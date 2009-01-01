- "نكسة 6 حزيران" انطوت... وثورة تشرين "رجعت"
- حرائق الدولار ليلاً تطيح سلامة اليوم أم الحكومة غداً!
- حكومة دياب تحت الضغط الاقتصاديّ والشعبيّ
- السفيرة الغاضبة تحذّر عون.. وحزب الله يدعم الأسد بالدولار
- دولار الفيسبوك يُنزل جميع اللبنانيين إلى الشارع: 60% منهم تحت خط الفقر
- المصارف خسرت 25 مليار دولار من ودائعها في 10 أشهر
- بطرس حرب: "الطائف" لم يستثنِ سلاح "حزب الله".. ولم يٌطبّق ولا أستبعد عودة العلاقات بين الحريري وباسيل
- مروان اسكندر: باسيل أحرق احتياط الدولار والحلّ في الصين
- شيا تشرح لعون أهداف "قانون قيصر"... جبق: لنتسلَّ قليلاً... وصلوخ: "ما معي مصاري"
- لبنان وفُرص تطويق مفاعيل "قيصر"
- هل أقفل إجتماع بعبدا باب الحوار المالي؟
- محلات الصيانة وقطع غيار السيارات في "باب الرمل": الدولار سيُطيح كلّ شيء
- الحريري يفرض معادلة "القصر مقابل السراي"
- كلفة إنقاذ الحكومة في موازاة الانهيار المالي
- علي ياسين وشربل قرداحي: مَن يحاسب مَن؟ استعادة الخلوي: التعيين معلّق
- أستراليا: إغلاق مدرسة بسيدني جراء إصابة بكورونا بعد أسبوعين من انعدام الإصابات
- حافظ الأسد… صنع دورا ولم يصنع مستقبلا
- أيّ حِوار مع أمريكا لا يُطالب فيه المُحاور العِراقي باعتِذارٍ صريحٍ وتعويضات كاملة عن غزو عام 2003 ومآسيه يظَل بلا قيمة ويُشَكِّل إهانةً لأكثر من مِليونيّ شهيد عِراقي.. هل تسمعنا يا سيّد كاظمي؟
- السفارة الأميركية لرعاياها: من يريد مغادرة لبنان يتحضر للسفر من اليوم حتى 19 الجاري
- لبنان أمام موجةٍ عاتية من العقوبات الأميركية... كأنها «قنبلة فراغية»
- التعيينات المحاصصية شوهت وجه حكومة دياب «الإصلاحي»
- انهيار غير مسبوق في سعر الليرة اللبنانية.. قطع للشوارع والنيران تصل لمناطق حزب الله بسبب وضع الاقتصاد
- أستراليا تتحضر لبناء أكبر تلسكوب راديوي في العالم
- بالفيديو: لبنان الكفاءة.. والشعب العنيد
- بالفيديو: لقطات نادرة لآلاف السلاحف البحرية المهددة بالانقراض تضع بيوضها في أستراليا
- بيلا ثورن مثيرة في صور مسربة!
- بدأت تجاربَ على البشر.. شركة “إيلي ليلي” تعلن قرب إيجاد علاج لكورونا قبل سبتمبر
- سرقوا منه 55 مليون دولار.. الإندبندنت: مرتزقة خدعوا حفتر ووعدوه بصفقة سلاح ثم هربوا
- التعيينات الفضائحية: الحكومة تُسقط مزاعم الإصلاح
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تخفف قيود استقبال الناس في المنزل والتجمعات الخارجية
- العقوبات تطوّق حلفاء «الحزب».. والسلطة تأكل جبنة التعيينات
- أستراليا.. فيكتوريا: ثمانية مصابين جدد بكورونا من بينهم أحد المشاركين في المظاهرات
- شـــــيـــعــة؟ كــلُّــنــا شــيــعة
- أستراليا.. هل يُقدم مورسين على المصالحة مع الابوريجنال؟
- أسرار وخفايا لبنانية
- هل يستفيد لبنان من صفقة أميركية - إيرانية؟
- محاصصات السلطة ومشاحنات المعارضة تسرّعان في انهيار لبنان
- تقاسُم الخـــراب
- المشكلة بين «المالية» و»المركزي» : 15 مليار دولار «ضائعة»
- بعد المسار الحكومي.. الخارج يدير ظهره للبنان؟
- إعادة النظر في التشكيلات
- ما هو مطروح دون «التغيير الحكومي» وأخطر منه!؟
- لا فتنة.. وإنما غبار لتغطية ما يُحاك
- التشكيلات الى تشرين.. إستدعاء الاسبوع المقبل.. واستقالة في الأفق
- 6 حزيران يفيد دياب والحريري!
- حلفاء "حزب الله" يتحسَّسون الرقاب ...ولبنان على "ممرّ الفيل"!
