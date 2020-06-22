- الصندوق ينتظر توحيد الأرقام ... وباسيل يقترح بعاصيري مفاوضاً لواشنطن
- أسرار وخفايا لبنانية
- عون مأزوم والحريري محشور و"حزب الله" يطنّش...
- إستذكار وثيقة الـ85... دعوة إلى "الدولة الإسلامية"
- هل سيرد "حزب الله"؟ وأين، وكيف؟
- "مافيا شيكات".. والمسؤول مرعوب
- عون: أللهم اشهد أنّي بلّغت
- لماذا "دعم" صندوق النقد أرقام الحكومة؟
- ساحة "النور" تجمع الثوار... شقيقة الخطيب: الاتصال معها مقطوع
- إلى مَن ستنحاز روسيا في الحرب الباردة القادمة.. الصين أم أمريكا؟ بوتين قد يفاجئنا بخياره الجديد
- أستراليا.. 16 إصابة بكورونا: الإصابات الجديدة في فيكتوريا تتجاوز 100 خلال أقل من أسبوع
- أستراليا: إغلاق مدرسة كيلور داونز ضمن أربع مدارس في مدينة ملبورن بسبب كورونا
- أستراليا.. نيو ساوث ويلز: تخفيض قيمة بعض المخالفات للنصف
- مصر وتركيا والامتحان الليبي
- روائح البارود تتصاعد... "الحروب" إلى الأمام؟
- «لقاء بعبدا» يجدّد الانقسام.. والسؤال: لِمن الأولوية للكهرباء أو لتكرار الثوابت!
- آخر إبداعات الحكومة: اقتراح إلغاء الدعم عن المحروقات والخبز
- حرياتٌ... ومقامات
- حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية بالفيديو مستدرجاً أميركا للتفاوض
- بيان قانونيين يتهم رئيس الجمهورية بالاعتداء على الدستور
- بوليفار فنزويللي وتومان إيراني على طاولة بعبدا
- كورونا: 50 إصابة في يوم واحد... هل أخطأنا بفتح البلاد؟
- حوار بعبدا : الحريري ضرورة ... الباقي تكملة عدد
- حوار 2020: لا قيمة له بلا "الاستراتيجية الدفاعية" على الطاولة
- "جردة" باسيل... تثبيت العلاقة مع "حزب الله" وتصفية حساب مع الحراك
- الحكومة لنصر الله: الأمر لك!
- كلام باسيل "لا يهدّد المبادرة الرئاسية"... و"القوات": لا يتّعظ
- علي وغازي... ونبيه بري
- حوار بعبدا: تمهيد لحكومة «وحدة وطنية»؟
- مؤتمر بعبدا أمام تحدي غياب الميثاقية السنية
- توقعات الأبراج ليوم June 22, 2020
- عودة مسلسل «كورونا» إلى البدايات مع ارتفاع عدد الإصابات وتوزعها مناطقياً
- أستراليا "الدولة المحظوظة" لم تعد كذلك.. حاجة إلى الصين وأميركا
- «كورونا» يفاجئ لبنان مع العدّ العكسي لرفْع القيود والإبقاء على «مكابح الطوارئ»
- رهان عربي على مصر.. من ليبيا
- هل اتّخذ الرئيس السيسي قرار التدخّل العسكريّ في ليبيا وساعة الصّفر اقتِحام سرت؟ وكيف سيكون ردّ أردوغان الدّاعم الأكبر لحُكومة الوفاق؟ ولماذا نتوقّع عودةً قويّةً للإسلام السياسي “الجِهادي” انطِلاقًا من الحاضنة الليبيّة؟ وكيف سيكون القذّافي الأكثر سعادةً في قبره؟
- أستراليا.. كورونا: 19 حالة إصابة جديدة بفيكتوريا
- صور لينا الفيشاوي الجريئة تورط والدها ببلاغ ضدهما
- صندوق النقد ضحية الكباش الداخلي... من يقود الحكومة والبلاد؟
- القاهرة تلوّح ب"تدخل مباشر" في ليبيا وأنقرة تطالب قوات حفتر بالانسحاب من سرت
- تعرّض أشخاص للطعن بمدينة ريدينغ البريطانية واعتقال مشتبه به
- توجيه تهمة التعامل مع إسرائيل لناشطة هاجمت عون و«حزب الله»
- نعي إعلامي للقاء «بعبدا».. والخلاف على أرقام خسائر الدولة يضع بري في مواجهة عون ودياب
- مخاوف متعاظمة في لبنان... «النموذج الفنزويلي ها أنا قادِم»
- لبنان : هل تكون كندة الخطيب زياد عيتاني آخر؟
- لكنْ أي شرق نتوجه إليه وننغمس فيه؟
- باسيل يعلّق لبنان على مشجب الصفقة الإيرانية الأميركية
- طواحين الثورة
- كنعان "قارئ مبكّر" لتطوّرات أرقام المنطقة
- يوم قرأ عبد الحليم في فنجان حسان دياب
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
بالفيديو: نصرالله يواجه قانون قيصر باقتراحات مثيرة ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
لبنان: الرئيس يريد تأديب الشعب ...الكاتب:
أسرار وخفايا لبنانية
صحيفة النهار
ـ يُنقل عن جهة موثوقة أنّ بعض الأحزاب الحليفة لـ"حزب الله" وسوريا، تُجري تدريبات متنقلة في بعض المناطق الجبلية، ما يثير علامة استفهام عن دوافعها وتوقيتها.
