- هجرة الكفاءات النسوية اللبنانية ظاهرة مستجدّة
- أستراليا: أصابات بكورونا جراء تجمع عائلي تنتقل عبر ثلاث مناطق وتتسبب بغلق مدرستين
- لبنان: السلطة تجْنح نحو «الخيار الأمني» للقبض على الأزمتين المالية والسياسية
- «محاولة انقلاب فاشلة» على دیاب... أم سلامة؟!
- 3 احتمالات تنتظر لبنان
- "زعران" حزب الله يحرجون دياب وباقي الحلفاء
- “أبادوا عائلات بأكملها وحرقوا خصومهم”.. التاريخ الدموي لميليشيات الكانيات تفضحه المقابر الجماعية بترهونة
- موريسون: نخطط لزيادة 1.5 مليار دولار أسترالي للبنية التحتية الأسترالية
- غضب في أستراليا بعد حجب فيسبوك صورة توثق "العبودية"
- تقنيات طباعية لصيانة أسطول غواصات أستراليا
- متى سيتمكن الأستراليون من السفر مرة أخرى بين الولايات والمقاطعات؟
- أستراليا: توجيه 15 تهمة بالاعتداء الجنسي على الأطفال لوزير عمالي سابق
- الرئيس الأسد يعترف بالأخطاء في “نقدٍ ذاتيٍّ” غير مسبوق.. لماذا استبدَل خِطابه المُباشر برسالةٍ مكتوبةٍ إلى حزب البعث الحاكم؟ وهل السّبب قانون قيصر وفي إطار استراتيجيّة جديدة لمُواجهته؟ وكيف ستكون الانعِكاسات على العُملة المحليّة والاقتِصاد الوطنيّ؟
- “مش حزب الله”!
- "فيسبوك" يرفض مشاركة عائدات الإعلانات مع المؤسسات الإخبارية الأسترالية
- ضخ الدولار لدعم السوقين اللبناني والسوري: عراضة إعلامية
- أستراليا.. أندروز: أقيل ولم يستقـِل وأي تصريحات أخرى خاطئة
- تحذير من وباء جديد بسبب "عظام الأسود"
- "بيروت عم تبكي"
- تحدٍّ للدولار اليوم.. وواشنطن لحكومة مستقلة بصلاحيات إستثنائية
- أسرار وخفايا لبنانية
- هل أحبط بري ”انقلاباً” استُدرج إليه ”حزب الله”؟
- الفوضى ثم الدم
- «قيصر» يسقط جسر طهران - بيروت
- من السرايا الى بعبدا والمصيلح
- خطة خفض الدولار... هذا مصيرها
- أستراليا: إغلاق مدرسة في ملبورن بعد تأكيد إصابة طالبين بفيروس كورونا
- فيليب سالم: لقاح كورونا آخر هذه السنة ومنظمة الصحة العالمية فاسدة
- تحولت إلى بؤر لتجارة المخدرات والدعارة وتفشي كورونا.. الأحياء العشوائية بالسعودية صداع يزعج المملكة الغنية
- "الميليشيات" في خدمة الشعب!
- السيطرة على أسعار الدولار المرتفع: تدخُل المركزي برقابة مجلس الدفاع الأعلى!
- الانتفاضة تربك الحكومة و«المعارضة»: حزب الله يطمئن دياب والحريري
- حزب الله يسابق الأميركيين على الفوضى والعقوبات
- قطرة تواضع وتواطؤ
- "كرامة بيروت" أم كرامة الدولة؟
- لبنان في ظلّ قيصر: كاراكاس أو هونغ كونغ
- انقلاب على مين؟!
- كورونا والجوع: موسم الهجرة المعاكسة من المدن إلى الأرياف
- حسان دياب لـ"الانقلابيين": "تعيشوا وتاكلوا غيرها!"
- وثيقة "التيار الوطني": لو عادت الأيّام لعدنا إلى التفاهمات
- عنف الثورة يطبع ليالي طرابلس ومواجهات حامية مع الجيش
- الصين ممنوعة من المشاركة و«الطاقة» تتجنّب المناقصة: لا معامل كهرباء
- دعوى في نيويورك على مصرف لبنان وثلاثة مصارف: احتالوا علينا واحتجزوا أموالنا
- التلاعب بالدولار: حزب الله يتّهم مصرفاً وسلامة والقضاء
- طرابلس: إنذار جديد بانفجار اجتماعي واسع
- دياب وخصومه: المواجهة داخل الحكومة وخارجها
- أستراليا: أصابة بكورونا تغلق مدرسة لاسبوعين وتعزل صحياً 455 طالب
- توقعات الأبراج ليوم June 15, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم June 15, 2020
- أردوغان… أحلام وأوهام وهوس إيراني
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
درّاجات الثنائي الشيعي تقلق "الثورة": المواجهة بتنظيم ...الكاتب:
-
-
-
حسابات جعجع.. هكذا يسقُط «الثنائي»؟ ...الكاتب:
-
سيناريو لِما هو «أسوأ» من «إقالة» أو ...الكاتب:
-
المطران عبد الساتر: الثورة لا تقوم إلّا ...الكاتب:
“مش حزب الله”!
