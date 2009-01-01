- مقاطعة وطنية.. وقنبلة سليمان!
- التغيير الحكومي عاد إلى الواجهة من باب محمد بعاصيري
- السلع تُواصل ارتفاعها شمالاً والسوق السوداء تنشط والرقابة "حدّث ولا حرج"
- استكشاف فرنسيّ لمساعدة لبنان: واشنطن غير معنيّة والرياض تستطلع بلا مبادرات
- الأسعار ارتفعت 56 في المئة خلال عام
- الانهيار الاقتصادي: فرصة إحياء القطاعات المنتجة
- قوى الأمن لم تطلب من الخطيب متابعة التواصل مع إسرائيليّين!
- الحكومة تهدّد بتعطيل القطاعات الحيويّة... بذريعة التقشف
- مصير النظام ومصير سوريا
- قاطعه الحريري وأغلب التيارات السياسية، ونصرالله أثار غضب الحاضرين.. تفاصيل فشل لقاء “الحوار الوطني” اللبناني
- عون ينجح في تغطية الانقسام بشأن سلاح حزب الله
- لبنان: «الحوار الباهت» يربط الانتفاضة ضد الجوع بـ «أجندات خارجية»
- «لقاء بعبدا».. عرض أحوال بلا قرارات.. وعون: «السلم الأهلي» خط أحمر
- لماذا بدأت العُقوبات الأمريكيّة تَفقِد قيمتها وتُعطي نتائج عكسيّةً وتتحوّل إلى موضع سُخرية في مُعظم الحالات؟ هل اختفت كوبا من الوجود بسببها؟ وما هو الضّرر الذي ألحقته بالسيّد خامنئي مثَلًا؟ وهل أدّى انهِيار العُملة الأفغانيّة إلى انهِيار المُقاومة الطالبانيّة أمْ تأجيجها؟
- استراليا تنشر الجيش في ملبورن بعد رصد بؤرة إصابات بكورونا
- بعد أن أجبروها على خلع حجابها لتصويرها.. مسلمة أميركية تطالب بالتحقيق مع أفراد من شرطة فلوريدا
- الأسعار تلتهب... وجعجع لتنحّي "المجموعة الحاكمة"
- الحوار: انقسام .. الصندوق: أين إصلاحاتكم .. بري: أعلِنوا حالة الطوارئ
- وداوِني بالشرعيّة
- أسرار وخفايا لبنانية
- ضَم الضفة هل يُشعل جنوب لبنان؟
- ما بعد بعد «لقاء الخميس»: هواجس ومخاوف!؟
- الرئاسات تتسابق مع «الانهيار العظيم»
- كرامي ينتفض: حلفاؤنا يغنّجون الحريري وباسيل أخطأ والفرزلي نائب بفضلنا
- هذا ما يريده ترامب؟
- تهريب وتخزين وتقنين... وشح المازوت والبنزين
- المركزي يضخّ دولارات في المصارف
- أستراليا: إغلاق مدرسة ابتدائية في سيدني بعد تأكيد إصابة أحد الطلاب
- "أهلية بمحلّية" في بعبدا... و"خليّة حمد" في السراي!
- لقاء بعبدا يفقد الغطاء المسيحي - الإسلامي - وبرّي لثورة على الدولار!
- تهديد أميركي جديد: الدعم مقابل حزب الله | الدولار من دون قيود!
- لقاء بعبدا حلفُ أقليات.. ودويلة علوية لا تعادي إسرائيل
- بري ستر الدولة بعدما "زلطها" استشاريو السراي
- دياب في الحوار: تمثال تمر.. سيأكله جائعو السياسة
- جعجع و"التسديدات" الصعبة... عهد عون يتحوّل إلى لحوّد 2؟
- نكسة جديدة للحكم المُربك..
- بين 1990 و 2020... الأمل المفقود في بعبدا
- جبران باسيل لم يعد "فعلاً"... مرشحاً للرئاسة
- كتاب بولتون: لبنان غير موجود.. والحزب إيراني فقط
- هل لبنان على أبواب حرب مع إسرائيل؟
- حوار في القصر المعزول
- ماذا قالت كندة الخطيب لقاضي التحقيق العسكري؟
- السفارة الصينية «تُؤَنِّب» شينكر وتصف تصريحاته بالكذب: أميركا هي من يتجسّس ويتغلغل في الدول لبسط النفوذ
- الـ«سيكورسكي» للبيع: لا زالت الحرائق في دياركم عامرة!
- حوار بعبدا: حيلة المقاطعين لن تخفي مسؤوليتهم عن الانهيار
- يحصل المزارع اللبنانيّ على 190 ليرة فقط من كل ألف ليرة
- «تاتش» وانقطاع المازوت... المسلسل مستمر
- «قُطَّاع» طريق الشام: اختبار من جنبلاط أم إحراج له؟
- لا تنخدعوا: الـ«هيركات السوقي» أصاب ودائعكم
- كايلي جينر مثيرة بـ"حمّالة صدر" من الدانتيل الأسود!
