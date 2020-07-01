الحكومة تضطرب بين «تدقيقَين»... والأوروبيون للعمل مع حكومة إصلاحات

خرج مجلس الوزراء أمس بتمديد جديد لحال التعبئة العامة الى 2 آب المقبل، على وقع تحذير رئيس الحكومة حسان دياب من موجة كورونية تشرينية، متجاوزاً الاشكال الديبلوماسي الذي حصل بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية الذي طوي قضائياً وديبلوماسياً، ومناقشاً مطوّلاً ملف التدقيق المحاسبي والجنائي في حسابات مصر لبنان، في ظل تململ بعض الوزراء من فشل الحكومة وتراجعها عن قرارات تتخذها من حين الى آخر. في الوقت الذي يبقى الشارع متأرجحاً نتيجة القرارت الحكومية العشوائية التي لم تتمكن بعد من لجم جنون الدولار، والمترافق مع جنون الاسعار وتآكل القيمة الشرائية لليرة اللبنانية...

التدقيق الجنائي

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حاز التدقيق الجنائي والمحاسبي في حسابات مصرف لبنان على القسط الاكبر من البحث في مجلس الوزراء الذي ‏انعقد في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، من زاوية أنّ إحدى الشركات المطروحة لتولّي هذه المهمة ‏ترتبط بعلاقة مع إسرائيل ما يمكن ان يعرّض الامن المالي اللبناني للانكشاف، حسبما حذر بعض الوزراء‎.‎

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وعلمت "الجمهورية" انه بعد كلمتي رئيسي الجمهورية والحكومة في مستهل الجلسة، أجاب وزير المال غازي ‏وزني عن سؤال رئيس الجمهورية عمّا آلت اليه العقود مع الشركات التي ستتولى التدقيق في حسابات مصرف ‏لبنان، فقال: "سأوقّع عقدين مع شركة‎ kpmg ‎والـ "اوليفر وايمان"، امّا شركة "كرول" التي تعنى بالتدقيق المالي ‏الجنائي او التدقيق المركز فلن اوقّع العقد معها لأن لدي معلومات انّ هذه الشركة تتواصل مع اسرائيل ونفضّل ‏استبعادها". واضاف: "رأينا الشخصي انّ شركة "كرول" هذه تهدّد السلم الداخلي لأنها تتواصل مع اسرائيل، ‏وأرسلنا لها رسالة بهذا الموضوع‎.‎

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أما‎ kpmg ‎والـ "اوليفر وايمان" فعقودهما جاهزة للتوقيع، وقريباً سأوقعهما، وهي شركات مصنّفة عالمياً وانا ‏اعتقد انّ هذا التدقيق يكفي ولا داعي للتدقيق الثالث". فأجابه رئيس الجمهورية: "اذاً من سيجري التدقيق الجنائي ‏المركّز؟ فرد وزني: القوى السياسية التي أنتمي اليها تفضّل في وضوح عدم وضع اي شركة تدقيق جنائي ‏وخصوصاً شركة "كرول". فلفت رئيس الجمهورية مجدداً الى "انّ قرار مجلس الوزراء ينص على التدقيق ‏الجنائي والمركّز"، فأعاد وزني التأكيد أنه ينتمي الى جهة سياسية يعبّر عن رأيها بعدم القبول بالتدقيق الجنائي ‏والمالي بواسطة شركة "كرول‎".‎

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ودار نقاش حول ما اذا كانت هذه الشركة لها ارتباطات مع اسرائيل او بين اعضائها من ينتمي الى الطائفة ‏اليهودية، فحذّر وزير المال هنا من انّ المعلومات او "الداتا" التي يمكن ان تحصل عليها الشركة ربما تستثمرها ‏لمصلحة اسرائيل. وكرر للمرة الثالثة تأكيد اعتراض الفريق الذي ينتمي اليه تلزيم التدقيق الجنائي لشركة ‏‏"كرول‎".‎

