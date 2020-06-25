أسرار وخفايا لبنانية

النهار

يقول أحد السياسيين المخضرمين إنّ انفراط عقد تكتل كبير والحديث عن تكتل جديد متفرع منه قد يتوسع أكثر، شبيه إلى حد كبير بالتكتل النيابي المستقل الذي نتج من مجلس عام 1972 برئاسة الرئيس كامل الأسعد.

تبين ان احد النواب كان وراء اتخاذ مسؤول جديد قرارا بتخلية عقار كاد ان يتسبب بمشكلة اجتماعية اذ تبين ان التقرير حول العقار لا يتضمن انه مأهول ولو بطريقة غير شرعية.

اعتذرت الوكالة الوطنية للاعلام من السيد علي الامين على الخبر الذي نشرته بصيغة خاطئة وادعت فيه انه متهم بلقاء اسرائيليين فيما الدعوى المرفوعة بحقه تنص على اثارة النعرات الطائفية.

الجمهورية

أعربت جهات متابعة أنّ مسؤولاً بارزاً خرج من لقاء أحد الدبلوماسيين البارزين أكثر ارتباكاً.

يؤكّد قيادي حزبي أنّ رئيس تيار كبير لن يتمكن من استعادة زخم شعبيته إلّا بصرف الأموال أو تشديد نبرة خطابه تجاه الأفرقاء الآخرين في الوطن.

قالت شخصية سياسية "ان مجموعة المستشارين هم أكبر كذّابين وأصحاب مصالح في الداخل والخارج".

اللواء

تدور في غرف مغلقة اتجاهات لإعادة النظر في الوضع الحكومي، إذا ما تفاقم الهريان في وزارات الخدمات الأساسية؟!

أغرب ما لاحظه، عضو في وفد صندوق النقد المفاوض أن المفاوضين اللبنانيين، يتصرفون، وكأنهم يفاوضون عن دولتين، وليس عن دولة واحدة ذات سيادة..

تتحدث جهات رقابية عن ضعف موظفين، أو من خارج الملاك، عينوا في مناصب رفيعة نظراً لقلة الخبرة، والإعداد المسبق.

نداء الوطن

قام مرجع روحي باتصالات مكثفة لإنقاذ صورة بعبدا الحوارية لكنه جوبه برفض السلطة وتمسّكها بموعد اللقاء المقرّر وجدول أعماله.

نُقِل عن مرجع نيابي قوله في مجلس خاص: لو وافقْتُ على إقالة رياض سلامة لسقطت الحكومة ومعها العهد.

يتردد أنّ رئيس الحكومة حسان دياب يسعى جاهداً لإمكانية قيامه بزيارة خارجية بعد إعادة فتح المطار.

الأنباء

شكّلت التعيينات المالية محطة مفصلية في مسار المواجهة المباشرة الدائرة على حساب الوضع الإقتصادي اللبناني.

يترقب عدد كبير من موظفي القطاع العام بحذر ما يتم تحضيره في دوائر حكومية من سلسلة قرارات إدارية، بينها ترفيع موظفين.