-
مقاطعة وطنية.. وقنبلة سليمان! ...الكاتب:
-
التغيير الحكومي عاد إلى الواجهة من باب ...الكاتب:
-
السلع تُواصل ارتفاعها شمالاً والسوق السوداء تنشط ...الكاتب:
-
استكشاف فرنسيّ لمساعدة لبنان: واشنطن غير معنيّة ...الكاتب:
-
الأسعار ارتفعت 56 في المئة خلال عام ...الكاتب:
-
الانهيار الاقتصادي: فرصة إحياء القطاعات المنتجة ...الكاتب:
-
قاطعه الحريري وأغلب التيارات السياسية، ونصرالله أثار ...الكاتب:
-
عون ينجح في تغطية الانقسام بشأن سلاح ...الكاتب:
-
وداوِني بالشرعيّة ...الكاتب:
-
ضَم الضفة هل يُشعل جنوب لبنان؟ ...الكاتب:
-
ما بعد بعد «لقاء الخميس»: هواجس ومخاوف!؟ ...الكاتب:
-
الرئاسات تتسابق مع «الانهيار العظيم» ...الكاتب:
-
كرامي ينتفض: حلفاؤنا يغنّجون الحريري وباسيل أخطأ ...الكاتب:
-
هذا ما يريده ترامب؟ ...الكاتب:
-
تهريب وتخزين وتقنين... وشح المازوت والبنزين ...الكاتب:
-
المركزي يضخّ دولارات في المصارف ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
السفارة الصينية «تُؤَنِّب» شينكر وتصف تصريحاته بالكذب: ...الكاتب:
-
-
التغيير الحكومي عاد إلى الواجهة من باب محمد بعاصيري
لم يكن يؤمل من حوار بعبدا الخروج بحلول سحرية للأزمة العميقة التي يشهدها لبنان. لم يكن هذا هدفه من الأساس، لكن اللقاء بنقاشاته وكلمات المتداخلين وبيانه الختامي رسم للحكومة مساراً محصّناً لتمضي قدماً في الاصلاحات المطلوبة منها. قال لها إذهبي الى القرار من دون تردد، وهذا ورد على لسان رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "اللقاء الديموقراطي" تيمور جنبلاط ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل. تتفق القوى السياسية اليوم على ان المعالجات تحتاج الى قرار ومواجهة على الحكومة ان تخوضها بما تملك من صلاحيات. لم تعد تجد الحكومة من يبرر اخفاقها في المعالجة والتخبط اكثر فأكثر في مناقشة لغط الارقام، فيما بلغ سعر صرف الدولار الاميركي سبعة آلاف ليرة. حتى كلام رئيس الحكومة بتشخيص الأزمة لم يعد يصرف في سوق المعالجات أو كثرة الاجتماعات وتشكيل اللجان. رداً على سؤال عن فائدة الاجتماعات المالية التي تعقد قال مصدر مصرفي مشارك: لا جدوى ملموسة ولا حاجة أصلاً لكل تلك الاجتماعات لأنّ المطلوب اتخاذ القرارات ووقف الهدر ليس أكثر.
وبهذا المعنى يسجل للحكومة اخفاقها ومهما تعددت الاسباب فلم تعد تلك الاسباب تلتمس عذر المواطنين لحكومتهم، خصوصاً وان هذه الحكومة باتت تعاني من خلل بنيوي. يكفي ما نسمعه بين يوم وآخر ان هذا الوزير او ذاك لوح ضمناً بالاستقالة. فعلياً صرنا امام اربعة او خمسة وزراء في الحكومة راودتهم فكرة الاستقالة والبقية أصيبوا بالاحباط والعجز.
وعملياً لا تغيب فكرة التغيير الحكومي عن طاولة بحث المعنيين. كانت قيد التداول لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولم تغب عن بال الرئيس بري، الذي يتخوف ضمناً من ان أي إقالة للحكومة من دون اتفاق مسبق على البديل سيدخل البلد في اتون ضخم قد يهدد العهد.
لكن يبدو التغيير الحكومي ككرة ثلج تكبر مع تفاقم الازمة وانعدام الحلول، وتكشف معلومات موثوق بها أنّ جهد الساعين للتغيير خلف الكواليس وهم كثر لم يهدأ بعد، وبعيداً من الاسماء المعروفة بدخولها سابقاً نادي رؤساء الحكومات، وضع قيد التداول اسم نائب حاكم مصرف لبنان السابق محمد بعاصيري الذي تولى الإشراف على عملية تصفية "جمال ترست بنك" العام الماضي.
