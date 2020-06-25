صفقات وزير الطاقة ومشاريعه: السمسرة باقية.. والكهرباء مؤجلة

- مصير النظام ومصير سوريا
- قاطعه الحريري وأغلب التيارات السياسية، ونصرالله أثار غضب الحاضرين.. تفاصيل فشل لقاء “الحوار الوطني” اللبناني
- عون ينجح في تغطية الانقسام بشأن سلاح حزب الله
- لبنان: «الحوار الباهت» يربط الانتفاضة ضد الجوع بـ «أجندات خارجية»
- «لقاء بعبدا».. عرض أحوال بلا قرارات.. وعون: «السلم الأهلي» خط أحمر
- لماذا بدأت العُقوبات الأمريكيّة تَفقِد قيمتها وتُعطي نتائج عكسيّةً وتتحوّل إلى موضع سُخرية في مُعظم الحالات؟ هل اختفت كوبا من الوجود بسببها؟ وما هو الضّرر الذي ألحقته بالسيّد خامنئي مثَلًا؟ وهل أدّى انهِيار العُملة الأفغانيّة إلى انهِيار المُقاومة الطالبانيّة أمْ تأجيجها؟
- استراليا تنشر الجيش في ملبورن بعد رصد بؤرة إصابات بكورونا
- بعد أن أجبروها على خلع حجابها لتصويرها.. مسلمة أميركية تطالب بالتحقيق مع أفراد من شرطة فلوريدا
- الأسعار تلتهب... وجعجع لتنحّي "المجموعة الحاكمة"
- الحوار: انقسام .. الصندوق: أين إصلاحاتكم .. بري: أعلِنوا حالة الطوارئ
- وداوِني بالشرعيّة
- أسرار وخفايا لبنانية
- ضَم الضفة هل يُشعل جنوب لبنان؟
- ما بعد بعد «لقاء الخميس»: هواجس ومخاوف!؟
- الرئاسات تتسابق مع «الانهيار العظيم»
- كرامي ينتفض: حلفاؤنا يغنّجون الحريري وباسيل أخطأ والفرزلي نائب بفضلنا
- هذا ما يريده ترامب؟
- تهريب وتخزين وتقنين... وشح المازوت والبنزين
- المركزي يضخّ دولارات في المصارف
- أستراليا: إغلاق مدرسة ابتدائية في سيدني بعد تأكيد إصابة أحد الطلاب
- "أهلية بمحلّية" في بعبدا... و"خليّة حمد" في السراي!
- لقاء بعبدا يفقد الغطاء المسيحي - الإسلامي - وبرّي لثورة على الدولار!
- تهديد أميركي جديد: الدعم مقابل حزب الله | الدولار من دون قيود!
- لقاء بعبدا حلفُ أقليات.. ودويلة علوية لا تعادي إسرائيل
- بري ستر الدولة بعدما "زلطها" استشاريو السراي
- دياب في الحوار: تمثال تمر.. سيأكله جائعو السياسة
- جعجع و"التسديدات" الصعبة... عهد عون يتحوّل إلى لحوّد 2؟
- نكسة جديدة للحكم المُربك..
- بين 1990 و 2020... الأمل المفقود في بعبدا
- جبران باسيل لم يعد "فعلاً"... مرشحاً للرئاسة
- كتاب بولتون: لبنان غير موجود.. والحزب إيراني فقط
- هل لبنان على أبواب حرب مع إسرائيل؟
- حوار في القصر المعزول
- ماذا قالت كندة الخطيب لقاضي التحقيق العسكري؟
- السفارة الصينية «تُؤَنِّب» شينكر وتصف تصريحاته بالكذب: أميركا هي من يتجسّس ويتغلغل في الدول لبسط النفوذ
- الـ«سيكورسكي» للبيع: لا زالت الحرائق في دياركم عامرة!
- حوار بعبدا: حيلة المقاطعين لن تخفي مسؤوليتهم عن الانهيار
- يحصل المزارع اللبنانيّ على 190 ليرة فقط من كل ألف ليرة
- «تاتش» وانقطاع المازوت... المسلسل مستمر
- «قُطَّاع» طريق الشام: اختبار من جنبلاط أم إحراج له؟
- لا تنخدعوا: الـ«هيركات السوقي» أصاب ودائعكم
- كايلي جينر مثيرة بـ"حمّالة صدر" من الدانتيل الأسود!
