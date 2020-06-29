- ترسيم الحدود ينقذ لبنان أو يشعل حربه
- عن تفاصيل العروض التي تلقّاها لبنان للتغيير الحكومي
- ثلاث محاولات فاشلة لإقالة سلامة.. انتهت بالتسليم بحاكميته الرقمية
- لبنان: السلاح لا يملك خطة لحماية دولته
- معلومات أمنية: لا محاولة اغتيال.. والأرجح لا "صاروخ"
- المعارك المستدامة بين "حزب الله" وسلامة
- المجلس الأعلى للكاثوليك يواجه "لغم" تعيينات الطائفة
- الدولار يُحلّق ويُصيب الأسواق الطرابلسية بنكسة كبرى
- القاضي مازح أمام مجلس القضاء الأعلى اليوم
- شيا في الخارجية: قُلِبت صفحة القاضي لا حزب الله
- استقالة ألان بيفاني: نهاية انتفاضة مدير عام
- في انتظار الخراب الكبير: تآمر وتواطؤ... وصمت!
- «المدواخ» والنرجيلة والسجائر تضع لبنان أولاً... في التدخين: 36% من القاصرين مدخّنون
- خمس إصابات... في انتظار فتح المطار
- مقتل قاسم سليماني: إيران تصدر "مذكرة اعتقال" بحق ترامب
- السفيرة الأميركية: طوينا الصفحة.. واستنفار لمواجهة «التنقيب» الإسرائيلي
- السفيرة والقاضي ومواضيع ساخنة أخرى
- وزير داخلية لبنان يقتل شخصين… مباشرة على الهواء!
- أستراليا: توصيات برفع إعانة البطالة بمقدار 100 دولار أسبوعيا وتقديم دفعات نقدية للأسر
- بالفيديو.. بلبلة في لبنان بعد اعتراف خطير لوزير الداخلية
- قاضِِ... وقضاء
- المصارف اللبنانية تعتمد سعر صرف جديدا للسحوبات بالدولار
- حدث في مثل هذا اليوم June 29, 2020
- أستراليا: كابوس «كورونا» يخيّم على ولاية فيكتوريا!
- القرار الوقح ضد حرية الإعلام
- ملامح أزمة ديبلوماسية بين السلطة وأميركا... واستنكار لقمع الإعلام والحريات
- أسرار وخفايا لبنانية
- الاستقالة الطوعية أو الإقالة الجبرية
- المسؤول يسأل: «أما لهذا الليل من آخر»؟
- باريس وواشنطن: لحكومة من دون «حزب الله»
- المشهد بعد 6 أشهر... يا رب إرحَمْ
- المؤسسات السياحية عاجزة عن فتح أبوابها
- هذا ما قاله زاسبيكين عن السفيرة الأميركية
- بيلا حديد عارية الصدر!
- عون ينأى بنفسه "أميركياً" ودياب طلب سحب الاعتذار: "ما تدخّلوني بورطة"
- تدخل رسمي لفض الإشتباك بين عوكر والضاحية
- أميركا تهدّد السلم الأهلي
- لبنان في أخطر حرب أميركية: "الحكومة ترعى منظمة إرهابية"!
- الليرة تنهار والعلاج مسكّنات منتهية الصلاحية
- قلب مديرة صندوق النقد "مفطور" على لبنان: الحكومة رسبت في كل الامتحانات..
- نجم قرّرت "المواجهة": لن أستقيل
- أستراليا: سبب “غريب” قد يكون وراء تفشي فيروس كورونا في ولاية فيكتوريا !
- دولة «حارة كل مين إيدو إلو»..!!
