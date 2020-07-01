أسرار وخفايا لبنانية

صحيفة الأنباء

‎*‎تنسيق‎ ‎

تتوخّى قوى سياسية معنيّة أعلى درجات التنسيق لضمان عدم إلباسها مسؤولية القطع ‏المتكرر لطريق رئيسي‎.‎

‎*‎الموقف الصامت‎ ‎

كان لافتاً الموقف الصامت لمرجع رسمي، وذلك بعدم حديثه في جلسة انعقدت مؤخراً ‏رغم أنه كان من الساعين لها‎.‎

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صحيفة البناء

ـ خفايا

قالت مصادر قانونية إنه كان المفترض لدى مناقشة قضيّة تتصل بحدود الحصانة والسيادة في تصرّفات سفير دولة أجنبية أن يمتنع عن المشاركة بالنقاش كل قاضٍ أو وزير يحمل جنسية دولة ثانية، لأن قسم الولاء الذي يؤديه عند نيله الجنسية يلزمه ويحول دون حياده، عدا أن تضارب المصالح لا يحتاج إلى إثبات وهو عامل إبطال قانوني كافٍ.

ـ كواليس

قالت مصادر قانونية إنه كان المفترض لدى مناقشة قضيّة تتصل بحدود الحصانة والسيادة في تصرّفات سفير دولة أجنبية أن يمتنع عن المشاركة بالنقاش كل قاضٍ أو وزير يحمل جنسية دولة ثانية، لأن قسم الولاء الذي يؤديه عند نيله الجنسية يلزمه ويحول دون حياده، عدا أن تضارب المصالح لا يحتاج إلى إثبات وهو عامل إبطال قانوني كافٍ.

صحيفة نداء الوطن

يخشى مسؤول كبير دخول لبنان تدريجياً في العتمة بعدما تبلغ أنّ "جي بي مورغان" لم تفتح ‏اعتمادات جديدة للمصرف المركزي لتمويل المحروقات‎.‎

قدّمت زوجة موظف مستقيل استقالتها من عملها تمهيداً للسفر إلى باريس حيث يُحتمل أن يكون ‏المركز الجديد لعمل زوجها‎.‎

على الرغم من تمنّع شركتي الخلوي عن تسديد أي مستحقات تشغيلية مترتبة على القطاع، إلا أنّ ‏دفعة العام 2020 من ثمن مبنى تاتش والبالغة 15 مليون دولار، قد تمّ تسديدها‎.‎

صحيفة النهار‎

ـ يعمد وزير الزراعة الى الزام الموظفين غير المحسوبين عليه بدوام 8 ساعات فيما يعين القريبين منه في مراكز لا ‏تخضع للمكننة ولا لمراقبة الدوام‎.

ـ ما زالت آليات الحلول المقترحة لمصالحة جرت مؤخراً غير ناضجة، اذ تتحكم بها تدخلات من بعض المتضررين من ‏نتائجها الإيجابية‎.

ـ يقول نائب بارز إنّ أبرز ما يمكن قراءته في حوار بعبدا الأخير هو الصمت المدوي للرئيس نبيه بري الذي يحمل ‏رسائل بالغة الأهمية وعلى الجميع قراءتها‎. ‎

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صحيفة الجمهورية‎

ـ يقول قريبون من مرجعية كبيرة إنه اضطر لمسايرة بعض السياسيين في ملفات عدة في السنوات الأخيرة في ‏حين إن هذا البعض ينتقده الآن حول هذه الملفات‎.

ـ طلبت شخصية سياسية موعداً لمقابلة قيادي بارز فجاءه الجواب بالرفض‎.

ـ إتصل مسؤول كبير بأحد السياسيين وقال له: خلال قراءتي لكتابك ذكرتني بـ"مسيلمة الكذاب‎". ‎

صحيفة اللواء‎

ـ تتحرك أكثر من جهة أوروبية ونقدية، ومحلية لمعرفة الأسباب غير المعلنة لاستقالة موظف مالي رفيع‎.

ـ ينتظر عارفون ردّ فعل يصدر عن القاضي المستقيل، في الإطار المعاكس، بعدما تخلّى عنه رُعاته‎!.

ـ تبلغت جهات حزبية وجنوبية أن معاودة قطع طريق الساحل، كما حدث قبل نهاية الأسبوع الماضي، لن يحصل‎!‎