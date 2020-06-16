أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

قالت مصادر على صلة بملف العلاقة بين رئيس الحكومة وجمعية المصارف إن اكتمال نصاب التعيينات في ‏مصرف لبنان بتشكيل المجلس المركزي ولجنة الرقابة على المصارف أنتج مناخاً مصرفياً جديداً يتعامل بجدّية ‏مع رئيس الحكومة، بعدما كان الرهان المصرفي على فوز حاكم المصرف بالحفاظ على التفرّد بالملفات المالية ‏والمصرفية‎.

ـ كواليس‎

توقعت أوساط المبعوث الأممي في اليمن أن تترك التطورات العسكرية الأخيرة آثاراً على تعامل الأطراف ‏الإقليمية مع مساعي الحل التي طرحها المبعوث الأممي وتتضمن إعادة تشغيل مطار صنعاء وميناء الحديدة ‏وكانت السعودية والإمارات تراهنان على معارك الجوف ومأرب لفرض توازنات جديدة تعدل بنود التفاوض ‏وجاءت التطورات الميدانية معاكسة‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ عبّر أحد الوزراء عن إستحالة أن تؤدي التعيينات الأخيرة في قطاع بارز الى أي إنجاز ما لم تتغيّر القيادة ‏بكاملها‎.

ـ نصح مستشار مرجع حزبي أحد زملائه بالإحتفاظ بعلبة "أسبرين" إن رغب ببقائه باقي العمر ساعيا الى موقع ‏متقدم‎.

ـ لفت مرجع سياسي الى أن الواقع أصبح أكبر بكثير من القدرة على المعالجة لكن المهم هو الحد من الخسائر قدر ‏المستطاع‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ يستغرب دبلوماسي غربي، عدم تحديد دول عربية، ذات تأثير، أي موعد لمسؤول كبير لزيارتها، كما كان أعلن ‏منذ أربعة أشهر؟‎

ـ تختلف تقديرات المصرفيين حول توافر ملاءة في المصارف، وفي أية حدود ونسب، قبل الإعلان عن إجراءات ‏إعادة الثقة‎.

ـ حسمت الاجتماعات الأمنية البعيدة عن الأضواء، في الأيام القليلة الماضية نقاطاً كثيرة كانت عالقة، في ما خص ‏مواجهة مخطط الاضطرابات‎!‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ يعكف أحد النواب البارزين على إعداد مطالعة قانونية تفنّد عدم قانونية خطوة رئيس الجمهورية برد مشروع ‏مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية التي أعدّها مجلس القضاء الأعلى‎.

ـ عُلم أنّ نائب "حزب الله" في بيروت حاول تلطيف أجواء اجتماع نواب العاصمة الذي خصص لبحث الإعتداء ‏على الأملاك العامة والخاصة في وسط بيروت، رافضاً توجيه الإتهام للمجموعات التي تدور في فلك "الحزب‎".

ـ أكد عضو كتلة نيابية في مجلس خاص أنّ قرار وزير الداخلية بوقف سير الدراجات النارية ليلاً في بيروت اتُّخذ ‏بعد تأمين "الغطاء السياسي" المسبق له‎.‎

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.‎صحيفة الأنباء

اجتماع مقبل‎

ينعقد اجتماع نيابي في الأيام المقبلة لمتابعة بحث ملفات وتنقية الأجواء ذات الصلة بلقاء ‏تقاربي‎.‎

تخفيف التوتر‎

محاولات جارية لتخفيف التوتر وإعادة التواصل بين تيارين سياسيين‎