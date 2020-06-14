- على ركام تخريب بيروت... دياب يهرب إلى التصعيد!
- المواجهات تنتقل إلى طرابلس.. ودياب يتجاهل «الحرائق» ويتحدث عن سقوط «محاولة الانقلاب»
- سعد الحريري محذراً: لن نقف متفرجين على إحراق العاصمة
- تظاهرات مناهضة للسلطة في لبنان لليوم الثالث على التوالي
- حزب الله يدمر وسط بيروت ويتحوّل إلى الحكم والمعارضة
- لبنان بين تطرفين مدمرين.. وحزب الله يمتلك القوة والدولار
- إمّا الدولار أو «حزب الله»؟
- منطق اللامنطق في لبنان وسوريا
- إلى متى نتفرج على حرائق بيروت وطرابلس؟!
- درّاجات الثنائي الشيعي تقلق "الثورة": المواجهة بتنظيم أنفسنا
- "الحاج" يحاول السطو على الثورة عبر "علّوشي"
- حزب الله: بانتظار التسوية أو المواجهة
- توقعات الأبراج ليوم June 14, 2020
- بؤرة جديدة لكوفيد-19 في الصين ومخاوف من موجة ثانية
- الحكومة تتجاهل المطالب الدولية... والعين على العهد
- لبنان يعيد فتح مطار رفيق الحريري الدولي اعتبارا من أول يوليو
- "ضخّ الدولار": الحاكم رهينة والاحتياط ينزف
- «صدمة الخميس» تربك السلطة فتستعين بـ»ضخ الاحتياط».. والشارع لإسقاطها
- أسرار وخفايا لبنانية
- حسابات جعجع.. هكذا يسقُط «الثنائي»؟
- سيناريو لِما هو «أسوأ» من «إقالة» أو «استقالة»؟!
- المطران عبد الساتر: الثورة لا تقوم إلّا على يد من كان حرّ الضمير والإرادة
- مصرف لبنان يضخ 30 مليون دولار في السوق
- تحمي البشرة وتعزز الصحة الجنسية... 6 فوائد للملوخية
- إردوغان الشخصية المحيرة
- السلطة "تخطف" سلامة... و"الفدية" من جيوب المودعين
- قلب بيروت يحترق.. والسلطة تمارس «هواية الترقيع»!
- سلامة: أنا أو لا ليرة
- من ينشر الفوضى الأمنية في طرابلس؟
- حزب الله يستنزف المصرف المركزي.. و"العهد" في مأزق الكبير
- التعيينات : جبران قاشوش "المسيحيين البرتقاليين" وممتحن "السنّة" قبل التعيين
- حزب الله يقود الثورة ضد "قيصر"... تطويع سلامة وحكومة تصريف أعمال
- سلامة تراجع في بعبدا... والنزال المقبل على هويّة القطاع المصرفي
- كورونا لبنان: "التعبئة العامة" صوريّة في "المولات" والمظاهرات
- حرْق الأرض تحت أقدام سلامة... وحرْف الثورة عن مسارها!
- مؤيّدو الحكومة عن "ليل الدواليب": السرّ في القرار المالي!
- جنبلاط وسفراء الخليج: صورة على شكل رسالة
- اقتراح تحويل المنح التعليمية إلى المدارس: ماذا لو دفع الأهالي الأقساط؟
- دياب في جرن المحاصصة: التعيينات التي تشبهني
- المرحلة الثانية من الأزمة
- وفاة أسترالي لبناني غرقا بعد انقلاب قارب صيد قبالة سواحل وولنغونغ
- خميس أسود في لبنان ينذر بصيف ساخن ضد النظام
- ثان ليلة ساخنة في لبنان.. تحطيم محال وغاز مسيل للدموع
- احتجاجات وإغلاقات في لبنان.. عون: انهيار الليرة مدبر
- حدث في مثل هذا اليوم June 13, 2020
- توقعات الأبراج ليوم June 13, 2020
- جعجع: مع حزب الله وباسيل تحضروا كل يوم لخبر سيئ
- بالفيديو: مشهد لنجمة إباحية في مسلسل شارك فيه مصريون يستفز العرب!