ـ بدا واضحاً أن حركة السيد بهاء الحريري لم تجد صدى شعبيا في الشارع السني الا لدى صبية في مقتبل العمر لا يمكن التعويل عليهم.
ـ عاد الحديث في اوساط "حزب الله" عن حرب اسرائيلية محتملة في آب المقبل من دون امكان تحديد الهدف من بث الخبر وما اذا كان مبنيا على معطيات او فقط لشد العصب.
صحيفة البناء
ـ خفايا
لفت الكلام الأخير لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل انتباه سفارتين فاعلتين واحدة أوروبيّة والأخرى عربية ومثله الوثيقة السياسية التي نشرها التيار. وعُلم أنهما طلبتا من عدد من المستشارين والأصدقاء تقديم قراءات حول أبعاد وحدود التغيير في سياسات وسلوك التيار ورئيسه وانعكاساتها على الخريطتين السياسيّة والرئاسيّة.
ـ كواليس
توقعت أوساط إعلامية أميركية أن يتحول كتاب مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون وما فيه من كواليس وأسرار إلى الجزء الفضائحي الأبرز في مواجهة حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابية، خصوصاً أن منع طباعته ونشره جعل الحصول على نسخة منه موضوع الطلب الأول على شبكة الإنترنت.
صحيفة الجمهورية
ـ فشل أحد المراجع في إقناع دولة خليجية بمساعدة لبنان بوديعة مالية، وجاءه الجواب: نحن نحبّكم ولكن لا تحرجونا.
ـ قال موظف كبير في "هيئة مهمة": حتى الآن لم نتلق من شركة دولية تقريراً رسميا بالأسباب الحقيقية التي حملتها على توقيف العمل في قطاع مهم.
ـ أكد مسؤول مالي دولي لشخصية نيابية أن الهيركات على الودائع هو أحد الشروط الأساسية لتلقي لبنان مساعدة صندوق النقد الدولي.
صحيفة اللواء
ـ تجري إتصالات بين قيادات سياسية من الصف الأول لتوحيد الموقف من لقاء بعبدا لجهة عدم الحضور وإعلان حيثيات هذا القرار للرأي العام!
ـ إعتبرت شخصية برلمانية مخضرمة ما ورد في المؤتمر الصحفي الأخير للنائب جبران باسيل بمثابة "تكويعة سريعة" لتفادي الوقوع في العقوبات الأميركية بعد دخول قانون "قيصر" حيِّز التنفيذ!
ـ يزداد عدد إشارات السير المعطلة في بيروت وتتكرر حوادث الإصطدامات، دون ظهور أي مؤشر جدي لبدء التصليحات اللازمة من قبل المراجع المعنية في بلدية بيروت ومديرية شؤون السير!
صحيفة نداء الوطن
ـ تتذرّع إحدى مدارس ساحل المتن الشمالي بالأزمة المالية لإقفال ابوابها لكنّ المطلعين يؤكدون ان الخلافات داخل الرهبنة التي تنتمي اليها المدرسة هي السبب وراء الإقفال.
ـ حتى الأمس لم توجه الدعوات لانعقاد الجمعيات العمومية لحاملي أسهم شركات الخلوي.
ـ لوحظ أن شخصيات من "التيار الوطني الحر" بدأت مغازلة خيارات حاكم مصرف لبنان والتموضع بجانبه.
صحيفة الأنباء
تقدير متبادل
اتسمت لقاءات مرجع سياسي بمرجعيات روحية بكثير من الإيجابية والتقدير المتبادل والثناء على الخطوات التي يقوم بها.
لا نتيجة بعد
لا تصل بعد محاولات عدد من النواب الذين تركوا كتلهم النيابية إلى نتيجة إيجابية لتأسيس كتلة مستقلة.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
- روائح البارود تتصاعد... "الحروب" إلى الأمام؟
- أستراليا.. نيو ساوث ويلز: تخفيض قيمة بعض المخالفات للنصف
- أستراليا "الدولة المحظوظة" لم تعد كذلك.. حاجة إلى الصين وأميركا
- حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية بالفيديو مستدرجاً أميركا للتفاوض
- أستراليا: إغلاق مدرسة كيلور داونز ضمن أربع مدارس في مدينة ملبورن بسبب كورونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- لقاء بعبدا للحوار في حكم المؤجَّل...
- الصندوق ينتظر توحيد الأرقام ... وباسيل يقترح بعاصيري مفاوضاً لواشنطن
- أسرار وخفايا لبنانية
- إستذكار وثيقة الـ85... دعوة إلى "الدولة الإسلامية"
- لماذا "دعم" صندوق النقد أرقام الحكومة؟
- ساحة "النور" تجمع الثوار... شقيقة الخطيب: الاتصال معها مقطوع
- روائح البارود تتصاعد... "الحروب" إلى الأمام؟
- «لقاء بعبدا» يجدّد الانقسام.. والسؤال: لِمن الأولوية للكهرباء أو لتكرار الثوابت!
- آخر إبداعات الحكومة: اقتراح إلغاء الدعم عن المحروقات والخبز
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)