- الحكومة والمصارف: من "المواجهة" إلى "التفاهمات"
- مظاهر فيدرالية مقنّعة في الضاحية الجنوبية
- 32 قتلهم كورونا في لبنان: عن الخوف من الدفن
- ماكرون «يائس»: تحذير فرنسي من تدهور في لبنان
- انقطاع أدوية القلب: فتّش عن مافيا الشركات!
- تهويل التعليم الخاص بـ«الإفلاس» مستمر: 186 معلماً على لائحة الصرف في مدارس الليسيه
- معتقل عن جميع المتضرّرين من سياساتها: المركزي و4 مصارف تدّعي على سلطان يعقوب
- الإضراب يهدّد الخدمات: رواتب موظّفي الخلوي الجمعة؟
- كمين على طريق معمل الكفور: اعتداء على متظاهرين
- الاشتراكيون قطعوا الطريق بقوّة السلاح
- فرنسا تغامر باليونيفيل
- بشار الأسد يعترف بسرقة مازوت لبنان
- الحريري في عين التينة لساعتين: منع منزلقات الفتنة
- بري يُهنْدس حواراً يترأسه عون و... «حزب الله» يقطف ثماره
- تخبط لبناني في مواجهة «قيصر».. و«لقاء تشاوري إنقاذي» في بعبدا 25 الجاري
- قضاء لبنان: اقبضوا على الشعب!
- مسؤول أميركي: لا عقوبات على لبنان بل على أفراد وكيانات تبيّض الأموال وتموّل الإرهاب
- قاطيشا: من الجهة التي منعت الجيش من التصدي للموتوسيكلات؟
- الحريري يرفض عرض بري تشكيل حكومة قبل استبعاد حزب الله وباسيل
- حسّان دياب... هو "المؤامرة" و"الانقلاب"
- اللبنانيون يتحدون قرارات #النايم_العام على تويتر
- مصالحة درزية لتحصين الجبل من ارتجاجات لبنان
- نيوزيلندا تؤكد ظهور حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا
- بلدية بكين تحذر من أن وضع انتشار فيروس كورونا المستجد "خطير جدا" في العاصمة
- أقلّ من 400 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي
- أستراليا: فضيحة حزب العمال في فيكتوريا تطيح بوزيرة من أصول لبنانية
- دياب يختزل العهد ويطلق "حربه" على الفساد
- التخريب الأمني والمالي: الفاعل مجهول! ... وتهديد بإجراءات
- أسرار وخفايا لبنانية
- ماذا يبقى من لبنان بلا حصانة أميركية؟
- مسؤول أمني كبير: يجــب قطع رأس الافعى
- لماذا «اكتشف» دياب «الانقلاب» وحيداً؟
- اليوم الاول لبدء خفض الدولار: لا أبيض ولا أسود...رمادي
- هل أستراليا مستعدة لتخفيف شروط الحجر الصحي للواصلين من خارج البلاد؟
- أستراليا: إغلاق مدرسة أخرى في ملبورن بعد تأكيد إصابة أحد الطلاب بكورونا
- "قيصر" لبنان... "لا تهاون ولا استثناءات"
- آلية لجم الدولار تتعثر.. وأزمة المحروقات أمام مجلس الدفاع!
- دياب يستسلم لحزب المصرف؟
- لبنان انزلق نحو الجحيم وأميركا على وشك الانزلاق!
- باسيل يخترع "لجنة عسكرية" لمواجهة "عسكر روكز"
- بالأسماء: سرايا المقاومة تخرّب طرابلس.. علّوش: مناطق السنّة مخترقة ويائسة وفاقدة للقيادة
- معركة الدولار بين حزب الله وأميركا ثمنها الصواريخ والحدود
- حسان دياب: محاولة فاشلة أخرى
- موظفو الخلوي إلى الشارع: من يهدم القطاع "لبيعه بالرخص"؟
- "حزب الله" ينفي علاقته بالشغب: رسائلنا لا تحتاج إلى الشارع
- عن ليالي إستباحة طرابلس ورفض الأمن الذاتي
- طهران في موسكو... ولبنان في ثلاجة الإنتظار
- قرار عويدات يُشعل حملةً ضدّ عون
- تلوّث الشاطئ اللبناني: لا مضادات قادرة على معالجة جراثيم البحر
- رئيس الحكومة: عون لا يريد إقالة الحاكم
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
باسيل يخترع "لجنة عسكرية" لمواجهة "عسكر روكز" ...الكاتب:
-
بالأسماء: سرايا المقاومة تخرّب طرابلس.. علّوش: مناطق ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
معتقل عن جميع المتضرّرين من سياساتها: المركزي و4 مصارف تدّعي على سلطان يعقوب
أُطلقت يد الأجهزة الأمنية للإطباق على الناشطين والمعترضين في الشوارع. ربما بحجة توقيف عدد لا يتخطى أصابع اليد الواحدة من المشتبه في انتمائهم إلى «منتديات» تنتظر الأجهزة تفريغ داتا الاتصالات لمعرفة «ارتباطاتهم»... لكن يبدو أن القبضة الأمنيّة آخذة بالتشدّد لـ«تأديب المعترضين». وما الملفات التي تعاود القوى الأمنية «نبشها» أخيراً إلا دليل على الاستدعاءات التي تنتظر الناشطين.