- جعجع ينضم إلى مقاطعي «لقاء بعبدا» وبري يدعو لإعلان «طوارئ مالية»
- لبنان يتجاوز الصين إلى كوريا الشماليّة
- عملية فرز سياسي تنذر بدخول لبنان منعطفا حاسما
- الحوار الرئاسي في لبنان يفتح ... «بابَ الريح» السياسية
- حزب الله يتراجع عن اتهام المفتي علي الأمين بالتعامل مع الإسرائيليين
- الدولار بلبنان أسرع من «بولت»
- توقعات الأبراج ليوم June 25, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم June 25, 2020
-
قاطعه الحريري وأغلب التيارات السياسية، ونصرالله أثار ...الكاتب:
-
عون ينجح في تغطية الانقسام بشأن سلاح ...الكاتب:
-
وداوِني بالشرعيّة ...الكاتب:
-
ضَم الضفة هل يُشعل جنوب لبنان؟ ...الكاتب:
-
ما بعد بعد «لقاء الخميس»: هواجس ومخاوف!؟ ...الكاتب:
-
الرئاسات تتسابق مع «الانهيار العظيم» ...الكاتب:
-
كرامي ينتفض: حلفاؤنا يغنّجون الحريري وباسيل أخطأ ...الكاتب:
-
هذا ما يريده ترامب؟ ...الكاتب:
-
تهريب وتخزين وتقنين... وشح المازوت والبنزين ...الكاتب:
-
المركزي يضخّ دولارات في المصارف ...الكاتب:
-
لقاء بعبدا حلفُ أقليات.. ودويلة علوية لا ...الكاتب:
-
بري ستر الدولة بعدما "زلطها" استشاريو السراي ...الكاتب:
-
دياب في الحوار: تمثال تمر.. سيأكله جائعو ...الكاتب:
-
جعجع و"التسديدات" الصعبة... عهد عون يتحوّل إلى ...الكاتب:
-
نكسة جديدة للحكم المُربك.. ...الكاتب:
-
بين 1990 و 2020... الأمل المفقود في ...الكاتب:
-
جبران باسيل لم يعد "فعلاً"... مرشحاً للرئاسة ...الكاتب:
-
كتاب بولتون: لبنان غير موجود.. والحزب إيراني ...الكاتب:
-
هل لبنان على أبواب حرب مع إسرائيل؟ ...الكاتب:
-
حوار في القصر المعزول ...الكاتب:
-
ماذا قالت كندة الخطيب لقاضي التحقيق العسكري؟ ...الكاتب:
-
السفارة الصينية «تُؤَنِّب» شينكر وتصف تصريحاته بالكذب: ...الكاتب:
-
الـ«سيكورسكي» للبيع: لا زالت الحرائق في دياركم ...الكاتب:
-
حوار بعبدا: حيلة المقاطعين لن تخفي مسؤوليتهم ...الكاتب:
-
يحصل المزارع اللبنانيّ على 190 ليرة فقط ...الكاتب:
-
لا تنخدعوا: الـ«هيركات السوقي» أصاب ودائعكم ...الكاتب:
-
-
-
-
صفقات وزير الطاقة ومشاريعه: السمسرة باقية.. والكهرباء ...الكاتب:
صفقات وزير الطاقة ومشاريعه: السمسرة باقية.. والكهرباء مؤجلة
بعد نحو 10 سنوات على موافقة الحكومة على خطّة الوزير السابق، جبران باسيل، لإنقاذ قطاع الكهرباء، وفي ذروة الحاجة إلى مؤشرات إيجابية تساهم في الخروج من الأزمة التي يتخبّط بها لبنان، يأبى وزير الطاقة ريمون غجر النطق بغير الحقيقة: لا تطوير لقطاع الكهرباء.
لا مؤشرات سوى على استمرار النزف في القطاع. فلا إصلاحات، بل رهان على الوقت المكتسب تحت وطأة الأزمة الاقتصادية والنقدية، لتمرير المشاريع التي تشوبها العراقيل السياسية، وأبرزها معمل دير عمار 2، أحد المشاريع التي يسعى لتحقيقها "التيار الوطني الحر".
سمسرة علنية
يلخّص مشروع إنشاء معمل دير عمار 2، مجمل المماطلة التي يبرع بها القابضون على قطاع الطاقة. إذ مرّ مشروع دير عمار بسلسلة من المحطّات التي لم تخلُ من الشبهات، حتى رسى الملف على انتظار الشركة اليونانية، المفترض بها التزام المشروع، لقرار صندوق النقد الدولي حيال الأزمة اللبنانية، لتتّخذ قراراً إما بترك المشروع أو التزامه بشكل رسمي. وفي المقابل، ينتظر لبنان ما ستقرره الشركة، من دون البحث عن جهة أخرى قد تهتم بالتزام المشروع، فيما لو قررت الشركة اليونانية الاعتذار.
لا يجد غجر ما يعلل به الانتظار، فهو يقرّ بأن لا عقد رسمياً ونهائياً مبرماً بين الدولة والشركة اليونانية، ولا غرامات تترتّب على أي طرف، في حال أعلن أحد الطرفين عدم رغبته في استكمال المشروع، أو التعاقد مع الطرف الآخر. ومع ذلك، تصرّ الطبقة السياسية على ربط مصير المعمل بالشركة عينها.
