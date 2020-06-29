- ترسيم الحدود ينقذ لبنان أو يشعل حربه
- عن تفاصيل العروض التي تلقّاها لبنان للتغيير الحكومي
- ثلاث محاولات فاشلة لإقالة سلامة.. انتهت بالتسليم بحاكميته الرقمية
- لبنان: السلاح لا يملك خطة لحماية دولته
- معلومات أمنية: لا محاولة اغتيال.. والأرجح لا "صاروخ"
- المعارك المستدامة بين "حزب الله" وسلامة
- المجلس الأعلى للكاثوليك يواجه "لغم" تعيينات الطائفة
- الدولار يُحلّق ويُصيب الأسواق الطرابلسية بنكسة كبرى
- القاضي مازح أمام مجلس القضاء الأعلى اليوم
- شيا في الخارجية: قُلِبت صفحة القاضي لا حزب الله
- استقالة ألان بيفاني: نهاية انتفاضة مدير عام
- في انتظار الخراب الكبير: تآمر وتواطؤ... وصمت!
- «المدواخ» والنرجيلة والسجائر تضع لبنان أولاً... في التدخين: 36% من القاصرين مدخّنون
- خمس إصابات... في انتظار فتح المطار
- مقتل قاسم سليماني: إيران تصدر "مذكرة اعتقال" بحق ترامب
- السفيرة الأميركية: طوينا الصفحة.. واستنفار لمواجهة «التنقيب» الإسرائيلي
- السفيرة والقاضي ومواضيع ساخنة أخرى
- وزير داخلية لبنان يقتل شخصين… مباشرة على الهواء!
- أستراليا: توصيات برفع إعانة البطالة بمقدار 100 دولار أسبوعيا وتقديم دفعات نقدية للأسر
- بالفيديو.. بلبلة في لبنان بعد اعتراف خطير لوزير الداخلية
- قاضِِ... وقضاء
- المصارف اللبنانية تعتمد سعر صرف جديدا للسحوبات بالدولار
- حدث في مثل هذا اليوم June 29, 2020
- أستراليا: كابوس «كورونا» يخيّم على ولاية فيكتوريا!
- القرار الوقح ضد حرية الإعلام
- ملامح أزمة ديبلوماسية بين السلطة وأميركا... واستنكار لقمع الإعلام والحريات
- أسرار وخفايا لبنانية
- الاستقالة الطوعية أو الإقالة الجبرية
- المسؤول يسأل: «أما لهذا الليل من آخر»؟
- باريس وواشنطن: لحكومة من دون «حزب الله»
- المشهد بعد 6 أشهر... يا رب إرحَمْ
- المؤسسات السياحية عاجزة عن فتح أبوابها
- هذا ما قاله زاسبيكين عن السفيرة الأميركية
- بيلا حديد عارية الصدر!
- عون ينأى بنفسه "أميركياً" ودياب طلب سحب الاعتذار: "ما تدخّلوني بورطة"
- تدخل رسمي لفض الإشتباك بين عوكر والضاحية
- أميركا تهدّد السلم الأهلي
- لبنان في أخطر حرب أميركية: "الحكومة ترعى منظمة إرهابية"!
- الليرة تنهار والعلاج مسكّنات منتهية الصلاحية
- قلب مديرة صندوق النقد "مفطور" على لبنان: الحكومة رسبت في كل الامتحانات..
- نجم قرّرت "المواجهة": لن أستقيل
- أستراليا: سبب “غريب” قد يكون وراء تفشي فيروس كورونا في ولاية فيكتوريا !
- دولة «حارة كل مين إيدو إلو»..!!
