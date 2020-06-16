- بلدية بكين تحذر من أن وضع انتشار فيروس كورونا المستجد "خطير جدا" في العاصمة
- أقلّ من 400 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي
- أستراليا: فضيحة حزب العمال في فيكتوريا تطيح بوزيرة من أصول لبنانية
- دياب يختزل العهد ويطلق "حربه" على الفساد
- التخريب الأمني والمالي: الفاعل مجهول! ... وتهديد بإجراءات
- أسرار وخفايا لبنانية
- ماذا يبقى من لبنان بلا حصانة أميركية؟
- مسؤول أمني كبير: يجــب قطع رأس الافعى
- لماذا «اكتشف» دياب «الانقلاب» وحيداً؟
- اليوم الاول لبدء خفض الدولار: لا أبيض ولا أسود...رمادي
- هل أستراليا مستعدة لتخفيف شروط الحجر الصحي للواصلين من خارج البلاد؟
- أستراليا: إغلاق مدرسة أخرى في ملبورن بعد تأكيد إصابة أحد الطلاب بكورونا
- "قيصر" لبنان... "لا تهاون ولا استثناءات"
- آلية لجم الدولار تتعثر.. وأزمة المحروقات أمام مجلس الدفاع!
- دياب يستسلم لحزب المصرف؟
- لبنان انزلق نحو الجحيم وأميركا على وشك الانزلاق!
- باسيل يخترع "لجنة عسكرية" لمواجهة "عسكر روكز"
- بالأسماء: سرايا المقاومة تخرّب طرابلس.. علّوش: مناطق السنّة مخترقة ويائسة وفاقدة للقيادة
- معركة الدولار بين حزب الله وأميركا ثمنها الصواريخ والحدود
- حسان دياب: محاولة فاشلة أخرى
- موظفو الخلوي إلى الشارع: من يهدم القطاع "لبيعه بالرخص"؟
- "حزب الله" ينفي علاقته بالشغب: رسائلنا لا تحتاج إلى الشارع
- عن ليالي إستباحة طرابلس ورفض الأمن الذاتي
- طهران في موسكو... ولبنان في ثلاجة الإنتظار
- قرار عويدات يُشعل حملةً ضدّ عون
- تلوّث الشاطئ اللبناني: لا مضادات قادرة على معالجة جراثيم البحر
- رئيس الحكومة: عون لا يريد إقالة الحاكم
- نواب بيروت يصمتون دهراً وينتفضون للاعتداء على 3 محال تجارية
- «زين» و«أوراسكوم» تودّعان الخلوي باحتجاز رواتب الموظفين
- السلطة تشدّد الخناق: «الأخ الأكبر يراقبكم»!
- صندوق النقد والقطاع العام: موظفو ما بعد 2017 أول الضحايا؟
- لقاء عين التينة: مصالحة غير مكتملة
- هجرة الكفاءات النسوية اللبنانية ظاهرة مستجدّة
- أستراليا: أصابات بكورونا جراء تجمع عائلي تنتقل عبر ثلاث مناطق وتتسبب بغلق مدرستين
- لبنان: السلطة تجْنح نحو «الخيار الأمني» للقبض على الأزمتين المالية والسياسية
- «محاولة انقلاب فاشلة» على دیاب... أم سلامة؟!
- 3 احتمالات تنتظر لبنان
- "زعران" حزب الله يحرجون دياب وباقي الحلفاء
- “أبادوا عائلات بأكملها وحرقوا خصومهم”.. التاريخ الدموي لميليشيات الكانيات تفضحه المقابر الجماعية بترهونة
- موريسون: نخطط لزيادة 1.5 مليار دولار أسترالي للبنية التحتية الأسترالية
- غضب في أستراليا بعد حجب فيسبوك صورة توثق "العبودية"
- تقنيات طباعية لصيانة أسطول غواصات أستراليا
- متى سيتمكن الأستراليون من السفر مرة أخرى بين الولايات والمقاطعات؟
- أستراليا: توجيه 15 تهمة بالاعتداء الجنسي على الأطفال لوزير عمالي سابق
- الرئيس الأسد يعترف بالأخطاء في “نقدٍ ذاتيٍّ” غير مسبوق.. لماذا استبدَل خِطابه المُباشر برسالةٍ مكتوبةٍ إلى حزب البعث الحاكم؟ وهل السّبب قانون قيصر وفي إطار استراتيجيّة جديدة لمُواجهته؟ وكيف ستكون الانعِكاسات على العُملة المحليّة والاقتِصاد الوطنيّ؟
- توقعات الأبراج ليوم June 16, 2020
- “مش حزب الله”!
