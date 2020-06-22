- الصندوق ينتظر توحيد الأرقام ... وباسيل يقترح بعاصيري مفاوضاً لواشنطن
- أسرار وخفايا لبنانية
- عون مأزوم والحريري محشور و"حزب الله" يطنّش...
- إستذكار وثيقة الـ85... دعوة إلى "الدولة الإسلامية"
- هل سيرد "حزب الله"؟ وأين، وكيف؟
- "مافيا شيكات".. والمسؤول مرعوب
- عون: أللهم اشهد أنّي بلّغت
- لماذا "دعم" صندوق النقد أرقام الحكومة؟
- ساحة "النور" تجمع الثوار... شقيقة الخطيب: الاتصال معها مقطوع
- إلى مَن ستنحاز روسيا في الحرب الباردة القادمة.. الصين أم أمريكا؟ بوتين قد يفاجئنا بخياره الجديد
- أستراليا.. 16 إصابة بكورونا: الإصابات الجديدة في فيكتوريا تتجاوز 100 خلال أقل من أسبوع
- أستراليا: إغلاق مدرسة كيلور داونز ضمن أربع مدارس في مدينة ملبورن بسبب كورونا
- أستراليا.. نيو ساوث ويلز: تخفيض قيمة بعض المخالفات للنصف
- مصر وتركيا والامتحان الليبي
- روائح البارود تتصاعد... "الحروب" إلى الأمام؟
- «لقاء بعبدا» يجدّد الانقسام.. والسؤال: لِمن الأولوية للكهرباء أو لتكرار الثوابت!
- آخر إبداعات الحكومة: اقتراح إلغاء الدعم عن المحروقات والخبز
- حرياتٌ... ومقامات
- حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية بالفيديو مستدرجاً أميركا للتفاوض
- بيان قانونيين يتهم رئيس الجمهورية بالاعتداء على الدستور
- بوليفار فنزويللي وتومان إيراني على طاولة بعبدا
- كورونا: 50 إصابة في يوم واحد... هل أخطأنا بفتح البلاد؟
- حوار بعبدا : الحريري ضرورة ... الباقي تكملة عدد
- حوار 2020: لا قيمة له بلا "الاستراتيجية الدفاعية" على الطاولة
- "جردة" باسيل... تثبيت العلاقة مع "حزب الله" وتصفية حساب مع الحراك
- الحكومة لنصر الله: الأمر لك!
- كلام باسيل "لا يهدّد المبادرة الرئاسية"... و"القوات": لا يتّعظ
- علي وغازي... ونبيه بري
- حوار بعبدا: تمهيد لحكومة «وحدة وطنية»؟
- مؤتمر بعبدا أمام تحدي غياب الميثاقية السنية
- توقعات الأبراج ليوم June 22, 2020
- عودة مسلسل «كورونا» إلى البدايات مع ارتفاع عدد الإصابات وتوزعها مناطقياً
- أستراليا "الدولة المحظوظة" لم تعد كذلك.. حاجة إلى الصين وأميركا
- «كورونا» يفاجئ لبنان مع العدّ العكسي لرفْع القيود والإبقاء على «مكابح الطوارئ»
- رهان عربي على مصر.. من ليبيا
- هل اتّخذ الرئيس السيسي قرار التدخّل العسكريّ في ليبيا وساعة الصّفر اقتِحام سرت؟ وكيف سيكون ردّ أردوغان الدّاعم الأكبر لحُكومة الوفاق؟ ولماذا نتوقّع عودةً قويّةً للإسلام السياسي “الجِهادي” انطِلاقًا من الحاضنة الليبيّة؟ وكيف سيكون القذّافي الأكثر سعادةً في قبره؟
- أستراليا.. كورونا: 19 حالة إصابة جديدة بفيكتوريا
- صور لينا الفيشاوي الجريئة تورط والدها ببلاغ ضدهما
- صندوق النقد ضحية الكباش الداخلي... من يقود الحكومة والبلاد؟
- القاهرة تلوّح ب"تدخل مباشر" في ليبيا وأنقرة تطالب قوات حفتر بالانسحاب من سرت
- تعرّض أشخاص للطعن بمدينة ريدينغ البريطانية واعتقال مشتبه به
- توجيه تهمة التعامل مع إسرائيل لناشطة هاجمت عون و«حزب الله»
- نعي إعلامي للقاء «بعبدا».. والخلاف على أرقام خسائر الدولة يضع بري في مواجهة عون ودياب
- مخاوف متعاظمة في لبنان... «النموذج الفنزويلي ها أنا قادِم»
- لبنان : هل تكون كندة الخطيب زياد عيتاني آخر؟
- لكنْ أي شرق نتوجه إليه وننغمس فيه؟
- باسيل يعلّق لبنان على مشجب الصفقة الإيرانية الأميركية
- طواحين الثورة
- كنعان "قارئ مبكّر" لتطوّرات أرقام المنطقة
- يوم قرأ عبد الحليم في فنجان حسان دياب
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
بالفيديو: نصرالله يواجه قانون قيصر باقتراحات مثيرة ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
لبنان: الرئيس يريد تأديب الشعب ...الكاتب:
إستذكار وثيقة الـ85... دعوة إلى "الدولة الإسلامية"
عادة ما جذبت الأحزاب الإيديولوجية الفلاسفة والمحللين والمراقبين لدراسة شؤونها في السياسة والفكر والهوية والهدف، فخلصوا إلى أساس ثابت، أنّه مهما تلوّنت هذه الأحزاب بمشاريع الحداثة والتطوّر، يبقى الأمر شكلياً، يرتبط فقط بتطور اللغة والأفكار التي تتناسق مع الظرف الآني، في حين، يبقى الهدف الأسمى تحقيق العقيدة. بمعنى آخر، تتطور الأفكار لدى الأحزاب العقائدية لخدمة العقيدة التي تبقى ثابتة. أمّا المسار الذي تسلكه الممارسة السياسية لهذه الأحزاب، فبحسب علم السياسة، قد يكون متدرّجاً ومتعرّجاً أو ضمن خط مستقيم لا فرق، لكن المهم الوصول إلى الهدف المرجو.