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وهنا، طلب عون التمييز بين "التدقيق المحاسبي‎ accounting audit ‎وهو تدقيق أعتَبرُه سطحياً، وبين التدقيق ‏المركّز او‎ forensic audit ‎الذي يمكننا من خلاله معرفة كيف تمّ انفاق المال ما يسهّل علينا كشف مواقع الفساد ‏ومكامن الخسائر". واضاف: "اما بالنسبة الى وجود اليهود فهم موجودون في كل شركات التدقيق وفي كل ‏شركات العالم وهناك لبنانيون يهود، ومشكلتنا هي مع اسرائيل وليس مع الطائفة اليهودية". هنا، قال الوزير عماد ‏حب الله: "لكنّ اعضاء هذه الشركة هم اسرائيليون وليسوا يهوداً، ونحن لدينا معلومات مؤكدة عن هذا الامر‎".‎

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وعلقّت وزيرة العدل ماري كلود نجم فأبدت اعتراضها على عدم التوقيع مع شركة "كرول" خصوصاً انّ قرار ‏مجلس الوزراء اتخذ منذ 3 اشهر ولم يذكر احد انّ هناك مشكلة مع "كرول". واضافت: "لقد دققنا في هيئة ‏التشريع والاستشارات في العقود مع الشركات الثلاث، واجرينا تعديلات ووضعنا ملاحظات، وكان يفترض ان ‏يتم توقيع العقود معها‎".‎

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وخاطبت وزني قائلة: "ليس من الطبيعي ان نتخذ قراراً ثم نتراجع عنه !! ثمة قرارات عدة اتخذت ثم تراجعنا ‏عنها ما يجعل ثقة الناس بنا مهتزّة. يجب ان تصدر قرارات ونؤكد التمسّك بالخطة المالية وان نتعاون في ما بيننا. ‏ولا يجوز ان نخالف قراراً في مجلس الوزراء كنا قد اتخذناه". واضافت: "نحن أتينا لاتخاذ قرارات وإلا ماذا ‏نفعل؟ فلنستقِل". فأجابها رئيس الحكومة: "ما بدّي اسمع هالكلمة مرة تانية‎".‎

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وطلب وزير الاقتصاد راوول نعمة الكلام، وقال: "علينا تنفيذ القرارات التي نتخذها. مع الاسف ثمّة من يأخذ ‏علينا صدور قرارات ثم التراجع عنها، أتينا لنساعد في نهوض البلاد وليس كرمى لأحد، واذا ما فينا نعمل شي شو ‏عم نعمل هون؟‎".‎

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وردّ حب الله: "أقترح تأجيل الموضوع الى اجتماع لاحق، وعلينا ان نطلب لائحة تظهر الفارق بين التدقيق ‏المحاسبي والتدقيق المركّز الجنائي، وفي ضوء ذلك نأخذ القرار المناسب‎".‎

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وتداخل رئيس الجمهورية مجدداً، فقال: "انّ قرار وقف التوقيع مع "كرول" كان يجب ان يعرض على مجلس ‏الوزراء الذي هو من اتخذ القرار بتكليف هذه الشركة، وهو الذي يبت في شأنها‎".‎

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وهنا قالت الوزيرة زينة عكر: بعد خمسة اشهر لا بد من ان نسأل أنفسنا ماذا أنتجنا وما هي خطتنا اذا لم يتم تنفيذ ‏الخطة الاقتصادية والمالية؟". وقالت: "الدولار الى ارتفاع واسعار السلع غير المدعومة ترتفع بسرعة… ‏والحلول يجب ان تكون تقنية وسياسية على رغم من اننا محاصرون بالسياسة، وعلينا ان نعمل لتنفيذ الاصلاحات ‏وليس للحصول على المساعدات أتت ام لم تأت، لأنه هكذا تبنى الدولة‎".‎

