أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة النهار‎

ـ سُجّل انتشار أمني كثيف في إحدى مناطق المتن الشمالي، على خلفية مشاركة رئيس تيار سياسي بارز في حفل ‏تخرج ابنته والذي قوبل لدى دخوله ومشاركته وخروجه بصمت من أهالي المتخرجين‎.

ـ جرى توتر في إحدى بلدات الجبل بين بعض الأهالي ومسؤولين في بعض الأجهزة الأمنية محسوبين على تيار ‏سياسي، ما أثار الاستياء واستدعى معالجات ما زالت جارية وتأتي بعد تنظيم الخلاف بين فريق سياسي وهذا ‏التيار‎.

ـ يشكو وزراء ونواب من تحديد اعداد رخص السلاح الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني ما يحول دون اعتبارها ‏خدمات انتخابية توزع بالمجان‎.‎

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

أكدت مصادر حكومية أنها بعد كلام السفيرة الأميركية عن تلقيها رسالة اعتذار من الحكومة قامت بمراجعة كلّ ‏الوزراء المفترضين لتوجيه مثل هذا الاعتذار وتبيّن لها أنّ السفيرة لم تتلقّ أيّ اعتذار من أيّ وزير في الحكومة، ‏وأضافت: هذا مع العلم أنّ الحديث عن اعتذار الحكومة يقتضي كلاماً صادراً عن رئيس الحكومة أو عن وزير ‏الخارجية‎.

ـ كواليس‎

قالت مصادر عراقية إنّ قيادات الحشد الشعبي التي كانت وراء الاستنفار العام لفصائلها ليل 26 حزيران رداً على ‏المداهمات والاعتقالات التي أجرتها وحدات جهاز مكافحة الإرهاب بحق بعض عناصرها تلقت من رئيس ‏الحكومة مصطفى الكاظمي تأكيداً على الالتزام بوقف أيّ عملية مشابهة وبمعالجة هادئة لقضية المعتقلين‎…‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ أكد وزير ونائب سابق إن أزمة لبنان ناجمة من عدم أهلية وفهم مسؤوليه وعن سوء نية لدى بعضهم الذي ‏يستنزف البلد ويستغله‎.

ـ لوحظ أن وزراء من أكثر من إتجاه سياسي لا يخفون إمتعاضهم من الأداء الحكومي‎.

ـ توقف مراقبون عند "رسالة واتساب" تضع حياة مسؤول مالي كبير تحت الخطر‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ في زمن الإفلاس تم تخصيص رواتب لعضوات الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بمعدل ?? مليون ليرة للرئيسة و?? ‏مليوناً لكل عضوة، وذلك للمرة الأولى منذ إنشاء الهيئة في عهد الرئيس الياس الهراوي‎!

ـ أثارت الجولات التي يقوم بها النائب شامل روكز في المناطق ومخاطبة العسكريين المتقاعدين قلقاً في أوساط تيار ‏سياسي، رئيسه ليس على علاقة ودية مع نائب كسروان‎!

ـأبدت مرجعية روحية مارونية تحفظها على قرار سلخ كسروان وجبيل عن محافظة الجبل لأنه يتناقض مع الدور ‏التاريخي لبكركي في جبل لبنان‎!‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ تساءلت مرجعية سياسية وسطية إذا كان مقبولاً أن يستمر مدير عام المالية آلان بيفاني في وزارة المال بعد 21 ‏سنة من الفشل المالي والاداري المتوّج بإفلاس لبنان اليوم‎.

ـ يشن نواب من تكتل نيابي هجوماً في مجالسهم الخاصة على نائب انشق عن التكتل، متهمين إياه بالحصول على ‏تمويل من بعض السفارات لتأليب الرأي العام على سياستهم‎.

ـ عبّرت شخصية من قوى 8 آذار أمام زوارها عن قلق جدي من المرحلة المقبلة ونقلوا عنها قولها: "الوضع كتير ‏خطير وألله يستر شو رح تحمل الأيام الجايي‎".‎

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‎صحيفة الأنباء

‎*‎حسن النوايا‎

يسعى فريق سياسي لبناني بوسائل مختلفة إلى إثبات "حسن النوايا" تجاه واشنطن، ‏واتصال أحد المستشارين يصب في هذا الإطار‎.‎

‎*‎تضاؤل المنافسة‎

مع تزايد إقفال العديد من الشركات والمؤسسات يتضاءل تدريجياً عامل المنافسة وتزيد ‏نسبة الاحتكار، وبالتالي غلاء اضافي في الأسعار‎.