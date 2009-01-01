- دياب "لن يتزحزح": كُن مع "حزب الله" ولا تبالي!
- وضع الحكومة على نار حامية: الوقت انتهى ولمخرج لائق!
- حسان دياب يتمرّد: خياراتنا ليست محدودة (بواشنطن والرياض)
- حسان دياب المتخوف من السفراء والمرتعد من السياسيين
- إلى دياب "المتوتّر" في خطاب الوداع: دولة الرئيس... حكومتكَ سبب الحصار
- كلنا مخطئون.. كلنا نطرق على غير باب
- بعد تآكل الرواتب وانقطاع اللحم.. جوزف عون: لن أسمح بكسر الجيش
- الجيش وواشنطن... المساعدات أقوى من "الحرتقات"
- لا استقالة ولا تعديل... ولا تغيير حكومي!
- تسليم بأمر واقع الحكومة... الإنتاجية وإلّا!
- "ألفا" و"بروسيك" تختلفان على سعر الصرف... والنتيجة صرف 170 موظفاً!
- الحكومة باقية... و«الحريري مش معزوم»
- رسائل رسميّة من الصين إلى لبنان: جاهزون للاستثمار في الكهرباء وسكّة الحديد
- بيروت حمّود: قصّتي مع «الشاباك»
- دياب: أبلغتُ الأوروبيين أنّنا قد نتعاون مع الصين في الكهرباء
- دوروثي شيا: Diab is over
- الحكومة تشرّع فوضى الكسّارات: السماح بنقل «ستوكات»
- أستراليا.. الاغلاق في ملبورن: غرامات بقيمة 1652 دولار للمتجاوزين وقد تُعَطّل المدارس
- إسرائيل والضفة… والمشروع الإيراني
- “هيك بدن بهالبلد”.. فيديو لرجل مسلح يقتحم صيدلية في لبنان ويطلب حفاضات أطفال والأموال التي بآلة الحساب
- دياب يتساءل ما إذا انتهى دور الحكومة والحريري: أعود لرئاستها بشروط ونقطة عالسطر
- لبنان: «بالوناتُ اختبارٍ» حوّلت الحكومة... «جثة» سياسية
- «الحزب الديموقراطي»: لا خلافات ولم نتلق أي استقالات رسمية من الأعضاء
- أستراليا: عزل 50 من عمال وولورث في سيدني بعد رصد حالة عادت مؤخرا من فيكتوريا
- العالم يترقب إنفلونزا جديدة.. والصحة العالمية: احذروا!
- أستراليا: مزاعم ممارسة الجنس في فنادق الحجر أدى الى تفشي فيروس كورونا في فيكتوريا
- تحذيرات الدول و"الصندوق" تسابق الإنهيار المتدحرج
- باريس تُحذّر من العنف.. وكتلة بري تنعى «الاجراءات».. ونقاش حول مصير الحكومة
- رفَضنا مشروعَ الأقليّات فأين المشروعُ الآخَر؟
- أسرار وخفايا لبنانية
- واشنطن ستضغط الى الحدّ الأقصى
- عودة الشمعة.. والبلد الى العتمة
- قرار «مازح» وقرار «الوزيرة»
- استقالة مازح: إن لم تكن «قضاء» فهي «قدر»!؟
- عارضة الازياء إيفا بادلوك بـ"اللانجري" المثير على صفحتها على الانستقرام!
- بالفيديو.. مياه الصرف "تغرق" الشاطئ الشهير
- سرقوا "اللقمة"... والآتي أعظم
- يا أهل الحكم: اللي استحوا .. استقالوا!
- لبنان في صلب الانهيار: الحكومة تتلهّى بجنس شركة التدقيق
- تقرير في "التلغراف": اللبنانيون سيموتون من الجوع خلال أشهر
- العلامة الرفاعي: لا وجود لمنصب نائب رئيس الوزراء في الدستور ولا في السراي
- خطة حزب الله بتجارة الفيول والغذاء من سوريا وإيران
- العتمة الشاملة الأحد؟
- الخطيب يرفض رئاسة حكومة مع الأسد.. وروسيا تعرض الرئيس السوري للبيع
- كيف تنتقم إيران من العقوبات الدولية؟
- الدولار والحزب يوحّدان المسارين
- لبنان الأفقر إقليميّاً بعد سوريا وإيران: خسر 79% من قيمة الرواتب
- "فِلّوا والباقي علينا"... طوعاً وإلا جبراً
- حسان دياب لخصومه: هاتوا حكومة بديلة وخذوا السراي!
