- هل يعتذر صندوق النقد الدولي عن عدم مساعدة لبنان؟
- "لقاء الساعتين" في بعبدا غداً بمَن حضـــــر... وبارقة أمل بوديعة سعودية
- أسرار وخفايا لبنانية
- قدامى 14 «يُحِبُّون» 8... و«تِخْبْزوا بالأَفراح»!
- حوار بعبدا: ترميم الثقة أولاً
- لبنان دخل مرحلة استحالة «التوافق» والإصلاح؟
- المحروقات والخبز.. للميسور بالدولار وللفقير بقسائم
- ملف السدود: مغالطات بيئية قانونية
- أستراليا: كبير المسوؤلين الطبيين بولاية فيكتوريا يحذر الجالية العربية
- "مونولوج" بعبدا غداً... و"النظام البوليسي" يتكرّس!
- الأمن يغلب على لقاء بعبدا: سباق بين انفضاح العجز ودخول المجهول!
- واشنطن تعلن الحرب الاستباقية على الاستثمار الصيني في لبنان
- هذا ما سيفعله "قيصر" بلبنان واللبنانيين
- قرار حزب الله: إسكات متمردي الداخل تحضيراً لحرب الخارج
- قلعة طرابلس تستعدّ لاستقبال أردوغان
- إحياء "النظام الأمني": استهداف البيئة السنّية أولاً؟
- هل قرر حزب الله هدّ المعبد: خيار "شمشون"؟
- ملّاط: القمع ملازم لـ "العهد"... لن نسكت
- محافظات "بالمفرّق" وتشوّهات طائفية "بالجملة"... من يبيع المناصب في لبنان؟
- "حزب الله" لدياب: الحكومة باقية باقية باقية
- ...عن "الجرّة المكسورة" بين الراعي و"حزب الله"!
- على شاطئ عكّار يصطادون السمك وسط القمامة
- حوار بعبدا: حسابات مختلفة للمعتذرين والحريري حالة خاصة
- تشكيلات «الخارجيّة» ضائعة: سياسة و«لوبي» دبلوماسي
- الطائف بين حوار بعبدا وبيان السنيورة
- الادّعاء على علي الأمين: حملة تهريج على خبرٍ خاطئ!
- أين دولار الـ3200؟
- إلغاء الدعم عن الخبز والمحروقات: هل بدأ الإعداد لتحرير سعر الصرف؟
- تعديل قانون المياه: هل ينقذها من الخصـخصة؟
- 19 إصابة جديدة والعين على الأوّل من تموز
- الأجهزة الأمنية اللبنانية تفعّل حملة اعتقال الناشطين والإعلاميين ممن يتعرضون لعون
- النيابة الإستئنافية لا العسكرية تدّعي على الأمين للقائه إسرائيليين!!!
- لقاء بعبدا في مهب قوى المعارضة اللبنانية
- بعد حسم رؤساء الحكومة المقاطعة.. «لقاء بعبدا» غداً بمن حضر
- الخبير المالي والاقتصادي مروان اسكندر: لا معالجات صحيحة والدولار إلى الـ 10 آلاف
- فلسطين آخر هموم "حماس"!
- توقعات الأبراج ليوم June 24, 2020
- هل الدّعم العلني السوري للموقف المِصري في ليبيا أحد عناوين استراتيجيّة الانتِقال مِن الدّفاع إلى الهُجوم؟ ولماذا لا نَستبعِد استِخدام سِلاح الهِجرة إلى أوروبا كأحد خِيارات مُواجهة قانون قيصر التّجويعي؟ وما هي المُفاجآت التي يُمكِن رصدها مِن “بَواطِن” تصريحات المعلم؟
- بالمعطيات العلمية.. انكشاف مزاعم باسيل حول السدود
- ”مقبلون على كارثة”؟
- "اللقاء الوطني" : الحكم في ورطة سياسية وميثاقية وشعبية
- هل تولد جبهة معارضة عريضة بوجه العهد واين بري منها؟
- إذلال الدولار إلى تفاقم... ولقاء بعبدا يترنّح
- السعودية على الخط .. والصندوق يفاوض لجنة المال ..
- أسرار وخفايا لبنانية
- عون مستعجِل... والعهد في خطر!
- الدولار «طار» ولامس الـ6 آلاف ليرة
- لهذه الأسباب «لقاء الخمـــيس» في خطر!
