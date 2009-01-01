- دياب "لن يتزحزح": كُن مع "حزب الله" ولا تبالي!
- وضع الحكومة على نار حامية: الوقت انتهى ولمخرج لائق!
- حسان دياب يتمرّد: خياراتنا ليست محدودة (بواشنطن والرياض)
- حسان دياب المتخوف من السفراء والمرتعد من السياسيين
- إلى دياب "المتوتّر" في خطاب الوداع: دولة الرئيس... حكومتكَ سبب الحصار
- كلنا مخطئون.. كلنا نطرق على غير باب
- بعد تآكل الرواتب وانقطاع اللحم.. جوزف عون: لن أسمح بكسر الجيش
- الجيش وواشنطن... المساعدات أقوى من "الحرتقات"
- لا استقالة ولا تعديل... ولا تغيير حكومي!
- تسليم بأمر واقع الحكومة... الإنتاجية وإلّا!
- "ألفا" و"بروسيك" تختلفان على سعر الصرف... والنتيجة صرف 170 موظفاً!
- الحكومة باقية... و«الحريري مش معزوم»
- رسائل رسميّة من الصين إلى لبنان: جاهزون للاستثمار في الكهرباء وسكّة الحديد
- بيروت حمّود: قصّتي مع «الشاباك»
- دياب: أبلغتُ الأوروبيين أنّنا قد نتعاون مع الصين في الكهرباء
- دوروثي شيا: Diab is over
- الحكومة تشرّع فوضى الكسّارات: السماح بنقل «ستوكات»
- أستراليا.. الاغلاق في ملبورن: غرامات بقيمة 1652 دولار للمتجاوزين وقد تُعَطّل المدارس
- إسرائيل والضفة… والمشروع الإيراني
- “هيك بدن بهالبلد”.. فيديو لرجل مسلح يقتحم صيدلية في لبنان ويطلب حفاضات أطفال والأموال التي بآلة الحساب
- دياب يتساءل ما إذا انتهى دور الحكومة والحريري: أعود لرئاستها بشروط ونقطة عالسطر
- لبنان: «بالوناتُ اختبارٍ» حوّلت الحكومة... «جثة» سياسية
- «الحزب الديموقراطي»: لا خلافات ولم نتلق أي استقالات رسمية من الأعضاء
- أستراليا: عزل 50 من عمال وولورث في سيدني بعد رصد حالة عادت مؤخرا من فيكتوريا
- العالم يترقب إنفلونزا جديدة.. والصحة العالمية: احذروا!
- أستراليا: مزاعم ممارسة الجنس في فنادق الحجر أدى الى تفشي فيروس كورونا في فيكتوريا
- تحذيرات الدول و"الصندوق" تسابق الإنهيار المتدحرج
- باريس تُحذّر من العنف.. وكتلة بري تنعى «الاجراءات».. ونقاش حول مصير الحكومة
- رفَضنا مشروعَ الأقليّات فأين المشروعُ الآخَر؟
- أسرار وخفايا لبنانية
- واشنطن ستضغط الى الحدّ الأقصى
- عودة الشمعة.. والبلد الى العتمة
- قرار «مازح» وقرار «الوزيرة»
- استقالة مازح: إن لم تكن «قضاء» فهي «قدر»!؟
- عارضة الازياء إيفا بادلوك بـ"اللانجري" المثير على صفحتها على الانستقرام!
- بالفيديو.. مياه الصرف "تغرق" الشاطئ الشهير
- سرقوا "اللقمة"... والآتي أعظم
- يا أهل الحكم: اللي استحوا .. استقالوا!
- لبنان في صلب الانهيار: الحكومة تتلهّى بجنس شركة التدقيق
- تقرير في "التلغراف": اللبنانيون سيموتون من الجوع خلال أشهر
- العلامة الرفاعي: لا وجود لمنصب نائب رئيس الوزراء في الدستور ولا في السراي
- خطة حزب الله بتجارة الفيول والغذاء من سوريا وإيران
- العتمة الشاملة الأحد؟
- الخطيب يرفض رئاسة حكومة مع الأسد.. وروسيا تعرض الرئيس السوري للبيع
- كيف تنتقم إيران من العقوبات الدولية؟
- الدولار والحزب يوحّدان المسارين
- لبنان الأفقر إقليميّاً بعد سوريا وإيران: خسر 79% من قيمة الرواتب
- "فِلّوا والباقي علينا"... طوعاً وإلا جبراً
- حسان دياب لخصومه: هاتوا حكومة بديلة وخذوا السراي!
