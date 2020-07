“هيك بدن بهالبلد”.. فيديو لرجل مسلح يقتحم صيدلية في لبنان ويطلب حفاضات أطفال والأموال التي بآلة الحساب

تداول ناشطون لبنانيون، الخميس 2 يوليو/تموز 2020، على منصة تويتر فيديو لشخص مسلح اقتحم صيدلية في بيروت وطلب أموالاً وحفاضات لأطفاله بينما كان يغطي وجهه بكمامة.

السارق قال: "المصاري بتروح وبتجي… هيك بدن بهالبلد"، على حد ما ذكره الناشطون، الذين أضافوا أن الرجل أخذ عبوة حفاضات بامبرز تكلف نحو 63.000 ألف ليرة لبنانية (43 دولاراً أمريكياً).

لبنان الذي اشتُهر وسط بلدان الشرق الأوسط بأنه سويسرا الشرق، أصبح الفقر الذي حلَّ به ينذر بعواقب وخيمة، يتبدى في صور مواطنين يستجدون بالشوارع أو ينبشون القمامة بحثاً عن شيء يصلح للأكل، أو يقايضون أثاث بيوتهم بالطعام.

الفيديو الذي انتشر لاقى تفاعلاً كبيراً بين المغردين ووجهات نظر متعددة حول ما قام به، حيث كتبت إحدى المغردات قائلة: "هذا الرجل ليس لصاً… إنه محتاج… اللصوص يجلسون على القمة"، في إشارة منها إلى المسؤولية.

This man just stormed into a Pharmacy, waving a gun in hand in #Beirut - asking for diapers.



This sums up the dire economic situation - a pack of Pampers diapers costs around 63,000 LBP or around 43 USD (old 1500 LL exchange rate) #Lebanon pic.twitter.com/lC9Jp0LKa9