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رئيس الحكومة: عون لا يريد إقالة الحاكم ...الكاتب:
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«زين» و«أوراسكوم» تودّعان الخلوي باحتجاز رواتب الموظفين ...الكاتب:
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السلطة تشدّد الخناق: «الأخ الأكبر يراقبكم»! ...الكاتب:
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“مش حزب الله”! ...الكاتب:
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ضخ الدولار لدعم السوقين اللبناني والسوري: عراضة ...الكاتب:
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يسار "الممانعة" و"سرايا المقاومة" بطرابلس: مرجعية التخريب ...الكاتب:
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حزب الله يسابق الأميركيين على الفوضى والعقوبات ...الكاتب:
أسرار وخفايا لبنانية
صحيفة البناء
ـ خفايا
قالت مصادر على صلة بملف العلاقة بين رئيس الحكومة وجمعية المصارف إن اكتمال نصاب التعيينات في مصرف لبنان بتشكيل المجلس المركزي ولجنة الرقابة على المصارف أنتج مناخاً مصرفياً جديداً يتعامل بجدّية مع رئيس الحكومة، بعدما كان الرهان المصرفي على فوز حاكم المصرف بالحفاظ على التفرّد بالملفات المالية والمصرفية.
ـ كواليس
توقعت أوساط المبعوث الأممي في اليمن أن تترك التطورات العسكرية الأخيرة آثاراً على تعامل الأطراف الإقليمية مع مساعي الحل التي طرحها المبعوث الأممي وتتضمن إعادة تشغيل مطار صنعاء وميناء الحديدة وكانت السعودية والإمارات تراهنان على معارك الجوف ومأرب لفرض توازنات جديدة تعدل بنود التفاوض وجاءت التطورات الميدانية معاكسة.
صحيفة الجمهورية
ـ عبّر أحد الوزراء عن إستحالة أن تؤدي التعيينات الأخيرة في قطاع بارز الى أي إنجاز ما لم تتغيّر القيادة بكاملها.
ـ نصح مستشار مرجع حزبي أحد زملائه بالإحتفاظ بعلبة "أسبرين" إن رغب ببقائه باقي العمر ساعيا الى موقع متقدم.
ـ لفت مرجع سياسي الى أن الواقع أصبح أكبر بكثير من القدرة على المعالجة لكن المهم هو الحد من الخسائر قدر المستطاع.
صحيفة اللواء
ـ يستغرب دبلوماسي غربي، عدم تحديد دول عربية، ذات تأثير، أي موعد لمسؤول كبير لزيارتها، كما كان أعلن منذ أربعة أشهر؟
ـ تختلف تقديرات المصرفيين حول توافر ملاءة في المصارف، وفي أية حدود ونسب، قبل الإعلان عن إجراءات إعادة الثقة.
ـ حسمت الاجتماعات الأمنية البعيدة عن الأضواء، في الأيام القليلة الماضية نقاطاً كثيرة كانت عالقة، في ما خص مواجهة مخطط الاضطرابات!
صحيفة نداء الوطن
ـ يعكف أحد النواب البارزين على إعداد مطالعة قانونية تفنّد عدم قانونية خطوة رئيس الجمهورية برد مشروع مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية التي أعدّها مجلس القضاء الأعلى.
ـ عُلم أنّ نائب "حزب الله" في بيروت حاول تلطيف أجواء اجتماع نواب العاصمة الذي خصص لبحث الإعتداء على الأملاك العامة والخاصة في وسط بيروت، رافضاً توجيه الإتهام للمجموعات التي تدور في فلك "الحزب".
ـ أكد عضو كتلة نيابية في مجلس خاص أنّ قرار وزير الداخلية بوقف سير الدراجات النارية ليلاً في بيروت اتُّخذ بعد تأمين "الغطاء السياسي" المسبق له.
.صحيفة الأنباء
اجتماع مقبل
ينعقد اجتماع نيابي في الأيام المقبلة لمتابعة بحث ملفات وتنقية الأجواء ذات الصلة بلقاء تقاربي.
تخفيف التوتر
محاولات جارية لتخفيف التوتر وإعادة التواصل بين تيارين سياسيين
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أحدث الأخبار - لبنان
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