- روسيا تسجل 183 وفاة ونحو 9 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
- أستراليا: موريسون يعلن عن تغييرات على إجراءات المرحلة الثالثة من رفع قيود كورونا
-
-
-
-
-
-
-
-
حسابات جعجع.. هكذا يسقُط «الثنائي»؟ ...الكاتب:
-
سيناريو لِما هو «أسوأ» من «إقالة» أو ...الكاتب:
-
المطران عبد الساتر: الثورة لا تقوم إلّا ...الكاتب:
-
مصرف لبنان يضخ 30 مليون دولار في ...الكاتب:
-
-
-
التعيينات : جبران قاشوش "المسيحيين البرتقاليين" وممتحن ...الكاتب:
-
-
-
كورونا لبنان: "التعبئة العامة" صوريّة في "المولات" ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
السفيرة الغاضبة تحذّر عون.. وحزب الله يدعم ...الكاتب:
-
دولار الفيسبوك يُنزل جميع اللبنانيين إلى الشارع: ...الكاتب:
-
المصارف خسرت 25 مليار دولار من ودائعها ...الكاتب:
على ركام تخريب بيروت... دياب يهرب إلى التصعيد!
وسط تفاقم التداعيات السلبية لكل ما قامت به الحكومة وأدى إلى تصاعد الاحتجاجات الشعبية وغليان الشارع، وفي الوقت الذي انفجرت فيه الأزمة المشبوهة للدولار في لبنان ربطاً بتهريبه إلى سوريا، وفي حين كانت عصابات الرعاع المعروفة المصدر والوجهة والهدف تمعن في حرق قلب بيروت وتتحدى مشاعر اَهلها والكثير من اللبنانيين وتقف الحكومة والعهد ومكونات الحكومة بمعظمها متفرجة ساكتة متواطئة... وسط كل هذا فاجأ رئيس الحكومة حسان دياب اللبنانيين مرة جديدة بكلمة أقل ما توصف به بانها تنطوي على هروب منهجي من الاعتراف بفشله وفشل الحكومة في كل مزاعم الإنجازات التي دأب على تردادها دعائياً. وبدا واضحاً أن خشية دياب من تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي تسببت بها أخيراً وخصوصاً فضائح انخراطه مع حلفائه في صفقات التعيينات الأخيرة ومن ثم لجوئه مع حلفائه أيضاً إلى الضغط على مصرف لبنان لاعتماد وسائل مشكوك في جدواها لوقف ارتفاع الدولار دفعته إلى استباق التداعيات الاحتجاجية التي تطالب بإسقاط الحكومة الفاشلة واللجوء إلى وسيلة دعائية جديدة تعتمد الهجوم على المعارضين والخصوم وتحميلهم تبعات الاأمات والانهيارات والفساد وتبرئة ذمة حلفائه وشركائه وتجاهل الفتنة التي كاد أنصارهم يشعلونها في بيروت وقبلها في عين الرمانة وكورنيش المزرعة. تكبير الهجوم وتضخيمه على المعارضين لم ينجح إطلاقاً في حجب الحدث البالغ الخطورة الذي تعامت عنه الحكومة ورئيسها حتى ساعات الظهر أمس بعدما استفاقت بيروت على صدمة إحراق أحياء واسعة في وسطها وتحديداً في حي اللعازارية ومحيطه بعدما شهدت المنطقة ليل الجمعة وحتى فجر السبت غزوات عصابات عملت على حرق وتخريب وتحطيم المحلات والإملاك العامة والخاصة. وأثارت عمليات الشغب والتخريب ردود فعل غاضبة عارمة كان أبرزها للرئيس سعد الحريري والرئيس تمام سلام ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وشخصيات وجهات سياسية عديدة حذرت من الانزلاق الخطير إلى ما لا تحمد عقباه خصوصاً أن معالم الغضب لم تقف عند أعمال الشغب بل تناولت التقصير الأمني في منع الغزوات والتخريب وأثارت تساؤلات وشكوكاً عميقة حول مسؤولية الحكومة والعهد والقيادات العسكرية والأمنية مما جرى . ولذا بدا واضحاً أن حشرة الحكومة في هذا المنزلق الجديد الخطير دفع رئيسها حسان دياب إلى الهروب الأسهل إلى الهجوم على المعارضين لحجب اتساع حالة انعدام الثقة الشعبية بحكومته. وفي وقت كانت فيه ساحات الانتفاضة من بيروت إلى طرابلس وصيدا والزوق وكفررمان تشهد تجدد التظاهرات والاعتصامات راح دياب يصعد هجماته على معارضيه وخصومه واستعادة نغمة الإنجازات المزعومة التي حققتها حكومته. ولجأ هذه المرة إلى التهديد بامتلاك وثائق عن "هيكل الفساد" متوعداً بكشفها متحدثاً عن عملية "إزالة الركام الذي تركوه وغادروا على عجل" طبعاًَ من دون أن يسمي إسمًا واحداً. وتحدث عن "سقوط محاولة الانقلاب" في أزمة ارتفاع الدولار وعن امتلاك الحكومة تقارير أوامر عمليات داخلية ومشتركة واعدًا بكشف ما يلزم في الوقت المناسب. وإذ قال "إننا لسنا مثلهم ولن نكون" من دون تسمية أي طرف أو اسم تطرق إلى الأزمة المالية متعهداً "بأننا لن نسمح ببقاء ودائع الناس أرقاماً في المصارف وحقوقكم محفوظة عند المصارف وعند المصرف المركزي بضمان الدولة".