- الراعي وسليمان و"جبهة" حياد لبنان
- الخندق (2/2): عائلات عادية حائرة بين "الثورة" و"ممرّ الفتنة"
- الدولار وحرب إسرائيل: خطورة الحسابات الخاطئة
- الخرائط المصابة بنقص المناعة
- "الشرعية" مشكلة اليمن وليست الحلّ
- الحسم السوري على الطريقة السودانية: العلويون وافقوا على إزاحة الأسد.. الخطيب أو الدردري؟
- قضية السفيرة الأميركية تتفاعل.. شيّا إلى «الخارجية» والقاضي إلى «التفتيش»
-
عن تفاصيل العروض التي تلقّاها لبنان للتغيير ...الكاتب:
-
ثلاث محاولات فاشلة لإقالة سلامة.. انتهت بالتسليم ...الكاتب:
-
لبنان: السلاح لا يملك خطة لحماية دولته ...الكاتب:
-
معلومات أمنية: لا محاولة اغتيال.. والأرجح لا ...الكاتب:
-
المعارك المستدامة بين "حزب الله" وسلامة ...الكاتب:
-
المجلس الأعلى للكاثوليك يواجه "لغم" تعيينات الطائفة ...الكاتب:
-
الدولار يُحلّق ويُصيب الأسواق الطرابلسية بنكسة كبرى ...الكاتب:
-
شيا في الخارجية: قُلِبت صفحة القاضي لا ...الكاتب:
-
استقالة ألان بيفاني: نهاية انتفاضة مدير عام ...الكاتب:
-
في انتظار الخراب الكبير: تآمر وتواطؤ... وصمت! ...الكاتب:
-
«المدواخ» والنرجيلة والسجائر تضع لبنان أولاً... في ...الكاتب:
-
وزير داخلية لبنان يقتل شخصين… مباشرة على ...الكاتب:
-
بالفيديو.. بلبلة في لبنان بعد اعتراف خطير ...الكاتب:
-
قاضِِ... وقضاء ...الكاتب:
-
الاستقالة الطوعية أو الإقالة الجبرية ...الكاتب:
-
المسؤول يسأل: «أما لهذا الليل من آخر»؟ ...الكاتب:
-
باريس وواشنطن: لحكومة من دون «حزب الله» ...الكاتب:
-
المشهد بعد 6 أشهر... يا رب إرحَمْ ...الكاتب:
-
المؤسسات السياحية عاجزة عن فتح أبوابها ...الكاتب:
-
هذا ما قاله زاسبيكين عن السفيرة الأميركية ...الكاتب:
-
لبنان في أخطر حرب أميركية: "الحكومة ترعى ...الكاتب:
-
الليرة تنهار والعلاج مسكّنات منتهية الصلاحية ...الكاتب:
-
قلب مديرة صندوق النقد "مفطور" على لبنان: ...الكاتب:
-
نجم قرّرت "المواجهة": لن أستقيل ...الكاتب:
-
دولة «حارة كل مين إيدو إلو»..!! ...الكاتب:
-
الراعي وسليمان و"جبهة" حياد لبنان ...الكاتب:
-
-
السفيرة الأميركية تتحدى حكومة لبنان وتؤكد اعتذار ...الكاتب:
-
-
معلومات أمنية: لا محاولة اغتيال.. والأرجح لا "صاروخ"
لا محاولة اغتيال استهدفت رئيس الحكومة السابق سعد الحريري. معلومة تقاطعت حولها تقارير الأجهزة الأمنية كافة. لكن في الساعات الماضية برز توجّه واضح في بيت الوسط لـ"الاستثمار" الهادئ في الخبر الذي برز على شاشة "الحدث" ثم تناقلته وسائل الإعلام اللبنانية مع نسج روايات متعدّدة حول الحادث.
ثمّة في محيط الحريري من يجزم: "نعم، الشيخ سعد تعرّض لمحاولة اغتيال أو أقلّه ترافقت زيارته مع وضع أمني مشبوه ونحن ننتظر نتائج التحقيقات"!
لا معلومات لدى مخابرات الجيش عن حادث مشبوه وقع في ذلك اليوم واستدعى فتح تحقيق داخلي
منذ لحظة إذاعة قناة "الحدث" خبر "دويّ انفجار في منطقة جبلية تقع أمنياً ضمن مسلك الموكب على بعد 500 متر منه في طريق العودة من زيارة الى البقاع"، تسرّبت روايات عدّة عن الحادث لم يتمّ التأكد من صحتها.
وقد بدا لافتاً التقاء بياني بيت الوسط وقوى الأمن، وإن بشكل غير مباشر، عند واقعة أن الحادث "الذي بلّغ عنه أحد المواطنين"، كما ورد في بيان قوى الأمن، لم يحصل أثناء مرور موكب الحريري، بل في اليوم نفسه لوجوده في المنطقة، ما ينفي خبر "الحدث" بأن الانفجار المزعوم وقع على بعد 500 متر من الموكب!
وتقول مصادر أمنية موثوقة أن "لا معلومات لدى مخابرات الجيش عن حادث مشبوه وقع في ذلك اليوم واستدعى فتح تحقيق داخلي. كما أنّ شعبة المعلومات في قوى الأمن لم تتبلّغ في اليوم نفسه خلال مسار الموكب ما يفيد بحصول أيّ حادث مشبوه".
وحتىّ اللحظة تتقاطع المعلومات الأمنية عند المعطيات الآتية: "منذ لحظة انطلاق موكب الحريري من بيت الوسط يوم 17 جزيران حتّى وصوله الى مكسة ثم عودته أدراجه الى بيروت، لم يفد الطاقم الأمني التابع للحريري أيّ جهاز أمني بأمر مريب شوّش على مسار الموكب ذهاباً وإياباً، لا بل إنّ مسؤول الجهاز الأمني لدى الحريري هو من تبلّغ في اليوم التالي من قبل جهاز أمني بحصول "أمر ما" في المنطقة في ذلك النهار، لا يزال يتمّ التأكد من نوعيته وجديته. كما أنّ الفريق المحيط بالحريري طوال الفترة الماضية لم يفد لا سراً ولا علناً، ولا ضمن الحلقة الضيقة أو الواسعة، بما ينبئ بتعرّض موكب الحريري لأي حادث مشبوه".