- الأزمة تتمدّد إلى "صحن" الجيش وتقشّف في عهد رئيس كان قائده
-
حسان دياب المتخوف من السفراء والمرتعد من ...الكاتب:
-
إلى دياب "المتوتّر" في خطاب الوداع: دولة ...الكاتب:
-
كلنا مخطئون.. كلنا نطرق على غير باب ...الكاتب:
-
بعد تآكل الرواتب وانقطاع اللحم.. جوزف عون: ...الكاتب:
-
الجيش وواشنطن... المساعدات أقوى من "الحرتقات" ...الكاتب:
-
لا استقالة ولا تعديل... ولا تغيير حكومي! ...الكاتب:
-
تسليم بأمر واقع الحكومة... الإنتاجية وإلّا! ...الكاتب:
-
الحكومة باقية... و«الحريري مش معزوم» ...الكاتب:
-
بيروت حمّود: قصّتي مع «الشاباك» ...الكاتب:
-
-
رفَضنا مشروعَ الأقليّات فأين المشروعُ الآخَر؟ ...الكاتب:
-
واشنطن ستضغط الى الحدّ الأقصى ...الكاتب:
-
عودة الشمعة.. والبلد الى العتمة ...الكاتب:
-
قرار «مازح» وقرار «الوزيرة» ...الكاتب:
-
استقالة مازح: إن لم تكن «قضاء» فهي ...الكاتب:
-
تقرير في "التلغراف": اللبنانيون سيموتون من الجوع ...الكاتب:
-
العلامة الرفاعي: لا وجود لمنصب نائب رئيس ...الكاتب:
-
خطة حزب الله بتجارة الفيول والغذاء من ...الكاتب:
-
العتمة الشاملة الأحد؟ ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
كنعان ناطقاً بلسان حزب المصارف: إنقاذ امـتيازاتنا ...الكاتب:
-
الجيش وواشنطن... المساعدات أقوى من "الحرتقات"
لا تزال السلطة الحاكمة، ومعها حكومتها، مصرّة على استجلاب العداء الأميركي للبنان، وذلك ليس خدمةً لمصلحة الشعب بل مساندة للمحور السوري - الإيراني، الذي بدأ يتهاوى ويبحث عن خطوط دفاع تنقذه من الوضع الذي وصل إليه.
لا شكّ أن لبنان يعيش مرحلة صعبة جداً، فهو يعاني من الفساد الداخلي الذي ينخر مؤسساته وأوصله إلى الإنهيار الذي يعيشه، ومن العزلة الدولية بسبب السياسة الخارجية التي ضربت علاقاته بالدول الخليجية والغربية.
لكن وعلى رغم القرار القضائي بحق السفيرة الأميركية دوروثي شيا ومحاولة الحكومة إاستيعابه، ومن ثمّ إنقلاب رئيس الحكومة حسان دياب على تطويق المشكل من خلال تصاريحه أمس في مجلس الوزراء، يتظهّر أكثر فأكثر أن الأميركيين ثابتون في دعم المؤسسات الرسمية، ما يدحض كل نظريات المؤامرة التي تتحدّث عن أن السياسات الأميركية هي التي أوصلت الوضع الإقتصادي والمالي إلى ما وصل إليه.
وتؤكّد المعلومات أن اليرزة مطمئنّة إلى التعاون مع الجيش الأميركي واستمرار تدفق المساعدات لأن السياسة الأميركية واضحة في هذا المجال، وسط التأكيد بأن برنامج تسليح الجيش اللبناني مستمرّ بالنمط الذي كان يسير عليه وأنّ كل القرارات القضائية والتهجمات السياسية لن تؤثّر على علاقة الجيش بالأميركيين.
