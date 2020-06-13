- تظاهرات مناهضة للسلطة في لبنان لليوم الثالث على التوالي
- حزب الله يدمر وسط بيروت ويتحوّل إلى الحكم والمعارضة
- لبنان بين تطرفين مدمرين.. وحزب الله يمتلك القوة والدولار
- إمّا الدولار أو «حزب الله»؟
- منطق اللامنطق في لبنان وسوريا
- إلى متى نتفرج على حرائق بيروت وطرابلس؟!
- درّاجات الثنائي الشيعي تقلق "الثورة": المواجهة بتنظيم أنفسنا
- "الحاج" يحاول السطو على الثورة عبر "علّوشي"
- حزب الله: بانتظار التسوية أو المواجهة
- بؤرة جديدة لكوفيد-19 في الصين ومخاوف من موجة ثانية
- الحكومة تتجاهل المطالب الدولية... والعين على العهد
- لبنان يعيد فتح مطار رفيق الحريري الدولي اعتبارا من أول يوليو
- "ضخّ الدولار": الحاكم رهينة والاحتياط ينزف
- «صدمة الخميس» تربك السلطة فتستعين بـ»ضخ الاحتياط».. والشارع لإسقاطها
- أسرار وخفايا لبنانية
- حسابات جعجع.. هكذا يسقُط «الثنائي»؟
- سيناريو لِما هو «أسوأ» من «إقالة» أو «استقالة»؟!
- المطران عبد الساتر: الثورة لا تقوم إلّا على يد من كان حرّ الضمير والإرادة
- مصرف لبنان يضخ 30 مليون دولار في السوق
- تحمي البشرة وتعزز الصحة الجنسية... 6 فوائد للملوخية
- إردوغان الشخصية المحيرة
- السلطة "تخطف" سلامة... و"الفدية" من جيوب المودعين
- قلب بيروت يحترق.. والسلطة تمارس «هواية الترقيع»!
- سلامة: أنا أو لا ليرة
- من ينشر الفوضى الأمنية في طرابلس؟
- حزب الله يستنزف المصرف المركزي.. و"العهد" في مأزق الكبير
- التعيينات : جبران قاشوش "المسيحيين البرتقاليين" وممتحن "السنّة" قبل التعيين
- حزب الله يقود الثورة ضد "قيصر"... تطويع سلامة وحكومة تصريف أعمال
- سلامة تراجع في بعبدا... والنزال المقبل على هويّة القطاع المصرفي
- كورونا لبنان: "التعبئة العامة" صوريّة في "المولات" والمظاهرات
- حرْق الأرض تحت أقدام سلامة... وحرْف الثورة عن مسارها!
- مؤيّدو الحكومة عن "ليل الدواليب": السرّ في القرار المالي!
- جنبلاط وسفراء الخليج: صورة على شكل رسالة
- اقتراح تحويل المنح التعليمية إلى المدارس: ماذا لو دفع الأهالي الأقساط؟
- دياب في جرن المحاصصة: التعيينات التي تشبهني
- المرحلة الثانية من الأزمة
- وفاة أسترالي لبناني غرقا بعد انقلاب قارب صيد قبالة سواحل وولنغونغ
- خميس أسود في لبنان ينذر بصيف ساخن ضد النظام
- ثان ليلة ساخنة في لبنان.. تحطيم محال وغاز مسيل للدموع
- احتجاجات وإغلاقات في لبنان.. عون: انهيار الليرة مدبر
- حدث في مثل هذا اليوم June 13, 2020
- توقعات الأبراج ليوم June 13, 2020
- جعجع: مع حزب الله وباسيل تحضروا كل يوم لخبر سيئ
- بالفيديو: مشهد لنجمة إباحية في مسلسل شارك فيه مصريون يستفز العرب!
- روسيا تسجل 183 وفاة ونحو 9 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
- أستراليا: موريسون يعلن عن تغييرات على إجراءات المرحلة الثالثة من رفع قيود كورونا
- أستراليا قد تتخلى تماماً عن الـ "كاش" خلال عامين.. من أبرز الرابحين والخاسرين؟
- سقوف حارقة تصاعديّة للدولار تُشعل الاحتجاجات
- عجز السلطة يفجّر غضب الشعب... ومجلس وزراء إستثنائي اليوم
- أسرار وخفايا لبنانية
-
حزب الله يدمر وسط بيروت ويتحوّل إلى ...الكاتب:
-
لبنان بين تطرفين مدمرين.. وحزب الله يمتلك ...الكاتب:
-
إمّا الدولار أو «حزب الله»؟ ...الكاتب:
-
منطق اللامنطق في لبنان وسوريا ...الكاتب:
-
درّاجات الثنائي الشيعي تقلق "الثورة": المواجهة بتنظيم ...الكاتب:
-
"الحاج" يحاول السطو على الثورة عبر "علّوشي" ...الكاتب:
-
حزب الله: بانتظار التسوية أو المواجهة ...الكاتب:
-
حسابات جعجع.. هكذا يسقُط «الثنائي»؟ ...الكاتب:
-
سيناريو لِما هو «أسوأ» من «إقالة» أو ...الكاتب:
-
المطران عبد الساتر: الثورة لا تقوم إلّا ...الكاتب:
-
مصرف لبنان يضخ 30 مليون دولار في ...الكاتب:
-
-
-
التعيينات : جبران قاشوش "المسيحيين البرتقاليين" وممتحن ...الكاتب:
-
-
-
كورونا لبنان: "التعبئة العامة" صوريّة في "المولات" ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
السفيرة الغاضبة تحذّر عون.. وحزب الله يدعم ...الكاتب:
-
دولار الفيسبوك يُنزل جميع اللبنانيين إلى الشارع: ...الكاتب:
-
المصارف خسرت 25 مليار دولار من ودائعها ...الكاتب:
تظاهرات مناهضة للسلطة في لبنان لليوم الثالث على التوالي
تظاهر المئات في لبنان أمس، في ثالث يوم من الاحتجاجات التي شابتها أعمال عنف، رفضاً للواقع الاقتصادي المتردي وتنديداً بالطبقة السياسية الحاكمة.
ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، تتزامن مع نقص في السيولة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم، خاصة تلك المودعة بالدولار الأميركي.
وتظاهر بضع عشرات في وسط بيروت سلميا، مستعيدين شعارات الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في 17 تشرين الأول/اكتوبر 2019 وأدى إلى استقالة الحكومة السابقة بعد أقل من أسبوعين.
وتشكلت حكومة جديدة برئاسة حسان دياب في كانون الثاني/يناير، فيما تراجعت وتيرة الاحتجاجات لاحقاً بعد تسجيل إصابات بوباء كوفيد-19 في لبنان.
وقالت نعمت بدرالدين التي كانت تشارك في التظاهرة في ساحة رياض الصلح في وسط العاصمة، "نحن هنا كي نطالب بحكومة جديدة موقتة بصلاحيات تشريعية استثنائية تضع قانونا انتخابيا عادلا يضمن صحة التمثيل النيابي".
واعتبرت أنّ هذه الحكومة "تبنت نفس السياسات" الاقتصادية والاجتماعية للحكومات السابقة.
ونظّم متظاهرون آخرون لونوا وجوههم بالأبيض وارتدوا الأسود، مأتماً رمزياً "لشعب" تصرّ الطبقة السياسية على "دفنه".
وتجمّع محتجون أيضاً في مدينة صيدا وبلدة كفررمان في جنوب البلاد، داعين إلى رحيل الطبقة السياسية بمكوناتها كافة.
ويطالب العديد من المتظاهرين بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لاتهامهم إياه بالتواطؤ مع السلطة السياسية الحاكمة وبالتقصير في ظل تراجع قيمة العملة المحلية.
وتخطى سعر صرف الليرة اللبنانية خلال هذا الأسبوع عتبة الخمسة آلاف في مقابل الدولار الواحد قبل أن يتراجع أمس إلى أربعة آلاف غداة اجتماعات حكومية. رسميا، سعر الصرف مثبّت في لبنان عند 1507 ليرات منذ عام 1997.
من جانبه، ندد حسان دياب في كلمة نقلت مباشرة عبر الهواء السبت، بما وصفه ب"مؤامرة التلاعب" بالليرة اللبنانية وبما قال إنّها "حملة مبرمجة تنظمها جهات معروفة".
وأضاف إنّ حكومته أرادت "أن توقف مسلسل ابتزاز الدولة والناس". وفيما تعهد بمكافحة "شرسة" للفساد، ندد بما اعتبره محاولة "الانقلاب على انتفاضة 17 تشرين الأول" وحكومته.
ويُتوقع أن تلامس نسبة التضخم في لبنان خلال العام الحالي نسبة 50%، بينما يعيش نحو 45% من سكانه تحت خط الفقر وتعاني أكثر من 35% من قوته العاملة من البطالة.
وفي طرابلس (شمال)، اعترض متظاهرون مسار شاحنات كانت متجهة إلى سورية، اشتُبه في أنها تهرّب مواد غذائية، وفق ما نقلت مراسلة فرانس برس.
وسجّلت صدامات بين متظاهرين والجيش أسفرت عن تسعة جرحى، حسب الصليب الأحمر اللبناني.
وأطلق عناصر من الجيش أعيرة مطاطية لإفساح المجال أمام عبور الشاحنات.
وقال متظاهر في طرابلس يبلغ 51 عاماً "لست مضطراً لأن أموت جوعاً مقابل أن يأكل غيري".
وتثير أعمال التهريب بين لبنان وسورية جدلا واسعا، إذ يعرب لبنانيون عن الاستياء إزاء قصور السلطات عن ضبط الحدود.
وقالت المديرية العامة للجمارك في بيان إنّ "هذه الشاحنات تنقل مساعدات من مادة السكر وغيرها لصالح الامم المتحدة والصليب الاحمر الدولي من ضمن برنامج الامم المتحدة الغذائي".
وعلّق متظاهر بأنّ "كيلوغراما واحدا من السكر يبلغ سعره أربعة آلاف ليرة". وقال إنّ "الشعب يموت جوعاً".
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- سعد الحريري محذراً: لن نقف متفرجين على إحراق العاصمة
- تظاهرات مناهضة للسلطة في لبنان لليوم الثالث على التوالي
- حزب الله يدمر وسط بيروت ويتحوّل إلى الحكم والمعارضة
- إلى متى نتفرج على حرائق بيروت وطرابلس؟!
- درّاجات الثنائي الشيعي تقلق "الثورة": المواجهة بتنظيم أنفسنا
- "الحاج" يحاول السطو على الثورة عبر "علّوشي"
- حزب الله: بانتظار التسوية أو المواجهة
- الحكومة تتجاهل المطالب الدولية... والعين على العهد
- لبنان يعيد فتح مطار رفيق الحريري الدولي اعتبارا من أول يوليو
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)