- صندوق النقد يعرف «البير وغطاه»
- وزيرة العدل: سأستقيل إذا لم يقر قانون استقلال السلطة القضائية
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
قضاء مستقل... وإلا استمرار التشكيك ...الكاتب:
-
انتخابات ترامب وحسابات نتانياهو: "الحرب المؤجلة" تقترب.. ...الكاتب:
لبنان دخل مرحلة استحالة «التوافق» والإصلاح؟
تقول مصادر سياسية معارضة، إنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يهدف من لقاءات الحوار التي يعقدها، الى "تعويم" عهده، فيما هي فعلياً تكشفه وتُضعفه أكثر. وتعتبر أنّ حوار بعبدا المقرّر غداً، سحب الغطاء عن السلطة القائمة نهائياً، إذ إنّ عون بات عاجزاً حتى عن دعوة أفرقاء سياسيين الى التشاور أو "شرب فنجان قهوة" في بعبدا، فسخّر رئيس مجلس النواب نبيه بري قدراته التفاوضية، لجمع من يستطيع إقناعهم حول طاولة في القصر الرئاسي. فضلاً عن أنّ مقاطعة رؤساء الحكومات السابقين، وأفرقاء أساسيين لهذا الإجتماع، ضربت الحوار وهدفه المُعلن، تأمين توافق داخلي لـ"تحصين السلم الأهلي".
بعد إقرار غالبية الأفرقاء، الذين سيلبّون دعوة عون أو سيقاطعون لقاء بعبدا، بأنّ "لا جدوى" من هذا الحوار، يعتبر معارضون أنّه بعد رفع الغطاء الخارجي عن لبنان، أتت المقاطعة الداخلية من أفرقاء رئيسيين في البلد للقاء الخميس، لتكشف العهد والحكومة الحالية بنحوٍ شبه كامل، سياسياً وشعبياً. وتقول مصادر سياسية: "العهد يبحث عن حلول للمشكلة التي يعاني منها لبنان خارج مكمنها، فيما أنّ مشكلة البلد سياسية، ولا حلّ لها لا بلقاءات ولا بتفاهمات، بل أن يقول الناس للسلطة الحاكمة لمرة نهائية: "game over"، انتهت اللعبة".
وفي حين تعتبر جهات كثيرة،إنّ لا جدول واضحاً للحوار، وإنّ الأولوية الآن هي لإخراج البلد من أزمته السياسية - الإقتصادية - المالية، سبق أن أعلن عون عن أنّ موضوع اللقاء الأساس هو تحصين السلم الأهلي، تفادياً للانزلاق نحو الاسوأ وإراقة الدماء، بعد التطورات الأمنية التي شهدتها بيروت وطرابلس قبل أسبوعين.
وفي رأي مصادر قريبة من عون، أنّ هذه الأحداث الخطيرة التي كادت أن تفجّر الوضع، تحتّم على اللبنانيين أن يتيقظوا وينظروا الى المخطط الكبير الذي يستهدف لبنان، إذ إنّ توقيف فلسطينيين وسوريين وسودانيين ضالعين في هذه الأحداث، يدلّ الى أنّ هناك جهات تدفع الى القيام بشغب وتوتّر، ويشير بديهياً الى أنّ هناك مخططاً لإستغلال الثورة وانتفاضة الناس والجوع والضائقة الإقتصادية لتخريب البلد.
وتؤكّد، أنّه لو لم تكن هناك جهوزية لدى الجيش وقوى الأمن، لكانت الأمور اتجهت الى أسوأ ممّا حصل، وترى أنّ الجميع متضرّرون من هذا التخريب، وأوّلهم القوى السياسية بمختلف تلويناتها وانتماءاتها واصطفافاتها. فأيّ مواجهة بين اللبنانيين تتضرّر منها الأحزاب اللبنانية، بصرف النظر عن الجهات التي تقف خلفها وغاياتها.
إلّا أنّ تحصين السلم الأهلي، بحسب معارضين، لا يستدعي حواراً بين الموالاة والمعارضة، بل إنّه عمل السلطات الدستورية والقضائية والأجهزة العسكرية والأمنية. ويعتبرون أنّه تمويه لهدف اللقاء الفعلي، وهو "تحصين" العهد وتغطية "حزب الله"، خصوصاً في وقت تزداد النقمة الشعبية على السلطة، بعد أن وصل قسم كبير من اللبنانيين الى حافة الجوع، وفي وقتٍ يشتد الخناق الداخلي على "الحزب" ولبنان جراء العقوبات الأميركية التي تطاول إيران والنظام السوري.
