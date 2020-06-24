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قضاء مستقل... وإلا استمرار التشكيك ...الكاتب:
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انتخابات ترامب وحسابات نتانياهو: "الحرب المؤجلة" تقترب.. ...الكاتب:
أسرار وخفايا لبنانية
صحيفة النهار
ـ يعطل تيار سياسي معارض تعيين مدير عام في موقع شاغر منذ اعوام بعدما وضع يده على الوزارة الخدماتية ويفضل عدم وجود مدير يقيد حركة الوزير الخدماتية السياسية.
ـ عُلم أنّ أكثر من عضو مكتب سياسي في حزب يرأسه أحد النواب، لوحوا باستقالاتهم رافضين سياسة الحزب، وخصوصاً في ما يتعلق بما جرى مؤخراً من مساومات وتنازلات على خلفية أحداث حصلت في إحدى المناطق.
ـ عندما تمت مفاتحة أحد المراجع السياسية بضرورة دعم أحد الحصون الرياضية التاريخية والمقرب من المرجع المذكور، كان جوابه لن نتخلى عنه ولكن الأولوية أوضاع الناس، فنحن مقبلون على مجاعة.
صحيفة البناء
ـ خفايا
قالت مصادر مالية إن رفع الدعم عن المحروقات والقمح سوف يجعل سعر صفيحة البنزين 60 ألف ليرة وسعر صفيحة المازوت 45 ألف ليرة وسعر كيلو الخبز 5500 ليرة، وإذا واصل الدولار ارتفاعه نحو العشرة آلاف ليرة ستصير الأسعار 100 ألف للبنزين و75 ألف للمازوت و10 آلاف للخبز. وسيصبح الحد الأدنى للأجور 75 ربطة خبز شهرياً.
ـ كواليس
قالت مصادر خليجية إن الهجوم الذي شنّه أنصار الله بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية على مدينة الرياض هو الأعنف منذ هجوم أرامكو. وقالت إن حال الذعر التي سيطرت على الرياض والقيادات السياسية والعسكرية والأمنية والدبلوماسية فيها كافية للقول إن السعودية لم تعد دولة صالحة للحرب.
صحيفة الجمهورية
ـ سأل قطب سياسي هل يضخ حزب كبير ما لديه من دولارات في الاسواق لدعم الليرة أو للضغط عليها؟
ـ كشف مصدر دبلوماسي ان أكثر من شخصية في السلطة حاولت تقصي ما اذا كان اسمها وارداً في لائحة عقوبات أميركية جديدة قيد الاعداد.
ـ كشف مسؤول مالي أن الجولات الـ 15 التي عقدها لبنان مع صندوق النقد الدولي ليست إلا ضمن مرحلة أولى من 3 مراحل.
ـ سأل سفير أوروبي مسؤولا لبنانيا لماذا لا تعممون تجربتي الميدل إيست والريجي الناجحتين على سائر مؤسساتكم الرسمية المتعثرة؟
صحيفة اللواء
ـ تحرص دولة كبرى على فصل مساعداتها لمؤسسات غير مدنية عن الموقف الرسمي من السلطة القائمة، لا سيما الحكومة وبعض الوزراء فيها..
ـ تدرس جهات دولية صديقة للبنان، اتخاذ مبادرة من "نوع ما"، ولكن التطورات المتسارعة تعيق المسار الذي ستسلكه..
ـ تعاني السوق العقارية من جمود هابط في الأسعار، على خلفية قلة الطلب، وانعدام السيولة النقدية لدى الراغبين بالشراء.
صحيفة نداء الوطن
ـ يؤكد مرجع نيابي عدم دستورية ربط التوقيع النهائي مع الشركات الراغبة بتمويل وبناء معامل الكهرباء برئيس الجمهورية، لكون المادة 52 تمنحه صلاحية التوقيع على المعاهدات بين الدول وليس على الاتفاقيات مع الشركات.
ـ يتردد أن إحدى شركات المقاولات الضخمة صرفت خلال الأيام الاخيرة أكثر من ألف موظف.
ـ إستغربت مصادر سياسية أن يصار إلى توقيع اتفاقية بين وزارتين لبنانيتين فيما كان يفترض أن يكون التعاون تلقائياً وبديهياً بينهما.
صحيفة الأنباء
*رد تصعيدي
تبيّن أن طرحاً بتغيير حكومي لقي ردّ فعل سلبي وتصعيدي جداً من مرجع رسمي.
*رسالة تحذير
تبلّغ مسؤولون لبنانيون رسالة تحذير واضحة من مغبة أي عمل من داخل الأراضي اللبنانية يعيق عمليات عسكرية على أهداف في سوريا.
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أحدث الأخبار - لبنان
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سيدني - استراليا
- هل يعتذر صندوق النقد الدولي عن عدم مساعدة لبنان؟
- "لقاء الساعتين" في بعبدا غداً بمَن حضـــــر... وبارقة أمل بوديعة سعودية
- أسرار وخفايا لبنانية
- المحروقات والخبز.. للميسور بالدولار وللفقير بقسائم
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