- الراعي وسليمان و"جبهة" حياد لبنان
- الخندق (2/2): عائلات عادية حائرة بين "الثورة" و"ممرّ الفتنة"
- الدولار وحرب إسرائيل: خطورة الحسابات الخاطئة
- الخرائط المصابة بنقص المناعة
- "الشرعية" مشكلة اليمن وليست الحلّ
- الحسم السوري على الطريقة السودانية: العلويون وافقوا على إزاحة الأسد.. الخطيب أو الدردري؟
- قضية السفيرة الأميركية تتفاعل.. شيّا إلى «الخارجية» والقاضي إلى «التفتيش»
-
عن تفاصيل العروض التي تلقّاها لبنان للتغيير ...الكاتب:
-
ثلاث محاولات فاشلة لإقالة سلامة.. انتهت بالتسليم ...الكاتب:
-
لبنان: السلاح لا يملك خطة لحماية دولته ...الكاتب:
-
معلومات أمنية: لا محاولة اغتيال.. والأرجح لا ...الكاتب:
-
المعارك المستدامة بين "حزب الله" وسلامة ...الكاتب:
-
المجلس الأعلى للكاثوليك يواجه "لغم" تعيينات الطائفة ...الكاتب:
-
الدولار يُحلّق ويُصيب الأسواق الطرابلسية بنكسة كبرى ...الكاتب:
-
شيا في الخارجية: قُلِبت صفحة القاضي لا ...الكاتب:
-
استقالة ألان بيفاني: نهاية انتفاضة مدير عام ...الكاتب:
-
في انتظار الخراب الكبير: تآمر وتواطؤ... وصمت! ...الكاتب:
-
«المدواخ» والنرجيلة والسجائر تضع لبنان أولاً... في ...الكاتب:
-
وزير داخلية لبنان يقتل شخصين… مباشرة على ...الكاتب:
-
بالفيديو.. بلبلة في لبنان بعد اعتراف خطير ...الكاتب:
-
قاضِِ... وقضاء ...الكاتب:
-
الاستقالة الطوعية أو الإقالة الجبرية ...الكاتب:
-
المسؤول يسأل: «أما لهذا الليل من آخر»؟ ...الكاتب:
-
باريس وواشنطن: لحكومة من دون «حزب الله» ...الكاتب:
-
المشهد بعد 6 أشهر... يا رب إرحَمْ ...الكاتب:
-
المؤسسات السياحية عاجزة عن فتح أبوابها ...الكاتب:
-
هذا ما قاله زاسبيكين عن السفيرة الأميركية ...الكاتب:
-
لبنان في أخطر حرب أميركية: "الحكومة ترعى ...الكاتب:
-
الليرة تنهار والعلاج مسكّنات منتهية الصلاحية ...الكاتب:
-
قلب مديرة صندوق النقد "مفطور" على لبنان: ...الكاتب:
-
نجم قرّرت "المواجهة": لن أستقيل ...الكاتب:
-
دولة «حارة كل مين إيدو إلو»..!! ...الكاتب:
-
الراعي وسليمان و"جبهة" حياد لبنان ...الكاتب:
-
-
السفيرة الأميركية تتحدى حكومة لبنان وتؤكد اعتذار ...الكاتب:
-
-
المعارك المستدامة بين "حزب الله" وسلامة
في كل جولة جديدة من المواجهات في الشارع يحاول طرف ما أخذها إلى الإتجاه الذي يريده، في حين أن "حزب الله" في الفترة الأخيرة نجح في خطف الحراك وحاول توجيهه وفق أجندته الخاصة.
عندما نزل جمهور "حزب الله" أخيراً إلى الشارع "انسحب" الثوار عن الأرض لأنهم يرفضون أن يكونوا وقوداً في أجندات "الحزب"، خصوصاً أن هدفهم إصلاح الوضع وليس أخذه نحو مزيد من التأزّم.
وفي السياق، فإن محاولات "حزب الله" في كل مرّة تسييس الحراك وأخذه إلى اتجاه المواجهة مع المصرف المركزي ما زالت تبوء بالفشل، نتيجة لوعي داخلي ضمن مجموعات الحراك الشعبي، والتي تريد إصلاح النظام المصرفي وليس تدميره واسترداد الأموال المنهوبة وقيام الدولة، بينما برنامج "الحزب" هو الإطاحة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي لم يرضخ لإرادته، وما زال يعمل لمنع تبييض الأموال ويطبّق القرارات الخاصة بتمويل الإرهاب وتجفيف منابعه.
وفي السياق، تؤكد مصادر مصرفية أن ما تقوم به المصارف عموماً والمصرف المركزي خصوصاً يصبّ في مصلحة الشعب اللبناني ولحماية نظامه المصرفي واقتصاده الحرّ، لأن أي مخالفة لبرنامج العقوبات الأميركية تضع لبنان بأسره تحت مرمى تلك العقوبات وتجعل الوضع ينهار بسرعة أكبر.
