- أستراليا.. "زيادة الرسوم" لدفع الطلاب لتخصصات جامعية معينة
- "الأرقام"... الحكومة رضخت و"لا أموال بلا إصلاح"!
- إحتواء الخلاف المالي.. وعون لا يبحث عن تعويم!
- صندوق النقد يصفع حزب المصارف: أرقام الحكومة دقيقة
- لبنان: الرئيس يريد تأديب الشعب
- ترسيم الحدود: انعطافة عون الأميركية افتراقاً عن حزب الله؟
- لبنان... الجوع أم صندوق «قيصر»!
- ملاحظات رئاسية على التشكيلات "تهين" دياب بالشكل والمضمون
- حراك "مكوكي"... بين حوار بعبدا وأزمة الدولار
- هل يُعطّل قانون "قيصر" مفاعيل "معاهدة الأخوّة" مع سوريا؟
- "الاشتراكي" - "القوات": للتنسيق مكانه... ولـ"حزب الله" مطرحه
- مرّة أخرى... عن الشيوعيّين وحزب الـله والمقاومة
- دياب: لا أعرف ماذا يفعل سلامة
- الـ Fresh money يعزز العمليات: في عز الانهيار... تحويل «التجميل» إلى «فرصة»!
- كندة الخطيب... مشتبه فيها (لا مُدانة) بالتخابر مع إسرائيليين
- تسلّل الأفارقة جنوباً: انكشاف نقطة ضعف أمنيّة لدى العدو
- الهيئة الوطنية للمفقودين: إن شاء الله خير
- سعد و«مواطنون ومواطنات»: قانون قيصر حصار للشعب السوري
- وصاية حزب الله على الشعب اللبناني
- بيانٌ “تثويريّ” لحركة “فتح” يُطالب بنُزول الشّعب إلى الشّوارع والميادين للتصدّي لصفقة “الخِزي” ومُؤامرة “الضّم”؟ هل نحنُ في حُلمٍ؟ وما مدى جديّة هذه الخطوة؟ وهل جاء تَمرُّدًا على السّلطة أم بتنسيقٍ معها؟ ولماذا غابت من سُطوره كلمة “الشّهداء” و”المُقاومة”؟
- توقعات الأبراج ليوم June 20, 2020
- بالفيديو: كرة نارية زرقاء غامضة تخترق سماء غرب أستراليا وتحير علماء الفلك
- حرائق الغابات تغير "لهجة" طائر مغرد
- أستراليا ترفع الحد الأدنى للأجور ابتداء من يوليو
- أستراليا: فيكتوريا تسجل 52 حالة كورونا خلال 3 أيام قبل تخفيف القيود
- بومبيو يندد بـ"أكاذيب" بولتون "الخائن"
- رئيس وزراء استراليا يقول إن بلاده تتعرض لهجوم الكتروني تقف وراءه "جهة مدعومة من دولة ما"
- التحفظات تحاصر "الحوار"... ومقاربة مالية جديدة
- وجِّهت الدعوات وتوقُّع مقاطعات.. والحكومة تـــبحث «الخيار الشرقي»
- أسرار وخفايا لبنانية
- «الرفاق» الصينيون ينسِّقون مع «الشيطان»
- في لبنان لا ثورة شعبيّة ولا انقلاب عسكري
- بين الممانعة والجوع!
- الحكم ومؤشّرات الهواية لا الاحتراف
- هل تبصر حكومة «قيصر» النور؟
- بين الثورة والدولة
- برّي يعلن «التعبئة»... ويـــدخل المخيّمات!
- جابر:هكذا سقطت خطة الحكومة
- بالفيديو: الحلم الصيني
- السلطة تستجدي الحوار... "العرس" في بعبدا و"المعازيم" في عين التينة!
- مأزق حوار بعبدا: فرنجية يثير الميثاقية بلا رؤساء الحكومات!
- حزب المصارف ينتفض على صندوق النقد: لن نتحمّل مسؤوليّة ما اقترفنـاه
- الزعيم يشن الحرب على المواطنين والسلم الأهلي!
