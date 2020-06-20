أسرار وخفايا لبنانية

أسرار النهار

يستبعد أحد النواب البارزين أن يقوم مرجع نيابي بمصالحة مرجع حكومي سابق مع العهد، نظراً إلى الخلاف الكبير والحسابات السياسية والشعبية للمرجع الحكومي المذكور، وحيث يقدّر وضعيته في هذا الإطار.

يؤكد أحد السياسيين أنّ مسألة النازحين السوريين موضوعة في الأدراج لأسباب سياسية ومالية وحسابات دولية وتحديداً أوروبية، وقد تبقى كذلك إلى حين الحل الشامل أو الاتفاق بين الروس والأميركيين .

بدأت قضية التوجه نحو الشرق التي طرحها السيد حسن نصرالله في كلمته الاخيرة تثير ملامح تباينات عميقة بين مكونات الحكومة علما ان السجال المباشر الذي حصل بين وزيري الصناعة والاقتصاد اظهر التباين الفوري بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر".

أسرار الجمهورية

أبلغ مرجع أمني مسؤولاً كبيراً بأن الحماية الأمنية للقرارات الحكومية موقتة وموضعية وليست مضمونة في كل القطاعات.

تذمّر أحد الوزراء من التراجع الكبير للقيمة الشرائية لراتبه بسبب إرتفاع سعر الدولار.

نقل أحد النواب عن مسؤول دولي قوله: مشكلتكم في لبنان أنكم لا تعرفون ما ينتظركم.

أسرار اللواء

يهتم سفراء دول كبرى بمعرفة مدى استعداد دعم الحكومة لإقتراحات حزبية "شرقية"، تُخرج لبنان من جلده الليبرالي الغربي..

طلب مرجع الإستماع إلى وزير في قضية تعليمية طارئة، وفي التباحث بما رفعته إليه مؤسسات التعليم الخاص!

أخطر ما يجري على أرصفة الصيارفة من فئة "أ"، أن دولاراتهم، بصرف النظر عن كمياتها، لا تذهب إلى المواطن المحتاج، إلى الشركات وأصحابها والتجار؟!

خفايا نداء الوطن

رغم التقدم الحاصل في أعمال لجنة تقصي الحقائق المالية لا تزال مصادر حكومية تصرّ على نفي حصول أي اتفاق مسبق حول أرقام الخسائر وخطة التعافي الاقتصادي.

لوحظ أنّ وزيراً يشغل حقيبة سيادية حساسة كان يرفع شعار "لا شرق ولا غرب" سرعان ما بدّل موقفه خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة مبدياً حماسة لفكرة "الاتجاه شرقاً".

نقل مسؤولون لبنانيون عن جهة دولية بارزة أنّ الموقف لم يتغيّر إزاء دعم مهمة "اليونيفيل" على الرغم من الضغوط الأميركية الممارسة في هذا الملف.

البناء

خفايا

قال مصدر دبلوماسي غربي لمسؤول بارز إن الرقم الذي تمّت مفاتحة بعض العواصم به لدفعة المساعدة الأولى للبنان من صندوق النقد الدولي بعد التفاهم على خطة النهوض والإصلاح هو مليار وثلاثة أرباع مليار دولار يمكن تسديدها نهاية العام ضمن برنامج مساعدة لهيكلة القطاع العام للدولة يتضمن تخفيض حجمه.

كواليس

قال مرجع أوروبي لسفراء عرب في عاصمة اوروبية إنه يتوقع تصعيداً في الملف النووي الإيراني بخطوات ستعتمدها طهران الشهر المقبل رداً على تقرير مجلس حكام وكالة الطاقة الدولية وطلب إرسال مفتشين إلى مواقع إيرانية، وربما يكون من بينها الكشف عن درجة تخصيب تتخطى الـ 20% بكميّات مفاجئة تعادل ما يلزم لتصنيع قنبلة نووية.

الانباء

*غير مفهوم

تشكو جهة سياسية من دور تصفه بـ"غير المفهوم" لإحدى الدول في الساحة الإسلامية.

*الرؤية مختلفة

يقول رئيس حزب مُعارض إنه يملك رؤية مغايرة لباقي القوى السياسية الموجودة خارج الحكومة، حول كيفية مقاربة المرحلة الراهنة.