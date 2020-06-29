- أستراليا: كابوس «كورونا» يخيّم على ولاية فيكتوريا!
- القرار الوقح ضد حرية الإعلام
- ملامح أزمة ديبلوماسية بين السلطة وأميركا... واستنكار لقمع الإعلام والحريات
- أسرار وخفايا لبنانية
- الاستقالة الطوعية أو الإقالة الجبرية
- المسؤول يسأل: «أما لهذا الليل من آخر»؟
- باريس وواشنطن: لحكومة من دون «حزب الله»
- المشهد بعد 6 أشهر... يا رب إرحَمْ
- المؤسسات السياحية عاجزة عن فتح أبوابها
- هذا ما قاله زاسبيكين عن السفيرة الأميركية
- بيلا حديد عارية الصدر!
- عون ينأى بنفسه "أميركياً" ودياب طلب سحب الاعتذار: "ما تدخّلوني بورطة"
- تدخل رسمي لفض الإشتباك بين عوكر والضاحية
- أميركا تهدّد السلم الأهلي
- لبنان في أخطر حرب أميركية: "الحكومة ترعى منظمة إرهابية"!
- الليرة تنهار والعلاج مسكّنات منتهية الصلاحية
- قلب مديرة صندوق النقد "مفطور" على لبنان: الحكومة رسبت في كل الامتحانات..
- نجم قرّرت "المواجهة": لن أستقيل
- أستراليا: سبب “غريب” قد يكون وراء تفشي فيروس كورونا في ولاية فيكتوريا !
- دولة «حارة كل مين إيدو إلو»..!!
- الراعي وسليمان و"جبهة" حياد لبنان
- الخندق (2/2): عائلات عادية حائرة بين "الثورة" و"ممرّ الفتنة"
- الدولار وحرب إسرائيل: خطورة الحسابات الخاطئة
- الخرائط المصابة بنقص المناعة
- "الشرعية" مشكلة اليمن وليست الحلّ
- الحسم السوري على الطريقة السودانية: العلويون وافقوا على إزاحة الأسد.. الخطيب أو الدردري؟
- قضية السفيرة الأميركية تتفاعل.. شيّا إلى «الخارجية» والقاضي إلى «التفتيش»
- لبنان الرسمي أرْبَكهُ «تحرُّش» ... «حزب الله» بالأميركيين
- السفيرة الأميركية تتحدى حكومة لبنان وتؤكد اعتذار "مسؤول كبير"
- توقعات الأبراج ليوم June 29, 2020
- عشرة ملايين مصاب بكوفيد-19 حول العالم
- فرنسية من أصل مغربي تنافس بقوة على كرسي عمدة باريس
- السفيرة الأميركية:تقييد الإعلام يحدث بإيران وليس ببلد كلبنان
- مقتل 6 من عناصر ميليشيات موالية لإيران بغارة جوية في شرق سوريا
- أستراليا.. فيكتوريا تحت الحصار: الحكومة تدرس إقامة الشرطة لكمائن في الأحياء الموبوءة في ملبورن
- "حزب الله" يورط القضاء بقرار يتسم بالخفة.. قاض يتعرض لوسائل الاعلام وللسفيرة الاميركية
- أستراليا: تصريحات حكومية متضاربة حول زيادة إعانة البطالة لـ 75 دولاراً
- أميركا تواجه حزب الله: "عودة" داعش والاغتيالات والقمصان السود؟!
- يا ويلنا من بعدك
- باسيل يفقد "عرّابه" الأميركي.. ولم يعثر على "عرّابه" اللبناني
- بورتريه الخندق الغميق(/21): لعنة الجغرافيا ومهزلة التاريخ
- قطع الطرق من وإلى بيروت رداً على «لقاء بعبدا» ومصادر تعزو مقاطعة رؤساء الحكومة إلى رفضهم «الدعوة إلى بيت الطاعة»
- لبنان... المجتمع الدولي قال كلمته
- بالترغيب والترهيب حزب الله يجند الشباب اللبناني
- معركة مصطفى الكاظمي لاسترداد الدولة
- العِراق يَقِف على حافّة مُواجهات خَطِرة بين الحشد الشعبي والقوّات الحُكوميّة.. هل تُريد أمريكا تحويل العِراق إلى سورية أم يمَن آخر؟ هل سينجح السيّد الكاظمي في إعادة هيبة الدولة ونزع سِلاح الفصائل ووقف إطلاق الصّواريخ على السّفارة والقواعد الأمريكيّة ويزور واشنطن مُنتَصِرًا؟
- حدث في مثل هذا اليوم June 28, 2020
- توقعات الأبراج ليوم June 28, 2020
- سجن وتغريم سما المصري بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"
- مهزلة قضائية:منع السفيرة الأميركية من الكلام والحكومة تعتذر!
