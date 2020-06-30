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أسرار وخفايا لبنانية

آخر تحديث: منذ 42 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

قالت مصادر متخصصة في متابعة الحملات المنظمة على وسائل التواصل الاجتماعي أو ما يُعرَف بالذباب ‏الإلكتروني أن عدداً من المصارف تناوب على تمويل حملات تستهدف مدير عام المالية ألان بيفاني وأنها بدأت بعد ‏استقالته بتنظيم حملات لتشويه أسباب الاستقالة عنوانها فيتو مزعوم من صندوق النقد الدولي على مشاركته في ‏المفاوضات‎.

ـ كواليس‎

تهرّبت قناة العربية وفرعها الإخباري الحدث من تناول خبر إفراج القضاء العراقي عن معتقلي الحشد الشعبي ‏وإحراقهم للأعلام الأميركية والإسرائيلية وفقاً لتعهد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بعدما سيطرت قوات الحشد ‏على محيط المنطقة الخضراء قبل ثلاثة أيام. وكانت القناتان قامتا على مدى أيام بالتعامل مع الاعتقال كحدث ‏مفصلي لبدء العد التنازلي للحشد وهي تسوّق لقرار تاريخي للكاظمي بالحسم‎.‎

 

صحيفة الجمهورية‎

ـ عمّم حزب بارز على عناصره البقاء على جهوزية تحسبا لأمور طارئة قد تحصل‎.

ـ صارحت وزيرة مرجعية سياسية باعتراضها على تدابير إعتبرتها متعارضة مع الحريات العامة‎.

ـ يمتنع مسؤولون عن نشر أخبار عن حفلات أو مآدب ينظمونها في منازلهم خوفا من مهاجمتهم عبر مواقع ‏التواصل الإجتماعي في وقت يعاني كثير من اللبنانيين الجوع‎. ‎

 

صحيفة اللواء‎

ـ لمس اقتصاديون التقوا مرجعاً سابقاً أن لا رغبة لديه بالعودة إلى موقع المسؤولية في هذه المرحلة‎.

ـ تدقق جهات سياسية بأسباب خلاف حادٍ، خرج إلى العلن، بين وزير خدماتي، وموظف رفيع في نطاق وصايته‎.

ـ ارتفعت أسهم الحرب الإقليمية في الأسبوع الماضي، كمخرج للبحث عن حلول للأزمات المتراكمة، والمتفاقمة‎.‎

 

صحيفة نداء الوطن‎

ـ بعد استقالة آلان بيفاني، تمنى وزير سابق أن يستقيل مدراء عامون آخرون وخصوصاً مدير عام البيئة برج ‏هاتجيان بسبب الفشل المستمر في معالجة كارثة النفايات‎.

ـ عُلم أن شخصية سياسية مهمة حاولت أمس تحويل مبلغ 36 مليون دولار إلى الخارج بالتعاون مع رجل أعمال ‏كبير أثار لغطاً في الفترة الاخيرة ويعيش خارج لبنان‎.

ـ إستغرب مراقبون استمرار السراي الحكومي في استضافة جلسات نقاش تضم خبراء اقتصاديين وماليين لمناقشة ‏الخطط المستقبلية من دون الخروج حتى الساعة بخطة واحدة واضحة المعالم‎.

 

‎صحيفة الأنباء

‎*‎انفجار آخر‎

يشدد مرجع سياسي على دعم دولي غذائي للمقيمين غير اللبنانيين من ذوي الحاجة، لكي ‏لا يؤدي إهمالهم لانفجار اجتماعي آخر

 

‎*‎موضع ترحيب‎

تشكّل حركة أحد أعضاء تكتل نيابي موضع ترحيب وتقدير من فعاليات منطقته، وذلك ‏لانفتاحه المتمايز والايجابي‎.

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