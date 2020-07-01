- 550 ألف عاطل عن العمل
- الحكومة تضطرب بين «تدقيقَين»... والأوروبيون للعمل مع حكومة إصلاحات
- باسيل رئيساً للحكومة!
- أسرار وخفايا لبنانية
- لن يصمد لبنان حتى الخريف
- إسرائيل «تتحرَّش» بلبنان: حرب للتفاوض؟
- جبل الثلج اللبناني والانهيار المحتوم
- «عزلة» لبنان.. من يملك مفتاح فكّها؟
- نصيحة أمنية لدياب وفهمي بتوخّي الحيطة والحذر
- خطة المجلس تتقدّم... ماذا عن الصندوق؟
- أستراليا.. فيكتوريا: فنادق الحجر الصحي للعائدين من الخارج وراء عودة تفشي الوباء في الولاية
- السلطة تنهش "لحم" الجيش... والمجلس للحكومة: "إنزلي عن الشجرة"
- سلطة العجز الوطني: تجويع الشعب والجيش بالقرارات والمراسيم!
- ايران مستعدة: خذوا النفط بالليرة!
- سقط بيفاني حين عاد باسيل للدولة المالية العميقة
- باسيل يطرح حكومة دياب لـ"البيع"
- وزراء في حكومة دياب: "هيك ما فينا نكمّل"
- حزب الله لن يستسلم للعقوبات والجوع.. ويتحضر للردّ
- الدولار يفقز ألف ليرة يومياً: "هيركت" غير معلن لدولارات المصارف
- تجميد الانهيار وهْم... والرهان على سقوط ترامب وهْم أكبر
- نائب رئيس الحكومة بين الدستور والعرف (1/2)
- السلطة تواجه الشارع بالكورونا: تعبئة وإجراءات أقلّ؟
- تبرئة ذمّة "زين" و"أوراسكوم" قد تفجّر التسليم والتسلّم!
- الحكومة انتفضت على ذاتها
- مطار بيروت «يفتح أبوابه» اليوم: عودة حذرة في «عزّ» الكورونا
- كي لا يُرمى الانهيار كله في حضن حزب الله
- معامل الكهرباء مهدّدة بالتوقف بسبب نقص الفيول
- العدو يتهم الزميلة بيروت حمود باختراقه أمنياً: عندما تخفي اسرائيل عجزها بكذبة!
- من حسين عبدالله إلى محمد مازح: ذلٌ بلا قاع
- اللحوم للميسورين والدجاج للمستورين والفول والفلافل والمناقيش للفقراء
- مخاتير عكّار: سنُسلّم أختامنا
- المغامرة الشجاعة لمصطفى الكاظمي
- لبنان يرفع سعر الخبز المدعوم والجيش يحذف اللحوم من وجبات العسكريين
- اللبنانيون يكتوون بنار الغلاء.. يقايضون مقتنياتهم مقابل عبوة حليب أو زيت
- الخبير المالي: الانحدار بلغ ذروته وذاهبون نحو تثبيت الدولار بـ 4 آلاف ليرة
- الحكومة اللبنانية تتصدّع تحت وطأة الانهيار المتدحْرج
- الانهيار وصفة حزب الله لتشكيل لبنان جديد
- هروب الدولار من لبنان
- توقعات الأبراج ليوم July 1, 2020
- هذا اخطر ما في قرار القاضي مازح!
- أستراليا: كورونا يحاصر ولاية فيكتوريا!
- أستراليا: كوينزلاند تعيد فتح حدودها مع الولايات ما عدا فيكتوريا
- استقالات المستشارين: دومينو الهروب أم تداعي السيطرة؟
- بيفاني يصدم «الحكام».. والسلطة على هامــش الأزمة.. ومفاوضات الصندوق تشاؤمية
- أسرار وخفايا لبنانية
- دولار «طائر» وجائعون: عناصر الكارثة تتجمَّع!
- لبنان على «طريق الفيلـــة» في حرب «الأمبراطوريات»؟!
- ثوّار طرابلس: لتحديد ساعة الصفر.. وإقفال الطرق مستمرّ
- دعم 200 سلعة يجمّد الأسعار ويقضم أموال المودعين
- "القفز من المركب"... بيفاني أولاً!