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وأضافت: "لا نستطيع شراء الوقت فهناك قرارات علينا اتخاذها فوراً، مثل ملف المباني الحكومية والمجالس ‏والصناديق من ناحية دمجها او الابقاء عليها، وشراء النفط بأسعار مخفضة لفترة طويلة من الزمن والذي لم يتم ‏تنفيذه حتى الآن، ودعم وزراء الصناعة والزراعة والاقتصاد في ما يقومون به من اصلاحات، وعدم الموافقة على ‏تحويل اموال الناس الى اسهم في المصارف، ورفع الجمارك على سلع محددة ومحاربة الاحتكار‎".‎

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ثم تكلم الوزير عباس مرتضى فقال: "المعطيات التي لدينا تشير الى ان شركة "كرول" اسرائيلية مرتبطة ‏بالموساد‎".‎

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ولكن عون تمسّك بالتدقيق المركّز كما جاء في قرار مجلس الوزراء، فأكد له الوزير وزني أنه سيوقع مع ‏الشركتين الأخريين، فردّ عون على الفور "انّ التوقيع ضروري مع الشركة التي تجري تدقيقاً مركزاً، وانا اطلعتُ ‏على تقارير الشركات الثلاث ولم اجد انّ اسرائيل لها علاقة بإحداها. امّا القول ان يهوداً يعملون معها، فإنّ معظم ‏شركات التدقيق فيها يهود‎".‎

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واضاف: "نحن نعرض الشركات على الامن العام لأخذ موافقته، والشركة التي لا تنال موافقة الامن العام ‏نشطبها، واذا كان الاشكال على "كرول" شيء وعلى مبدأ التدقيق المركز شيء آخر. نحن قررنا في مجلس ‏الوزراء شركة تدقيق مركّز وعندما يتخذ قرار في المجلس يجب ان ينفذ "ما فينا ناخذ قرار اليوم ونغَيّرو بكرا". ‏والسؤال: هل هناك رفض لمبدأ الـ‎ forensic audit؟ مجدداً. فأجابه وزني: "الرفض هو لكون هذه الشركة ‏مشبوهة ولا نعلم وجهة الداتا التي ستسلكها‎".‎

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وقال الوزير رمزي مشرفية: "هناك علامات استفهام حول سبب عدم اعتماد التدقيق الجنائي واذا لم ننفذ قراراتنا ‏سنخسر صدقيتنا امام الناس‎".‎

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وردّ رئيس الحكومة، فقال: "هناك مسؤولية وطنية يجب ان تتحملها الحكومة وسنواصل حمل هذه المسؤولية، ‏والقرار اتخذ بثلاث شركات ويجب التعامل مع هذا القرار بغضّ النظر عن الشركة المعنية". وتحدث عما حققته ‏الحكومة في اطار عملها منذ ان نالت ثقة المجلس، وقال: "هناك عدة اصلاحات تمّت وسنوزّع قريباً على الوزراء ‏لائحة تضم الاصلاحات التي تحققت والاصلاحات التي يفترض ان نعمل على تنفيذها قريباً‎".‎

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وسانَد حب الله بشدة موقف وزير المال، واكد ان لديه "معلومات مؤكدة انّ هذه الشركة لها ولديها ارتباط وثيق ‏بإسرائيل". وحذّر حب الله مجلس الوزراء من كشف البلد امام إسرائيل "لأنّ هذا هو هدفها، وهي تسعى بشتى ‏الوسائل للدخول الى المعلومات في لبنان"، طالباً تأجيل البت بهذا الامر "لمزيد من الدرس والبحث والتحقق"، ‏فوافق رئيس الحكومة على هذا الامر وطلب تأجيل البت الى يوم الخميس‎.‎

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وعندها، ابلغ وزني الى مجلس الوزراء استقالة بيفاني، فرد دياب من فوره: "سنطرح هذا الامر يوم الثلثاء من ‏الاسبوع المقبل‎".‎

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وأثار وزير الاتصالات طلال حواط المشكلات التي تتعرض لها محطات الارسال بسبب نقص المازوت، مؤكداً ‏انه سيبحث في هذا الامر مع وزير المال اليوم‎.‎

