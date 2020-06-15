أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة النهار‎

ـ قال سفير دولة خليجية لمرجع سياسي، لم نصدّق كيف يدار لبنان من قبل بعض الرؤساء، مردّداً: أعان الله لبنان ‏على ما يعانيه وما هو مقبل عليه، معرباً عن عدم رضى بلاده على هذه السياسات الغريبة‎.

ـ يؤكد مصدر وزاري ان الدولارات التي سيضخها مصرف لبنان في سوق الصيرفة من اليوم لن تمس الاحتياط ‏لديه وانما ستركز على الاموال المحولة من شركات تحويل الاموال‎.

ـ تبدي جهات قريبة من العهد استغرابها الواسع لمواقف متصلبة من شخصيات سياسية ومالية من الحكومة بحيث ‏باتت تتجاوز مواقف المعارضة بأشواط‎.‎

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

توقعت مصادر مصرفية أن تكون كلفة تثبيت سعر الصرف عند حدود الـ 3900 ليرة باتجاه بلوغ السعر الـ ‏‏3200 ليرة قرابة عشرة ملايين دولار شهرياً فقط إذا تمّ ضبط الاستيراد وجرى امتناع مصرف لبنان ‏والمصارف عن شراء الدولار للمضاربة او زيادة مخزونها من الدولار‎.

ـ كواليس‎

قالت مصادر نفطية إن حاجات سورية من المشتقات النفطية تم تأمينها رغم قانون قيصر ورغم الحصار الذي ‏يفرضه الأميركيون على البحار. وقالت المصادر إن حلفاء سورية الذين وقفوا معها عسكرياً يقفون معها في ‏مواجهة التحديات الاقتصادية التي تمثلها العقوبات ويهوّل بها كبديل عن الحرب أعداء سورية‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ يحاول وزير سابق الإتصال بنواب منطقته ويبعث لهم رسائل نصية عبر الواتساب للبحث في شؤون المنطقة من ‏دون أن يلقى جوابا‎.

همس وزيران لبعضهما عند مداخلة نارية لإحدى الزميلات وقال أحدهما: "الهيئة حاسة إنو الحكومة على أبواب ‏إستقالة‎".

لاحظت جهة معنية متابعة للجلسة التي عقدت في السرايا أن أحد المعنيين الرئيسيين بالإجتماع كان يرد على ‏الأسئلة الهجومية بالأرقام وببرودة أعصاب قاتلة‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ عُقد اجتماع ليليّ مطوَّل بين الأمين العام لحزب الله وزعيم سياسي، بعد انقطاع طويل بين الطرفين، ونتجت عنه ‏تفاهمات بدأت مؤشراتها تظهر في أكثر من موقع سياسي‎!

ـ طرحت شخصية حزبية من التيار الوطني اقتراحاً يقضي بالتمديد للرئيس ميشال عون في حال تعذّر وصول ‏النائب جبران باسيل إلى سدّة الرئاسة في الاستحقاق الرئاسي المقبل‎!

ـ تساءل رئيس حكومة سابق عن الأسباب التي حالت دون اتخاذ الخطوات الردعية اللازمة لوقف الاعتداءات على ‏الأملاك العامة والخاصة في وسط بيروت، رغم تواجد قوات أمنية كافية لتنفيذ هذه المهمة‎!‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ شوهد عناصر من "حزب الله" يشترون دولارات من زملاء لهم في قرى جنوبية وإعادة بيعها للصرّافين الذين ‏يتعاملون معهم بهدف ضمان إبقاء الدولار المتوافر ضمن قنوات الحزب الداخلية‎.

ـ تفيد المعلومات أنّ موظفاً في مصرف لبنان تبيّن أنّه متهم بتسريب معلومات داخلية للإعلام، تمّت إحالته إلى ‏جهات رقابية، ما دفع أحد التيارات السياسية البارزة للضغط على الحاكم بهدف "ضبضبة الملف‎".

ـ لوحظ أنّ التعيينات المالية جرت من دون السير بمشروع تخفيض عدد نواب حاكم مصرف لبنان كما سبق ‏لرئيس الحكومة أن وعد‎.‎

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صحيفة الأنباء

‎*‎رسالة‎

اعتبر مصدر سياسي أن الأحداث التي وقعت في الأيام القليلة الماضية شكّلت الى جانب ‏الرسالة الأساسية منها ضد النظام المالي، فرصةً لتوجيه رسالة من أطراف في الحكومة ‏إلى رئيسها‎.‎

‎*‎انتقادات لاذعة‎

لم يتوانَ مرجع دبلوماسي أجنبي في مجلس خاص عن توجيه انتقادات لاذعة للمسؤولين ‏اللبنانيين‎.