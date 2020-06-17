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أسرار وخفايا لبنانية
صحيفة الأنباء
*معالجة الثغرات
يتردد أن العلاقة بين حليفين لصيقين قد تمت معالجة العديد من الثغرات التي شابتها في السنوات الماضية.
*استدرك متأخراً
نقل عن أحد المسؤولين أنه استدرك متأخراً أنه كان من الأفضل عدم الاستعجال في اتخاذ أحد القرارات الأخيرة.
صحيفة النهار
ـ ألغت بعض الجامعات الخاصة عقود إيجار وقّعتها في مناطق خارج العاصمة تمهيدا لالغاء فروع على خلفية الوضع المالي الصعب وعدم سداد الاهالي الأقساط وتوقُّع تسجيل عدد من الطلاب للسنة المقبلة في الجامعة اللبنانية.
ـ عُلم أنّ وزيرين سابقين يتواصلان من أجل إصلاح ذات البين بين مرجع حكومي ورئيس حزب مسيحي بارز بعد تفاقم الأمور بينهما، مؤكدين أنّ التغريدة الأخيرة لرئيس الحزب المذكور كان لها وقع إيجابي.
ـ قال مسؤول حزبي انه تبين ان زوجة رئيس الحكومة تملك بعد نظر اذ استبقت الوضع الاقتصادي وازدياد البطالة ودعت اللبنانيين الى القيام بالاعمال المتواضعة قبل موسم البطالة.
صحيفة البناء
ـ خفايا
قال مصدر مالي إن قيمة العروض الصينية التمويلية لمشاريع تنفذها وتديرها شركات صينية في لبنان يزيد عن 12 مليار دولار وإن الرقم قابل لبلوغ 20 ملياراً إذا تمّ ضمن بروتوكول حكومة لحكومة، لكن الحكومة اللبنانية لا تزال متردّدة في بدء مفاوضات رسمية تتخطى شكليات الاستماع.
ـ كواليس
نقلت مواقع إعلاميّة في كيان الاحتلال تقارير أمنيّة تتحدث عن مخاوف كبيرة لدى أجهزة المخابرات تجاه ضم أراضي الضفة الغربية لأنها ستؤدي إلى اشتعال انتفاضة لشهور تتحوّل تدريجياً إلى أعمال عسكرية ضد جيش الاحتلال وتنتهي بخلق وضع شبيه بغزة في عدد من مناطق الضفة.
صحيفة الجمهورية
ـ يؤكد قريبون من مرجع رسمي أن أمله خاب في أداء بعض الوزراء بعد اختبارهم.
ـ تبيّن أن الحديث عن استمهال مسؤول مالي 48 ساعة للعودة بأرقام حساسة الى مجلس النواب، مفبرك.
ـ نُقل عن وزير في جلسة خاصة أنه كان يتوقع من نفسه القيام بأعمال وإنجازات كبيرة إلا أنه بدا عاجزاً أمام كل هذه التراكمات اليومية.
صحيفة اللواء
ـ كشف دبلوماسي بارز أمام أصدقائه أن الولايات المتحدة لا تهتم في لبنان، إلا من زاوية العقوبات على حزب الله.
ـ حضر على الطاولة بين مرجع كبير ومسؤول كبير سابق، موضوع وقف الاشتباك السياسي مع التيار الحاكم!
ـ انكشفت المساعدات الغذائية، التي وزعتها الحكومة، عبر وزارة الشؤون الاجتماعية والآليات المتعبة، عن سوء إدارة وتمييز، وإعطاء غير المحتاجين قبل المحتاجين.
صحيفة نداء الوطن
ـ يؤكد مسؤولون في "التيار الوطني" رفض التيار التجاوب مع مطلب تأليف الهيئة الناظمة للكهرباء لأنها "ستنتزع من الوزير بعض الصلاحيات".
ـ لم يتردد وزير الطاقة ريمون غجر في إنكار معرفته بما أدلى به أحد النواب خلال جلسة لجنة الأشغال، حول تأمين شركة "سيمنز" للتمويل اللازم لبناء معامل الكهرباء.
ـ يؤكد أحد النواب أن لازمة واحدة يرددها سفراء غربيون عن الاصلاحات المطلوبة من لبنان: الأولوية للكهرباء ولموافقة صندوق النقد الدولي.
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- صحّة اللبنانيّين في خطر
- البنك الدولي ينفي مزاعم الإنهيار.. ونصرالله: نحن من يأتي بالدولار
- أسرار وخفايا لبنانية
- الحكومة تجنح في خطتها نحو دهاليز مُظلمة
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