لبنان يعيد فتح مطار رفيق الحريري الدولي اعتبارا من أول يوليو

احدى صالات مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خالية من الركاب في صورة بتاريخ 18 مارس اذار 2020. تصوير: محمد عزاقير - رويترز

بيروت (رويترز) - قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اللبناني يوم الجمعة إن لبنان سيعيد فتح مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت أمام الرحلات التجارية اعتبارا من أول يوليو تموز لكن بقدرة تشغيل عشرة بالمئة من حركة الملاحة مقارنة بشهر يوليو تموز 2019.

وأضاف البيان أن من المقرر استئناف الرحلات الخاصة اعتبارا من 24 يونيو حزيران.

وتابع أن الركاب سيخضعون لفحوص كوفيد-19 لدى وصولهم وسيكون عليهم الالتزام بالحجر الصحي في المنزل إذا جاءت نتيجة الفحص إيجابية.