ويقول سياسي عريق: "لا أفق للبلد إلّا من خلال الإنتفاضة الشعبية. فالتغيير لا يأتي من فوق بل من الناس لتبدّل المجموعة الحاكمة. ولا يُمكن ترك من حرق الطبخة 600 مرة مسيطراً على المطبخ. وإذا ظلّ الفريق نفسه مستلماً السلطة فإنّ النتائج السيئة على البلد ستتفاقم". ويعتبر "أننا في مرحلة إستحالة الإصلاح، ويجب تغيير الأشخاص، ولا وسائل إصلاحية أو تغييرية أخرى، لأنّ الزمام بيد من يجب تغييرهم". ويؤكّد أنّ "البلد يمرّ في مرحلة لم يمرّ فيها سابقاً، إذ إنّ الأزمة الآن ناتجة من الموجودين في الحكم، فهم العلّة والسبب بدلاً من أن يكونوا الحلّ".
في المقابل، يؤكّد مطلعون على موقف عون، أنّه لا يتعدّى على صلاحيات أحد، ولا يطلب من أيّ معارض أن يُصبح موالياً، وهو يسعى في هذه المرحلة الدقيقة الى التشاور مع القيادات انطلاقاً من موقعه الدستوري. ويعتبرون أنّ الحديث عن أنّ السنتين المتبقيتين من عهد عون ستشهدان مصير عهد الرئيس إميل لحود، وسيُقاطع الرئيس داخلياً وخارجياً، ليس إلّا دعاية مركّزة إستباقياً لغايات حزبية وشخصية، وتحليل سياسي خلفيته معروفة. ويؤكّدون أنّ "العهد ليس غارقاً لكي يجري تعويمه، ولا يعمل وفق منطق تصفية الحسابات، بل هناك أطراف تأخذ مواقف سياسية".
ويضيفون، إنّ "الرئيس عون لم يفعل أيّ شيء في كلّ ولايته يُمكن أن يُلام عليه، وهو يلتزم الثوابت الوطنية والتقاليد و"اتفاق الطائف"، ويُهاجَم لأنّه فتح ملف الفساد، وهذا الأمر أزعج المستفيدين الذين يضعون له العصي في الدواليب. وكلّ رئيس يحاول الإنجاز يواجهونه بـ"كليشيه" أنّه يستأثر".
في المقابل، تؤكّد جهات سياسية معارضة، أنّ المشكلة الآن في لبنان في مكان آخر، وأنّه لم يعد ممكناً "تغطية" العهد و"حزب الله" تحت حجة "الوفاق الوطني". وتقول: "إنّ المسار الذي أخذناه بالتغاضي عمّا هو "حزب الله" بالنسة الى لبنان والمنطقة، والإعتبار أنّه أمر طبيعي، ومطالبة العالم بأن يتفهمنا، أثبت فشله. فالخارج لم يعد يريد أن يتفهّم هذا الوضع".
وإذ تعتبر أنّه على رغم أنّ "لا ديموقراطية في ظلّ سطوة السلاح، ولا أكثرية ولا أقلية"، تسأل: "يملك "حزب الله" وحلفاؤه الأكثرية ويُمكنهم الحكم بمفردهم الآن، فلماذا لا يحكمون ويسعون الى التوافق الوطني؟". وترى أنّ "الحزب يستخدم لبنان واللبنانيين متراساً، ولا نتيجة من أيّ حوار أو توافق لا يؤديان الى تحرير البلد الذي يأخذه الحزب رهينة".
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
راكيل عتيِّق
صحافية لبنانية
- لبنان دخل مرحلة استحالة «التوافق» والإصلاح؟
- الصين في لبنان: حدود وشروط
- دياب... الى «الزعامة السنية» من بوابة طرابلس؟
- حسابات جعجع.. هكذا يسقُط «الثنائي»؟
- بعد المسار الحكومي.. الخارج يدير ظهره للبنان؟
- هل يُجاري جعجع «التيار» في «مصلحة» سلعاتا؟
- المعادلة الأميركية في لبنان.. لا إنهيار ولا إزدهار؟
- حكومة دياب تُعرقل تحقيق إنجازات عون؟
- 17 عاماً على تجاهل مطلب جبيل وكــسروان.. هل يتحقّق «الحُلم»؟
- أيّ تغيير للنظام يسعى إليه "التيار"؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)