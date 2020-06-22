- في ظل مقاطعة رؤساء الحكومة.. «لقاء بعبدا» من وطني إلى لقاء 8 آذار
- تظاهرة لإقالة عون بدل مؤتمر الحوار في لبنان
- لبنان: نصرالله ينهي خرافة “القبعة والطربوش”
- كتاب بولتون.. ماذا طلب ترامب من العرب لبقاء قواته في المنطقة؟
- منظمة الصحة العالمية تحذر من أن فيروس كورونا المستجدّ لا يزال يتسارع في العالم
- توقيف طبيب سوري في ألمانيا بتهمة ارتكاب "جريمة ضد الانسانية"
- بالفيديو: الفنانة قمر تستعرض جسدها بمايوه مثير!
- حزب الله لا يسدد مستحقاته المالية للدولة ويفوّت على خزينتها المليارات!
- مصرية تعرض نفسها للزواج عبر "فيسبوك".. وتثير ضجة
- أنباء عن تردي الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي
- لقاء بعبدا للحوار في حكم المؤجَّل...
- الصندوق ينتظر توحيد الأرقام ... وباسيل يقترح بعاصيري مفاوضاً لواشنطن
- أسرار وخفايا لبنانية
- عون مأزوم والحريري محشور و"حزب الله" يطنّش...
- إستذكار وثيقة الـ85... دعوة إلى "الدولة الإسلامية"
- هل سيرد "حزب الله"؟ وأين، وكيف؟
- "مافيا شيكات".. والمسؤول مرعوب
- عون: أللهم اشهد أنّي بلّغت
- لماذا "دعم" صندوق النقد أرقام الحكومة؟
- ساحة "النور" تجمع الثوار... شقيقة الخطيب: الاتصال معها مقطوع
- إلى مَن ستنحاز روسيا في الحرب الباردة القادمة.. الصين أم أمريكا؟ بوتين قد يفاجئنا بخياره الجديد
- أستراليا.. 16 إصابة بكورونا: الإصابات الجديدة في فيكتوريا تتجاوز 100 خلال أقل من أسبوع
- أستراليا: إغلاق مدرسة كيلور داونز ضمن أربع مدارس في مدينة ملبورن بسبب كورونا
- أستراليا.. نيو ساوث ويلز: تخفيض قيمة بعض المخالفات للنصف
- مصر وتركيا والامتحان الليبي
- روائح البارود تتصاعد... "الحروب" إلى الأمام؟
- «لقاء بعبدا» يجدّد الانقسام.. والسؤال: لِمن الأولوية للكهرباء أو لتكرار الثوابت!
- آخر إبداعات الحكومة: اقتراح إلغاء الدعم عن المحروقات والخبز
- حرياتٌ... ومقامات
- حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية بالفيديو مستدرجاً أميركا للتفاوض
- بيان قانونيين يتهم رئيس الجمهورية بالاعتداء على الدستور
- بوليفار فنزويللي وتومان إيراني على طاولة بعبدا
- كورونا: 50 إصابة في يوم واحد... هل أخطأنا بفتح البلاد؟
- حوار بعبدا : الحريري ضرورة ... الباقي تكملة عدد
- حوار 2020: لا قيمة له بلا "الاستراتيجية الدفاعية" على الطاولة
- "جردة" باسيل... تثبيت العلاقة مع "حزب الله" وتصفية حساب مع الحراك
- الحكومة لنصر الله: الأمر لك!
- كلام باسيل "لا يهدّد المبادرة الرئاسية"... و"القوات": لا يتّعظ
- علي وغازي... ونبيه بري
- حوار بعبدا: تمهيد لحكومة «وحدة وطنية»؟
- مؤتمر بعبدا أمام تحدي غياب الميثاقية السنية
- توقعات الأبراج ليوم June 22, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم June 22, 2020
- عودة مسلسل «كورونا» إلى البدايات مع ارتفاع عدد الإصابات وتوزعها مناطقياً
- أستراليا "الدولة المحظوظة" لم تعد كذلك.. حاجة إلى الصين وأميركا
- «كورونا» يفاجئ لبنان مع العدّ العكسي لرفْع القيود والإبقاء على «مكابح الطوارئ»
- رهان عربي على مصر.. من ليبيا
- هل اتّخذ الرئيس السيسي قرار التدخّل العسكريّ في ليبيا وساعة الصّفر اقتِحام سرت؟ وكيف سيكون ردّ أردوغان الدّاعم الأكبر لحُكومة الوفاق؟ ولماذا نتوقّع عودةً قويّةً للإسلام السياسي “الجِهادي” انطِلاقًا من الحاضنة الليبيّة؟ وكيف سيكون القذّافي الأكثر سعادةً في قبره؟
- أستراليا.. كورونا: 19 حالة إصابة جديدة بفيكتوريا
- صور لينا الفيشاوي الجريئة تورط والدها ببلاغ ضدهما
