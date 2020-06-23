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انتخابات ترامب وحسابات نتانياهو: "الحرب المؤجلة" تقترب.. ...الكاتب:
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"فرملة" الإندفاعة شرقاً... تحذيرات أميركية شديدة اللهجة؟ ...الكاتب:
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الأزمة المالية تُلاحق المستشفيات شمالاً وتُهدّدها بالإقفال! ...الكاتب:
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إستذكار وثيقة الـ85... دعوة إلى "الدولة الإسلامية" ...الكاتب:
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ساحة "النور" تجمع الثوار... شقيقة الخطيب: الاتصال ...الكاتب:
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حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية بالفيديو مستدرجاً ...الكاتب:
أسرار وخفايا لبنانية
صحيفة النهار
ـ عُلم أنّ مسؤولاً سابقاً يسعى إلى تعيين زوجته مديرة عامة لوزارة الصحة، بعد إحالة الدكتور وليد عمار إلى التقاعد، معتقداً أنّه قد يستفيد من مصالحة حصلت في الأيام الماضية برعاية مرجع نيابي.
ـ يؤكد أحد القياديين الحزبيين أنّ هناك تقارباً بين مرجع حكومي ورئيس حزب شاب، على الرغم من خلافاتهما السابقة، وربما ذلك نكاية برئيس حزب بارز كان حليفاً أساسياً له.
ـ غرد طبيب بارز في الجامعة الاميركية في بيروت ردا على الدعوة الى التوجه شرقا فكتب: "اقول لمن يريد أن يتوجه شرقاً أن لبنان سيفقد في بداية 2021 معظم أطبائه المميزين الذين صنعوا منه مستشفى الشرق وارتبطوا تاريخياً بدول الغرب".
صحيفة الجمهورية
ـ حذّر مسؤول مالي من أن اعتماد خيار التوجه شرقا بحثا عن حلول اقتصادية سيحول لبنان الى فنزويلا بكل معنى الكلمة.
ـ قال دبلوماسي عربي لوفد زائر: إنتظروا ما بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية، مستبعداً أي دعم خارجي للبنان.
ـ سُئلت شخصية وسطية عن رأيها بالأداء الحكومي فقالت: الحمدالله، من فوق رئيس ظل يحكم الجمهورية ومن تحت رئيس ظل برتبة مستشار يدير الحكومة.
صحيفة اللواء
ـ تزايدت تسريبات ومعلومات من الخارج عن احتمالات عسكرية، بالترابط بين انهيار شبه كامل للوضع، واشتباكات في غير منطقة..
ـ يدور لغط واسع، حول فقدان الكيمياء بين وزير سيادي مالي ووزير سابق، يشعر بسلطة الوصاية عليه..
ـ تساءل خبراء قانونيون عن المرتكز القانوني، لتمضي نقابة الصرافين في تحديد سعر صرف الدولار في الأسواق؟!
صحيفة نداء الوطن
ـ عُلم أن عملية تفريغ وتوزيع شحنة المازوت المقدرة بمئة ألف برميل انتهت أمس، ليعود التقنين في التوزيع ابتداءً من اليوم بحيث سيقتصر حصراً على الجيش والقوى الأمنية من دون اتضاح موعد وصول باخرة فيول جديدة.
ـ تردد أنّ تحذيرات أجنبية تلقتها مرجعية رئاسية على خلفية الفيديو الذي وزعه "حزب الله" أخيراً وتوعّد فيه بقصف إسرائيل.
ـ تبين أن موقف أحد مسؤولي صندوق النقد الأخير أتى بعد ضغط مارسه عليه أحد المستشارين اللبنانيين إذ أكد له أن الحكومة متجهة للقبول بأرقام لجنة المال إذا لم يفعل شيئاً.
صحيفة البناء
خغايا
قال مرجع دبلوماسي إن لبنان أضعف من اتخاذ خيارات كبرى في هذه المرحلة وهو يعيش انتظارين كبيرين واحد يرتبط بما يعيشه العالم من جمود سياسي حتى تبلور صورة الاستحقاق الرئاسي الأميركي والثاني خاص بلبنان حتى تتبلور وجهة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وكل شيء حتى نهاية الانتظارات ملء للوقت الضائع.
كواليس
توقعت مصادر سياسية مصرية أن يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خطاباً مهماً في ذكرى ثورة 23 يوليو التي قادها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وربما يكون توقيت بدء التدخل العسكريّ في ليبيا مرتبطاً بهذا الخطاب لما تمثله المناسبة في ذاكرة المصريين والليبيين معاً.
صحيفة الأنباء
*التحدي الجديد
تضع ودائع المواطنين السوريين في المصارف اللبنانية، القطاع المصرفي اللبناني أمام تحدّ جديد بعد قانون قيصر.
*علامات استفهام
علامات استفهام كبيرة ترتسم حول ما أقرته الحكومة من اجراءات وعملية ضخ الدولار، اذ عاد سعر الصرف ليرتفع الى رقم قياسي.
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أحدث الأخبار - لبنان
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سيدني - استراليا
- إذلال الدولار إلى تفاقم... ولقاء بعبدا يترنّح
- السعودية على الخط .. والصندوق يفاوض لجنة المال ..
- أسرار وخفايا لبنانية
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- لهذه الأسباب «لقاء الخمـــيس» في خطر!
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