- الأزمة تتمدّد إلى "صحن" الجيش وتقشّف في عهد رئيس كان قائده
-
حسان دياب المتخوف من السفراء والمرتعد من ...الكاتب:
-
إلى دياب "المتوتّر" في خطاب الوداع: دولة ...الكاتب:
-
كلنا مخطئون.. كلنا نطرق على غير باب ...الكاتب:
-
بعد تآكل الرواتب وانقطاع اللحم.. جوزف عون: ...الكاتب:
-
الجيش وواشنطن... المساعدات أقوى من "الحرتقات" ...الكاتب:
-
لا استقالة ولا تعديل... ولا تغيير حكومي! ...الكاتب:
-
تسليم بأمر واقع الحكومة... الإنتاجية وإلّا! ...الكاتب:
-
الحكومة باقية... و«الحريري مش معزوم» ...الكاتب:
-
بيروت حمّود: قصّتي مع «الشاباك» ...الكاتب:
-
-
رفَضنا مشروعَ الأقليّات فأين المشروعُ الآخَر؟ ...الكاتب:
-
واشنطن ستضغط الى الحدّ الأقصى ...الكاتب:
-
عودة الشمعة.. والبلد الى العتمة ...الكاتب:
-
قرار «مازح» وقرار «الوزيرة» ...الكاتب:
-
استقالة مازح: إن لم تكن «قضاء» فهي ...الكاتب:
-
تقرير في "التلغراف": اللبنانيون سيموتون من الجوع ...الكاتب:
-
العلامة الرفاعي: لا وجود لمنصب نائب رئيس ...الكاتب:
-
خطة حزب الله بتجارة الفيول والغذاء من ...الكاتب:
-
العتمة الشاملة الأحد؟ ...الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
كنعان ناطقاً بلسان حزب المصارف: إنقاذ امـتيازاتنا ...الكاتب:
-
كلنا مخطئون.. كلنا نطرق على غير باب
.. يقول الكاتب الدرامي السوري إياد أبو الشامات على لسان المبدعة الممثلة كاريس بشار في مسلسل "غداً نلتقي": "كلنا مخطئون بالباب، كلنا نطرق على غير باب".
.. خيبة كبيرة تصيب أيّاً منا، وهو يطرق بقوة على أحد الأبواب كي يفتح له فيلاقي مقصده، فإذا بالباب وبعد قَرْعِ المُصرّ الواثق، يُفتح على مجهول يخاطبك قائلاً: "لقد قرعت على الباب الخطأ"..
لم تأت جملة إياد أبو الشامات في مسلسل "غداً نلتقي" كتتمة لسياق طويل، ولا هي بالجملة "الفضلة" التي يمكن إسقاطها من الحوار أو الحديث، بقدر ما هي جملة استنتاجية، لما يكتنزه عقل الكاتب، ولما يريد أن يقوله من خلال النص بأكمله والمشاهد برمتها، لا بل حركة الممثّلين والشخصيات بتفاصيلها...
.."كلنا مخطئون بالباب، كلنا نطرق على غير باب".
لقد تحوّلنا، نحن الشعب، إلى مجموعة تقف على الباب، نطرق عليه بأيدينا، متأمّلين أن يفتح لنا
.. المسلسل الذي تناول قضية اللاجئين السوريين في لبنان، كان يختصر حكاية اللجوء في مساحة الجغرافيا العربية، حيث باتت الشعوب العربية لاجئة حتى داخل أوطانها وقراها ومنازلها، وحتى على أسِرَّتَها التي تخلد كلّ ليلة إليها.
بالعودة الى لبنان، لقد تحوّلنا، نحن الشعب، إلى مجموعة تقف على الباب، نطرق عليه بأيدينا، متأمّلين أن يفتح لنا. نطرق جميعاً على باب واحد، لكن لكلٍّ منا مبتغاه، ولكلٍّ منا تصوّر خاص عما سيلاقيه عندما يُفتح الباب.
.. السلطة تطرق على باب الحفاظ على كونها سلطة، فتتعاطى بإنكار مع كلّ ما يحصل من حولها. هي تُغْمِضُ عينيها كي لا تشعر باهتزاز الزلزال الاجتماعي والمالي. تقمع الناس كي تحافظ كما تدّعي على القانون، وتخرق القوانين كي تستطيع إسكات الناس.