-
تظاهرة لإقالة عون بدل مؤتمر الحوار في ...الكاتب:
-
لبنان: نصرالله ينهي خرافة “القبعة والطربوش” ...الكاتب:
-
عون مأزوم والحريري محشور و"حزب الله" يطنّش... ...الكاتب:
-
إستذكار وثيقة الـ85... دعوة إلى "الدولة الإسلامية" ...الكاتب:
-
هل سيرد "حزب الله"؟ وأين، وكيف؟ ...الكاتب:
-
"مافيا شيكات".. والمسؤول مرعوب ...الكاتب:
-
عون: أللهم اشهد أنّي بلّغت ...الكاتب:
-
لماذا "دعم" صندوق النقد أرقام الحكومة؟ ...الكاتب:
-
ساحة "النور" تجمع الثوار... شقيقة الخطيب: الاتصال ...الكاتب:
-
حرياتٌ... ومقامات ...الكاتب:
-
حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية بالفيديو مستدرجاً ...الكاتب:
-
بيان قانونيين يتهم رئيس الجمهورية بالاعتداء على ...الكاتب:
-
بوليفار فنزويللي وتومان إيراني على طاولة بعبدا ...الكاتب:
-
كورونا: 50 إصابة في يوم واحد... هل ...الكاتب:
-
حوار بعبدا : الحريري ضرورة ... الباقي ...الكاتب:
-
حوار 2020: لا قيمة له بلا "الاستراتيجية ...الكاتب:
-
"جردة" باسيل... تثبيت العلاقة مع "حزب الله" ...الكاتب:
-
الحكومة لنصر الله: الأمر لك! ...الكاتب:
-
كلام باسيل "لا يهدّد المبادرة الرئاسية"... و"القوات": ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
بالفيديو: نصرالله يواجه قانون قيصر باقتراحات مثيرة ...الكاتب:
-
-
صندوق النقد: هل يخسر لبنان الاصلاحات والمساعدات ...الكاتب:
-
الصين في لبنان: حدود وشروط ...الكاتب:
-
مهزلة توزيع 200 دولار تُثبت فشلها ...الكاتب:
في ظل مقاطعة رؤساء الحكومة.. «لقاء بعبدا» من وطني إلى لقاء 8 آذار
عون: نسعى لتحصين السلم الأهلي.. وميقاتي لبري: قبل إقناعي بالمشاركة أقنع جمهورنا
بمعزل عن الموقف الذي سيتخذه رؤساء الجمهورية والحكومة السابقون ورؤساء الأحزاب والكتل النيابية من الدعوة الموجهة إليهم للمشاركة في لقاء بعبدا الحواري المفترض بعد غد، فإن التريث في الإجابة، حضورا أو مقاطعة، بعد أسبوع من توجيه الدعوة اعتبر رفضا ضمنيا تأكد لاحقا.
التيار الرئاسي يهدئ من روع القلقين في محيطه، بالقول: بعد العاصفة، الطقس الجميل، لكن بين العاصفة والطقس الجميل، تقول قناة «أو تي في»، الناطقة باسم التيار الوطني الحر، ما علينا إلا الصمود... لعل في لقاء الخميس مدخلا لبلورة صورة جامعة، ولو حول أساسيات الإنقاذ الذي هو من مسؤولية الجميع.
مصادر قصر بعبدا حسمت انعقاد المؤتمر في موعده، على الرغم من ظهور تمنيات بالتأجيل، متخطية نصيحة البطريرك بشارة الراعي، ورغبة رؤساء الحكومة السابقين واحزاب المعارضة وكتلها النيابية المطالبة بالإستراتيجية الدفاعية وترسيم الحدود شرقا وجنوبا، برا وبحرا.
المصادر المتابعة أوضحت لـ «الأنباء» أن مساعي تقريب وجهات النظر، التي يعمل عليها كل من الرئيس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، توصلت إلى تدوير زوايا بعض شروط رؤساء الحكومات السابقين والمعارضة السيادية، إذا صح التعبير، بحيث يمكن أن يطرح خلال اللقاء فتح باب الحوار حول الإستراتيجية في هذه المرحلة، ويؤجل طرح عملية ترسيم الحدود بمختلف مواقعها تبعا لحساسية الوضع، على أن يقابلها موقف تأكيدي ازاء حياد لبنان، من وزن إعلان بعبدا الذي صدر في عهد الرئيس ميشال سليمان ومازال في الأدراج رغم الإجماع الذي حظي به من المتحاورين في ذلك الوقت.
وفي ضوء بلورة هذه النقاط يمكن تحديد المواقف من المشاركة في اللقاء، علما ان مصادر التيار الحر أكدت انعقاده حتى لو لم يشارك الأقطاب السنة فيه «لأنه لم يعد بالإمكان التراجع عن الدعوة، أو إلغاؤها، فالانعكاسات السلبية في هذه الحالة ستكون أكبر بكثير من انعقاد اللقاء بغياب رؤساء الحكومة السابقين وغيرهم».