وتشدّد المصادر على أنّ كل الكلام الذي قيل عن أن سلامة رضخ لشروط "حزب الله" وللتهديدات التي وصلته أثبتت الوقائع أنها غير صحيحة، فـ"المركزي" ملتزم بترشيد إنفاق الدولار لأن الإحتياطي المتبقّي هو لاستيراد الحاجات الضرورية، وإلا فإن البلاد ستقع في مشكلة أكبر.
وتلفت المصادر إلى أن الدولارات التي يضخّها "المركزي" في السوق، إن عبر الصرافين من الفئة "أ" أو عبر المصارف ليست من الإحتياطي العام لـ"المركزي"، بل إنها من التحويلات التي تأتي إلى لبنان ويتم إستلامها بالدولار وتسلّم إلى أصحابها بالليرة اللبنانية، وفق السعر الذي يحدده مصرف لبنان.
وأمام كل هذه الوقائع، فإن ما يُطمئن إلى حدّ ما هو أن الحاجات الأساسية لا تزال مؤمّنة على سعر السوق الذي يحدّده "المركزي"، وهذه الحاجات تطال الشرائح الفقيرة والمتوسطة، في حين أن استيراد المحروقات والطحين والأدوية سيظل على سعر الصرف الرسمي أي 1507 ليرات، ولن يُرفع عنه الدعم حالياً.
وتشير المصادر المصرفية إلى أن "المركزي" يقوم بكل ما لديه من قوة لتأمين شبكة إستقرار إجتماعي، في حين يتوجب على وزارة الإقتصاد مراقبة الأسعار والأجهزة الرقابية القيام بدورها، والحكومة اللبنانية مجتمعة يتوجب عليها العمل لضبط السوق ومنع التهريب إلى سوريا لأن هذا الأمر يستنزف دولارات الخزينة، ولا يستطيع المصرف المركزي إرسال جنود إلى الحدود لضبط التهريب، بل إن الأجهزة مسؤولة عن هذا الأمر.
وعلى رغم كل تدابير "المركزي" وتعاميمه ومحاولاته التخفيف من وطأة الأزمة، إلا أن الوضع الإقتصادي ذاهب نحو مزيد من التدهور مع إعتراف جميع المسؤولين سواء كانوا سياسيين أو إقتصاديين بصعوبة ضبط الدولار في السوق السوداء، وإستحالة ضخ أي من إحتياطي المصرف في الأسواق لأن هذا الأمر سيجعل الوضع أكثر كارثية.
وبالعودة إلى الصورة السياسية الكبرى، فإن سلامة يكون قد سجّل هدفاً في مرمى "حزب الله" الذي لم يستطع إقالته والإتيان بحاكم بديل ينفّذ أوامره، خصوصاً أن هناك شبكة حماية تأمّنت لسلامة بدءاً من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مروراً بمروحة واسعة من السياسيين سواء في المعارضة أو الموالاة، وصولاً إلى الخوف الشعبي من مرحلة ما بعد سلامة خصوصاً أن مشروع الإطاحة به لم يأتِ في ظروف طبيعية، بل إن "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" حاولا التسويق لها وسط عدم رضى أميركي عن تلك الخطوة.
إذاً، إن رسالة الدعم الأميركية وصلت إلى سلامة ومعه تأكيد سعودي متجدّد لدوره، وبالتالي فإن أوراق الجميع باتت مكشوفة، لكن الأساس يبقى وجع الناس وإصرارهم على معرفة هل طارت أموالهم من المصارف؟ وإذا لم تطر فمتى يستردّونها؟
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
ألان سركيس
كاتب وصحافي لبناني
- المعارك المستدامة بين "حزب الله" وسلامة
- الراعي وسليمان و"جبهة" حياد لبنان
- "دولاب" دياب ورياح الاختلاف... على "خليفته"
- "الخارجية" تُغرّد خارج "شرق" نصرالله
- جعجع و"التسديدات" الصعبة... عهد عون يتحوّل إلى لحوّد 2؟
- ...عن "الجرّة المكسورة" بين الراعي و"حزب الله"!
- "فرملة" الإندفاعة شرقاً... تحذيرات أميركية شديدة اللهجة؟
- الحكومة لنصر الله: الأمر لك!
- لجنة "قيصر" مستمرة بالدراسة... وتخريج المواقف بـ"القطعة"
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)