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
بورتريه الخندق الغميق(/21): لعنة الجغرافيا ومهزلة التاريخ ...الكاتب:
-
-
مهزلة قضائية:منع السفيرة الأميركية من الكلام والحكومة ...الكاتب:
-
القرار بإسكات السفراء الأجانب والإعلام.."جُنحة" قضائية بدافع ...الكاتب:
-
-
-
"التشريع والاستشارات" تستحضر Egmont لمحاصرة "هيئة التحقيق" ...الكاتب:
-
قريباً.. لا أدوية للأمراض المزمنة.. ولا صيدليات! ...الكاتب:
-
-
-
-
-
واشنطن لفرنسا: «لا نفط ولا أموال بوجود ...الكاتب:
الاستقالة الطوعية أو الإقالة الجبرية
مقدّمات الحرب اللبنانية بدأت مع هزيمة العام 1967، ومن ثم مع اتفاق القاهرة في العام 1969، واندلاع المواجهات المتفرقة والعنيفة وصولاً إلى التأريخ الرسمي للحرب في 13 نيسان 1975 الذي كان يمكن ان تكون شرارته في 3 شباط أو 23 أيار.
الهدف من هذه المقدّمة القول بأنّ الحرب أصبحت بعد حدثي الهزيمة والاتفاق السرّي، بمثابة تحصيل حاصل والأمر الواقع الذي ينتظر الساعة الصفر، فيما احتمالات منع الحرب، على رغم ضآلتها، كانت متوافرة لو انوجدت المساعي الحميدة في هذا الاتجاه، والأمر نفسه ينطبق اليوم على واقع الحال المالي، حيث انّ الانهيار الشامل وسقوط هيكل الدولة والانزلاق إلى الفوضى أصبح حتمياً، ولم يعد مهماً تاريخ الانهيار الذي تحوّل إلى مجرد تفصيل، إذ يمكن حدوثه في 13 تموز أو 23 آب أو في أي يوم من أيام الأشهر المقبلة.
فلقد دخل لبنان في دينامية الانهيار الشامل والعدّ العكسي لسقوط السقف على رؤوس الجميع، وهذا الكلام ليس من باب التخويف ولا إخفاء الحقائق والوقائع الظاهرة للعيان، إنما من زاوية تسليط الضوء على ما أصبح يشكّل هاجساً لدى معظم اللبنانيين، فيما السؤال الذي يطرح نفسه لا يختلف عن السؤال الذي ما زال مطروحاً منذ زمن الحرب اللبنانية: هل كان ثمة من إمكانية لمنع الحرب؟ وهل استنفدت آنذاك محاولات منع سقوط الدولة؟ وهل من إمكانية اليوم لمنع الانهيار الشامل، وكيف؟
لا شك انّ احتمالات تجنيب البلد المحظور، الذي يفترض ان أحداً لا يريده كونه لا يخدم أحداً، ما زال متاحاً، بخاصة انّ الانهيار ينعكس سلباً على الجميع، لأنّ الفوضى على غرار الحرب لا يمكن التحكّم بمسارها واتجاهاتها. وبالتالي، على رغم ضآلة هذا الاحتمال، غير انّه ما زال موجوداً، ومن الجريمة بمكان عدم المبادرة لمنع تكرار تجربة الحرب التي يخرج الجميع منها خاسراً ومهزوماً.
ومن المسلّم به، انّ استمرار الواقع الحالي سيقود عاجلاً أم آجلاً إلى الانهيار، لأنّ فرصة الإنقاذ مع السلطة الحالية مستحيلة، بدليل انّ التدهور يتواصل، والقوى الحاكمة والمتحكّمة غير قادرة على فرملته بسبب عجزها وعدم إلمامها ولا استعدادها للتضحية بمكتسباتها، ولو كانت قادرة لفعلت وبادرت، لأنّ الفوضى تُفقدها القدرة على مواصلة الإمساك بمفاصل القرار، ولكنها عاجزة وقاصرة، وبالتالي النتيجة الكارثية أصبحت على قاب قوسين أو أدنى في حال لم تتنح السلطة القائمة عن مسؤولياتها.
ولكن، هل الأكثرية الحاكمة في وارد التنحّي طوعاً كمدخل للإنقاذ؟ بالتأكيد كلا، وما زالت تراهن على أوهام، إما تطورات سياسية أميركية- إقليمية، أو مساعدات خارجية في اللحظة الأخيرة حرصاً على استقرار لبنان، خشية من فتح ساحة يصعب إغلاقها بسبب تشابك العوامل الطائفية والمذهبية والسياسية، وإما قلب الطاولة أمنياً باغتيالات سياسية أو عن طريق فتح جبهة الجنوب، من أجل القول للأميركيين انّ الموت السريري البطيء غير ممكن، وانّ خيار «عليّ وعلى أعدائي» يبقى قائماً، أو انّ الانهيار مجرد تهويل لانتزاع مكاسب سياسية، فيما هذا الانهيار، بالنسبة إلى هذه الأكثرية، لن يحصل.