إذا ركّزنا في بيان المكتب الإعلامي للحريري فهو ذكر أنّ "المعلومات التي وردت في التقرير صحيحة إجمالاً". فماذا يعني "إجمالاً"؟ وبأن الحريري "أُبلِغ من الأجهزة الأمنية المعنيّة بحصول انفجار في المنطقة في اليوم نفسه، أي قبل 11 يوماً"، مؤكداً "أن الموكب لم يتعرض لأيّ اعتداء، ومنعاً لأيّ استغلال في ظل التشنج السائد، كان قرار الحريري التكتّم على الأمر وانتظار نتائج تحقيقات الأجهزة الأمنية".
بيان قوى الأمن الداخلي أكد أنه "تزامناً مع وجود الحريري في منطقة البقاع الأوسط، شاهَد أحد المواطنين انفجار جسم غريب في الجوّ وسقوطه على الارض"، مشيراً الى أن "شعبة المعلومات بدأت التحقيقات بإشراف القضاء المختص وبسرية تامّة حرصاً على عدم استغلال الحادث بسبب الأوضاع السائدة في البلاد، كونه قد تَبيّن انّ موكب الحريري لم يتعرّض لأيّ حادث مباشر أثناء وجوده في المنطقة التي كان يقوم بزيارتها"، ومؤكدا "أن التحقيقات مستمرة وبسرية تامة، تَوصّلاً لبيان كل المعطيات المحيطة بما جرى في المنطقة في ذلك الحين".
وفيما برز في بيان قوى الأمن واقعة "مشاهدة أحد المواطنين انفجار جسم غريب في الجو وسقوطه على الأرض فعمد إلى الإبلاغ عن ذلك"، عَكست روايات أخرى معطيات متضاربة منها ما هو غير منطقي كإطلاق صاروخ من طائرة من دون طيار "درون"، أو إطلاق صاروخ من منصة أرضية، أو مرور مسيّرة إسرائيلية في ذلك الوقت تمّ استهدافها بصاروخ ولم يصبها، أو تحليق "درون" عائدة لحزب الله في الأجواء... وذهب البعض الى حدّ القول إنّ الأمر قد لا يتعدّى مسألة تفجير صخور وبفارق زمني كبير عن مرور موكب الحريري.
وفي المعطيات، أنه بعيد وقت قليل من إعلان قناة "الحدث" عن الخبر انهالت الاتصالات على بيت الوسط، وقد تقاطعت الإجابات جميعها عند التأكيد أنّ "الحريري قصد البقاع في منطقة مكسة في 17 حزيران الحالي لزيارة مفتي زحلة والبقاع خليل الميس المصاب بوعكة صحية، لكنه لم يقمّ بأيّ جولة في المنطقة، وقد عاد أدراجه الى بيروت ولم يتعرّض موكبه لأيّ حادث". حتى إنّ قريبين من الدائرة الأمنية للحريري جزموا: "لا نعلم شيئاً عن هذا الأمر. والزيارة لم تشهد أيّ أمر أثار ريبتِنا".
فيما تؤكد مصادر أمنية أنّ "الفريق الأمني للرئيس الحريري ومنذ تقديم الأخير استقالته، أبقى على مستوى عالٍ من الإجراءات الأمنية الاحترازية باعتماد ثلاثة مواكب والتقنين في التنقلات"، فإنّ مطلعين رصدوا توجّهاً في بيت الوسط لتعديل "البوصلة" بتبنّي فرضية استهداف الحريري وذلك من خلال تعليقات بدأت تتسرّب من دائرة الحريري الضّيقة والواسعة ترجّح فرضية "محاولة الاغتيال" أو إلباس الحادث رداء الاستهداف المحتمل لرئيس الحكومة السابق والبناء عليها في السياسة من ضمن تكتيك شدّ العصب ومحاولة استثارة العصبيات".
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
ملاك عقيل
كاتبة وصحفية - جريدة السفير اللبنانية
- معلومات أمنية: لا محاولة اغتيال.. والأرجح لا "صاروخ"
- الجيش في مواجهة شارع "خارج عن السيطرة"
- هل يمهّد كنعان وعون وسيمون وأسود لـ"انقلاب" على باسيل؟
- حوار بعبدا : الحريري ضرورة ... الباقي تكملة عدد
- ملاحظات رئاسية على التشكيلات "تهين" دياب بالشكل والمضمون
- غلطة "شاطر" بعبدا... بمليون تغريدة ضدّه
- باسيل يخترع "لجنة عسكرية" لمواجهة "عسكر روكز"
- عون يقبل استقالة جرمانوس... و"يَنسف" التشكيلات!
- نزار زكا: "قيصر" سيعيد حزب الله إلى لبنان..
- وزيرة العدل تجمع ما "قسّمته".. وعون لن يوقّع التشكيلات
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)