يبطل العجب إذا ما عُرِفَ أن تحوّلاً جذرياً أصاب نوع العقد المنوي إنشاء المعمل وفقه، فهو انتقل شكله من عقد يُبقي ملكية المعمل بيد الدولة، إلى عقد خصخصة بنظام BOT تنتقل ملكية المعمل بواسطته إلى الدولة بعد 20 عاماً من استثماره من قبل الشركة اليونانية، التي وقّعت عقد شراكة مع شركة أخرى يملكها كلٌّ من الأخوين ريمون وتيدي رحمة وعلاء الخواجة!
وعموماً، يخضع قطاع الطاقة إلى جملة من القيود التي تكبّل تقدّمه، إحداها الإصرار على تنفيذ معمل دير عمار من دون ضوابط محددة، وعلى رأسها المهلة الزمنية. وذلك لترك المجال مفتوحاً أمام أي تعديل لصالح القوى السياسية. واللافت أن وزير الطاقة يرمي الكرة في ملعب الحكومة، باعتبارها قد وافقت على المشروع. وكأنّ موافقة الحكومة على مشروع بشروط مبهمة، هو أمر طبيعي.
لم يقصد غجر أن يكون كلامه بهذا الوضوح، لكن لم يملك حيلة وسط علامات الاستفهام البديهية التي تُطلَق حول مشاريع الكهرباء التي لم تُنفَّذ، وتلك التي صُوِّرَت على أنها خشبة الخلاص للقطاع، وعلى رأسها مشروع مقدّمي الخدمات وبواخر الطاقة، فيما الحقيقة عكس ذلك.
ضمانة صندوق النقد
سلّمت القوى السياسية عنق قطاع الطاقة إلى الشركة اليونانية وشركائها، وليس ذلك وليد صدفة، بل هو فعل مقصود للضغط على الدولة لتنفيذ المشروع وفق مصلحة الجهات المستفيدة.
لكن انفجار الأزمة النقدية والاقتصادية في لبنان، أجّل الآمال المعقودة على المشروع، ورجّحَ الكفّة أكثر لصالح الشركة اليونانية وأعوانها. فالشركة تشترط حالياً لقبولها المشروع، باجراء لبنان الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي بما يتعلّق بقطاع الطاقة، وعلى رأسها تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان وتعيين الهيئة الناظمة للقطاع.
هو مطلب قديم، كانت القوى السياسية ترفض تحقيقه، مخافة عرقلة إتمام الصفقات والسمسرات. ومع ذلك، يصوّر غجر المطلب بصورة الشروط التعجيزية، متناسياً ان أوضاع البلاد لم تعد تؤثر فقط على مشروع معمل دير عمار، وانما على كافة المشاريع المنوي إجراؤها. فكل الشركات الأجنبية باتت تنتظر الضمانات التي سيقدّمها صندوق النقد. أي أن البلاد ما عادت جاذبة للاستثمارات، ولن يصطلح حالها إلاّ إذا وافق الصندوق على تعديل توصيفه للبنان، من سيء إلى جيد.
هذه الضمانات هي شهادة من الشركات العالمية على الفساد المستشري في أكثر من قطاع، ودلالة على عمق الفساد، وعدم الثقة بالطبقة السياسية، التي وعدت سابقاً باجراء الاصلاحات منذ مؤتمر سيدر وما قبله.
إذاً، معمل دير عمار معلّق، ومعه أي مشروع تطويري في قطاع الكهرباء. ومع ذلك، يؤكد غجر أن الإصلاح ممكن. فلماذا لم يحصل؟
التعقيدات لا تقف عند عرقلة التنفيذ. إذ من الممكن أن تطالب الشركة اليونانية تعويضات من لبنان، لقاء انتظارها إجراء الإصلاحات لتنفيذ المشروع. ووزير الطاقة لم ينفِ هذا الاحتمال، رغم تأكيده عدم ترتيب أي كلفة على لبنان. وهذا التناقض المبهَم، دليل إضافي على قطبة مخفية موجودة في صيغة العلاقة بين وزارة الطاقة والشركة.
التخبّط الذي وقع به غجر، أوصله إلى وضع خلاصة واضحة لمشروع دير عمار: "هناك صعوبة في المشروع، بسبب استحالة تأمين الشروط التي تطلبها الشركة". أي عدنا إلى نقطة الصفر.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- قاطعه الحريري وأغلب التيارات السياسية، ونصرالله أثار غضب الحاضرين.. تفاصيل فشل لقاء “الحوار الوطني” اللبناني
- عون ينجح في تغطية الانقسام بشأن سلاح حزب الله
- لبنان: «الحوار الباهت» يربط الانتفاضة ضد الجوع بـ «أجندات خارجية»
- «لقاء بعبدا».. عرض أحوال بلا قرارات.. وعون: «السلم الأهلي» خط أحمر
- الأسعار تلتهب... وجعجع لتنحّي "المجموعة الحاكمة"
- الحوار: انقسام .. الصندوق: أين إصلاحاتكم .. بري: أعلِنوا حالة الطوارئ
- أسرار وخفايا لبنانية
- ما بعد بعد «لقاء الخميس»: هواجس ومخاوف!؟
- الرئاسات تتسابق مع «الانهيار العظيم»
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)