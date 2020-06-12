جعجع: مع حزب الله وباسيل تحضروا كل يوم لخبر سيئ

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، عبر "تويتر" "أن طالما أن حزب الله والنائب جبران باسيل وحلفاءهما موجودون في السلطة تحضروا لخبر سيئ وتدهور جديد مع كل إشراقة شمس".

المصدر: المركزية المركزية