ورغم ضم «اللقاء التشاوري السني» المؤلف من 6 نواب، الى لائحة المدعوين، بشخص نائب طرابلس فيصل كرامي، كونه الوحيد بينهم غير المرتبط بتكتلات اخرى، فإن مصدرا في اللقاء قال: ان حضور كرامي ليس دافعه توفير الميثاقية السنية للقاء، بل تلبية لدعوة الداعي، أما الميثاقية السنية، فإنها متوافرة من وجهة نظره، بوجود رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، كما الميثاقية المارونية بحضور الرئيس ميشال عون، والشيعية بحضور الرئيس نبيه بري، أما الرؤساء السابقون ورؤساء الأحزاب والكتل النيابية فهم مجرد فرقاء.
اللقاء التشاوري عقد اجتماعه عصر امس ودافع عن اللقاء في بعبدا، لكنه لم يحسم مسألة حضوره، مكتفيا بإبقاء جلساته مفتوحة، كما في البيان الذي تلاه عضو اللقاء النائب عدنان طرابلسي.
الرئيس ميشال عون أكد بدوره، على لقاء الخميس الحواري أمس خلال استقباله وفدا من الهيئة الإدارية لجمعية الإعلاميين الاقتصاديين برئاسة سابين عويس. وقال: «ان الموضوع الاساس للحوار الذي دعا اليه في قصر بعبدا»، هو تحصين السلم الاهلي عبر تحمل كل طرف من الاطراف الداخلية مسؤولياته، وذلك تفاديا للانزلاق نحو الاسوأ وإراقة الدماء، لاسيما بعد ما رأينا ما حصل في شوارع بيروت وطرابلس إثر التحركات الاخيرة، نافيا ان يكون هدف انعقاد طاولة الحوار العودة الى حكومة وفاق وطني، مشيرا الى أن النظام التوافقي يفتقد الديموقراطية في ظل غياب ما يسمى بالاقلية والأكثرية.
وشدد عون على «انه بالصناعة والزراعة تدعم الليرة اللبنانية وليس بالاستدانة من الخارج الذي لطالما اعتمدنا عليه في السابق الى جانب الاقتصاد الريعي»، مشيرا الى «أنه يتحمل كامل مسؤولياته كرئيس للجمهورية بهدف إيجاد الحلول للأزمة الراهنة»، وقال: «نعمل على بناء لبنان من جديد وهذا يستغرق طويلا».
لكن رؤساء الحكومة السابقين قرروا، بالاستناد إلى تصريح رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي المقاطعة، ما يعني بالمفهوم الدستوري أننا أمام مشكلة ميثاقية بصرف النظرعن تأويلات اللقاء التشاوري السني، حيث سيكون لقاء بعبدا بغياب الرؤساء الاربعة، لقاء لفريق 8 آذار المتجسد بانضمام الرئيس دياب.
ميقاتي تحدث من عين التينة بعد لقائه الرئيس بري، وقال: نحن طلاب حوار لكن انعقدت جلسة حوار في الأول من سبتمبر في القصر الجمهوري واتفقنا على سلسلة قرارات اقتصادية وهيئة طوارئ اقتصادية فلم نجد ترجمة لهذه المقررات على أرض الواقع، وحصل اجتماع مماثل في السادس من مايو، قاطعناه واتخذت قرارات ايضا لم تترجم على الارض بل على العكس عرضت الحكومة الخطة الاقتصادية الانقاذية، والآن نسمع كلاما معاكسا.
وأضاف: هذه الحكومة قالت إنها حققت في المائة يوم الأولى من عمرها 97% من وعودها، اليوم بات لها 132 يوما، يعني حققت 127% من مهمتها، فلماذا نعذب حالنا ونطلع إلى بعبدا.
وتابع: «نحن نحترم المقامات وليس هناك قرار قطيعة، لكن هناك أناس في وضع اجتماعي صعب للغاية، وأنا عندما حدثني الرئيس بري عن أهمية هذا الاجتماع، قلت له دولة الرئيس قبل اقناعي، أقنع جمهورنا أولا حيث لا أحد يقبل».
اقتصاديا، كان اللافت أمس زيارة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى سفير المملكة العربية السعودية في بيروت وليد البخاري، في وقت وصل سعر الدولار في السوق السوداء الى 5800 ليرة لبنانية. كورونيا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 16 اصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع العدد التراكمي الى 1603 إصابات.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- في ظل مقاطعة رؤساء الحكومة.. «لقاء بعبدا» من وطني إلى لقاء 8 آذار
- تظاهرة لإقالة عون بدل مؤتمر الحوار في لبنان
- حزب الله لا يسدد مستحقاته المالية للدولة ويفوّت على خزينتها المليارات!
- لقاء بعبدا للحوار في حكم المؤجَّل...
- الصندوق ينتظر توحيد الأرقام ... وباسيل يقترح بعاصيري مفاوضاً لواشنطن
- أسرار وخفايا لبنانية
- إستذكار وثيقة الـ85... دعوة إلى "الدولة الإسلامية"
- لماذا "دعم" صندوق النقد أرقام الحكومة؟
- ساحة "النور" تجمع الثوار... شقيقة الخطيب: الاتصال معها مقطوع
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)