كان المتوقع ان يعاد تعيينه مجدداً في منصبه، بإصرار من الاميركيين بحيث لم تتوانَ السفيرة الاميركية دورثي شيا عن مفاتحة الرؤساء بالأمر. وبعد أخذ ورد رفعت الممانعة عن تعيينه فلان موقف بري وباسيل الذي اقترح تكليفه أخيراً مفاوضة الاميركيين حول مسائل معينة ومنها ترسيم الحدود. لكن المفاجأة، وفق ما يكشف مرجع رئاسي، تمثلت بإصرار رئيس الحكومة حسان دياب على استبعاده وتعيين أسماء جدد لنيابة الحاكم. خطوة تلقاها الجانب الاميركي بتحفظ واستياء عبرت عنه شيا في اكثر من مناسبة.
واذا كانت زيارة حاكم مصرف لبنان برفقة بعاصيري الى منزل السفير السعودي وليد البخاري قوبلت باهتمام اعلامي ركز على لقاء الحاكم مع السفير، فان وجود ثالث معهما هو بعاصيري لم يكن تفصيلاً عابراً وقد خرج الرجل مؤكداً دعم المملكة لشخصه وموقعه، ما يشير الى العلاقة المتينة التي تجمع الطرفين. الرجل الفاعل خلف الكواليس كان المبادر الى ترتيب زيارة الحاكم للبخاري ومهد لها بزيارتين سابقتين.
في المقابل تستمر السفيرة شيا في التعبير عن أسف بلادها لعدم تعيين بعاصيري في مناسبات عدة، وهي لم تتردد قبل أيام في التأكيد في مجلس خاص على استمرار دعم بلادها للرجل، مع ما يعنيه ذلك من تزكية لطرح اسمه لرئاسة الحكومة.
المصادرالسياسية المطلعة التي تتحدث بالتفصيل عن دعم الاميركيين لبعاصيري تكشف عن امكانية ان يكون الاخير المرشح جدياً لرئاسة الحكومة في الفترة المقبلة، وتذهب حد تأكيد وجود مفاوضات تجري خلف الكواليس تعزز فرضية مجيئه. على ان التغيير لن يكون ابن ساعته بل هو يطبخ على نار خفيفة. ويفضل البعض ربطه بإنطلاق مفاوضات اميركية - ايرانية لم تعد مستحيلة او مستبعدة ليصبح معها التغيير ضرورياً باتجاه حكومة وحدة وطنية، وسط إبداء تفاؤل هذا البعض بأن مثل هذه المفاوضات من شأنها ان تنعكس ايجاباً على لبنان، الذي سيكون على موعد مع تسوية ترجح كفة بعاصيري لرئاسة الحكومة، وفي هذه الحال لن يقابل برفض الأفرقاء السياسيين من فريق الثامن من آذار وفي مقدمهم "حزب الله".
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- قاطعه الحريري وأغلب التيارات السياسية، ونصرالله أثار غضب الحاضرين.. تفاصيل فشل لقاء “الحوار الوطني” اللبناني
- لماذا بدأت العُقوبات الأمريكيّة تَفقِد قيمتها وتُعطي نتائج عكسيّةً وتتحوّل إلى موضع سُخرية في مُعظم الحالات؟ هل اختفت كوبا من الوجود بسببها؟ وما هو الضّرر الذي ألحقته بالسيّد خامنئي مثَلًا؟ وهل أدّى انهِيار العُملة الأفغانيّة إلى انهِيار المُقاومة الطالبانيّة أمْ تأجيجها؟
- عون ينجح في تغطية الانقسام بشأن سلاح حزب الله
- صفقات وزير الطاقة ومشاريعه: السمسرة باقية.. والكهرباء مؤجلة
- مصير النظام ومصير سوريا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- مقاطعة وطنية.. وقنبلة سليمان!
- التغيير الحكومي عاد إلى الواجهة من باب محمد بعاصيري
- السلع تُواصل ارتفاعها شمالاً والسوق السوداء تنشط والرقابة "حدّث ولا حرج"
- الأسعار ارتفعت 56 في المئة خلال عام
- الانهيار الاقتصادي: فرصة إحياء القطاعات المنتجة
- قوى الأمن لم تطلب من الخطيب متابعة التواصل مع إسرائيليّين!
- الحكومة تهدّد بتعطيل القطاعات الحيويّة... بذريعة التقشف
- قاطعه الحريري وأغلب التيارات السياسية، ونصرالله أثار غضب الحاضرين.. تفاصيل فشل لقاء “الحوار الوطني” اللبناني
- عون ينجح في تغطية الانقسام بشأن سلاح حزب الله
- لبنان: «الحوار الباهت» يربط الانتفاضة ضد الجوع بـ «أجندات خارجية»
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)