وكانت تداعيات هجمة التخريب والحرق الواسعة التي تعرضت لها مناطق في وسط بيروت شكلت تطوراً بالغ الخطورة وأثارت أصداء سلبية للغاية خصوصاً لدى القيادات المعنية ببيروت. وقام الرئيس الحريري بجولة على المناطق المتضررة قائلاً "يا عيب الشوم منطلع على وسط بيروت كأنو ما في جوع إلا بوسط بيروت". وشدد على ضرورة أن "يقوم الجيش وقوى الأمن الداخلي بواجب أكبر لحماية أهالي بيروت لأننا نريد الدولة ولا شيء أكثر ". وغرّد الحريري في ذكرى استشهاد النائب والقاضي وليد عيدو قائلاً أن "الذكرى تمر فيما العهد وحكومته يضربان عرض الحائط باستقلالية القضاء ويتفرجان على تخريب أسواق بيروت وإحراق قلبها والاعتداء على دورها وكرامتها".
كما صدرت ردود للرئيس سلام الذي هاجم “جيش الرعاع وشذاذ الآفاق الذي استباح الممتلكات الخاصة والعامة" وللمفتي دريان الذي غمز من قناة غياب الدولة مشدداً على "اننا لن نسكت" فيما هدد النائب نهاد المشنوق بأخذ الحقوق بأيدي أهل بيروت نفسها. وغرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط متسائلاً "لماذا استباحة بيروت مدينة الفكر والتنوع والكتاب والمسرح؟ بيروت التلاقي والحوار والصمود والثورات وملجأ المضطهدين ومعبر الحضارات ...بيروت يا بيروت".
أما التطور الأمني الآخر الذي برز أمس فتمثل في صدامات أدت إلى جرح نحو 29 شخصاً في طرابلس بينهم أكثر من خمسة جنود من الجيش اللبناني بعدما قامت مجموعات من المتظاهرين بمحاصرة شاحنات كبيرة تنقل مواد غذائية ومتجهة إلى سوريا. وتبين لاحقاً وفق بيان أصدرته مديرية الجمارك اللبنانية أن هذه الشاحنات تعود إلى برنامج الأمم المتحدة وتنقل وفق اتفاق بين لبنان والأمم المتحدة شحنات المواد الغذائية إلى العاملين في الأمم المتحدة في سوريا عبر مرفأ بيروت .وحصلت اشتباكات بين الجيش والمتظاهرين لدى محاولة الجيش فك الحصار عن الشاحنات لإكمال طريقها . وبعد إطلاق الشاحنات ومرور فترة هدوء محددة عادت المناوشات بين الجيش والمتظاهرين الذين راح قسم منهم يرشق الجنود بالحجارة.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- على ركام تخريب بيروت... دياب يهرب إلى التصعيد!
- المواجهات تنتقل إلى طرابلس.. ودياب يتجاهل «الحرائق» ويتحدث عن سقوط «محاولة الانقلاب»
- سعد الحريري محذراً: لن نقف متفرجين على إحراق العاصمة
- تظاهرات مناهضة للسلطة في لبنان لليوم الثالث على التوالي
- حزب الله يدمر وسط بيروت ويتحوّل إلى الحكم والمعارضة
- إلى متى نتفرج على حرائق بيروت وطرابلس؟!
- درّاجات الثنائي الشيعي تقلق "الثورة": المواجهة بتنظيم أنفسنا
- "الحاج" يحاول السطو على الثورة عبر "علّوشي"
- حزب الله: بانتظار التسوية أو المواجهة
- الحكومة تتجاهل المطالب الدولية... والعين على العهد
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)