العونيون بلونهم البرتقالي يطرقون، وهم يظنّون أن أزمتهم هي في كيد الآخرين، كلّ الآخرين، لهم. يريدون لباسيلهم أن يكون رئيساً للجمهورية فكيف لهم أن يخرجوا من القصر إن خرج العماد منه؟ هم يعتقدون أن حقوق المسيحيين مغتصبة، وأنهم المرسلون إلى الأرض لتحصيل ما اغتصب وإعادة ما سُرق. هي مهمة وجودية بنظرهم، لا بل باتوا يعتبرون أنّ وجودهم يحدّد وجود المسيحيين أو عدمه في الشرق.
المستقبليون بلونهم الأزرق بدورهم يطرقون. يصرخون "سعد سعد سعد". فالدنيا محزنة بنظرهم من دون سعد. وعودته إلى السراي كما يعتقدون تعيد الحقوق، وكلّ ما هدر، وتمّ التنازل عنه وضاع.
السياديون بقايا 14 آذار، يطرقون أيضاً. وهم لم يفعلوا شيئاً منذ 14 آذار 2005 سوى الطرق على الباب
حركة أمل تطرق، قلقة على الشيعة في الشرق. وما ستحمله لهم الأيام. تبحث عن أجوبة. ماذا إن انكفأت طهران في الشرق؟ كيف نزيل الحقد الذي استوطن في العقول من بغداد وصولاً الى الشام؟
القوات اللبنانية تطرق بدورها. مرة ملامسة وتارة أخرى بتهذيب دون إزعاج، فهاجس السجن ما زال بالبال. واللعب في رحاب الوطن له تكاليف داخل القرى وفي الساحة المسيحية حيث الشعبوية تتقدّم كلّ حساب.
والجنبلاطيون يطرقون، ليس بهدف فتحه بل كي يضمنوا أنه في الشوف والجبل، ستُغلق كلّ الأبواب كي تبقى تلك البقعة الجغرافية بعيدة عن كلّ المصائب والأهوال.
السياديون بقايا 14 آذار، يطرقون أيضاً. وهم لم يفعلوا شيئاً منذ 14 آذار 2005 سوى الطرق على الباب. سواعدهم كسواعد الأطفال. ضرباتها لا تُسمع من خلف الباب. لكنّهم، على صمودهم، باقون.
الثورة والثوار يطرقون، ولا يعرفون لما يطرقون عليه. هل هو جوع أم وجع أم بحث عن وطن؟! منهم من يقول بمحاربة الفساد، وكلهم يقولون: "كلن يعني كلن" فيما الحقيقة تُظهر أن عدداً من مجموعاتهم تتبع لأحد من "كلن" أي الطبقة الحاكمة.
حزب الله يتأمل الجميع، وهم يطرقون. يسخر منهم. يسترخي ضاحكاً، فهو المدرك الصامت العارف، أن المطلوب ليس هذا الباب!
الكلّ يطرق على الباب. الكلّ مخطئ في الباب، حيث لا أمل في لبنان إلا بطرق باب واحد للوصول إلى الحل، وهو الاستراتيجية الدفاعية الذي عبره يمكن فتح كلّ الأبواب. وعودة الوطن للبنان أن يكون سلاح واحد لجيش واحد في دولة واحدة لها سورٌ وباب.
تابعونا
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
- عارضة الازياء إيفا بادلوك بـ"اللانجري" المثير على صفحتها على الانستقرام!
- أستراليا: مزاعم ممارسة الجنس في فنادق الحجر أدى الى تفشي فيروس كورونا في فيكتوريا
- بيلا حديد عارية الصدر!
- تحذيرات الدول و"الصندوق" تسابق الإنهيار المتدحرج
- باريس تُحذّر من العنف.. وكتلة بري تنعى «الاجراءات».. ونقاش حول مصير الحكومة
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- دياب "لن يتزحزح": كُن مع "حزب الله" ولا تبالي!
- وضع الحكومة على نار حامية: الوقت انتهى ولمخرج لائق!
- حسان دياب يتمرّد: خياراتنا ليست محدودة (بواشنطن والرياض)
- إلى دياب "المتوتّر" في خطاب الوداع: دولة الرئيس... حكومتكَ سبب الحصار
- كلنا مخطئون.. كلنا نطرق على غير باب
- تسليم بأمر واقع الحكومة... الإنتاجية وإلّا!
- "ألفا" و"بروسيك" تختلفان على سعر الصرف... والنتيجة صرف 170 موظفاً!
- رسائل رسميّة من الصين إلى لبنان: جاهزون للاستثمار في الكهرباء وسكّة الحديد
- بيروت حمّود: قصّتي مع «الشاباك»
- دياب: أبلغتُ الأوروبيين أنّنا قد نتعاون مع الصين في الكهرباء
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)