- الحكومة بين أخطر الشرين: الخضوع لمقاسمة باسيل في التعيينات!
- تهديد أميركي بتوسيع دائرة العقوبات لتشمل حلفاء حزب الله | التعيينات: حكومة دياب ترضخ
- حسان استقال ونوّاف في السراي..
- وهنُ السُّنّة: طائفةٌ مركزية وليست رابطة نقابية
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
التشكيلات الى تشرين.. إستدعاء الاسبوع المقبل.. واستقالة ...الكاتب:
-
-
-
وهنُ السُّنّة: طائفةٌ مركزية وليست رابطة نقابية ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
"نكسة 6 حزيران" انطوت... وثورة تشرين "رجعت"
الدولة "تهرّب" المازوت... وفضائح "السمسرات" تابع!
هل أينع رأس حكومة حسان دياب وحان وقت قطافه؟ أقله ما حصل بالأمس أصاب رئيسها بالهلع فأعلن حال الطوارئ في السراي اليوم بعدما استشعر اهتزاز الأرض من تحت كرسيه على وقع المدّ الثوري العابر للمناطق، وعلى إيقاع الحديث عن تسليم رعاته بوجوب البحث عن بدائل لحكومته. لم يعد على جدول أعمال دياب اليوم سوى البحث عن طوق نجاة لمركبه الذي غرق وبدأ ركابه يتحينون الفرصة المؤاتية للقفز منه. ولم تنجح "نكسة 6 حزيران" في لجم ثورة 17 تشرين، فانطوت صفحة نكسة السبت المشوهة للانتفاضة الشعبية و"رجعت الثورة من أول وجديد" بزخم متعاظم امتد خلال الساعات الأخيرة ليطغى على مختلف جوانب الخريطة الوطنية، في مشهدية أكدت أنّ الناس كفروا بالطبقة الحاكمة وبحكومتها التي خربت بيوتهم بميوعتها في معالجة الأزمات. منحوها فرصة الـ100 يوم واختبروا مصداقيتها وجديتها في الإصلاح ومكافحة الهدر والفساد فكانت النتيجة محاصصة فاضحة في التعيينات و"صفراً مكعباً" في الإنجازات... و7000 ليرة مقابل الدولار الواحد.
من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، اشتعلت شوارع الثورة ليلاً وعاد لهيب الإطارات والمستوعبات ليقطع الطرقات والأوتوسترادات والساحات، وإذا كان رئيس الحكومة لم يُعهد له جفنٌ يرفّ إزاء الحراك الثوري طيلة الفترة الماضية، متكئاً في صلابته من جهة على صلابة جدار السراي العازل، وعلى حصانة "حزب الله" من جهة أخرى، فإنّ ما استرعى الانتباه في حراك الأمس، ولعله يكون العنصر الأساس الذي قضّ مضاجع السراي وأقلق سكينة ساكنها، هو انسحاب الغليان الشعبي إلى المناطق المحسوبة على "الثنائي الشيعي" وتحديداً في الضاحية الجنوبية والأوزاعي وطريق المطار، لتبدأ علامات الاستفهام تُرتسم في الأذهان حول ما إذا كان البساط الحكومي انسحب من تحت دياب والقرار اتُّخذ باستبداله لتنفيس الشارع. غير أنّ أوساطاً مواكبة لمجريات الأمور في كواليس السلطة نقلت معطيات لـ"نداء الوطن" تفيد بأنّ "هذه التنفيسة" المرجوّة من قبل قوى 8 آذار قد لا تكون بتطيير رئيس الحكومة إنما بتطيير حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، لا سيما وأنّ الشعارات التي ترددت أصداؤها في مناطق نفوذ "حزب الله" أمس استهدفته شخصياً وصبت جام غضب الأزمة كلها عليه، داعيةً في ضوء ذلك إلى ترقّب ما سيخلص إليه مجلس الوزراء في مقاربته لمسألة التداعيات النقدية الطارئة، وتبيان هل سيُطرح موضوع إقالة سلامة بنصاب الثلثين على الطاولة، انطلاقاً من أنّ "تابو" الحصانات الأميركية في المصرف المركزي لم يعد عائقاً بعدما كسرته حكومة 8 آذار بإقدامها على إقصاء محمد بعاصيري من سلة التعيينات المالية.
وبانتظار ما ستحمله الساعات المقبلة من مؤشرات دالة على اتجاه الأمور، سواءً على المستوى الميداني أو الحكومي أو النقدي، فإنّ الأكيد أنّ السلطة بكافة تركيبتها وتلاوينها عادت إلى مربعها المتأزم الأول في 17 تشرين، والأيام المقبلة ستشهد مزيداً من تآكل هيبتها وسطوتها على الشارع المتفجّر وستعود لتكرر محاولات عسكرة التعاطي مع الثوار والضغط على الجيش لوضعه في مواجهة الناس، سيما وأنه بدا لافتاً أمس عدم مسارعة قيادة المؤسسة العسكرية إلى زج وحداتها في عمليات فضّ التحركات الشعبية على الأرض خصوصاً وأنّ العنوان المشترك للمتظاهرين التقى على تظهير حالة الجوع والعوز التي بلغها كل اللبنانيين من مختلف الطوائف والمناطق في ظل أداء حكومي غارق في مستنقع المحاصصات وتوزيع المغانم على المحاسيب والأزلام في الإدارة.
