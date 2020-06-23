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أسرار وخفايا لبنانية

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة النهار‎

ـ عُلم أنّ مسؤولاً سابقاً يسعى إلى تعيين زوجته مديرة عامة لوزارة الصحة، بعد إحالة الدكتور وليد عمار إلى ‏التقاعد، معتقداً أنّه قد يستفيد من مصالحة حصلت في الأيام الماضية برعاية مرجع نيابي‎.

ـ يؤكد أحد القياديين الحزبيين أنّ هناك تقارباً بين مرجع حكومي ورئيس حزب شاب، على الرغم من خلافاتهما ‏السابقة، وربما ذلك نكاية برئيس حزب بارز كان حليفاً أساسياً له‎.

ـ غرد طبيب بارز في الجامعة الاميركية في بيروت ردا على الدعوة الى التوجه شرقا فكتب: "اقول لمن يريد أن ‏يتوجه شرقاً أن لبنان سيفقد في بداية 2021 معظم أطبائه المميزين الذين صنعوا منه مستشفى الشرق وارتبطوا ‏تاريخياً بدول الغرب‎".‎

 

صحيفة الجمهورية‎

ـ حذّر مسؤول مالي من أن اعتماد خيار التوجه شرقا بحثا عن حلول اقتصادية سيحول لبنان الى فنزويلا بكل ‏معنى الكلمة‎.

ـ قال دبلوماسي عربي لوفد زائر: إنتظروا ما بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية، مستبعداً أي دعم خارجي للبنان‎.

ـ سُئلت شخصية وسطية عن رأيها بالأداء الحكومي فقالت: الحمدالله، من فوق رئيس ظل يحكم الجمهورية ومن ‏تحت رئيس ظل برتبة مستشار يدير الحكومة‎.‎

 

صحيفة اللواء‎

ـ تزايدت تسريبات ومعلومات من الخارج عن احتمالات عسكرية، بالترابط بين انهيار شبه كامل للوضع، ‏واشتباكات في غير منطقة‎..

ـ يدور لغط واسع، حول فقدان الكيمياء بين وزير سيادي مالي ووزير سابق، يشعر بسلطة الوصاية عليه‎..

ـ تساءل خبراء قانونيون عن المرتكز القانوني، لتمضي نقابة الصرافين في تحديد سعر صرف الدولار في ‏الأسواق؟‎!‎

 

صحيفة نداء الوطن‎

ـ عُلم أن عملية تفريغ وتوزيع شحنة المازوت المقدرة بمئة ألف برميل انتهت أمس، ليعود التقنين في التوزيع ابتداءً ‏من اليوم بحيث سيقتصر حصراً على الجيش والقوى الأمنية من دون اتضاح موعد وصول باخرة فيول جديدة‎.

ـ تردد أنّ تحذيرات أجنبية تلقتها مرجعية رئاسية على خلفية الفيديو الذي وزعه "حزب الله" أخيراً وتوعّد فيه ‏بقصف إسرائيل‎.

ـ تبين أن موقف أحد مسؤولي صندوق النقد الأخير أتى بعد ضغط مارسه عليه أحد المستشارين اللبنانيين إذ أكد له ‏أن الحكومة متجهة للقبول بأرقام لجنة المال إذا لم يفعل شيئاً‎.‎

‎ ‎

صحيفة البناء

خغايا

قال‎ ‎مرجع‎ ‎دبلوماسي‎ ‎إن‎ ‎لبنان‎ ‎أضعف‎ ‎من‎ ‎اتخاذ‎ ‎خيارات‎ ‎كبرى‎ ‎في‎ ‎هذه‎ ‎المرحلة‎ ‎وهو‎ ‎يعيش‎ ‎انتظارين‎ ‎كبيرين‎ ‎واحد‎ ‎يرتبط‎ ‎بما‎ ‎يعيشه‎ ‎العالم‎ ‎من‎ ‎جمود‎ ‎سياسي‎ ‎حتى‎ ‎تبلور‎ ‎صورة‎ ‎الاستحقاق‎ ‎الرئاسي‎ ‎الأميركي‎ ‎والثاني‎ ‎خاص‎ ‎بلبنان‎ ‎حتى‎ ‎تتبلور‎ ‎وجهة‎ ‎التفاوض‎ ‎مع‎ ‎صندوق‎ ‎النقد‎ ‎الدولي‎ ‎وكل‎ ‎شيء‎ ‎حتى‎ ‎نهاية‎ ‎الانتظارات‎ ‎ملء‎ ‎للوقت‎ ‎الضائع‎.‎

كواليس

توقعت‎ ‎مصادر‎ ‎سياسية‎ ‎مصرية‎ ‎أن‎ ‎يوجه‎ ‎الرئيس‎ ‎عبد‎ ‎الفتاح‎ ‎السيسي‎ ‎خطاباً‎ ‎مهماً‎ ‎في‎ ‎ذكرى‎ ‎ثورة‎ 23 ‎يوليو‎ ‎التي‎ ‎قادها‎ ‎الرئيس‎ ‎الراحل‎ ‎جمال‎ ‎عبد‎ ‎الناصر‎ ‎وربما‎ ‎يكون‎ ‎توقيت‎ ‎بدء‎ ‎التدخل‎ ‎العسكريّ‎ ‎في‎ ‎ليبيا‎ ‎مرتبطاً‎ ‎بهذا‎ ‎الخطاب‎ ‎لما‎ ‎تمثله‎ ‎المناسبة‎ ‎في‎ ‎ذاكرة‎ ‎المصريين‎ ‎والليبيين‎ ‎معاً‎. ‎

 

صحيفة الأنباء

‎*‎التحدي الجديد‎

تضع ودائع المواطنين السوريين في المصارف اللبنانية، القطاع المصرفي اللبناني أمام ‏تحدّ جديد بعد قانون قيصر‎.‎

 

‎*‎علامات استفهام‎

علامات استفهام كبيرة ترتسم حول ما أقرته الحكومة من اجراءات وعملية ضخ ‏الدولار، اذ عاد سعر الصرف ليرتفع الى رقم قياسي‎.

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