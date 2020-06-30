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وزير داخلية لبنان يقتل شخصين… مباشرة على ...الكاتب:
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بالفيديو.. بلبلة في لبنان بعد اعتراف خطير ...الكاتب:
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قاضِِ... وقضاء ...الكاتب:
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أسرار وخفايا لبنانية
صحيفة البناء
ـ خفايا
قالت مصادر متخصصة في متابعة الحملات المنظمة على وسائل التواصل الاجتماعي أو ما يُعرَف بالذباب الإلكتروني أن عدداً من المصارف تناوب على تمويل حملات تستهدف مدير عام المالية ألان بيفاني وأنها بدأت بعد استقالته بتنظيم حملات لتشويه أسباب الاستقالة عنوانها فيتو مزعوم من صندوق النقد الدولي على مشاركته في المفاوضات.
ـ كواليس
تهرّبت قناة العربية وفرعها الإخباري الحدث من تناول خبر إفراج القضاء العراقي عن معتقلي الحشد الشعبي وإحراقهم للأعلام الأميركية والإسرائيلية وفقاً لتعهد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بعدما سيطرت قوات الحشد على محيط المنطقة الخضراء قبل ثلاثة أيام. وكانت القناتان قامتا على مدى أيام بالتعامل مع الاعتقال كحدث مفصلي لبدء العد التنازلي للحشد وهي تسوّق لقرار تاريخي للكاظمي بالحسم.
صحيفة الجمهورية
ـ عمّم حزب بارز على عناصره البقاء على جهوزية تحسبا لأمور طارئة قد تحصل.
ـ صارحت وزيرة مرجعية سياسية باعتراضها على تدابير إعتبرتها متعارضة مع الحريات العامة.
ـ يمتنع مسؤولون عن نشر أخبار عن حفلات أو مآدب ينظمونها في منازلهم خوفا من مهاجمتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي في وقت يعاني كثير من اللبنانيين الجوع.
صحيفة اللواء
ـ لمس اقتصاديون التقوا مرجعاً سابقاً أن لا رغبة لديه بالعودة إلى موقع المسؤولية في هذه المرحلة.
ـ تدقق جهات سياسية بأسباب خلاف حادٍ، خرج إلى العلن، بين وزير خدماتي، وموظف رفيع في نطاق وصايته.
ـ ارتفعت أسهم الحرب الإقليمية في الأسبوع الماضي، كمخرج للبحث عن حلول للأزمات المتراكمة، والمتفاقمة.
صحيفة نداء الوطن
ـ بعد استقالة آلان بيفاني، تمنى وزير سابق أن يستقيل مدراء عامون آخرون وخصوصاً مدير عام البيئة برج هاتجيان بسبب الفشل المستمر في معالجة كارثة النفايات.
ـ عُلم أن شخصية سياسية مهمة حاولت أمس تحويل مبلغ 36 مليون دولار إلى الخارج بالتعاون مع رجل أعمال كبير أثار لغطاً في الفترة الاخيرة ويعيش خارج لبنان.
ـ إستغرب مراقبون استمرار السراي الحكومي في استضافة جلسات نقاش تضم خبراء اقتصاديين وماليين لمناقشة الخطط المستقبلية من دون الخروج حتى الساعة بخطة واحدة واضحة المعالم.
صحيفة الأنباء
*انفجار آخر
يشدد مرجع سياسي على دعم دولي غذائي للمقيمين غير اللبنانيين من ذوي الحاجة، لكي لا يؤدي إهمالهم لانفجار اجتماعي آخر
*موضع ترحيب
تشكّل حركة أحد أعضاء تكتل نيابي موضع ترحيب وتقدير من فعاليات منطقته، وذلك لانفتاحه المتمايز والايجابي.
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