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درّاجات الثنائي الشيعي تقلق "الثورة": المواجهة بتنظيم ...الكاتب:
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مصرف لبنان يضخ 30 مليون دولار في ...الكاتب:
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من ينشر الفوضى الأمنية في طرابلس؟ ...الكاتب:
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حزب الله يستنزف المصرف المركزي.. و"العهد" في ...الكاتب:
أسرار وخفايا لبنانية
صحيفة النهار
ـ قال سفير دولة خليجية لمرجع سياسي، لم نصدّق كيف يدار لبنان من قبل بعض الرؤساء، مردّداً: أعان الله لبنان على ما يعانيه وما هو مقبل عليه، معرباً عن عدم رضى بلاده على هذه السياسات الغريبة.
ـ يؤكد مصدر وزاري ان الدولارات التي سيضخها مصرف لبنان في سوق الصيرفة من اليوم لن تمس الاحتياط لديه وانما ستركز على الاموال المحولة من شركات تحويل الاموال.
ـ تبدي جهات قريبة من العهد استغرابها الواسع لمواقف متصلبة من شخصيات سياسية ومالية من الحكومة بحيث باتت تتجاوز مواقف المعارضة بأشواط.
صحيفة البناء
ـ خفايا
توقعت مصادر مصرفية أن تكون كلفة تثبيت سعر الصرف عند حدود الـ 3900 ليرة باتجاه بلوغ السعر الـ 3200 ليرة قرابة عشرة ملايين دولار شهرياً فقط إذا تمّ ضبط الاستيراد وجرى امتناع مصرف لبنان والمصارف عن شراء الدولار للمضاربة او زيادة مخزونها من الدولار.
ـ كواليس
قالت مصادر نفطية إن حاجات سورية من المشتقات النفطية تم تأمينها رغم قانون قيصر ورغم الحصار الذي يفرضه الأميركيون على البحار. وقالت المصادر إن حلفاء سورية الذين وقفوا معها عسكرياً يقفون معها في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تمثلها العقوبات ويهوّل بها كبديل عن الحرب أعداء سورية.
صحيفة الجمهورية
ـ يحاول وزير سابق الإتصال بنواب منطقته ويبعث لهم رسائل نصية عبر الواتساب للبحث في شؤون المنطقة من دون أن يلقى جوابا.
همس وزيران لبعضهما عند مداخلة نارية لإحدى الزميلات وقال أحدهما: "الهيئة حاسة إنو الحكومة على أبواب إستقالة".
لاحظت جهة معنية متابعة للجلسة التي عقدت في السرايا أن أحد المعنيين الرئيسيين بالإجتماع كان يرد على الأسئلة الهجومية بالأرقام وببرودة أعصاب قاتلة.
صحيفة اللواء
ـ عُقد اجتماع ليليّ مطوَّل بين الأمين العام لحزب الله وزعيم سياسي، بعد انقطاع طويل بين الطرفين، ونتجت عنه تفاهمات بدأت مؤشراتها تظهر في أكثر من موقع سياسي!
ـ طرحت شخصية حزبية من التيار الوطني اقتراحاً يقضي بالتمديد للرئيس ميشال عون في حال تعذّر وصول النائب جبران باسيل إلى سدّة الرئاسة في الاستحقاق الرئاسي المقبل!
ـ تساءل رئيس حكومة سابق عن الأسباب التي حالت دون اتخاذ الخطوات الردعية اللازمة لوقف الاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة في وسط بيروت، رغم تواجد قوات أمنية كافية لتنفيذ هذه المهمة!
صحيفة نداء الوطن
ـ شوهد عناصر من "حزب الله" يشترون دولارات من زملاء لهم في قرى جنوبية وإعادة بيعها للصرّافين الذين يتعاملون معهم بهدف ضمان إبقاء الدولار المتوافر ضمن قنوات الحزب الداخلية.
ـ تفيد المعلومات أنّ موظفاً في مصرف لبنان تبيّن أنّه متهم بتسريب معلومات داخلية للإعلام، تمّت إحالته إلى جهات رقابية، ما دفع أحد التيارات السياسية البارزة للضغط على الحاكم بهدف "ضبضبة الملف".
ـ لوحظ أنّ التعيينات المالية جرت من دون السير بمشروع تخفيض عدد نواب حاكم مصرف لبنان كما سبق لرئيس الحكومة أن وعد.
صحيفة الأنباء
*رسالة
اعتبر مصدر سياسي أن الأحداث التي وقعت في الأيام القليلة الماضية شكّلت الى جانب الرسالة الأساسية منها ضد النظام المالي، فرصةً لتوجيه رسالة من أطراف في الحكومة إلى رئيسها.
*انتقادات لاذعة
لم يتوانَ مرجع دبلوماسي أجنبي في مجلس خاص عن توجيه انتقادات لاذعة للمسؤولين اللبنانيين.
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