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وتحدث دياب مجدداً فقال" "انّ الخطة المالية مستمرة، ونحن كحكومة ملتزمون بها وتجاوزنا أرقام الخسائر إنما ‏نبحث الآن في طريقة توزيع الخسائر بالتواصل مع حاكم مصرف لبنان والقطاع المصرفي ووزير المال لنجد ‏السيناريو المناسب، وليس هدفنا ابداً تركيع القطاع المصرفي ولا مصرف لبنان ولن نُدفّع المودعين الثمن‎".‎

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وعلمت "الجمهورية" انّ وزير الزراعة أثار خلال الجلسة العلاقات مع سوريا وطالبَ بعودتها الى طبيعتها ما ‏يساهم في تسهيل كثير من الامور الاقتصادية، وخصوصا في مجال تصريف الانتاج الزراعي من خلال خط ‏الترانزيت، مذكّراً "انّ سوريا هي المتنفّس الوحيد لإعادة احياء القطاع الزراعي، ولا قيامة للزراعة من دون ‏علاقات مميزة مع سوريا‎".‎

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الخبز و"الواتساب‎"‎

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الى ذلك، اعترض عدد من الوزراء على اعلان وزير الاقتصاد راوول نعمة عن نيّته رفع سعر ربطة الخبز. ‏وعلمت "الجمهورية" انّ وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي بعث رسالة نصية على هاتف نعمة حذّر فيها ‏من انّ "هذا القرار يشبه قرار وزير الاتصالات السابق محمد شقير برفع كلفة التخابر عبر "الواتساب" وما رَتّبه ‏من مفاعيل في الشارع‎".‎

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وأبلغ فهمي الى نعمة انه، ومن موقعه كوزير للداخلية والبلديات، ينبّه الى "انّ اي قرار من هذا النوع سيكون وقوداً ‏لإشعال الشارع الذي لم يعد بالإمكان ضبطه". وسأل فهمي: "لماذا يُراد اتخاذ مثل هذا القرار؟ وهل هناك ما لا ‏نعرفه؟ داعياً إيّاه الى سحبه فوراً‎.‎

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مجلس الدفاع

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وكان مجلس الوزراء تبنّى توصية المجلس الاعلى للدفاع بتمديد حال التعبئة العامة للوقاية من وباء كورونا حتى ‏‏2 آب المقبل‎.‎

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وخلال جلسة المجلس التي انعقدت قبَيل جلسة مجلس الوزراء، تحدث وزير الصحة حمد حسن مطالباً بتمديد ‏التعبئة العامة في اعتبار انها معنوية، خصوصاً انّ هناك اصابات، ومؤكداً "انّ وزارة الصحة تزيد الاطقم الطبية، ‏وخصوصاً في اماكن التجمعات السكنية حيث تتدخل مع القوى الامنية لعزلها‎".‎

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ودار نقاش حول الوضع المالي وارتباطه بالوضع المعيشي، وكان هناك تخوف لدى اكثر من جهاز أمني من أن ‏تؤدي الحالة المعيشية الى تدهور أمني سريع‎.‎

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ولفت المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان الى انّ القوى الامنية تتعرض لكثير من الاعتداءات، ‏وهناك 85 اعتداء حصل منذ 17 تشرين من اصلها 78 اعتداء على آلية أصيبت بأضرار جسيمة وتعطّلت بشكل ‏كامل‎.‎

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وعرضت في الجلسة تقارير عدة تؤكد تزايد السرقات وحالات السلب والنشل، فكان هناك تشديد على ضرورة ‏معالجة الوضع المعيشي للتخفيف من حدة هذا التفلّت وهذه السرقات‎.‎