قصد الشيخ نعيم قاسم ما قاله في مقابلته الأخيرة للـ»LBCI»: «لم نتبدّل على المستوى العقائدي وما قلناه في وثيقتنا عام 1985 سيبقى، ما دمنا نعمل». فيما لم يؤكد تمسّكه بوثيقة 2009، علماً أنها الأكثر تطوراً. كما أنه تبرّأ من الدعوة إلى مؤتمر تأسيسي والنية لتعديل الطائف والدستور، والذي يبقى أمراً تفصيلياً لمَن يقرأ في قاموس «حزب الله».
الباحث في الشؤون الإيرانية وشؤون «حزب الله» فايز القزي، يقول لـ»الجمهورية»: «إنّ الشيخ قاسم يدعو الى فهم رسالة المستضعفين التي نشرها «حزب الله» في 6 شباط 1985، وهي الوثيقة السياسية الأولى للحزب في لبنان الناتجة عن المؤتمر التأسيسي الأول. وأهم ما جاء فيها: «... نحن في لبنان لسنا حزباً تنظيمياً مغلقاً، ولسنا إطاراً سياسياً ضيقاً... إننا أبناء «أمّة حزب الله» التي نَصَر الله طليعتها في إيران، وأسّست من جديد نواة دولة الإسلام المركزية في العالم...».
ففي مجال العقيدة، إنّ «حزب الله» هو جزء من الأمّة الاسلامية الايرانية ويتبع ولاية الفقيه»، وهو أمر معروف ومُعلن.
وتفسير كلام قاسم لا يمكن إلّا أن يكون من منطلق عقائدي، فهو «يلمس الجوهر، وهذا الجوهر هو تعبير عن انّ النظام السياسي والديني والشرعي والمدني محدّد في عقيدة لا تتطور. هو يطوّر اللغة، والمفردات، بينما العقيدة ثابتة لا تتبدّل. ومعناه الواضح أنه يريد دولة إسلامية في لبنان»، هذا ما يقوله القزي.
ومن يُنكر أو يتنكر لهذا الواقع، يضع الحزب خارج المفهوم الطبيعي لولاية الفقيه وهذا غير وارد. «هذا التماهي الحاد، يقودنا إلى ما ورد في مقدمة الدستور الايراني، التي تتحدث عن أنّ «مهمة القوات المسلحة الإيرانية لا تقتصر على حفظ النظام الاسلامي في ايران فحسب بل نشره في العالم».
من جهته، يتماهى مرجع سياسي في حديثه لـ»الجمهورية» مع ما طرحه القزي، ويقول: «على رغم تأكيد قاسم انه مع الدستور وعدم تعديل الطائف إنما الاساس البنيوي في حديثه أنه يدعو الى «جمهورية اسلامية» ولو انّ تحقيق هذه الدعوة يكون بالخيار وليس بالقوة. بمعنى ان يترك للبنانيين حرية اختيار الدولة الاسلامية»، على الرغم من التعديلات التي وردت على وثيقة «حزب الله» السياسية في الـ2009».
من هنا الدور الكبير المُناط بـ»حزب الله» في لبنان. وعند التمعّن في رسالته وممارساته، يتبيّن بحسب القزي، أنه «حزب إسلامي مثل «داعش» وغيره من الأحزاب الإسلامية، التي تطمح إلى تطبيق الإسلام، كلّ بحسب معتقده، و»حزب الله» يطمح لتحقيق الاسلام الشيعي السياسي في لبنان، مع ما يعنيه من سيادة لمنطق الغزو والاحتلال عندما تقتضي الحاجة».