- سياسة "ربّما" تمهّد لتحالف معارض بالمراسلة
- موعد 25 حزيران لإنقاذ "العهد".. وخيارات حزب الله الانتحارية
- الخطة "ب" للحزب: حرب شاملة أو معركة أمنية؟
- خطة الحكومة تُحوّل الشحّاذين إلى "صرّافين غير شرعيين"
- الحراك المستجدّ يقتفي الإجابات: ماذا بعد عهد ميشال عون!
- لجنة "قيصر" مستمرة بالدراسة... وتخريج المواقف بـ"القطعة"
- الأمن والسياسة... "علاقة جدلية" على حساب هيبة الدولة!
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
لجنة "قيصر" مستمرة بالدراسة... وتخريج المواقف بـ"القطعة" ...الكاتب:
-
-
-
"الأرقام"... الحكومة رضخت و"لا أموال بلا إصلاح"!
عون "قلق"... وانطباع 8 آذار "الحريري مش طالع" على بعبدا
كأنّ القيمين على صندوق النقد بدأوا يسأمون من التعاطي مع حكومة حسان دياب ويستخسرون الوقت الضائع في النقاش العقيم معها... فهي إذ أثبتت جدارتها في شيء، ففي قدرتها الاستثنائية على المراوغة والمناورة وامتهان حرفة "اللف والدوران" والتردد وعدم الجرأة على اتخاذ القرار، وبأدائها هذا أقنعت الداخل والخارج على حدّ سواء بكونها مجرد "أذن طرشاء" تديرها السلطة لمطالب ثورة 17 تشرين ولنصائح المجتمع الدولي بضرورة الإصلاح والإسراع في تصويب مسار مالية الدولة، وما حقل التجارب الفضائحي الذي خاضته أمام الرأي العام في معامل الكهرباء والتعيينات الإدارية والمالية وغيرها من الملفات سوى مؤشر يعمّق اليقين بعدم جدوى الرهان عليها في مهمة إنقاذ اللبنانيين.
ولأن حكومة دياب بيّنت للقاصي والداني تبعيتها للقوى السياسية وعجزها عن مجاراة دفتر الشروط الإصلاحي الذي وضعه صندوق النقد أمامها، بات المتحدثون باسم الصندوق يبادرون إلى إصدار مواقف شبه يومية تجدد التشديد على ضرورة إجراء "إصلاحات شاملة في مجالات عديدة وفق نظرة توافقية ومشاركة مجتمعية وتشخيص مشترك لمصدر الخسائر المالية"، لترضخ في نهاية المطاف إلى حتمية وقف سياسة التعنت والعناد في كباشها مع المصرف المركزي والمصارف حول أرقام خسائر الدولة، فسلّمت أمس بما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق النيابية في هذا المجال، بينما تبقى مراوحتها في الإصلاح هي العائق الأساس أمام فتح باب المساعدات الدولية للبنان وسط تأكيدات جازمة نقلتها مصادر على تواصل مع فريق صندوق النقد المفاوض بأنّ "مفتاح الحل الوحيد في الأزمة النقدية اللبنانية هو الإصلاح ثم الإصلاح ثم الإصلاح ولا أموال بلا إصلاح".
وفي حين أكدت المصادر على أهمية ما حققته اللجنة النيابية المعنية لناحية "توحيد الرؤى ووجهات النظر وتقريب الأرقام إلى الواقع تمهيداً لوضع خطة تشاركية موحدة بين مختلف الأطراف على طاولة المفاوضات مع الصندوق الدولي"، كشفت لـ"نداء الوطن" عن "مؤشرات سلبية تحيط بتعاطي الحكومة الذي لا يزال حتى الساعة دون مستوى الأزمة، فصندوق النقد يشترط التزام لبنان بالسير بالإصلاح لمساعدته غير أنّ السلطات اللبنانية لا تبدي أي نية جدية في تحقيق ذلك"، موضحةً في ضوء ذلك أنّ "المعطيات الدولية المواكبة لأجواء مفاوضات الصندوق مع الحكومة باتت تميل أكثر فأكثر نحو الاعتقاد بأنّ هناك من يتعمّد تفخيخ هذه المفاوضات توصلاً إلى نسفها".