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وأشار تقرير قدّمه جهاز أمني الى أنّ هناك تخطيطاً لمزيد من التظاهرات والاعتداءات على الجيش والقوى الامنية ‏في الايام المقبلة. وسجلت اعتراضات كثيرة على السياسة التي يتبعها القضاء في إخلاء سبيل المخلّين الذين تقبض ‏عليهم الاجهزة الامنية، وتم التشديد على ان يكون هناك تنسيق بين القضاء والاجهزة الامنية. كذلك تمّ التأكيد على ‏انّ استعمال الشاحنات لقطع الطرق يعوق عمل الاجهزة الامنية مثلما حصل في الجية وفي انطلياس، واتخذ قرار ‏داخل مجلس الاعلى للدفاع بأنه لن تقطع بعد اليوم الطرق الدولية، وتم توجيه الاجهزة الامنية للتصدي لهذا الامر‎.‎

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طريق بيروت ـ الجنوب

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وعلمت "الجمهورية" انّ احد الوزراء طرح خلال الاجتماع ضرورة اتخاذ التدابير الضرورية لمنع إقفال الطرق ‏الدولية، ومن بينها طريق بيروت ـ الجنوب التي "لها معنى يتجاوز الإطار الجغرافي المَحض‎".‎

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ونبّه هذا الوزير الى انه "اذا لم نتحمل مسؤوليتنا على هذا الصعيد، ولو تطلب الامر استخدام الحزم، فإنّ الناس ‏الذين تُقفل عليهم الطرق قد يضطرون الى فتحها بأنفسهم، مع ما يمكن أن يرتّبه ذلك من مواجهات بين المواطنين ‏وسفك للدماء"، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى "أنّ المشكلة الاساسية التي تعترض القوى العسكرية والامنية على ‏طريق الجنوب تتمثّل في أنّ من يغلقوها يلجأون الى السيطرة على بعض الشاحنات العابرة وأخذ مفاتيحها، ومن ثم ‏يتوارون عن الانظار‎".‎

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طَي ملف شيا

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وفي هذه الأجواء طويت الأزمة التي نشأت بعد قرار قاضي الامور المستعجلة في صور محمد مازح بمنع وسائل ‏الاعلام من استصراح سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروتي شيا، وبقيت تفاعلاتها السياسية قائمة ‏على قاعدة لا تتصل بالاصول والقوانين القضائية والديبلوماسية معاً‎.‎

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فبعد إقفال الملف في اللقاء بين وزير الخارجية ناصيف حتي والسفيرة الاميركية والذي انتهى الى طَي الملف ‏نهائياً، أقفل الجانب القضائي من القضية باستقالة القاضي مازح من السلك القضائي، بعد ان نمي اليه بإحالته الى ‏التفتيش القضائي قبل ساعات قليلة على اجتماع المجلس الاعلى للقضاء الذي كان سيستمع الى إفادته‎.‎

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وعلمت "الجمهورية" انّ الاحالة كانت على اساس تصرفاته الاخيرة، وليس على اساس مضمون قراره الاخير ‏في شأن السفيرة شيا ووسائل الاعلام. وقالت المصادر انّ القرار استند الى خروجه عن مضمون المادة 95 من ‏قانون القضاء العدلي، وذلك بناء على طلب وزيرة العدل ماري كلود نجم التي كشفت قبل ساعات عن طلبها عندما ‏قالت في بيان وزّعه مكتبها الاعلامي انها "واحتراماً منها لاستقلالية القضاء المكرّسة بموجب الدستور، لا ‏تخوض في ‏تقييم القرارات القضائية، وتعتبر أنّ من يتضرر من قرار قضائي يجب أن يسلك الطرق ‏القانونية ‏للطعن فيه".‏ اضافت: "وحرصاً على حرية التعبير عن الرأي وحرية النشر المكرّسة دستوراً… وإيماناً ‏منها بالشفافية في العمل العام ‏وضماناً لحسن سير القضاء وحفاظاً على هيبته، طلبت أمس من المرجع المختص ‏قانوناً، النظر ‏في القضية وإجراء المقتضى وفقاً للأصول والقانون لمعالجة الأمر ضمن المؤسسات".‏