ما يحصل الآن هو احتلال السلطة ساحة التظاهر. الأحزاب تدفع مناصريها إلى هناك فيما يجلس قادتها في غرف السلطة المظلمة. الحكومة مشكلة من أطراف محددة الهوية السياسية، وهذه الأطراف هي نفسها جزء من "الثورة الجديدة"! أي متاهة هذه؟
ثمة شيء في تظاهرات اليوم في بيروت لا يشبه تظاهرات انتفاضة 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019. عدم التشابه لا يقتصر على التباس هوية الداعين إلى تظاهرات اليوم، ولا على وجوه المشاركين، ولا على مسرح التظاهرة ومتونها وهوامشها. الدافع إلى التظاهر اليوم والمحرض عليه، أي قوة الدفع التي تلقيك بالتظاهرة وتدفع بك للاندماج فيها، ربما هو بعض من هذا الفارق، أما بعضه الآخر فيتمثل في غياب الأبطال السلبيين الذين وجدنا أنفسنا نهتف ضدهم ونشتم أمهاتهم ونتجرأ على زعرانهم، هؤلاء غائبون عن تظاهرة اليوم، وحلت محلهم “كلن يعني كلن” غامضة وبلا وجوه وأسماء. “كلن يعني كلن” للهرب من “حزب الله” ومن نبيه بري، ولإخفاء وجه سعد الحريري خلف وجه شقيقه بهاء. و”كلن يعني كلن” لتوظيفها في اللقاء بين “سيدتنا عايشة” و”شيعة شيعة شيعة”. وفي أحسن الأحوال اختفت الوجوه وحل محلها وجه شربل نحاس، غير مبتسمٍ، وعارضاً نفسه قائداً للثورة الجديدة.
في تظاهرات تشرين كنا نتظاهر شاهرين وجوه خصومنا. “كلن يعني كلن” شطبت وجه سعد الحريري أولاً وأكملت طريقها إلى عين التينة مروراً بجبران باسيل والسيد الرئيس، ولم يدارَ وجه حسن نصرالله على رغم الخطر المحدق بالمجاهرين به. اليوم ضد من نتظاهر؟ في الليلة الأولى قدموا لنا قرباناً اسمه رياض سلامة، ثم عاد قائد “الثورة الجديدة” دولة الرئيس نبيه بري وسحبه من التداول الثوري! متظاهرو اليوم لا يريدون التعرض لـ”حزب الله”، وبما أن التعايش حل على الساحة بصيغة لقاء بين “شيعة شيعة شيعة” و”سيدتنا عايشة”، فإن هذا التعايش يُملي عدم الاقتراب من الحريري والحريرية. الحكومة أيضاً يجب ألا تسقط، فهي حكومة الحزب وحكومة الممانعة. رئيس الجمهورية خط أحمر، وصهره ما عاد نجم السلطة على رغم نفوذه الواسع فيها. إذاً ضد من نتظاهر؟ ما يحصل اليوم هو رقصة يأس مضبوطة الوجهة. أقصى ما يمكننا فعله هو رفع صورة شربل نحاس والهتاف ضد سلطة فاسدة لا وجوه لممثليها ولا أسماء ولا عناوين.
“الناس جائعون”، لكن من جوعهم؟ المصارف؟ إذاً فلنحطمها! إنها الشريك الأصغر في واقعة الإفلاس والسطو، لكنها العدو الأسهل، وهي من نخفي خلفها خوفنا الكبير من السلطة الأصلية. ليست المصارف ضحايا من دون شك، وجشعها طاف على وجوهنا وابتلع مدخراتنا. ننزل كل مساء إلى ساحة التظاهر ونواصل ما بدأناه في الليلة التي سبقتها من تحطيم لزجاج الأبنية ومطاعم الأوليغارشية رافعين صوراً بائسة لقائد الثورة الجديد شربل نحاس. إنها النسخة المنقحة من السلطة لثورة تشرين.
