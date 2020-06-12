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أسرار وخفايا لبنانية
النهار
عُلم أنّ اللقاء الذي سيُعقد في عين التينة، بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال أرسلان، عنوانه الأساس إيجاد التسوية لحادثة قبرشمون، توصُّلاً إلى التهدئة في الجبل.
بدأ شقيق نائب بقاعي سابق اعتزل العمل السياسي، بتنظيم سلسلة لقاءات في منطقته والتواصل مع سياسيّين من طائفته، من ضمن فريق الممانعة.
أبدى مسؤول مالي بارز تشاؤمه المُفرط بأي قدرة على إعادة ضبط سعر الدولار في "السوق الرديفة" معتبراً أن الواقع المالي بات مُتفلّتاً على إمكانات الضبط مهما بلغت طبيعتها.
"راهن" أحد السياسيّين البارزين على أن الأشهر القليلة المقبلة قد تشهد تطوّرات إقليمية غير عادية تسبق الانتخابات الرئاسيّة في الولايات المتحدة.
الجمهورية
تستعدّ مرجعية حزبية الى إصدار وثيقة سياسية بالغة الأهمية تتناول تصورّها للحل في أكثر من مأزق ومعضلة يعيشها اللبنانيون.
تُعقد لقاءات بين مجموعة من المشاركين في الحراك الشعبي من أجل التوصل الى وثيقة تطلق حزباً جديداً.
سأل أحد النواب إحدى الوزيرات: ما بالكم غائبون كوزراء عن السياسة ولا يصدر عنكم أي موقف حيال كثير من القضايا، فردّت قائلة: "شوب بيعرفو بالسياسة دخيلك شو بدنا بهالشغلة".
اللواء
تبيّن لمتابعين ان التوجه الجمهوري الأميركي لفرض عقوبات، على لبنانيين، يعود إلى فترات سابقة، ترتبط بالاجراءات التي استهدفت بعض الشخصيات اللبنانية.
ما يزال الغموض يحيط بملابسات ما حدث السبت الماضي، والقوى المحرّكة والمتأثرة به.
على الرغم من البيانات الإعلامية، فإن حركة تهريب المواد عبر المعابر غير الشرعية مستمرة.
نداء الوطن
أكد سياسي لبناني موالٍ لدمشق أن رامي مخلوف لن يجرؤ على تسجيل أي فيديو جديد بعد اليوم خشية "عقاب شديد" سيتعرض له بأمر من ابن عمته الرئيس بشار الأسد.
نقل مصدر مطلع أن مسألة إقصاء محمد بعاصيري عن التعيينات المالية حضرت خلال لقاء بين مرجعية سياسية لبنانية والسفيرة الأميركية.
يتردد أن الحكومة بصدد الإعلان عن رفع عدد المستفيدين من المساعدة الشهرية للعائلات الأكثر فقراً.
الأنباء
لا يبدي مرجع سياسي تفاؤلاً في نتيجة التفاوض مع صندوق النقد، ويردد في مجالسه أنه بأحسن وأفضل الظروف سيحصل لبنان على ما لا يتخطى عشر المبلغ الذي يطلبه.
يُبقي حزب سياسي كل قنوات تواصله وعلاقاته مفتوحة وفاعلة تداركاً لتطورات أكثر دراماتيكية على المستويين المحلي والإقليمي.
البناء
قالت مصادر حكومية إن سعر السوق السوداء للدولار في لبنان ينطبق على أقل من 20% من فاتورة الاستهلاك العام، حيث المشتقات النفطية والقمح والدواء تمول على سعر 1500 والسلع الغذائيّة على سعر 3200 والإنتاج المحلي يدخل فيه نسبة من كلفة الطاقة وتبقى نسبة سلع استهلاكيّة محدودة تشترى من تمويل بسعر السوق ويمكن تصنيف أغلبها بالكماليّات والمهم هو ضبط التسعير.
يقول دبلوماسي أوروبي إن إيران لا تزال اللاعب الأهم في الشرق الأوسط رغم حجم الرهان الأميركي على سياسة العقوبات المشددة منذ سنوات وإن كل محاولات تعويم دور الحكومات الخليجيّة وحكومة كيان الاحتلال في صناعة السياسة تبوء بالفشل رغم أهمية الخطوات التطبيعيّة وخطورة صفقة القرن وإن الاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحقق مرة جديدة بدون تفاهم إيراني أميركي.
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سيدني - استراليا
- سقوف حارقة تصاعديّة للدولار تُشعل الاحتجاجات
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