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وما بين صدور البيان وموعد اجتماع مجلس القضاء الاعلى، كان القاضي مازح قد وصل الى قصر العدل ولم ‏ينتظر موعد الجلسة، فتقدّم باستقالته وسارعَ الى التغريد عبر "تويتر" كاتباً: "ألست على حق، بلى بإذن الله، إذاً ‏لا أبالي إذا ما وقَّعت على العقوبة أم وقعت العقوبة علي، الحمد لله رب العالمين، وبالإذن من سيدي الإمام الحسين ‏وسيدي علي الأكبر‎".‎

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نجم لمواجهة المعرقلين

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وفيما اتسَمت مداخلة وزيرة العدل ماري كلود نجم خلال جلسة مجلس الوزراء بالحدة، وفسّر كلامها في الإعلام ‏على أنه تمهيد للاستقالة، علمت "الجمهورية" انها قالت خلال الجلسة الآتي: "يجب ان نواجه اي جهة او فريق ‏يعرقل تنفيذ قراراتنا، وإلّا "شو بينفع نبقى بالحكومة اذا ما بدنا نواجه فعلياً ونوصل لنتيجة؟‎".‎

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وكانت نجم، وفي معلومات لـ"الجمهورية"، قد تطرقت خلال جلسة لجنة الشؤون الخارجية في المجلس النيابي ‏الى اللغط الإعلامي الذي أثير حول موضوع إحالة القاضي محمد مازح الى التفتيش القضائي، موضحة انّ التفتيش ‏‏"هو إشراف وليس عقاباً"، لافتة الى أنها فصلت بين المسارين الديبلوماسي السياسي والقضائي… وقالت: ‏بالنسبة الى المسار القضائي فهو يعالج قضائياً، ويتضمن شقين‎:‎

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‎- ‎الاول، مبدأ استقلالية القضاء عند اتخاذ القرار، فإذا اتضح انّ هناك اي التباس مخالف للقانون في قرار القاضي ‏يتمّ الطعن به‎.‎

ـ الثاني، أنّ القرار أثار بلبلة في البلد وتناولَ شخص القاضي مازح في الاعلام والشارع، وخَدش في مكان ما هيبة ‏القاضي، لذلك كان من الواجب إحالته الى التفتيش‎.‎

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وأوضحت نجم "انّ هناك مفهوماً خاطئاً للتفتيش القضائي، فهو ليس عقاباً كما يفترض البعض، بل انّ عمل ‏التفتيش هو الاشراف على حسن سير القضاء وعند حصول اي امر يثير بلبلة، يبرَر وجوب رده الى المعالجة ‏ضمن المؤسسات‎" .‎

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فيما علمت "الجمهورية" انّ نجم ترسل عادة كتباً وإخبارات الى هيئة التفتيش في شؤون قضائية متعددة لا تطاول ‏القضاة فقط‎.‎

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وكشفت مصادر قضائية واسعة الاطلاع لـ"الجمهورية" أنّ استقالة مازح أمس لم تكن الأولى، إذ إنه كان قد تقدّم ‏باستقالته مرتين في عامي 2017 و2019 الى مجلس القضاء الأعلى، الّا أن المجلس لم يبت بأي منهما ليعود ‏مازح عنهما لاحقاً ويسحبهما‎.‎

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الشامسي وشيا

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وكان سفير دولة الامارات العربية المتحدة في لبنان الدكتور حمد سعيد الشامسي قد التقى أمس، في منزله في ‏اليرزة، السفيرة شيا. وتمّ خلال اللقاء، بحسب بيان المكتب الاعلامي للسفارة الاماراتية، "البحث في الأوضاع ‏الراهنة على الصعيدين المحلي والإقليمي إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين‎".‎

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المشهد المالي رمادي

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إقتصادياً ومالياً يتوقّع ان يشهد الاسبوع الطالع مزيداً من النقاشات والتجاذبات في شأن الخطة الحكومية للانقاذ، ‏بعد التطورات الأخيرة التي ساهمت في إلقاء الظلال والشكوك في قدرة الخطة على الصمود، في ضوء تقدّم ‏واضح لخطة المجلس النيابي التي أصبحت بين يدي رئيس المجلس نبيه بري، تمهيداً لنقلها الى رئيس الحكومة‎.‎

