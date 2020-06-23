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بالمعطيات العلمية.. انكشاف مزاعم باسيل حول السدود

آخر تحديث: منذ 7 من الساعات و 43 من الدقائق
المصدر: جريدة المدن الألكترونيّة
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 76
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إتهام "التيار الوطني الحر" لخصومه بأن الحملات على بناء السدود، سياسية وكيدية، رد عليها ناشطون متخصصون في مواقع التواصل الاجتماعي بالأرقام والمستندات القانونية.

 

فبعد الخطاب الأخير لرئيس التيار، النائب جبران باسيل، بأن هناك استهدافاً للسدود، صوّر الناشط رولاند نصور مقطع فيديو يدحض فيه تلك المزاعم.

 

وكان باسيل قال في مؤتمره الصحافي، السبت: "ما في سد عملناه إلاّ واخترعوا لنا قصة عليه، وآخر هذه السدود سدّ بسري بعد ما اخترعوا السبب النووي لسدّ بلعا، والسبب التشجيري لسدّ جنة والسبب التدميري لسدّ القيسماني وغيره".

 

واقتطع ناشطون هذا المقطع الصوتي للرد علمياً على ادعاءات باسيل. وقال نصور ان سدّ جنة دمّر وادياً يحتوي على 70% من التنوع البيولوجي في لبنان، وأن نهر ابراهيم يتداخل حوضه مع حوض نبع جعيتا، وسيؤثر بناء السد سلباً على النبع الذي يغذي 70% من بيروت الكبرى. وقال ان المركز الوطني للبحوث العلمية، أوصى بعدم بناء السد لأن الوادي غير مناسب للمشروع من الناحية الجيولوجية الزلزالية. وسأله: "لماذا تكمل بالمشروع؟".

 

وتطرق نصّور الى السدود الاخرى في بسري والمسيلحة وغيرها، متحدثاً عن المضار البيئية والتأثيرات السلبية لبنائها، بناء على ارقام علمية.

المصدر: جريدة المدن الألكترونيّة

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