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اعتداء جهاز أمن المطار على الصحافيين

آخر تحديث: منذ 16 من الدقائق
المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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اعتداء جهاز أمن المطار على الصحافيين

خلال تغطية الإعلام لإعادة فتح مطار بيروت أمس، بعد إقفاله بسبب التعبئة العامة، وبحضور وزيرَي الأشغال العامة والنقل ميشال نجار والصحة حمد حسن، حصل اعتداء على الصحافيين والمراسلين من قبل عدد من عناصر جهاز أمن المطار. الإشكال وقع بعدما اقترب مراسلو التلفزيونات من الوافدين إلى المطار الذين صرّح عدد منهم بعدم رضاه حيال إلزامه بإعادة فحص الـ PCR الخاص بفيروس كورونا، بعدما أجراه في البلد الوافد منه. ووفقاً للمصوّرين والمراسلين فإن «عناصر الجهاز اعتدوا بالدفع والضرب على زملاء لنا، فيما كان عناصر الأمن العام والدرك في المطار يتفرّجون على ما يجري، لذلك قاطعنا تصريحات الوزيرين وطالبناهما بكفّ الاعتداءات عن الصحافيين». وكان تجمّع «نقابة الصحافة البديلة» دعا في بيان استنكر الحادثة وسواها من حالات التعرّض للإعلام، إلى «وقفة احتجاجيّة على نهج السلطة في عسكرة الحرّيات والصحافة»، من أمام وزارة الإعلام وفي مسيرة نحو وزارة الداخلية، الرابعة بعد ظهر اليوم.

المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية

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