وبمعزل عن تعدّد الأسباب، إلّا انّ النتيجة تبقى واحدة، وهي انّ الانهيار مع السلطة القائمة حاصل حتماً، والقرار الدولي اتُخذ بعدم تقديم اي مساعدة للبنان ما لم يستعد قراره المستقل، ومع تعذُّر ذلك، يبقى احتمال أوحد من طبيعة مزدوجة، فإما ان يفرض الشارع إيقاعه ويدفع السلطة إلى الاستقالة طوعاً ومجبرة، والذهاب إلى انتاج سلطة جديدة تحمل المشروع الإنقاذي المطلوب، وإما ان تتوحّد المعارضة من أجل قيادة البلاد إلى شاطئ الأمان.
فضغط الشارع يمكن ان يقف عند حدود التغيير السلمي، في حال رأت الأكثرية الحاكمة انّه لم يعد أمامها من خيار سوى التجاوب مع مطالبات الناس والتنّحي، لأنّ استمرارها في مواقعها يعني الفلتان وعدم القدرة على ضبط الشارع المتفلِّت من كل قيود وضوابط، والشارع سينفجر، كون كل عوامل الانفجار موجودة، وهي عوامل معيشية لا مؤامراتية خارجية كما يحلو للبعض توصيفها.
وعلى مقلب المعارضة، فهي تقوم بما تستطيع القيام به، وهو التحذير من الأعظم والأسوأ، ليس فقط لكونها خارج السلطة، إنما لأنّ مفاصل القرار ممسوكة من قِبل الفريق الحاكم بشكل محكم، ولا تجد بأنّها قادرة على فعل أي شيء، كما لا تجد أيضا بأنّها قادرة على البقاء في موقع المتفرِّج على البلد يسير الى انهيار أمام أعينها، وبالتالي ستجد نفسها مضطرة، على رغم تبايناتها الكثيرة، إلى توحيد جهودها من أجل كفّ يد الأكثرية الحاكمة، باعتبار انّ مواجهة هذا الواقع من مواقعها المنفردة لن تؤتي النتيجة المتوخاة منها.
وقد يكون الالتقاء الموضوعي بين المعارضة والشارع هو الخيار الأفضل لتحقيق التغيير المنشود، فتستفيد المعارضة من غضب الناس لفرض أجندة التغيير تجنباً للفوضى، لأنّ اندفاعة الشارع لوحدها ستقود إلى المجهول، فيما المعارضة قادرة على تلقّف الموقف لانتزاع التنازلات من السلطة على طريقة «العصا والجزرة»، ولكن ليس بغية ان تتسلّق المعارضة على ضهر الناس، لأنّها غير موثوقة من قِبلهم أيضاً، بل لرسم خريطة طريق المرحلة المقبلة.
وأوّل بند في الخريطة هو الانتخابات المبكرة لإعادة إنتاج كل السلطة، لأنّ التغيير الحكومي لوحده لم يعد يفي بالمطلوب، في ظلّ وجود الرئيس ميشال عون في بعبدا مدعوماً من «حزب الله»، وأي حكومة جديدة، ولو كانت من اختصاصيين مستقلين، لن تتمكن من تحقيق المطلوب منها، وما كان ممكناً لو تشكّلت حكومة من هذا النوع على أثر استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، لم يعد متاحاً اليوم. وفي حال تمّ تفويت أيضاً الانتخابات المبكرة، فيعني انتفاء الخيارات السلمية والدخول في المجهول.
فلبنان أمام مرحلة عصيبة جداً، والخيارات تضاءلت كثيراً والأفق مسدود بشكل تام وكامل، ولم يبق سوى الاستقالة الطوعية او الإسقاط في الشارع للعبور إلى مرحلة جديدة، وخلاف ذلك يعني الفوضى الحتمية التي تُدخل لبنان في مرحلة جديدة شبيهة بحقبة الحرب، يمكن تقدير كيف تبدأ ولكن يصعب توقُّع كيفية تطورها، مع فقدان اللبنانيين القدرة على التحكُّم بمصيرهم، الذي يصبح معلقاً على تطورات المنطقة المفتوحة بدورها على شتى الاحتمالات.
فهل من مصلحة لبنان ان «يتسورن» نسبة إلى الوضع السوري؟ وهل المعارضة يمكن ان تبادر إلى توحيد صفوفها؟ وهل سينجح لبنان بتجنُّب الأسوأ، أم انّ قدر اللبنانيين إعادة استنساخ حقبة الحرب بأشكال أخرى؟ وهل الفرصة التي لم تُلتقط في العام 1975 ستُلتقط هذه المرة؟
وعلى رغم من انّ احتمالات النجاة ضئيلة جداً، إنما الأمل في الإنقاذ يبقى متاحاً وممكناً، ومن الخطيئة تفويت هذه الفرصة.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
شارل جبور
- الاستقالة الطوعية أو الإقالة الجبرية
- هل أخطأ عون في السعي إلى الرئاسة؟
- هل سيرد "حزب الله"؟ وأين، وكيف؟
- هل تبصر حكومة «قيصر» النور؟
- «قيصر» يسقط جسر طهران - بيروت
- المرحلة الانتقالية أصبحت حتمية
- ما خلفية الكلام عن تغيير حكومي؟
- ما هو المدخل للحلّ اللبناني؟
- الجمهورية الثالثة هي الحلّ
- لماذا مواجهة باسيل بمثابة حياة أو موت؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)