وعطفاً على استكمال برنامج الدعم العسكري، فإن رسائل الدعم والتطمين الأميركية مستمرة لقائد الجيش العماد جوزف عون وللقيادة العسكرية وكل المؤسسة، إذ إن واشنطن تؤكّد ثقتها بقائد الجيش وبسلوك الجيش وقدرته على حماية السلم الأهلي ومحاربة الإرهاب، في حين أن العماد جوزف عون متمسّك بهذه العلاقة لأنها تؤمّن التسليح للجيش وتصبّ في مصلحة لبنان العليا ولا توظّف لأغراض سياسية داخلية، فما يقوله قائد الجيش في لبنان يقوله خلال زياراته لواشنطن، وقد نجحت قيادة الجيش في بناء علاقة شفّافة مع الأميركيين.
ومن ناحية الأميركيين، فإن كل السلوك الحكومي والقرارات المتعلّقة بـ"حزب الله" لن تؤثّر على العلاقة مع الجيش اللبناني لأنها علاقة إستراتيجية عمرها عشرات السنوات وليست وليدة الساعة، وما ينطبق على الأميركيين ينطبق على البريطانيين وبقية الدول التي تساعد الجيش.
ويبدو واضحاً أن كل الدعوات إلى التوجّه شرقاً أو معاداة واشنطن لن تغيّر من إستراتيجية الجيش اللبناني لأن الكلام الذي يُطلق مغاير لما يحصل على أرض الواقع. فمن ناحية الدعوة إلى التوجّه شرقاً، إن واشنطن هي المسلّح الأول للجيش اللبناني وكل الأسلحة التي تصل لبنان هي هبات، في حين أن الدول الشرقية وعلى رأسها روسيا تريد أن تبيع لبنان أسلحة وهي لا تقدّم هبات إلى الجيش اللبناني، أما التعاون مع إيران فسيعرض لبنان لعقوبات، وبالتالي فكيف بإمكان الجيش ولبنان الذي يعاني من إنهيار إقتصادي وغير قادر على تأمين حاجاته الأساسية، قطْع العلاقات بواشنطن واللجوء إلى الدول الشرقية لشراء السلاح، في حين أن لبنان لا يملك الأموال المطلوبة لمثل هكذا عمليات، لذلك فإن هذه الفكرة غير قابلة للتطبيق.
وتأكيداً على التعاون الإستراتيجي، وإستكمالاً لبرنامج الإستثمار الأميركي في الجيش اللبناني، ستصل دفعات جديدة من الأسلحة الأميركية إلى بيروت لدعم الجيش واستكمال تسليحه تلبيةً لحاجاته الأساسية في هذه الظروف الصعبة التي يمرّ بها الوطن.
وأمام كل هذه المعطيات، فإن كل الدعوات إلى التوجّه شرقاً أو تغيير إستراتيجية الجيش اللبناني ساقطة، وبالتالي فإن الأساس يبقى العمل ضمن الخطة التي تؤمّن المصلحة الوطنية، خصوصاً أن المهمات الملقاة على عاتق الجيش اللبناني ستزداد مع الإرتفاع الجنوني لسعر الدولار واستفحال الأزمة الإقتصادية، إذ إن الحل الأمني لا ينفع في مثل حالات غضب شعبي كهذه.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
- عارضة الازياء إيفا بادلوك بـ"اللانجري" المثير على صفحتها على الانستقرام!
- أستراليا: مزاعم ممارسة الجنس في فنادق الحجر أدى الى تفشي فيروس كورونا في فيكتوريا
- بيلا حديد عارية الصدر!
- تحذيرات الدول و"الصندوق" تسابق الإنهيار المتدحرج
- باريس تُحذّر من العنف.. وكتلة بري تنعى «الاجراءات».. ونقاش حول مصير الحكومة
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
ألان سركيس
كاتب وصحافي لبناني
- الجيش وواشنطن... المساعدات أقوى من "الحرتقات"
- "فِلّوا والباقي علينا"... طوعاً وإلا جبراً
- تجميد الانهيار وهْم... والرهان على سقوط ترامب وهْم أكبر
- المعارك المستدامة بين "حزب الله" وسلامة
- الراعي وسليمان و"جبهة" حياد لبنان
- "دولاب" دياب ورياح الاختلاف... على "خليفته"
- "الخارجية" تُغرّد خارج "شرق" نصرالله
- جعجع و"التسديدات" الصعبة... عهد عون يتحوّل إلى لحوّد 2؟
- ...عن "الجرّة المكسورة" بين الراعي و"حزب الله"!
- "فرملة" الإندفاعة شرقاً... تحذيرات أميركية شديدة اللهجة؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)