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وعلى رغم من أنّ عضو لجنة المال والموازنة، النائب نقولا نحاس، أكد لـ"الجمهورية"، انّ خطة اللجنة لم تطرح ‏أرقاماً مختلفة عن أرقام خطة الحكومة بل تقترح مقاربات مختلفة، إلّا أنّ مصادر متابعة تبدي قلقها حيال ردة فعل ‏صندوق النقد الدولي الذي سبق وأعلن انّ أرقامه اقرب الى أرقام الحكومة‎.‎

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لكنّ نحاس يجزم في أنّ "صندوق النقد الدولي ليس متمسّكاً بمقاربة واحدة، ويمكن من خلال التفاوض معه ‏التوصّل الى أرضية مشتركة، وهذه هي استراتيجية المفاوضات، وإلّا لماذا نخوضها؟‎".‎

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الاتحاد الأوروبي

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في غضون ذلك استضاف الاتحاد الأوروبي، أمس، مؤتمر بروكسل الرابع حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" ‏الذي تشارك في رئاسته مع الأمم المتحدة. وشكّل المؤتمر مناسبة للأسرة الدولية لتجديد دعمها الاقتصادي والمالي ‏للدول والمجتمعات المتضررة من الأزمة السورية، ولا سيما منها لبنان‎.‎

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وقال بيان وزّعه الاتحاد: "يعاني لبنان اليوم آثار أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة، ومن الوقع الاجتماعي ‏والاقتصادي لوباء كوفيد 19، وعبء أزمة مجاورة مستمرة منذ نحوعقد من الزمن. وطوال هذه السنوات، أظهر ‏اللبنانيون سخاءً كبيراً وقدرة على التكيّف مع استضافة أكثر من مليون لاجئ سوري. وبما أنّ العبء والمسؤولية ‏مشتركتين، وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب لبنان، فلبّى حاجات اللاجئين ودعم المجتمعات المحلية اللبنانية التي ‏تستضيفهم. ومنذ عام 2012، استثمرنا أكثر من 2.6 مليار يورو لتلبية الحاجات الأساسية للبنانيين واللاجئين، ‏والمساهمة في تحسين مشاريع البنية التحتية المحلية. وفي الآونة الأخيرة فقط، كثّفنا دعمنا للبنان في الاستجابة ‏لحالة الطوارئ الناجمة عن وباء كوفيد 19 من خلال توفير معدات الحماية الشخصية، ومستلزمات النظافة، ‏والتدريب على الوقاية من العدوى، وحملات التثقيف والتوعية الصحية، وخدمات الحماية الأساسية للنساء ‏والأطفال الذين واجهوا العنف وإساءة المعاملة أثناء الحجر. وفي وقت سابق من هذا الشهر، تمّ إصدار حزمة ‏جديدة من المساعدات بقيمة 34.6 مليون يورو في مجالات رئيسية مثل الصحة والمياه والمساعدات الاجتماعية ‏والمرافق الصحية والنظافة‎".‎

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وذكر البيان انّ الأسرة الدولية أشادت خلال الاجتماع الوزاري لمؤتمر بروكسل الرابع أمس بـ"جهود لبنان ‏الاستثنائية في استضافة أكبر عدد من اللاجئين للفرد في العالم. وبهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للشعب اللبناني ‏واللاجئين السوريين، شدد الاتحاد الأوروبي على استعداده للعمل في شكل بنّاء مع حكومة ملتزمة بتنفيذ ‏الإصلاحات الهيكلية وتحسين نظام الحوكمة. وأكد "أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب لبنان وشعبه في هذه ‏الأوقات العصيبة، وهو ملتزم بوحدته وسيادته واستقراره واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه‎".