أسرار وخفايا لبنانية

النهار

اجتمع الرئيس سعد الحريري الاسبوع الماضي بكل الوزراء والنواب السابقين قي "تيار المستقبل" ودعاهم للانضمام مجددا الى كتلة المستقبل لاعادة جمع الشمل وتنظيم العمل الحزبي.

لم تكن استقالة الامينة العامة لحزب "القوات اللبنانية" شانتال سركيس مفاجئة لكثيرين بعدما تم استبعادها من معراب الى ذوق مكايل بذريعة حضورها في مكاتب ادارية قريبة لطالبيها بدل عناء الوصول الى معراب.

كشف مسؤول في مجلسه ان ما اوردته الوزيرة السابقة ندى بستاني عن تقرير فرنسي عن معمل سلعاتا غير صحيح اطلاقا وان الوزير ريمون غجر يدرك حقيقة الامر.

الجمهورية

أكدت جهات مؤولة أن مُفتعلي أعمال الشغب في طرابلس هم من خارج المدينة.

تخوّف مسؤول كبير من أن يشهد لبنان موجة هجرة كبيرة فور فتح المطار.

تبلّغ أحد المستشارين رفضاً مسبقاً لإستقالته من فريق حكومي فردّ شاكراً الثقة وجهد عمله الى أن يتلمّس جدّيتها.

اللواء

لم يشأ مرجع كبير الذهاب مع قطب سياسي أبعد من التمني، تاركاً الأمور تأخذ مجراها في البيئة المعنية.

رفعت بعض المصارف مستـوى تقديمـاتهـا عـبـر الـ A.T.M، لدرجة المضاعفة، في ما يتعلق بالسحوبات بالليرة اللبنانية.

يتّفق محللون على أن المقاربة لقيادي حزبي، غالباً، ما تثير حساسيات في الشق الداخلي!

نداء الوطن

يسعى وزير سابق ارتبط اسمه بإشكال دموي في البلد إلى تعيين زوجته كمديرة عامة في وزارة الصحة بعدما فشل في تعيينها مديرة عامة في وزارة السياحة.

لوحظ أن هناك تركيزاً غير مبرر قانونياً لدى مرجع قضائي على أحد المصارف، بشكل يتناغم مع رسالة قاسية للمصرف نفسه وردت في مضمون خطاب حزبي.

تردّد أن مجموعة تابعة لإحدى الشخصيات النيابية الطرابلسية الموالية كانت شريكة في عمليات التخريب الأخيرة في الفيحاء.

الأنباء

توقّع مراقبون عودة وزير سابق إلى لعب دور إلى جانب رئيس حزبه، وذلك بعد تغيير حصل في المواقع الحزبية.

يقوم مسؤول غير مدني بجهد أكبر مما هو معلَن في ترتيب معالجات سياسية بالتنسيق التام مع مرجع رسمي.

البناء

قال مصدر نيابي إن استخدام رئيس الحكومة مصطلح الانقلاب وإسقاط الانقلاب في إطلالته الأخيرة لم يكن موفقا لأن جدية أي انقلاب على الحكومة ترتبط بتورّط حلفاء لها فيه. وإذا كان هذا ما يقصده رئيس الحكومة فهذا يجعل من الصعب إسقاط الانقلاب. وإذا لم يكن هذا التورط موجوداً يصعب الحديث عن انقلاب، لأنه لا يؤخذ على خصوم الحكومة سعيهم لإسقاطها.

قالت مصادر إيرانية واسعة الاطلاع، انتظروا كيف ستدعم إيران سوريا رداً على قانون قيصر ورفعاً لمستوى التحدّي بتقديم المشتقات النفطية لها مجاناً بدلاً من الدولار الذي كانت ترسله للدعم ويكلفها العناء والمشقة لتوفيره ونقله. وهكذا ستقدم الدولة السورية لأسواقها هذه المشتقات بأسعار جيّدة بعملتها الوطنية وسيعود مردود البيع لخزينة الدولة صافياً من دون استنزاف مواردها بالعملات الصعبة.