وبالحديث عن "توزيع المغانم"، يعود إلى الواجهة ملف فضائح المازوت وسمسراته على وقع توالي افتضاح مسلسل تقاسم الحصص والسمسرات بين أركان المنظومة السلطوية - النفطية المتحكمة بهذا القطاع. ففي حين برز من كلام وزير الطاقة ريمون غجر أمس إثر لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا مجاهرته بكون الدولة اللبنانية تعمل على "تهريب" شحنات المازوت الواردة على متن ناقلات النفط خشية تعرّضها للحجز في البحر من قبل الدائنين الأجانب حاملي سندات "اليوروبوندز"، توقفت أوساط قانونية عند خطورة تصريح غجر وأكدت لـ"نداء الوطن" أنه يدل على أنّ الدولة اللبنانية باتت تتصرف وكأنها "فارة من وجه العدالة"، وهو ما يشكل "فضيحة موصوفة جديدة" تضاف إلى سجل فضائح السلطة باعتبارها تقرّ على لسان وزير في حكومتها أنها تبحث عن طريقة تمكّنها من "تهريب المازوت" إلى لبنان والتهرّب من دائنيها، منبهةً إلى أن "ذلك سيشكل منعطفاً سلبياً خطيراً على طريق مساعي استعادة الثقة الدولية بلبنان".
أما في الشق المتعلق بتأخير الاعتمادات لتأمين شحنات المازوت، فثمة "قطب مخفية" كثيرة في هذا الملف وخبايا لا يعلم بها إلا أرباب "الكارتيل" النفطي، إذ تكشف الأوساط عن "شراكة حلبية" توزع مغانمها على مكونات هذا الكارتيل، بشقيه السياسي والنفطي، في عملية ممنهجة تشهد تعمّداً في تأخير تفريغ حمولات ناقلات المازوت في الخزانات اللبنانية ضمن إطار لعبة سمسرات بملايين الدولارات على حساب خزينة الدولة، موضحةً أنّه ومنذ لحظة دخول البواخر النفطية نطاق المياه اللبنانية يبدأ عداد احتساب غرامات تأخير تفريغها وهو يبلغ يومياً ما بين 30 ألف دولار و40 ألف دولار بحسب حجم الباخرة وحمولتها، وعليه فإنّ المعنيين بهذه "الشراكة الحلبية" يعمدون منذ سنوات الى اختلاق الحجج والذرائع المتعددة لتأخير تفريغ حمولة البواخر "حتى تطلع الصرخة" في السوق، وهو ما معدله تاريخياً 20 يوم تأخير لكل شحنة تتم خلالها عملية "الفوترة" على حساب الدولة اللبنانية لتكبيدها أكبر قدر ممكن من الغرامات، ولفتت إلى أن قائمة من الأعذار يتم استخدامها لتحقيق هذه الغاية وقد اعتاد اللبنانيون على سماعها عند الحديث دورياً عن أزمة تأخر تفريغ شحنات المازوت، من بينها "عدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة، علوّ الموج وتعذر رسو البواخر، ضغط على مختبر العيّنات أدى إلى تأخر صدور نتائجها، عدم وجود خزانات شاغرة لتفريغ الحمولات الجديدة، وتزاحم أولويات السفن وتراتبية تفريغ حمولاتها".
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- "نكسة 6 حزيران" انطوت... وثورة تشرين "رجعت"
- حرائق الدولار ليلاً تطيح سلامة اليوم أم الحكومة غداً!
- حكومة دياب تحت الضغط الاقتصاديّ والشعبيّ
- دولار الفيسبوك يُنزل جميع اللبنانيين إلى الشارع: 60% منهم تحت خط الفقر
- المصارف خسرت 25 مليار دولار من ودائعها في 10 أشهر
- بطرس حرب: "الطائف" لم يستثنِ سلاح "حزب الله".. ولم يٌطبّق ولا أستبعد عودة العلاقات بين الحريري وباسيل
- مروان اسكندر: باسيل أحرق احتياط الدولار والحلّ في الصين
- شيا تشرح لعون أهداف "قانون قيصر"... جبق: لنتسلَّ قليلاً... وصلوخ: "ما معي مصاري"
- لبنان وفُرص تطويق مفاعيل "قيصر"
- محلات الصيانة وقطع غيار السيارات في "باب الرمل": الدولار سيُطيح كلّ شيء
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)