وفي سياق متصل بالحركة النيابية المالية لإعادة التوازن إلى ميزان الأرقام في خطة الحكومة، برز أمس لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الحكومة "للتنسيق في القضايا المرتبطة في الملف المالي"، حسبما أوضحت مصادر عين التينة لـ"نداء الوطن"، مشيرةً إلى أنّ اجتماع بري مع دياب كما اجتماعه مع رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان كان الهدف المشترك بينهما هو "مساعدة الحكومة وتحصين موقفها في المفاوضات مع صندوق النقد". المصادر التي آثرت عدم الخوض مبكراً في الحديث عن "معالجات قد تبصر النور" جرى بحثها خلال لقاء بري مع دياب، اكتفت بالإشارة إلى أنّ "الحكومة تفهمت الحاجة إلى إنهاء التشتت في الأرقام وبدأت الأمور تسلك مجراها الصحيح"... وهذا عملياً ما بدا من كلام دياب مساءً خلال ترؤسه اجتماعاً تنسيقياً للخطة المالية بحضور حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، مشدداً في مستهل الاجتماع على أهمية "التعاون بين الجميع لإنجاح الحلول" ومؤكداً "الإعلان عن الخطة الاقتصادية قريباً".
أما في مستجدات حوار بعبدا المرتقب في 25 الجاري، فقد لفت الانتباه أمس تعميم دوائر القصر الجمهوري أجواء تعبر عن "قلق" الرئيس ميشال عون إزاء الأحداث الأخيرة التي بلغتها البلاد، فنقلت مصادر رئاسة الجمهورية تحت سقف هذا القلق الرئاسي تساؤلات تنظر بعين الريبة إلى "المواقف من المشاركة وعدم المشاركة أو التريث أو الدراسة" إزاء الدعوة الحوارية، رافضةً الحديث عن نوايا لتعويم الحكومة من وراء هذه الدعوة، بل هي ترتكز، بحسب مصادر رئاسة الجمهورية، على "مخاوف تنطلق خصوصاً من تقارير وردت من الأجهزة الأمنية ومعطيات توافرت كلها تتحدث عن وجود مخططات وممارسات من الممكن أن تساهم في زرع الفوضى وعودة الفتنة من جديد".
وعلى ضفة الاتصالات الجارية بين مختلف الأفرقاء على نية "حوار بعبدا"، وبينما تؤكد مصادر المعارضة أنّ الأمور "لم تُحسم بعد بانتظار اكتمال دائرة المشاورات البينية والمتقاطعة حيال جدوى الحوار وجدول أعماله"، أعربت مصادر قيادية في قوى 8 آذار لـ"نداء الوطن" عن قلقها إزاء إمكانية فشل الجهود المبذولة لتأمين "نصاب ميثاقي كامل الدسم" في الحوار، معربةً عن انطباعها بأنّ "الجوّ العام غير مشجّع" وأنّ الرئيس سعد الحريري يبدو "مش طالع" إلى بعبدا.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- "الأرقام"... الحكومة رضخت و"لا أموال بلا إصلاح"!
- إحتواء الخلاف المالي.. وعون لا يبحث عن تعويم!
- صندوق النقد يصفع حزب المصارف: أرقام الحكومة دقيقة
- لبنان... الجوع أم صندوق «قيصر»!
- حراك "مكوكي"... بين حوار بعبدا وأزمة الدولار
- هل يُعطّل قانون "قيصر" مفاعيل "معاهدة الأخوّة" مع سوريا؟
- الـ Fresh money يعزز العمليات: في عز الانهيار... تحويل «التجميل» إلى «فرصة»!
- كندة الخطيب... مشتبه فيها (لا مُدانة) بالتخابر مع إسرائيليين
- الهيئة الوطنية للمفقودين: إن شاء الله خير
- سعد و«مواطنون ومواطنات»: قانون قيصر حصار للشعب السوري
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)