- "فيسبوك" يرفض مشاركة عائدات الإعلانات مع المؤسسات الإخبارية الأسترالية
- يسار "الممانعة" و"سرايا المقاومة" بطرابلس: مرجعية التخريب
- ضخ الدولار لدعم السوقين اللبناني والسوري: عراضة إعلامية
-
-
-
-
-
لبنان انزلق نحو الجحيم وأميركا على وشك ...الكاتب:
-
باسيل يخترع "لجنة عسكرية" لمواجهة "عسكر روكز" ...الكاتب:
-
بالأسماء: سرايا المقاومة تخرّب طرابلس.. علّوش: مناطق ...الكاتب:
-
معركة الدولار بين حزب الله وأميركا ثمنها ...الكاتب:
-
حسان دياب: محاولة فاشلة أخرى ...الكاتب:
-
موظفو الخلوي إلى الشارع: من يهدم القطاع ...الكاتب:
-
"حزب الله" ينفي علاقته بالشغب: رسائلنا لا ...الكاتب:
-
عن ليالي إستباحة طرابلس ورفض الأمن الذاتي ...الكاتب:
-
طهران في موسكو... ولبنان في ثلاجة الإنتظار ...الكاتب:
-
قرار عويدات يُشعل حملةً ضدّ عون ...الكاتب:
-
تلوّث الشاطئ اللبناني: لا مضادات قادرة على ...الكاتب:
-
رئيس الحكومة: عون لا يريد إقالة الحاكم ...الكاتب:
-
نواب بيروت يصمتون دهراً وينتفضون للاعتداء على ...الكاتب:
-
«زين» و«أوراسكوم» تودّعان الخلوي باحتجاز رواتب الموظفين ...الكاتب:
-
السلطة تشدّد الخناق: «الأخ الأكبر يراقبكم»! ...الكاتب:
-
صندوق النقد والقطاع العام: موظفو ما بعد ...الكاتب:
-
"زعران" حزب الله يحرجون دياب وباقي الحلفاء ...الكاتب:
-
“مش حزب الله”! ...الكاتب:
-
ضخ الدولار لدعم السوقين اللبناني والسوري: عراضة ...الكاتب:
-
يسار "الممانعة" و"سرايا المقاومة" بطرابلس: مرجعية التخريب ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
حزب الله يسابق الأميركيين على الفوضى والعقوبات ...الكاتب:
ماذا يبقى من لبنان بلا حصانة أميركية؟
كانت هناك فرصةٌ لتجنُّب أن ينسحق لبنان، في الطاحونة ذاتها التي ستنسحق فيها سوريا. لكن حكومة الرئيس حسّان دياب والقوى المتحكّمة بها شاءت أن ينسحق لبنان مع سوريا، فتتكرَّس وحدة المسار والمصير... في الخراب.
على مدى سنوات، بقي كثيرون يعترضون على أنّ حاكم مصرف لبنان المركزي يخبّئ أرقامه الحقيقية. لكن هؤلاء أنفسهم يخبّئون أرقاماً ووقائع أخرى تضاهي ذلك أهمية، ومنها أرقام التهريب عبر المعابر والجمارك والتهرُّب الضريبي وطريقة عبور بعض الأموال في القطاع المصرفي وخارجه.