ما تشهده ساحة التظاهر اليوم ليس ظاهرة احتجاج، ولا مشهد ثورة. هو مجرد إفساح السلطة مجالاً للصراخ، على أن يعود الفتية إلى منازلهم بعدها ويناموا بعد حفلة الغضب في الداون تاون. دورة هذيان يومية تُمرر من خلفها التعيينات المالية والإدارية وتوقع الصفقات ويُعطل “حزب الله” خلالها قدرتنا على مفاوضة صندوق النقد الدولي ويستجمع جبران باسيل في ظلها ما تبقى من ملفات لم يسبق أن شملها بنفوذه.
ما يحصل الآن هو احتلال السلطة ساحة التظاهر. الأحزاب تدفع مناصريها إلى هناك فيما يجلس قادتها في غرف السلطة المظلمة. الحكومة مشكلة من أطراف محددة الهوية السياسية، وهذه الأطراف هي نفسها جزء من “الثورة الجديدة”! أي متاهة هذه؟ من المسؤول عن الانهيار والإفلاس؟ الجواب الأول الذي يصدر عن “الثورة الجديدة” هو: “مش حزب الله”! علينا أن نشارك في تظاهرة شعارها الأول “مش حزب الله”! لا تصح المشاركة بغير هذا الشعار، وإلا كان صاحبه فتنوياً، وبما أننا قبلنا بتحييد الحزب، فعلينا أن نحيد الحريرية، وإلا اتهمنا بأننا أصحاب فتنة. لكن ماذا عن جبران وصحبه؟ فهم بدورهم يستحقون منا تجنيبهم بذاءة الثورة الأولى.
ما تشهده ساحة التظاهر اليوم ليس ظاهرة احتجاج، ولا مشهد ثورة. هو مجرد إفساح السلطة مجالاً للصراخ، على أن يعود الفتية إلى منازلهم بعدها ويناموا بعد حفلة الغضب في الداون تاون. دورة هذيان يومية تُمرر من خلفها التعيينات المالية والإدارية وتوقع الصفقات ويُعطل “حزب الله” خلالها قدرتنا على مفاوضة صندوق النقد الدولي ويستجمع جبران باسيل في ظلها ما تبقى من ملفات لم يسبق أن شملها بنفوذه.
ما يحصل اليوم ليس امتداداً لـ17 تشرين. ففي حينها كنا نعرف هوية السلطة ووجوه أصحابها، ولم نخف ولم ندارِ، وكانت التظاهرة تتوجه من أمام مصرف لبنان في الحمراء إلى الوسط التجاري رافعة صور الجميع ومتحدية فينا خوفنا من “حزب الله”، ومارة من أمام مدخل الخندق الغميق حيث كنا نهتف هناك مع شعور بأن أهل الخندق على وشك الانضمام إلينا، نحن الذين أطحنا بسعد الحريري، ولنا الحق في أن نطيح بنظرائه في السلطة.
اليوم انكفأ الجميع وصار شعار التظاهرة: “ليس حزب الله”.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
- هل أحبط بري ”انقلاباً” استُدرج إليه ”حزب الله”؟
- تحولت إلى بؤر لتجارة المخدرات والدعارة وتفشي كورونا.. الأحياء العشوائية بالسعودية صداع يزعج المملكة الغنية
- أستراليا.. أندروز: أقيل ولم يستقـِل وأي تصريحات أخرى خاطئة
- بيلا ثورن مثيرة في صور مسربة!
- بالفيديو: مشهد لنجمة إباحية في مسلسل شارك فيه مصريون يستفز العرب!
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
حازم الأمين
كاتب وصحافي لبناني. مسؤول عن صفحة تحقيقات في جريدة "الحياة". عمل مراسلاً متجوّلاً للجريدة، وغطى الحروب في لبنان وأفغانستان والعراق وغزة. وأجرى تحقيقات ميدانية عن الإسلاميين في اليمن والأردن والعراق وكردستان وباكستان، وعن قضايا المسلمين في أوروبا.
- “مش حزب الله”!
- لبنان: الفساد قانوني وشعبي وقيمي
- لبنان: توتر بين ابن المفتي وصهر الرئيس
- “حزب الله” لن يترك فرنجية وحيدا
- فاسدون بحماية دولة المقاومة و”مروة” و”غنوي” في سجنها
- لبنان بين “ملاك” الحزب و”شيطان” المصرف
- لبنان: طموحات “شيعية” في نقابة ثالثة للصحافة
- “الإعلام في جمهورية موز”(2)
- تحالف “كورونا – مصارف” ينقضّ على اللبنانيين مجدداً
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)