-
لن يصمد لبنان حتى الخريف ...الكاتب:
-
إسرائيل «تتحرَّش» بلبنان: حرب للتفاوض؟ ...الكاتب:
-
جبل الثلج اللبناني والانهيار المحتوم ...الكاتب:
-
«عزلة» لبنان.. من يملك مفتاح فكّها؟ ...الكاتب:
-
نصيحة أمنية لدياب وفهمي بتوخّي الحيطة والحذر ...الكاتب:
-
خطة المجلس تتقدّم... ماذا عن الصندوق؟ ...الكاتب:
-
سقط بيفاني حين عاد باسيل للدولة المالية ...الكاتب:
-
باسيل يطرح حكومة دياب لـ"البيع" ...الكاتب:
-
وزراء في حكومة دياب: "هيك ما فينا ...الكاتب:
-
حزب الله لن يستسلم للعقوبات والجوع.. ويتحضر ...الكاتب:
-
الدولار يفقز ألف ليرة يومياً: "هيركت" غير ...الكاتب:
-
تجميد الانهيار وهْم... والرهان على سقوط ترامب ...الكاتب:
-
نائب رئيس الحكومة بين الدستور والعرف (1/2) ...الكاتب:
-
السلطة تواجه الشارع بالكورونا: تعبئة وإجراءات أقلّ؟ ...الكاتب:
-
تبرئة ذمّة "زين" و"أوراسكوم" قد تفجّر التسليم ...الكاتب:
-
الحكومة انتفضت على ذاتها ...الكاتب:
-
مطار بيروت «يفتح أبوابه» اليوم: عودة حذرة ...الكاتب:
-
كي لا يُرمى الانهيار كله في حضن ...الكاتب:
-
معامل الكهرباء مهدّدة بالتوقف بسبب نقص الفيول ...الكاتب:
-
العدو يتهم الزميلة بيروت حمود باختراقه أمنياً: ...الكاتب:
-
من حسين عبدالله إلى محمد مازح: ذلٌ ...الكاتب:
-
اللحوم للميسورين والدجاج للمستورين والفول والفلافل والمناقيش ...الكاتب:
-
مخاتير عكّار: سنُسلّم أختامنا ...الكاتب:
-
الانهيار وصفة حزب الله لتشكيل لبنان جديد ...الكاتب:
-
هروب الدولار من لبنان ...الكاتب:
-
-
لبنان على «طريق الفيلـــة» في حرب «الأمبراطوريات»؟! ...الكاتب:
-
-
الحوار في "خطاب" باسيل: إستسلموا.. وإلا فأنتم ...الكاتب:
-
لن يصمد لبنان حتى الخريف
من غير المرجح ان يستطيع لبنان الصمود حتى الخريف المقبل اي الموعد المفترض للانتخابات الرئاسية الاميركية على قاعدة ربط ايران حركتها المقبلة بهذا الموعد. فعلى وقع التمزق الذي يصيب الوضع الداخلي والحكومي في شكل خاص بحيث ان تقديم المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني استقالته وايا تكن اسبابها قد تكون منعت او اجلت الاستقالة الواردة او المحتملة لوزير المال غازي وزني وهذه نماذج لواقع لا يحتمل التسويف الحكومي الحاصل. وموعد الخريف نظري من حيث المبدأ ما لم تبدأ ايران مسارها نحو بدء المفاوضات مع واشنطن منذ الان لان انتظار احتمال اعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب لولاية جديدة او انتخاب منافسه الديموقراطي جو بايدن قد يعني انتظار نتائج بعد سنة من الان وليس قبل ذلك فيما ان لبنان ينهار بسرعة فائقة. وهذا الانهيار تخشى مصادر حكومية انه بات يندرج في خانة كل من الحكومة التي تشكل مجرد واجهة للقوى الداعمة لها لكن في شكل اكبر في خانة كل من “حزب الله” والتيار العوني على رغم محاولة الاخير التمايز عن الحزب ان في اسلوب التعاطي مع السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شاي او في انقاذ مجلس القضاء الاعلى ماء الوجه ازاء تصرف قاضي العجلة في صور والدفاع عنه من الحزب. فهذا التمايز ينسحب على محاولة عون تعويم عهده وانقاذ ما يمكن انقاذه من فرص صهره عبر الدفع نحو احياء المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية بوساطة اميركية حول الحدود البحرية مع اسرائيل وذلك بعد نجاح مبادرته في اطلاق عامر الفاخوري. وورقة الحدود البحرية سبق ان وضعها الاميركيون في ملعب الدولة اللبنانية وانتظار الرد على الاقتراحات التي نقلوها من اسرائيل الى الرئيس نبيه بري الذي يفاوض في هذا الملف. وبالعودة الى المسؤولية عن الانهيار، فان البروباغندا التي اعتمدها العهد والحكومة ازاء تحميل الحكومات السابقة الانهيار الحاصل سقطت مع اداء كارثي بدأ من تراجع لبنان عن التزام دفع ديونه للخارج من دون التفاوض مع الدائنين الى تأكيد المضي في تعطيل تأمين الكهرباء وتاليا استمرار تكبيد الدولة مليارات من الدولارات وصولا الى رفض توقيع التشكيلات القضائية ومن ثم تعيينات المحاصصة المالية التي ضربت اي صدقية للبنان على هذا الصعيد. ومن الصعب القول ان عون يمكن ان ينقلب على الحزب 