ويحاول الحزب إضاعة الرأي العام من خلال ممارسة التقيّة السياسية. والحديث عن أنه لا يدعو إلى مؤتمر تأسيسي ولا إلى تعديل الطائف، إنما يندرج في إطار التقيّة. وفي السياق، يذكّر القزي، بحادثة جرت في العام 2009 عندما كان يَتلو السيّد نصرالله شخصياً «الوثيقة السياسية لـ»حزب الله»، بـ»نسختها المتطورة»، فقطع أشواطاً في المزايدة على قوى 14 آذار في مسألة الدفاع عن لبنان، عندما قال: «إنّ لبنان هو وطننا ووطن الآباء والأجداد، كما هو وطن الأبناء والأحفاد وكل الأجيال الآتية، وهو الوطن الذي قدّمنا من أجل سيادته وعزّته وكرامته وتحرير أرضه أغلى التضحيات وأعزّ الشهداء... (الفصل الثاني، لبنان، أولاً - الوطن). ولدى الانتهاء من كلامه، تقدّم إليه الصحافي طلال سلمان بسؤال: «هل نقول أهلاً بك في النادي السياسي اللبناني؟ فردّ نصرالله: أنت تستعجل الأمور، نحن في العقيدة لا نتغيّر ولا نتبدّل. فكل ما يتعلق بالعقيدة الفكرية لا يتغير».
وبالتالي، يجدّد القزي التأكيد أنّ «حزب الله» قوة إيرانية عسكرية في أوجه سياسية تأتَمِر بولاية الفقيه الايراني. وهو (أي الحزب) يسعى لبناء النظام الاسلامي في كل العالم. وسلاحه هو سلاح إيراني مهمته تحرير العالم من كل النظم السياسية وتطبيق الاسلام».
وأعاد ما قاله في لقاء في السعودية عن إيران و»حزب الله»: «تفتشون عن النشاط النووي الايراني في قم وغيرها فيما القنبلة النووية الايرانية موجودة في مقدمة الدستور الايراني. وهنا تكمن الخطورة الأكبر». لا يشكّل «حزب الله» خطراً في سياسته الآنية، إنما في عقيدته».
حنكة في تحقيق الهدف
«لا يريد «حزب الله» تطبيق الاسلام بالقوة، يقول القزي، فهو ينتظر نضوج الظروف السياسية الاقتصادية المناسبة، ويعتبر أنه اذا عرضنا على اللبنانيين أنظمة مختلفة، ومنها النظام الاسلامي، فلن يختار اللبنانيون إلا النظام الاسلامي، لأنه الوحيد القابل للحياة».
«هذا المشروع، ولو بالخيار الحرّ، يتناقض جوهرياً وبنيوياً مع مفهوم اللبننة والميثاق والدولة والدستور، يؤكد المرجع السياسي. إذ إنّ أولوية جميع اللبنانيين يجب ان تكون الالتزام بالدستور وبلبنان أولاً، وبمنطق الميثاق وبمبدأ الدولة القائمة وطبيعتها. وطالما انّ عقيدة «حزب الله» تتمحور حول الجمهورية الاسلامية كخيار أفضل وأنسَب ولو لم تكن بالفرض والقوة، طالما أنه لا يمكن تحقيق مساحات مشتركة بين جميع اللبنانيين، على قاعدة أنّ البلد يجب ان يكون مبنيّاً على مساحة مشتركة بين الجميع بنظرة واحدة لطبيعة الاجتماع اللبناني والدولة اللبنانية. أي الاجتماع على مبادئ واحدة تحت سقف دولة واحدة ونظرة واحدة وأولويات واحدة».
من جهته، يؤكد القزي أنّ «حزب الله» يريد الدولة اللبنانية كلّها. ومخطئ من يتحدث عن أنّ الحزب هو جزء من المجتمع اللبناني، هو ليس ولن يكون جزءاً من لبنان، فهو يعترف «نحن أمّة «حزب الله» الاسلامية التي نَصَر الله طليعتها في إيران»، مؤكداً أنّ لبنان اليوم في مرحلة احتلال إيراني غير معلن. والحزب يهدف إلى «إحقاق الفراغ السياسي في لبنان لفرض النظام الإسلامي».
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
- روائح البارود تتصاعد... "الحروب" إلى الأمام؟
- أستراليا.. نيو ساوث ويلز: تخفيض قيمة بعض المخالفات للنصف
- أستراليا "الدولة المحظوظة" لم تعد كذلك.. حاجة إلى الصين وأميركا
- حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية بالفيديو مستدرجاً أميركا للتفاوض
- أستراليا: إغلاق مدرسة كيلور داونز ضمن أربع مدارس في مدينة ملبورن بسبب كورونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- لقاء بعبدا للحوار في حكم المؤجَّل...
- الصندوق ينتظر توحيد الأرقام ... وباسيل يقترح بعاصيري مفاوضاً لواشنطن
- أسرار وخفايا لبنانية
- إستذكار وثيقة الـ85... دعوة إلى "الدولة الإسلامية"
- لماذا "دعم" صندوق النقد أرقام الحكومة؟
- ساحة "النور" تجمع الثوار... شقيقة الخطيب: الاتصال معها مقطوع
- روائح البارود تتصاعد... "الحروب" إلى الأمام؟
- «لقاء بعبدا» يجدّد الانقسام.. والسؤال: لِمن الأولوية للكهرباء أو لتكرار الثوابت!
- آخر إبداعات الحكومة: اقتراح إلغاء الدعم عن المحروقات والخبز
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)