خط الفقر، مع الإشارة إلى أنّ هذه النسبة كانت تبلغ بين 28% و 30% قبل الأزمات التي عصفت بالبلد، وذلك وفق المعايير التي يعتمدها البنك الدولي.
ويوضح ياسين أنّ ما فاقم هذا الأمر، هو أزمة كورونا والإقفال العام. فالعديد من الأشخاص الذين كانوا يعملون بـ"اليومية" في المناطق الفقيرة والضواحي باتوا عاطلين عن العمل.
الدولار يرتفع صعوداً فيما الحكومة تتخبّط في خطّة اقتصادية "هجينة"، يشوبها الكثير من الغموض والالتباس. وياسين، عند سؤاله عن التحفظات على الخطة الاقتصادية للحكومة اللبنانية، والتي كانت منذ مدة مدار دراسة وتحليل باحثين وزملاء وشركاء لمعهد عصام فارس للسياسات العامة في الجامعة الأميركية، يقول إنّ "الخطة لم تراعِ نواحٍ عدّة أهمها الناحية الاجتماعية"، لافتاً إلى أنّ "الخطة لم تدخل بالعمق، ففي الشق المتعلق بالإدارة وتخفيف المصاريف بالقطاع العام، كان التقدير هو وقف التوظيف. وهذا سيؤثر اجتماعياً لاسيما على مناطق الشمال وعكار والضنية وبعلبك الهرمل. تلك التي تعتمد أسرها بشكل أساسي على إدخال شبابها إلى وظائف الدولة لتحسين ظروفها المعيشية".
وبحسب ياسين فإنّ قرار تخفيف الموظفين، مثل تسريح معلّمين مثلاً، ستكون له تداعيات سلبية كبيرة، إذ سترتفع نسبة العاطلين عن العمل.
وإلى جانب الشق الاجتماعي، يشير ياسين إلى أنّ ملف أصول الدولة كان بحاجة إلى مزيد من الدراسة: "إذا أردنا أن نبيع الأصول فمن سيتشريها؟ قطاعات عدّة مرتبطة بالطبقة السياسية مثل الكهرباء والفيول. ولا بد من إيضاحات أكثر كي لا نخرج من فساد الدولة إلى فساد القطاع الخاص".
أما الموضوع الأكثر حساسية بالنسبة لياسين، فهو موضوع القروض، حيث أنّ "60% من قروض المصارف هي بالدولار. وأكثر من 75% من المداخيل هي بالعملة اللبنانية. وبالتالي فإنّ تحرير سعر الصرف بشكل رسمي سيؤدي إلى انهيارات لا يمكن التنبّؤ بسلبياتها".
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- "نكسة 6 حزيران" انطوت... وثورة تشرين "رجعت"
- حرائق الدولار ليلاً تطيح سلامة اليوم أم الحكومة غداً!
- حكومة دياب تحت الضغط الاقتصاديّ والشعبيّ
- دولار الفيسبوك يُنزل جميع اللبنانيين إلى الشارع: 60% منهم تحت خط الفقر
- المصارف خسرت 25 مليار دولار من ودائعها في 10 أشهر
- بطرس حرب: "الطائف" لم يستثنِ سلاح "حزب الله".. ولم يٌطبّق ولا أستبعد عودة العلاقات بين الحريري وباسيل
- مروان اسكندر: باسيل أحرق احتياط الدولار والحلّ في الصين
- شيا تشرح لعون أهداف "قانون قيصر"... جبق: لنتسلَّ قليلاً... وصلوخ: "ما معي مصاري"
- لبنان وفُرص تطويق مفاعيل "قيصر"
- محلات الصيانة وقطع غيار السيارات في "باب الرمل": الدولار سيُطيح كلّ شيء
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)