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أسرار وخفايا لبنانية

آخر تحديث: منذ 58 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة النهار‎

ـ يعطل تيار سياسي معارض تعيين مدير عام في موقع شاغر منذ اعوام بعدما وضع يده على الوزارة الخدماتية ‏ويفضل عدم وجود مدير يقيد حركة الوزير الخدماتية السياسية‎.

ـ عُلم أنّ أكثر من عضو مكتب سياسي في حزب يرأسه أحد النواب، لوحوا باستقالاتهم رافضين سياسة الحزب، ‏وخصوصاً في ما يتعلق بما جرى مؤخراً من مساومات وتنازلات على خلفية أحداث حصلت في إحدى المناطق‎.

ـ عندما تمت مفاتحة أحد المراجع السياسية بضرورة دعم أحد الحصون الرياضية التاريخية والمقرب من المرجع ‏المذكور، كان جوابه لن نتخلى عنه ولكن الأولوية أوضاع الناس، فنحن مقبلون على مجاعة‎.‎

 

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

قالت مصادر مالية إن رفع الدعم عن المحروقات والقمح سوف يجعل سعر صفيحة البنزين 60 ألف ليرة وسعر ‏صفيحة المازوت 45 ألف ليرة وسعر كيلو الخبز 5500 ليرة، وإذا واصل الدولار ارتفاعه نحو العشرة آلاف ‏ليرة ستصير الأسعار 100 ألف للبنزين و75 ألف للمازوت و10 آلاف للخبز. وسيصبح الحد الأدنى للأجور 75 ‏ربطة خبز شهرياً‎.

ـ كواليس‎

قالت مصادر خليجية إن الهجوم الذي شنّه أنصار الله بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية على مدينة الرياض ‏هو الأعنف منذ هجوم أرامكو. وقالت إن حال الذعر التي سيطرت على الرياض والقيادات السياسية والعسكرية ‏والأمنية والدبلوماسية فيها كافية للقول إن السعودية لم تعد دولة صالحة للحرب‎.‎

 

صحيفة الجمهورية‎

ـ سأل قطب سياسي هل يضخ حزب كبير ما لديه من دولارات في الاسواق لدعم الليرة أو للضغط عليها؟‎

ـ كشف مصدر دبلوماسي ان أكثر من شخصية في السلطة حاولت تقصي ما اذا كان اسمها وارداً في لائحة ‏عقوبات أميركية جديدة قيد الاعداد‎.

ـ كشف مسؤول مالي أن الجولات الـ 15 التي عقدها لبنان مع صندوق النقد الدولي ليست إلا ضمن مرحلة أولى من ‏‏3 مراحل‎.

ـ سأل سفير أوروبي مسؤولا لبنانيا لماذا لا تعممون تجربتي الميدل إيست والريجي الناجحتين على سائر ‏مؤسساتكم الرسمية المتعثرة؟

 

صحيفة اللواء‎

ـ تحرص دولة كبرى على فصل مساعداتها لمؤسسات غير مدنية عن الموقف الرسمي من السلطة القائمة، لا سيما ‏الحكومة وبعض الوزراء فيها‎..

ـ تدرس جهات دولية صديقة للبنان، اتخاذ مبادرة من "نوع ما"، ولكن التطورات المتسارعة تعيق المسار الذي ‏ستسلكه‎..

ـ تعاني السوق العقارية من جمود هابط في الأسعار، على خلفية قلة الطلب، وانعدام السيولة النقدية لدى الراغبين ‏بالشراء‎.‎

 

صحيفة نداء الوطن‎

ـ يؤكد مرجع نيابي عدم دستورية ربط التوقيع النهائي مع الشركات الراغبة بتمويل وبناء معامل الكهرباء برئيس ‏الجمهورية، لكون المادة 52 تمنحه صلاحية التوقيع على المعاهدات بين الدول وليس على الاتفاقيات مع الشركات‎.

ـ يتردد أن إحدى شركات المقاولات الضخمة صرفت خلال الأيام الاخيرة أكثر من ألف موظف‎.

ـ إستغربت مصادر سياسية أن يصار إلى توقيع اتفاقية بين وزارتين لبنانيتين فيما كان يفترض أن يكون التعاون ‏تلقائياً وبديهياً بينهما‎.‎

 

صحيفة الأنباء

‎*‎رد تصعيدي‎

تبيّن أن طرحاً بتغيير حكومي لقي ردّ فعل سلبي وتصعيدي جداً من مرجع رسمي‎.

‎*‎رسالة تحذير‎

تبلّغ مسؤولون لبنانيون رسالة تحذير واضحة من مغبة أي عمل من داخل الأراضي ‏اللبنانية يعيق عمليات عسكرية على أهداف في سوريا‎.

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