أسرار وخفايا لبنانية

النهار

لوحظ ان مستشاراً لرئيس كتلة نيابية وازنة، غائب عن الحراك والسمع، ما يطرح أكثر من تساؤل من داخل الفريق السياسي الذي ينتمي اليه عن جدوى دوره واستمراره في هذه الظروف الاستثنائية التي تجتازها البلاد.

ترصد أوساط سياسية وديبلوماسية بدقة مسار تطورات الوضع النقدي في الاسبوع المقبل لتتثبت من معلومات وصفت بأنها كانت خطيرة في مجريات الأيام الأخيرة.

يشبّه أحد النواب المخضرمين استقبالات مرجع سياسي بارز، بتلك التي كانت تحصل مع أحد الرؤساء السابقين من خلال نوعية الاستقبالات وطابعها السياسي، والأمر عينه مع الوفود الخارجية والسفراء المعتمدين في لبنان.

سخرت شخصية سياسية مخضرمة من تبريرات ساقتها شخصيات موالية لكل ما يتصل بتجميد التشكيلات القضائية التي باتت بحكم المعلقة الى غير أجل.

اللواء

تُعيد دولة كبرى النظر بترتيبات أنشطتها في لبنان، بما في ذلك الأنشطة المدرسية والجامعية، من دون حسم الموقف قبل نتائج الانتخابات الرئاسية في 3 ت المقبل.

لجأت مخازن غذاء كبرى في العاصمة والمدن إلى وضع مصفحات حديدية لحماية أبوابها وجدرانها.

يتجه مسؤول نقدي كبير إلى الإقدام على خطوة، يدرس جدياً، دوافعها ونتائجها.

نداء الوطن

طلبت وزيرة حالية لقاءً من رئيس حكومة سابق فكان الجواب أن اللقاء لن يحصل "طالما أنتِ في الحكومة".

على الرغم من حرص النائب جبران باسيل على عدم إظهار أحد المعيّنين الجدد في الإدارة العامة محسوباً عليه، سارع أحد نواب "التيار الوطني" إلى تسريب صورة تجمعه مع هذه الشخصية للتأكيد على أنّ "التيار" يقف وراء تعيينها.

تبيّن أن رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية كان يفاوض على أكثر من اسم في التعيينات الإدارية والمالية قبل الإعلان عن مقاطعة جلسة إقرارها.

الأنباء

يتحضّر حزب سياسي لتحركات شعبية في مناطقه تحاكي مطالب وقلق وهموم الناس المتزايدة بشكل خطير.

سألت مصادر مالية عن سبب عدم تسليم الدولار الى المصارف بالسعر الذي سيتم تسليم الصرافين على أساسه؟