وعلى الأرجح، الجميع يعرف أرقام الجميع. لكن تقاطع المصالح بين أصحاب النفوذ كان يقضي بالسكوت عن الموبقات كلها: «هذه مقابل تلك». وعندما انحشر الجميع، وانكشفت اللعبة، اضطر كل طرفٍ إلى إنقاذ رأسه ورمي كرة النار على الآخرين. وللمرّة الأولى، انكشفت حقيقة أرقام المصرف المركزي. وكذلك، انكشف لغز التهريب عبر الحدود مع سوريا.
القوى النافذة كانت تقول إنّ ماكينة التهريب قوامها أفراد لبنانيون وسوريون موجودون على طرفي الحدود، كما هي الحال طبيعياً في المناطق الحدودية بين دول العالم، وهؤلاء يستخدمون المعابر غير الشرعية لتهريب المحروقات والطحين، والمعابر الشرعية أيضاً لتهريب الدولارات إلى سوريا، وإنّ ضبط عمليات التهريب أكبر بكثير من قدرة القوى والأجهزة اللبنانية الرسمية والحزبية، بل شبه مستحيلة.
في الانهيار، بدأت تنكشف الأرقام والوقائع كلها: في المصرف المركزي، رياض سلامة «بقّ البحصة». وفي مسألة التهريب ظهرت الأمور على حقيقتها. والصدمة هنا لم تكن تقلّ وقعاً عن الصدمة هناك:
بوضوح، تبيّن أنّ جزءاً من «نكبة» المصرف المركزي سببُها تهريب الدولارات والمواد المدعومة إلى سوريا. واضطرت الأوساط اللبنانية الحليفة لدمشق إلى الاعتراف أخيراً: نعم، نحن موافقون على عملية التهريب من أجل تخفيف الضغط عن نظام الرئيس بشّار الأسد. وكل مَن يحاول تعطيلها سنعتبره جزءاً من المشروع الأميركي.
إذاً، بعد اليوم، لا لزوم لاستهلاك الوقت في التفاوض مع صندوق النقد الدولي. هو يصرُّ على أن لا مساعدات من دون إصلاح، وأن لا إصلاح من دون ضبط التهريب. ولأنّ وقف التهريب هو «خطّ أحمر» بالنسبة إلى «حزب الله»، يصبح محتوماً أن لا إصلاح متوقَّعاً ولا مساعدات، لا من صندوق النقد، ولا طبعاً من «سيدر» ولا أي جهة أخرى.
يعني ذلك أنّ لا فرصة إطلاقاً لخروج لبنان من الحفرة، وأنّ الأيام المقبلة ستكون مريرة جداً، وأنّ كل المحاولات لإمرار الوقت «مجاعة الحدّ الأدنى» و»تقطيع» الشهور الصعبة الفاصلة عن الانتخابات الأميركية في تشرين الثاني المقبل، ستكون عبثية.
ستحاول قوى السلطة خنق الغضب الشعبي أو تنفيسه أو استيعابه كما فعلت دائماً. وهي لذلك دفعت بأنصارها إلى ساحات الانتفاضة وقامت بممارسة الشغب. لكن المحاولة قد لا تنتهي على خير، وقد تتحوَّل صِداماً أهلياً بين مجموعات من الجائعين والمحبَطين... المتعصّبين طائفياً ومذهبياً. أي، سيكون هذا الصِدام داخل برميل من البارود. وطبيعي أن يقوم بعض القوى باستثمار هذا المناخ في النزاع الإقليمي، وخصوصاً الأميركي- الإيراني:
سيتحسَّس «حزب الله» أنّ المحور الأميركي الذي لم يستطِع تصفيته عسكرياً يسعى إلى إلحاق الهزيمة به من خلال الاقتصاد والمصارف والليرة والإصلاح. ولذلك، سيتصلّب في رفض أي تنازل يتعلّق بمصادر تمويله، سواء في لبنان أو بين لبنان وسوريا، ولو كشف أنّه يعرقل الإصلاح.
