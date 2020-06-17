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أسرار وخفايا لبنانية

آخر تحديث: منذ 37 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة الأنباء

‎*‎معالجة الثغرات‎

يتردد أن العلاقة بين حليفين لصيقين قد تمت معالجة العديد من الثغرات التي شابتها في ‏السنوات الماضية‎.‎

‎*‎استدرك متأخراً‎

نقل عن أحد المسؤولين أنه استدرك متأخراً أنه كان من الأفضل عدم الاستعجال في ‏اتخاذ أحد القرارات الأخيرة‎.‎

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صحيفة النهار‎

ـ ألغت بعض الجامعات الخاصة عقود إيجار وقّعتها في مناطق خارج العاصمة تمهيدا لالغاء فروع على خلفية ‏الوضع المالي الصعب وعدم سداد الاهالي الأقساط وتوقُّع تسجيل عدد من الطلاب للسنة المقبلة في الجامعة ‏اللبنانية‎.

ـ عُلم أنّ وزيرين سابقين يتواصلان من أجل إصلاح ذات البين بين مرجع حكومي ورئيس حزب مسيحي بارز بعد ‏تفاقم الأمور بينهما، مؤكدين أنّ التغريدة الأخيرة لرئيس الحزب المذكور كان لها وقع إيجابي‎.

ـ قال مسؤول حزبي انه تبين ان زوجة رئيس الحكومة تملك بعد نظر اذ استبقت الوضع الاقتصادي وازدياد البطالة ‏ودعت اللبنانيين الى القيام بالاعمال المتواضعة قبل موسم البطالة‎.‎

 

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

قال مصدر مالي إن قيمة العروض الصينية التمويلية لمشاريع تنفذها وتديرها شركات صينية في لبنان يزيد عن ‏‏12 مليار دولار وإن الرقم قابل لبلوغ 20 ملياراً إذا تمّ ضمن بروتوكول حكومة لحكومة، لكن الحكومة اللبنانية لا ‏تزال متردّدة في بدء مفاوضات رسمية تتخطى شكليات الاستماع‎.

ـ كواليس‎

نقلت مواقع إعلاميّة في كيان الاحتلال تقارير أمنيّة تتحدث عن مخاوف كبيرة لدى أجهزة المخابرات تجاه ضم ‏أراضي الضفة الغربية لأنها ستؤدي إلى اشتعال انتفاضة لشهور تتحوّل تدريجياً إلى أعمال عسكرية ضد جيش ‏الاحتلال وتنتهي بخلق وضع شبيه بغزة في عدد من مناطق الضفة‎.‎

 

صحيفة الجمهورية‎

ـ يؤكد قريبون من مرجع رسمي أن أمله خاب في أداء بعض الوزراء بعد اختبارهم‎.

ـ تبيّن أن الحديث عن استمهال مسؤول مالي 48 ساعة للعودة بأرقام حساسة الى مجلس النواب، مفبرك‎.

ـ نُقل عن وزير في جلسة خاصة أنه كان يتوقع من نفسه القيام بأعمال وإنجازات كبيرة إلا أنه بدا عاجزاً أمام كل ‏هذه التراكمات اليومية‎.‎

 

صحيفة اللواء‎

ـ كشف دبلوماسي بارز أمام أصدقائه أن الولايات المتحدة لا تهتم في لبنان، إلا من زاوية العقوبات على حزب الله‎.

ـ حضر على الطاولة بين مرجع كبير ومسؤول كبير سابق، موضوع وقف الاشتباك السياسي مع التيار الحاكم‎!

ـ انكشفت المساعدات الغذائية، التي وزعتها الحكومة، عبر وزارة الشؤون الاجتماعية والآليات المتعبة، عن سوء ‏إدارة وتمييز، وإعطاء غير المحتاجين قبل المحتاجين‎.‎

 

صحيفة نداء الوطن‎

ـ يؤكد مسؤولون في "التيار الوطني" رفض التيار التجاوب مع مطلب تأليف الهيئة الناظمة للكهرباء لأنها ‏‏"ستنتزع من الوزير بعض الصلاحيات‎".

ـ لم يتردد وزير الطاقة ريمون غجر في إنكار معرفته بما أدلى به أحد النواب خلال جلسة لجنة الأشغال، حول ‏تأمين شركة "سيمنز" للتمويل اللازم لبناء معامل الكهرباء‎.

ـ يؤكد أحد النواب أن لازمة واحدة يرددها سفراء غربيون عن الاصلاحات المطلوبة من لبنان: الأولوية للكهرباء ‏ولموافقة صندوق النقد الدولي‎.

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