أما الاستدعاءات والتوقيفات المتعلّقة بالتحرّكات أمام المصارف، منذ 17 تشرين الأول الماضي إلى اليوم، فلم يتغيّر «زخمها». إذ لا يزال المعتقل سلطان يعقوب يواجه ادعاءين من مصرف لبنان وأربعة مصارف خاصة. وفي سياق آخر، جرى أمس التحقيق مع 7 ناشطين في الزهراني، تعرّض اثنان منهم للضرب، بتهمة «قطع طريق عدلون» وبتهمة أخرى عبّر عنها المحقّقون هي الانتماء إلى الحزب الشيوعي اللبناني!
في الوقائع، وبالتسلسل الزمني، جرى استدعاء سلطان يعقوب يوم السبت، من قبل فرع مخابرات الجيش في النبطية، ثم جرى تحويله إلى فرع مخابرات صيدا. وذلك على إثر فيديو يظهر تعرّضه وآخرين، ليل الخميس الماضي، لواجهة أحد المصارف في النبطية. لكن يبدو أن المصارف المتضرّرة الأخرى، إضافة إلى مصرف لبنان قرّرت اتخاذ صفة الادعاء الشخصي. يوم الاثنين، تمّت إحالة يعقوب إلى الشرطة العسكرية في صيدا، التي خابرت بدورها النيابة العامة العسكرية. معاونة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية مايا كنعان أشارت إلى وجود محضر عدلي باسمه وادعاء في النبطيّة، وأعطت إشارتها بمخابرة المفرزة القضائيّة في النبطية أي «تحرّي النبطية». ولدى مخابرة التحرّي الاثنين، «ماطل» الأخير طالباً برقيّة خطيّة رسمية. البرقية وصلت أمس إلى تحرّي النبطية الذي أشار إلى أنه سيزور اليوم مركز الشرطة العسكرية، حيث لا يزال يعقوب محتجزاً، لأخذ إفادته وآخرين شملهم الملف.
رفض «اللبناني الفرنسي» الادعاء، رغم أن الفيديو المنتشر ليعقوب أظهر تكسير واجهته
بالمحصّلة، فإن ثلاثة محاضر شملت اسم يعقوب، المحضر المفتوح لدى الشرطة العسكرية شمل آخرين، ومحضران لدى النيابة العامة الاستئنافية في النبطية، أحدهما بادعاء شخصي من مصرف لبنان، والثاني بادعاء شخصي من أربعة مصارف هي: بنك عوده، سوسيتيه جنرال، بيبلوس وفرنسبنك. مصرف لبنان والمصارف الأربعة ادّعت بداية ضدّ مجهول، ثم ضد الموقوف يعقوب وآخرين. فيما رفض البنك اللبناني الفرنسي اتخاذ صفة الادعاء الشخصي، بالرغم من أن الفيديو المنتشر ليعقوب وآخرين أظهر تكسير واجهته. لكنّ ما حصل ليل الخميس، يبدو أنه طاول فروع مصارف أخرى في النبطية، وهي التي اتخذت الادعاء الشخصي، بانتظار تفريغ كاميرات المراقبة.
قضيّة يعقوب تحوّلت إلى قضية رأي عام كون ظروفه المعيشيّة ورعايته لوالدته المريضة دفعته إلى إفراغ غضبه في زجاج المصرف نيابةً عن غضب اللبنانيين الذين خسروا ودائعهم. وفي الشقّ القانوني، فإن عدم اختصاص مخابرات الجيش في استدعاء المدنيين، كونها ليست ضابطة عدليّة، يطرح السؤال حيال استدعائها يعقوب السبت، ولماذا جرى تحويله إلى فرعها في صيدا؟ وما هو الجرم الذي يستدعي إِشارة من النيابة العامة العسكرية؟ ولماذا يستمرّ التوقيف، علماً بأنه لم تصدر إلى حينه إشارة من المحامي العام الاستئنافي في النبطية رمزي فرحات بالتوقيف!
إلى ذلك، قام مكتب «مخابرات الجيش» (الذي لا اختصاص له في التحقيق مع مدنيين) في الزهراني، باستدعاء 6 ناشطين أمس، للحضور فوراً إلى مكتبه، على خلفيّة «قطع طريق عدلون». أضيف إليهم مُستدعى سابع لمجرّد نشره عبر مواقع التواصل مسألة استدعاء رفاقه، علماً بأن الاستدعاء حصل من دون إِشارة قضائيّة ولا محضر تحقيق، بقي الناشطون الـ 7 لمدة ساعتين في التحقيق قبل إطلاق سراحهم. غير أن المستنكر هو تعرّض اثنين منهم للضرب خلال التحقيق، فيما سأل أحد المحققين الموقوفين، في إطار من «الشتائم والتدفيش»، عن انتمائهم إلى الحزب الشيوعي اللبناني! تهمة قديمة يبدو أن ثمة من قرر نبشها من أرشيف «الشعبة الثانية».
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- 32 قتلهم كورونا في لبنان: عن الخوف من الدفن
- انقطاع أدوية القلب: فتّش عن مافيا الشركات!
- تهويل التعليم الخاص بـ«الإفلاس» مستمر: 186 معلماً على لائحة الصرف في مدارس الليسيه
- معتقل عن جميع المتضرّرين من سياساتها: المركزي و4 مصارف تدّعي على سلطان يعقوب
- الإضراب يهدّد الخدمات: رواتب موظّفي الخلوي الجمعة؟
- كمين على طريق معمل الكفور: اعتداء على متظاهرين
- الاشتراكيون قطعوا الطريق بقوّة السلاح
- بشار الأسد يعترف بسرقة مازوت لبنان
- الحريري في عين التينة لساعتين: منع منزلقات الفتنة
- بري يُهنْدس حواراً يترأسه عون و... «حزب الله» يقطف ثماره
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)