في المقابل، يتشدّد الأميركيون. وقد بدأوا يخرجون من وضعية «تحذير لبنان» إلى وضعية «الحصار». فمنذ مجيء إدارة الرئيس دونالد ترامب، قبل أكثر من 3 سنوات، بعث الأميركيون برسائل تحذيرية متلاحقة إلى لبنان، لكن العقوبات لم تستهدف سوى كوادر «حزب الله» ومؤسساته ومصادر تمويله.
أما اليوم، فبدا واضحاً أنّ واشنطن تخلّت عن الحصانة التي كانت تحوط بها الدولة اللبنانية ومؤسساتها وأجهزتها. وهذا التحوُّل يعني كثيراً. وبدأت تظهر مؤشراته تباعاً من خلال الآتي:
1 - في الخريف الفائت، أوعز الأميركيون إلى حلفائهم والجهات المانحة في العالم بوقف مدّ لبنان بالمساعدات حتى إقرار «الإصلاح»، بما في ذلك تحرير السلطة من قبضة «حزب الله».
2 - لم يلتزم لبنان بالإصلاح، فبدأ الأميركيون الضغط لقطع أقنية تمويل «الحزب» وفرض عقوبات محدّدة على كوادره ومؤسساته، والتحذير من توسيع العقوبات لتشمل حلفائه في السلطة.
3- اليوم، ينمو مناخ في واشنطن يدعو إلى أخذ لبنان كلّه بجريرة «حزب الله» وفرض عقوبات على الدولة اللبنانية، لأنها تؤمِّن التغطية لـ»الحزب». وفي هذا السياق، يندرج «قانون قيصر»، الذي سيبدأ تنفيذه في الساعات المقبلة ضد سوريا، والذي بدأ يترك تداعيات مريعة في الواقع الاقتصادي والمالي والنقدي في سوريا.
سيقاتل «حزب الله» للدفاع عن نظام الأسد، في وجه «قيصر»، كما دافع في الحرب. وهو إذ قدّم نخبة مقاتليه لمنع سقوط النظام، فليس كثيراً أبداً أن يقدِّم إليه العملات الأجنبية والمواد المدعومة من احتياط المصرف المركزي، لكي يتمكن من الصمود.
وثمة مَن يعتقد أنّ هناك جزءاً من الـ4 او 5 ملايين دولار يومياً، التي باشر المركزي ضخَّها في سوق الصرافين، بدءاً من يوم أمس، قد تذهب في النهاية إلى سوريا، حيث يوزِّع المحور الإيراني موارده وموجوداته وقواته في شكل متوازن، ليدافع عن «كياناته»، من اليمن والعراق إلى سوريا فلبنان. فالمطلوب من هذا المحور أن يصمد لإمرار الخريف الآتي.
المطلعون يقولون: «ليس المقصود تحديداً تشرين الثاني موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية. بل خصوصاً 17 تشرين الأول 2020، الموعد الذي فيه ينتهي القرار الدولي 2231 الذي يحظّر على إيران شراء أسلحة».
الأميركيون يتوقعون معركة صعبة جداً حول هذا القرار في لحظة انشغالهم بالانتخابات. وبالتأكيد، سيسارع الصينيون والروس إلى تزويد إيران بالسلاح لضرورات تجارية وسياسية، وليس واضحاً موقف الأوروبيين. وإذا انهزمت إدارة ترامب في هذه المواجهة، فستعتبر إيران أنّها نجحت في تحقيق أكبر انتقام من الأميركيين، منذ انسحابهم من الاتفاق النووي.
لذلك، المحوران يضغطان بقوة لأنّ الوقت داهم: الإيرانيون والأميركيون. والأرجح، أنّ قانون «قيصر» سيكون ساحقاً في سوريا. ومن سوء أقدار لبنان أنّه سيدفع بنفسه خارج الحصانة الأميركية المعتادة، وسيضع عنقه تحت المقصلة، لتتحقق بينه وبين سوريا وحدة المسار والمصير، التي لطالما كانت نتائجها عليه كارثية.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
طوني عيسى
كاتب صحفي لبناني
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)