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أسرار وخفايا لبنانية

آخر تحديث: منذ 11 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة النهار‎

ـ يُنقل عن جهة موثوقة أنّ بعض الأحزاب الحليفة لـ"حزب الله" وسوريا، تُجري تدريبات متنقلة في بعض المناطق ‏الجبلية، ما يثير علامة استفهام عن دوافعها وتوقيتها‎.

ـ بدا واضحاً أن حركة السيد بهاء الحريري لم تجد صدى شعبيا في الشارع السني الا لدى صبية في مقتبل العمر لا ‏يمكن التعويل عليهم‎.

ـ عاد الحديث في اوساط "حزب الله" عن حرب اسرائيلية محتملة في آب المقبل من دون امكان تحديد الهدف من بث ‏الخبر وما اذا كان مبنيا على معطيات او فقط لشد العصب‎.‎

 

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

لفت الكلام الأخير لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل انتباه سفارتين فاعلتين واحدة أوروبيّة ‏والأخرى عربية ومثله الوثيقة السياسية التي نشرها التيار. وعُلم أنهما طلبتا من عدد من المستشارين والأصدقاء ‏تقديم قراءات حول أبعاد وحدود التغيير في سياسات وسلوك التيار ورئيسه وانعكاساتها على الخريطتين السياسيّة ‏والرئاسيّة‎.

 

ـ كواليس‎

توقعت أوساط إعلامية أميركية أن يتحول كتاب مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون وما فيه من ‏كواليس وأسرار إلى الجزء الفضائحي الأبرز في مواجهة حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابية، ‏خصوصاً أن منع طباعته ونشره جعل الحصول على نسخة منه موضوع الطلب الأول على شبكة الإنترنت‎.‎

 

صحيفة الجمهورية‎

ـ فشل أحد المراجع في إقناع دولة خليجية بمساعدة لبنان بوديعة مالية، وجاءه الجواب: نحن نحبّكم ولكن لا ‏تحرجونا‎.

ـ قال موظف كبير في "هيئة مهمة": حتى الآن لم نتلق من شركة دولية تقريراً رسميا بالأسباب الحقيقية التي ‏حملتها على توقيف العمل في قطاع مهم‎.

ـ أكد مسؤول مالي دولي لشخصية نيابية أن الهيركات على الودائع هو أحد الشروط الأساسية لتلقي لبنان مساعدة ‏صندوق النقد الدولي‎.‎

 

صحيفة اللواء‎

ـ تجري إتصالات بين قيادات سياسية من الصف الأول لتوحيد الموقف من لقاء بعبدا لجهة عدم الحضور وإعلان ‏حيثيات هذا القرار للرأي العام‎!

ـ إعتبرت شخصية برلمانية مخضرمة ما ورد في المؤتمر الصحفي الأخير للنائب جبران باسيل بمثابة "تكويعة ‏سريعة" لتفادي الوقوع في العقوبات الأميركية بعد دخول قانون "قيصر" حيِّز التنفيذ‎!

ـ يزداد عدد إشارات السير المعطلة في بيروت وتتكرر حوادث الإصطدامات، دون ظهور أي مؤشر جدي لبدء ‏التصليحات اللازمة من قبل المراجع المعنية في بلدية بيروت ومديرية شؤون السير‎!‎

 

صحيفة نداء الوطن‎

ـ تتذرّع إحدى مدارس ساحل المتن الشمالي بالأزمة المالية لإقفال ابوابها لكنّ المطلعين يؤكدون ان الخلافات داخل ‏الرهبنة التي تنتمي اليها المدرسة هي السبب وراء الإقفال‎.

ـ حتى الأمس لم توجه الدعوات لانعقاد الجمعيات العمومية لحاملي أسهم شركات الخلوي‎.

ـ لوحظ أن شخصيات من "التيار الوطني الحر" بدأت مغازلة خيارات حاكم مصرف لبنان والتموضع بجانبه‎.‎

 

صحيفة الأنباء

تقدير متبادل‎

اتسمت لقاءات مرجع سياسي بمرجعيات روحية بكثير من الإيجابية والتقدير المتبادل ‏والثناء على الخطوات التي يقوم بها‎.‎

‎لا نتيجة بعد‎

لا تصل بعد محاولات عدد من النواب الذين تركوا كتلهم النيابية إلى نتيجة إيجابية ‏لتأسيس كتلة مستقلة‎.

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