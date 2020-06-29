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بالفيديو.. بلبلة في لبنان بعد اعتراف خطير لوزير الداخلية
أثار وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي بلبلة واسعة بين النشطاء، عقب تصريح "ناري" عن حادثة حصلت خلال الحرب الأهلية اللبنانية، وأن رئيس الجمهورية الحالي ميشال عون قدم له الحماية الكاملة آنذاك.
فهمي تحدث عن "العلاقة الوجدانية" الوطيدة التي تربطه مع الرئيس اللبناني ميشال عون، عبر مقابلة تليفزيونية مع تليفزيون "المنار" التابع لحزب الله ببرنامج حديث الساعة. وكيف أنه قدم له الحماية بعد قتله شخصين.
وقال إن "العلاقة الوجدانية قوية وخاصة، في عام 1981 وقع بيني وبين حزب فاعل وقوي إشكال، أعتذر من الأهل ومن الجميع ومن المشاهدين، قتلت اثنين، الأمر الذي تسبب بوقوع اشتباك قوي حينها مع هذا الحزب".
وأضاف فهمي: "العماد ميشال عون، قال لي يا محمد طول ما فيي نفس ما أحد بيدقك بشوكة وأنا إنسان وفي، وأنا ما فيي نفس لا أنا ولا عيلتي ما بنساه لأنه حماني من القتل".
اعترف وزير الداخلية #محمد_فهمي على الهواء مباشرةً ودون أي خوف من القضاء اللبناني إنه قاتل شخصين سنة ١٩٨١— Mariam Majdoline Lahham | مريم مجدولين اللحام (@Majdolineblog) June 28, 2020
وإنه #ميشال_عون أمّن له الغطاء المناسب كي لا يُحاسب وبالتالي تربطه به "علاقة وجدانيّة"
فعلاً الرجل المناسب في المكان المناسب
وزير #تكنوقراط في حكومة #حزب_الله
و مجرمين ببعض pic.twitter.com/wH34jBpdHP
تصريحات فهمي أثارت غضبًا واسعًا بين النشطاء في لبنان، مستنكرين كيف للمسؤول الأول عن حماية أمن البلاد والمواطنين أن يرتكب ذلك الجرم، وكيف لرئيس الجمهورية أن يتستر على ذلك.
واعتبر النشطاء حديث فهمي "مستفز" و"غير مسؤول" مطالبين عبر وسم #محمد فهمي باستقالة وزير الداخلية ومحاسبته على جريمته.
وأكد النشطاء أن موقع تليفزيون "المنار" قد حذف قرابة دقيقتين من المقابلة التي تمت مع وزير الداخلية محمد فهمي يوم الجمعة، وذلك عقب انتشار المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتوثيقه لاعتراف فهمي بارتكابه جريمة قتل لشخصين خلال الحرب الأهلية، مؤكدين أن القناة حذفت المقطع لمحو ما يدين الوزير والرئيس معًا.
النشطاء أعربوا عن غضبهم أيضًا من تستر ميشال عون على جريمة فهمي، قائلين إن البلد محكوم من مجرمي حرب، مؤكدين أن تصريحات فهمي قد استفزت وأحزنت الكثير من اللبنانيين، وأنه ذكر حادثة القتل وكأنها حادثة صيد عابرة دون الأخذ بعين الاعتبار أن القتلى لهم أحباء.
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- وزير داخلية لبنان يقتل شخصين… مباشرة على الهواء!
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