180 درجة كما في السابق قبل عام 2006 لكنه يملك اوراقا يستخدمها لمصلحته وفي باله في الدرجة الاولى حسابات واهداف شخصية ومباشرة في ظل الانهيار الذي مني به عهده. الا انه امر لافت في ظل التأزم والتضييق الذي يواجهه الحزب ومعه ايران وكل المحور الذي ينتمي اليه اي النظام السوري. فهناك تحد كبير ازاء امكان استمرار النظام في المرحلة المقبلة علما ان الولايات المتحدة لم تشترط حتى مع بدء تنفيذ قانون قيصر الذي يمنع تقديم اي مساعدة له تنحيه او رغبتها في رحيله. فالخطورة على النظام تتأتى من استعداد روسيا لبيعه للولايات المتحدة وقراءة تطور العلاقات بين روسيا والنظام من جهة وتطور العلاقات بين الاخير وقريبه رامي مخلوف تظهر احتمال التخلي الروسي عن الاسد لمصلحة هذا الاخير. اذ سبق ان سربت روسيا عبر وسائلها الاعلامية المتعددة صعوبة اعادة انتخاب الاسد وعدم امكان حصوله على تأييد ربع السوريين ممن لا يزال ضمن مناطق سيطرته. وبالنسبة الى البعض فان قراءة كتاب رئيس المجلس القومي الاميركي سابقا جون بولتون ومحادثاته في روسيا حول سوريا تظهر حقيقة الموقف الروسي من الاسد كما من ايران التي ترغب روسيا كما الولايات المتحدة في مغادرتها سوريا. والتأزم لدى “حزب الله” لا ينفصل عن القلق مما يحصل في العراق مع حكومة مصطفى الكاظمي الذي يشن حملة متصاعدة للتضييق على ميليشيات ايران لمصلحة اعادة تقوية الدولة العراقية ولا سيما ما يطاول الاعتقالات في “حزب الله” العراقي، وهو ثمن معقول لانسحاب القوات الاميركية من العراق وتسلم الدولة العراقية الامن كليا على اراضيها.
ومع اظهار الحزب مسؤوليته عن الحكومة اللبنانية التي اظهرت تأثرها كليا بقراره ما افقدها كليا طابع الموضوعية او الحياد الذي تلبسته لبعض الوقت، بات الحزب مسؤولا كما رئيس الجمهورية عن تقديم الاجراءات ( التنازلات ربما بالنسبة الى الحزب ووفق رؤيته) من اجل تفادي انفجار الوضع اللبناني في وجهه وبين يديه. وهذا لن ينتظر اي استحقاق اقليمي ولو ان لبنان يتأثر بما يحصل في لبنان والعراق ومع ايران لان الانهيار التدريجي المتسارع لليرة اللبنانية من شأنه ان يصم آذان اللبنانيين ويلغي اي منطق تبريري حول المسؤولية سيما اذا كان التأزم يلقى على عاتق الاميركيين كما قال الامين العام للحزب اخيرا او على عاتق الخصوم السياسيين في الداخل كما يذهب العهد وحكومته. فبالعودة الى العام 2011 حين تألفت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من لون سياسي واحد ولو شارك آنذاك رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي فان التراجع كان كبيرا جدا لجهة علاقات لبنان الخارجية والثقة بلبنان لجهة ان التغيير السياسي الذي عناه ذلك كان ينبغي ان يكون مؤشرا لما يمكن ان تكون عليه الحال راهنا وبظروف اكثر حدة. وهذا يعني ان على القوى الحاكمة ان تختار ما تعتقد انه يمكن ان يخفف من الانفجار المتسارع بين يديها، ما لم تعتقد انها يمكن ان تبقيه مضبوطا وتحت السيطرة، اكان ذلك تغييرا حكوميا يكتسب دلالات ايجابية قوية عبر حكومة تشكل صدمة فعلية توحي بالثقة وتعطى صلاحيات استثنائية لها او اي تغيير جوهري كبير من مجموعة من الاوراق التي يمسك الحزب بها بقوة ويجمعها الى صدره ويرفض التنازل عنها او بضعة امور معا لان تغيير وحيد قد لا يكون كافيا. لكن السفراء الاجانب يلاحظون ويخشون كما الكثير من اللبنانيين ان الانهيار لن ينتظر حتى الخريف المقبل بل هو على بعد اسابيع معدودة. فهل هذا هو ما يدفع اليه الوضع مع ان الصورة غير واضحة بما يكفي الى ما بعد ذلك؟.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
روزانا بو منصف
محللة سياسية - جريدة النهار البيروتية
- لن يصمد لبنان حتى الخريف
- طلب إيران مساعدة الصندوق ”يحرر” حزب الله!
- لبنان الذي نعرف… هل انتهى؟
- كلام دياب صادم ومفعوله كارثي!
- أي شروط للخارج لانقاذ لبنان من الافلاس؟
- الحكومة مسؤولة لكن التبعات خطيرة على العهد
- لبنان يسابق العراق كدولة فاشلة
- منسوب القلق يرتفع مناقضاً التطمينات
- ”المارونية السياسية” آلية لـ”الشيعية السياسية”!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)